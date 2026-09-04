Eine Erwärmung durch Kohlendioxid ist nicht nachweisbar.
Von Josef Kowatsch, Matthias Baritz
- Keine Korrelation zwischen Augusttemperaturen und CO₂-Konzentrationen
- Zunehmender Wärmeinseleffekt durch Bebauung und Flächenversieglungen, Austrocknung der Landschaft und geänderte Großwetterlagen-Häufigkeiten bestimmen die Augusterwärmung
- Niederschläge etwas unter dem Schnitt, Sonnenstunden darüber.
- Die Klimahysterie basierend auf CO₂ ist völlig unbegründet und falsch.
- Kohlendioxid ist ein lebensnotwendiges Gas, wir brauchen mehr und nicht weniger
Mit etwa 19,8°C war der August 2026 laut DWD im Mittel seiner 2000 Wetterstationen über dem Schnitt der Vergleichsperiode 1991 bis 2020. Der Niederschlag lag etwas unter dem Schnitt und die Sonnenstunden deutlich darüber, siehe die folgenden Grafiken. Allerdings gab es keinen neuen deutschen August-Temperaturrekord. Das obere Temperaturniveau ist erreicht und zugleich die Grenze wie die Grafiken der letzten 130 Jahre zeigen. Insgesamt ein angenehmer Sommermonat dieses schönen Sommers 2026
Uns interessiert mehr:
Wie ist dieser August 2026 in einem längeren Zeitraum einzuordnen? Lassen wir deshalb die Grafiken von Zeitreihen sprechen und erklären.
Zunächst die August-Temperaturen seit 1892, also seit 135 Jahren
Man muss wissen, das Startjahr der DWD-Reihen um 1881 lag in einem Kälteloch, einer Kaltperiode, was die Stationen mit weiter zurückgehenden Reihen wie die vom Hohenpeißenberg oder Berlin/Tempelhof deutlich zeigen. Zu Zeiten Schillers und Goethes war der August wärmer als um 1881. Beginnen wir also mit 1898, dem Ende der Kaltperiode. Die deutsche Augusttemperaturkurve zeigt zwei auffallende Temperaturzeitintervalle
Wir erkennen 4 Zeitintervalle bei Monat August in den DWD-Reihen.
- Leichte Erwärmung bis etwa 1940, leichte Abkühlung bis 1987
- Insgesamt fast 100 Jahre lang nahezu gleichbleibende Augusttemperaturen
- Plötzlicher Temperatursprung von 1987 auf 1988
- Starke Weitererwärmung seit 1988
Besser ist der erste Graphikteil erkennbar, wenn man ihn erst ab 1942 beginnen lässt und mit der CO₂-Kurve vergleicht.
Ergebnis: Die Klimaerwärmung und damit der Klimawandel beim Sommermonat August begann erst 1987/88.
Wo bleibt die CO₂- Erwärmungswirkung bei diesem letzten Klimawandel der Neuzeit?
Anhand dieser Augustgrafik ist bereits bewiesen, dass CO₂ keinen oder kaum einen Einfluss auf die Temperaturentwicklung hat. Das jährlich steigende CO₂ kann nicht jahrzehntelang lang unwirksam sein, bzw. sogar abkühlend wirken und dann: mit dem Jahr 1987/88, aufgeschreckt durch die Gründung des Weltklimarates wie mit einem Zeitzünder versehen plötzlich aufwachen und bis heute seine erwärmende Wirkung verstärkt entfalten, als müsste es die 90 Jahre davor nachholen und auf Befehl des Weltklimarates überholen.
Solche Gaseigenschaften gibt es nicht!!!
Und wie trickst der DWD und die Medien und alle Treibhausanhänger bei den Grafiken?
Die CO₂-Treibhausgläubigen zeichnen eine durchgehende Trendlinie seit 1881 und kommen laut Trendlinie dann zu 2 Grad Erwärmung, das soll für die gläubige Treibhauskirche der automatische Beweis sein, dass CO₂ der alleinige Verursacher wäre, wobei der DWD acht Werte der ersten 20 Jahre nachträglich kälter gemacht hat. Man unterschlägt das 45 Jahre lang andauernde Kälter werden im letzten Jahrhundert bis 1987. Man unterschlägt auch die Befürchtungen damaliger Klimaforscher, die Erde könnte sich weiter abkühlen und Deutschland auf eine neue Eiszeit zusteuern. Davor hat uns der letzte Klimawandel 1987/88 gerettet.
Anmerkung: Diese DWD-Temperaturdaten aus Grafik 1 und 2 sind nicht wärmeinselbereinigt. Die Temperaturen 2026 sind heute mit ganz anderen Wetterstationen an wärmeren Plätzen und mit ganz anderen Messgeräten und Messmethoden ermittelt als die Daten der kälteren Wetterstationen vor 1990, oder gar im Kaiserreich.
Als grober Anhaltspunkt: Wäre Deutschland so geblieben wie 1881 mit den damaligen Wetterstationen an den kälteren Standorten, dann würden die heurigen 19,8°C damals mit etwa 18,4 Grad ermittelt worden sein. Wir nennen diese Spanne den zunehmenden Wärmeinseleffekt (WI) in den deutschen Temperaturreihen oder auch den notwendigen Korrekturfaktor für Vergleiche. Im Vergleich zu den im Jahre 1881 ermittelten 16,5 C für das Kaiserreich, bleibt aber immer noch eine beachtliche Erwärmung, die auf natürliche und anthropogen mitbewirkte Erwärmungsursachen zurück zu führen ist. (Begründungen später)
Diese Wärmeinsel-Erwärmung ist eine reale Zusatzwärme, wir Menschen wohnen in den wachsenden Wärmeinseln, und da wurde es eben wärmer. Aber ein Teil der 2 Grad Erwärmung seit 1881 sind auch nur eine statistische Erhöhung des Schnittes durch kältere Stationen stilllegen und an wärmeren Standorten neu aufmachen. Diese statistischen Erwärmungstricks sind hier beschrieben und hier nachgewiesen.
Wir arbeiten im folgenden Artikel mit den Originaltemperaturen des Deutschen Wetterdienstes und erklären die Gründe für das Wärmer werden ab 1988
Der Klimawandel hat viele Ursachen, natürliche und anthropogene
Der Klimasprung von 1987 auf 1988 siehe Grafik 2 um 1 Grad hat natürliche Gründe: Die Änderung der Großwetterlagen, eine Umstellung von Nord/West auf mediterrane Einflüsse, NOA, AMO und andere natürliche wetterbestimmende Faktoren für Mitteleuropa. Der Temperatursprung wurde in Holland in dieser wissenschaftlichen Arbeit genauer verfolgt und beschrieben.
Die starke Weitererwärmung des DWD-August nach dem Temperatursprung 1988, die fast 0,4 Grad/Jahrzehnt an August-Weitererwärmung haben menschengemachte und natürliche Gründe. Der menschengemachte Anteil ist zunehmend. Gründe des anthropogenen Anteiles sind die voranschreitende Zerstörung der Natur durch Überbauung und Flächenversiegelung, derzeit versiegelte Fläche: etwa 51 000 km2. Und die Austrocknung der Landschaft durch Überbauung, sowie großflächige Trockenlegungen, nebst Grundwassergewinnen aus den Böden Deutschlands für private und industrielle Zwecke. Selbst die freie Fläche in Wald und Flur, Wiesen und Feldern wurden seit Jahrzehnten großflächig trockengelegt, damit nach einem Starkregen anderntags sofort die industrielle Land- und Forstwirtschaft wieder betrieben werden kann. Die Folgen: Plötzliches Hochwasser. Exemplarisch hier beschrieben.
Aber auch: Nach mehreren heißen Tagen geht die kühlende Wirkung des Bodens und der Vegetation in Wald und Flur verloren, dazu die leichte Sonnenstundenzunahme und die Abnahme der Niederschläge seit 1988. Siehe Grafiken und Erkennungsbild zu Beginn.
Merke: Die Deutschen legen ihr Land selbst trocken und nicht der politisch erfundene CO₂-Klimawandel mit der bezahlten Voodoo-Klimawissenschaft als Grundlage.
Weitere Gründe der anthropogenen Erwärmung, insbesondere die Erwärmung durch PV-Anlagen und WKA-sind u.a. hier beschreiben.
Sonnenstunden und Niederschläge beim DWD-August seit 1988
Ergebnis: Trotz gleichbleibender Niederschläge seit 1988 trocknen die Böden in Deutschland aus. Grund ist die allgemeine Landschaftstrockenlegung in Deutschland, verursacht durch die Menschen und die Politik. Obwohl die Gewitter und deren Heftigkeit nicht zugenommen haben, führen die im August üblichen Gewitter meist zu lokal sintflutartigen kurzen Überschwemmungen. Die Regenmengen können – wie etwa vor 60 Jahren- nicht mehr aufgenommen werden und allmählich in der freien Fläche versickern. Dies wurde bereits 2007 festgestellt. Und was ist bisher dagegen unternommen worden?
Antwort: Die CO₂-Steuern wurden eingeführt, zur globalen Klimarettung von Deutschland aus. Eine Abzocke ohne Gegenleistungen.
Die unterschiedlichen Tag/Nachtemperaturen der DWD-Stationen
Leider bietet der DWD keinen Gesamtschnitt seiner über 2000 Wetterstationen seit 1988 an, wir können nur Einzelstationen in unzähligen Arbeitsstunden zusammenfassen und auswerten.
In den Grafiken ist die obere graue Linie der Tagesverlauf der Tageshöchsttemperaturen. (Monatsdurchschnitt aller täglichen T-max)
Ergebnisse des Tag/Nachtvergleichs
Die Temperaturschere zwischen Tag und Nacht geht bei den DWD-Stationen zunächst 45 Jahre lang zu, da sich die Tageshöchsttemperaturen stärker abkühlen, seit 1988 geht die Schere auseinander. Die Tage werden beim Monat August seit 1988 erkennbar wärmer, die Nächte erwärmen sich nur moderat, man vergleiche die Regressionslinien.
Noch deutlicher wird diese Tatsache bei der Betrachtung der fortlaufenden August -Tagesminima und -Tagesmaxima verglichen mit den Referenzperioden 1961-1990 (hellblau) und 1991-2020 (dunkelblau). In den beiden folgenden Grafiken sind nur fortlaufende Flächenmittel aller Tagesmin und Tagsesmax für knapp 500 DWD Stationen der Referenzperioden aufgetragen, sowie die fortl. Mittel für August 2026 (orange/braun):
Auffallend ist auch die deutlich größere Differenz der beiden Referenzperioden im Vergleich zu Tmin, ca. 1 Grad und Tmax, ca. 2,5 Grad.
Daten aus https://www.mtwetter.de/ mit eigenen Grafiken.
Damit gilt auch für den August: Die starke Augusterwärmung seit 1988 fand in Deutschland tagsüber statt. Das beweist den starken Einfluss der Wärmeinselwirkung, zunehmende Wärmeinselflächen in Deutschland, die anthropogene Ursachen haben. Menschenverursacht schon, aber nicht durch Kohlendioxid, diese Glaubensindoktrination ist somit falsch:
Wir verweisen hier auf unseren Artikel über die tatsächlich vom Menschen verursachten Gründe der Erwärmung seit 1988.
Und als Einzelstation Düsseldorf
Düsseldorf wählen wir aus 2 Gründen aus, zum einen nimmt der ARD-Wetterfrosch Carsten Schwanke gerne Düsseldorf, (die Station ist am Flughafen), wenn er ein Klimaphänomen erklären will, zum anderen, weil bei RTL-Düsseldorf der bezahlte „Treibhaus-Klimaexperte“ Christian Häckl angestellt ist, mit seiner Behauptung, die nächtlichen Temperaturen würden durch den CO₂-Treibhauseffekt stärker steigen als die am Tage.
Die Grafik von Düsseldorf zeigt: es ist genau umgekehrt
Ergebnis: die nächtlichen (blauen) T-min Temperaturen steigen seit 1988 überhaupt nicht. Nur die tagsüber gemessenen T-max Temperaturen nehmen zu. Die Augusterwärmung seit 1988 findet somit nur tagsüber statt. Die Temperaturreihen des DWD beweisen auch bei Düsseldorf, dass die Messungen des Deutschen Wetterdienstes was ganz anderes zeigen als die Häckl-Treibhaustheorie besagt. Was ganz anderes? Ja, nämlich genau das Gegenteil
Wieso wird in der CO₂-Literatur dieser Häckl-Treibhaustheorie nicht heftigst widersprochen? Antwort: Weil niemand die Aussagen überprüft, und der Deutsche Wetterdienst verfügt zwar über die Daten, nimmt selbst jedoch keine Auswertungen vor so wie wir für die Leser
Deswegen ist diese Grafik 4 und Grafik 7 ein Novum für die Klimawissenschaft. Solche Grafiken mit den drei Temperaturerfassungen findet man nirgends in der Treibhausliteratur, vor allem nicht beim DWD. Der Grund: Weil sie auf breiter Front zeigen, dass eine mögliche CO₂-Einwirkung auf die deutschen Temperaturreihen völlig unbedeutend ist, falls es überhaupt eine gibt. Die Frage sei erlaubt: Wozu werden diese Tages/Nachttemperaturen dann überhaupt bei den Wetterstationen erfasst und im Archiv abgelegt? Wir fordern die Leser auf, diese zu kopieren und in der Öffentlichkeit bekannt zu machen.
Und nun der Vergleich einer typisch ländlichen Wetterstation im Vergleich zur benachbarten städtischen Station: Dachwig und Jena.
Wir stellen fest: Am ländlichen Standort ist es grundsätzlich etwas kälter. Aber, im Sommer trocknet Deutschland aus. Durch die fehlende Verdunstungskälte erhöhen sich deshalb die Tageshöchsttemperaturen auf dem Land viel stärker als in der Stadt und die Temperaturtrendgerade ist steiler. (siehe Steigungsformel) Und nachts kühlt das Land stärker und schneller aus. Mit der Zunahme von CO₂, dem angeblich bestimmenden Klimaerwärmungsgas lässt sich diese Tatsache überhaupt nicht erklären.
Nebenbei bemerkt: Es gibt auch keinerlei wissenschaftliche Versuchsnachweise, der die behauptete CO₂-Klimasensitivität von 2 bis 5 Grad jemals bestätigt hätte. Diese behaupteten Größenangaben sind Simulationsrechnungen der CO₂-Voodoo-Wissenschaft. Trotzdem richtet sich die linksgrüne Politik gerne nach diesem Simulationswert und verspricht uns eine globale Klimarettung von Deutschland aus. Auch gewisse Kommentatoren der Treibhauskirche hier bei EIKE weigern sich seit Jahren, uns einen Versuchsnachweis zu erbringen. Technische Anwendungen der Simulationsrechnungen gibt es eh keine.
Ergebnisse der Tag/Nachtvergleiche
1. Der völlig unterschiedliche Verlauf der Tag/Nachtemperaturen in Deutschland zeigt, dass CO₂ überhaupt keine erkennbare Wirkung hat.
2. Würde wie die Klimahysterie behauptet, Kohlendioxid der hauptsächliche Temperaturtreiber sein, dann müssten bei allen DWD-Wetterstationen der Tages- und Nachttemperaturverlauf dieselben Steigungsformeln aufweisen.
3. Alle bedeutet strenggenommen, dass alle 2000 DWD Stationen ein- und dieselbe Steigungsformeln für Tag/Nacht und für den Schnitt (brauner Graph) haben müssten, nämlich Y= 0,037 C/Jahr seit 1988
4. Das ist überhaupt nicht der Fall. Jede DWD-Wetterstation hat je nach Standortverhältnissen und Umgebung ihren eigenen Verlauf mit einer eigenen Steigungsformel. Die eher ländlichen Stationen kühlen nachts sogar ab.
Diese vielen Grafikbeweise anhand der Daten des Deutschen Wetterdienstes zeigen erneut, dass CO₂ allerhöchstens in homöopathischen Dosen irgendwo versteckt mitwirken kann.
Und was behauptet die politische Treibhauskirche? z.B. das Umweltbundesamt?
Sie erklärt den starken Temperaturanstieg in Mitteleuropa fast nur mit CO₂, wobei der Hauptanteil der CO₂-Zunahme vom Menschen verursacht sein soll. U.a. hier.
Zitat: „Unterschiedliche Simulationsrechnungen ergeben übereinstimmend, dass der größte Teil der globalen Erwärmung seit Mitte des 20. Jahrhunderts durch den beobachteten Anstieg der anthropogenen Treibhausgaskonzentrationen verursacht wurde.“
Aha, Simulationsrechnungen!!! Und dann die Falschbehauptung einer Erwärmung seit der Mitte des 20.Jahrhunderts. Unsere Grafiken eingangs zeigen, dass die Erwärmung 1987/88 begann und nicht in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Was für ein völlig unnützes Amt!!, das die Bürger und Politiker falsch informiert. Bis 1987 wurde es immer noch kälter in Deutschland. Weshalb diese Falschbehauptung? Entweder haben die Leute im Umweltbundesamt überhaupt keine Ahnung oder sie informieren bewusst falsch. Jeder von uns weiß doch: Dort sitzen die von uns bezahlten Vertreter der Klima-Voodoo-Wissenschaft
Frage an die Leute dort: Wie wärs mit dem wissenschaftlichen Vergleich von T-max/T-min Temperaturgrafiken seit 1988 oder gar noch früher? Wir stellen diese kostenlos dem Umweltbundesamt zur Verfügung. Angefertigt kostenlos in unserer Freizeit und nichts geraubt vom Steuerzahler, denn uns geht es um die Wahrheit.
Diese von uns geforderte Frage muss gestellt sein und verlangt eine Antwort von den CO₂-Erwärmungs-Simulationsrechnern beim PIK Potsdam: Wirkt etwa CO₂ im August nur tagsüber erwärmend und nachts sogar leicht abkühlend?
Zusammenfassung:
1.) Die Augusttemperaturen variieren an allen Betrachtungsorten Deutschlands von Jahr zu Jahr. Die Gründe sind die unzähligen natürlichen und sich ständig ändernden Einflüsse auf das Wetter und das Klima.
2.) Daneben übt der Mensch einen konstanten zusätzlichen Einfluss durch die Schaffung immer neuer zusätzlicher Wärmeinseleffekte aus. Bei manchen Stationen mehr, bei anderen weniger. Deshalb auch die unterschiedlichen Formeln der Regressionslinien selbst benachbarter Stationen. Das ist beim Vergleich der Wetterstationen Potsdam und Berge/Nauen (nordwestl. von Potsdam) auch der Fall.
3.) Wie die Grafiken des Artikels zeigen, bewirken die jährlich weltweiten CO₂-Zunahmen entweder gar nichts oder nichts Erkennbares, denn sonst könnten die Nachttemperaturen nicht fallen. CO₂ kann am Tage auch im August nicht erwärmend und nachts abkühlend wirken.
4.) Weniger Nord-, dafür mehr Süd- und Hochdruckwetterlagen tragen ganz wesentlich zur wärmeren Durchschnittstemperatur eines Monates bei. Und das war beim August 2026 der Fall. Es handelt sich um natürliche Einflussfaktoren auf das Wetter und Klima
Damit ist die Definition der UN von Klimawandel falsch: Die behauptet nämlich, dass die CO₂-Zunahme der alleinige Temperaturtreiber wäre und die Zunahme wiederum sei hauptsächlich vom Menschen verursacht. Noch verwerflicher ist die derzeitige Klimapolitik der Bundesregierung, die ein klimaunwirksames Gas bekämpfen will und dabei unsere Demokratie, unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand ruiniert und nebenbei die Natur und Umwelt zerstört. Das muss aufhören! Jeder von uns muss mithelfen!
Fazit: Es wird Zeit, dass endlich Umwelt- und Naturschutz in den Mittelpunkt des politischen Handelns gerückt werden, saubere Luft, genügend Trinkwasser zu verträglichen Preisen und gesunde Nahrungsmittel sind menschliche Grundrechte. Eine CO₂-Klimaabgabe taugt zu gar nichts, auf alle Fälle nicht dem Klima. Es handelt sich um ein Geschäftsmodell, das dem Sündenablasshandelsmodell der Kirche im Mittelalter nachempfunden ist. Neben den oben beschriebenen Gründen, abgeleitet aus den Grafiken, weshalb CO₂ nicht an der gemessenen August-Erwärmung seit 1988 hauptverantwortlich sein kann, sollen noch fünf weitere Gründe genannt werden.
- Es gibt keinen Versuch, der die Klimasensitivität von CO₂ auch nur annähernd bestimmen kann. Behauptet werden 2° bis 4,5°C Erwärmung. Jeder Versuch liefert Null oder das Ergebnis verschwindet im Rauschen der Messfehler. Der Autor hat sich fünf Jahre lang mit solchen Nachweisversuchen rumgeplagt, weil er als Naturschützer einst den Simulationsrechnungen vertraute.
- Es gibt auch keinerlei technisches Anwendungsbeispiel, bei welchem wir Menschen uns den behaupteten CO₂-Treibhauseffekt positiv zunutze machen könnten.
- Der Großversuch: Bei der Sprengung der Nordstream-Pipeline waren die Methankonzentrationen der Luft stark erhöht. Die ständigen Satellitenmessungen haben keinerlei Temperaturhotspot aufgrund eines Treibhauseffektes über der Ostsee festgestellt.
- Schon bei der Elite der deutschen Physiker wie Einstein, Heisenberg, Hahn, Planck spielte der CO₂-Treibhauseffekt keine Rolle. Er existierte für sie schlichtweg nicht, obwohl die Hypothese dazu schon Jahrzehnte zuvor entwickelte wurde.
- Wir sind weit entfernt von einer bevorstehenden Klimakatastrophe oder gar Klimaverbrennung der Erde. Die Leute der letzten Generation sind durch die Angstpropaganda fehlgeleitete junge Menschen.
Folgende Grafik sollte auf alle Leser, insbesondere für die Klimaangstgläubige der grünen Anhängerschaft, auf die Leute der Letzten Generation beruhigend wirken:
Der leichte Anstieg der globalen Temperaturen lässt sich leicht mit einer Albedo-Verringerung der Erdoberfläche in den letzten Jahrzehnten erklären, gemessen von Satelliten. Eben eine stete Beseitigung von grünen Vegetationsflächen, eine stete Zunahme der Flächenversiegelungen.
Grundforderung von uns Natur- und Umweltschützern: Die bewusst geplante und regierungsgewollte CO₂-Klimaangstmacherei in Deutschland muss eingestellt werden. Es ist die Grundlage des CO₂-Ablaßhandels-Geschäftsmodells, das uns Deutsche ausrauben will. Wir müssen uns wehren.
Was gegen heiße Sommertage hilft haben wir hier beschrieben. Unsere Vorschläge sollten schnellstens von der Politik und Behörden umgesetzt werden, denn sie helfen wirklich gegen die Augusterwärmung tagsüber und sind zugleich angewandte Natur- und Umweltschutzpolitik. Wären auch nur Teile davon umgesetzt, dann wäre es in den Städten und tagsüber auf dem Land nicht so heiß gewesen. Ganz im Gegensatz zu den staatlich verordneten Klimarettungsmaßnahmen wie Frei PV-flächen oder Windräder. Diese staatlichen Maßnahmen verschlimmern die Austrocknung Deutschlands und erhöhen die Tagestemperaturen.
Wir brauchen mehr CO₂ in der Atmosphäre!
Wir Menschen und die Tiere liefern durch Ausatmen den Pflanzen das C02 zum Leben und diese zerlegen C02 und geben uns den Sauerstoff wieder zurück. Aus dem Kohlenstoff bauen sie dann hochwertige Stoffe, unsere Nährstoffe auf. So funktioniert der Kreislauf des Lebens. Kohlendioxid ist somit neben Wasser, Wärme und Sauerstoff die Voraussetzung für das Leben auf der Erde. Ohne C02 wäre die Erde kahl wie der Mond. Das Grundelement aller organischen Verbindungen und allen Lebens ist Kohlenstoff. Das Gas C02 ist das Transportmittel für das Kohlenstoffatom, um von einer organischen Verbindung zur anderen zu gelangen. Ohne C02 wäre die Erde lebensfeindlich und tot. Kohlendioxid ist der Lebensmotor. C02 ist das Gegenteil von rauchenden stinkenden Schornsteinen. Als Spurengas ist es von außerordentlicher Wichtigkeit für den Erhalt und die Weiterentwicklung organischen Lebens auf unserer Erde
Die CO₂-Zunahme in der Atmosphäre ist segensreich. Mehr CO₂ führt zu einem beschleunigten Wachstum, steigert die Hektarerträge und bekämpft somit den Hunger in der Welt. Ohne Kohlendioxid wäre die Erde kahl wie der Mond. Das Leben auf der Erde braucht Wasser, Sauerstoff, ausreichend Kohlendioxid und eine angenehm milde Temperatur. Der optimale CO₂-gehalt der Atmosphäre dürfte bei 800 bis 1200ppm liegen. Der optimale Gehalt sollte endlich wissenschaftlich erforscht werden. Das Leben auf der Erde braucht derzeit mehr und nicht weniger CO₂ in der Luft.
Josef Kowatsch, Naturbeobachter und unabhängiger, weil unbezahlter Klimaforscher
Matthias Baritz, Naturwissenschaftler und neutraler Klimaforscher.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Seit einiger Zeit befasse ich mich mit der Frage, wie man eine Datenwolke durch eine Linie approximieren kann, die durch wenige Parameter gegeben ist. Dies wird in der sogenannten Ausgleichsrechnung behandelt, einem Teilgebiet der Numerik. Es gibt dicke Bücher darüber. Unter der Programmiersprache Python gibt es ein Sofwarepaket „SciPy“ für die praktische Umsetzung, sowie „Matplotlib“ für die grafische Auswertung. Um die Abbildung 2 nachzuvollziehen habe ich die Aufgabe gestellt, die Datenwolke der Augusttemperaturen des DWD von 1941 bis 2006 durch zwei Strecken zu approximieren, die einen Sprung bei 1988 haben dürfen. Hier ist das Resultat.
https://tinyurl.com/2e7vnbp6
Das grobe Bild von KB wird wiedergeben. Schaut man genauer hin, so sieht man, dass beide Strecken in der Realität flacher sind als bei KB. Die Steigungen kann man in beiden Grafiken ablesen. Es ist hier im Forum oft kritisch gefragt worden, wie der Sprung um 1988 begründet werden kann. Dazu habe ich die Aufgabe gestellt, die Datenwolke durch zwei Strecken zu approximieren, die einen Sprung an einer Stelle haben dürfen, die das Programm optimal zu suchen hat, Hier ist die Lösung:
https://tinyurl.com/5uwhk9h7
Siehe da, das Programm findet eine Lösung, bei der ein Sprung bei 1952 liegt. Die Güte der Approximation wird durch den RMSE Wert (s. Grafik) gemessen. Sie ist leicht, aber zugegebenermaßen nicht signifikant besser als die Appoximation, die den Sprung bei 1988 erzwingt.
Man muss bei der Interpretation dieser Daten sehr vorsichtig sein, eine vorsichtige Bewertung ist etwa wie folgt.
Das rein rechnerische Optimum für einen möglichen Sprung liegt bei 1952. Es ist dem Modell mit dem Sprungjahr 1988 hinsichtlich der Anpassungsgüte geringfügig, aber nicht signifikant, überlegen. Die vorliegenden Daten erlauben nicht, die Lage eines Sprungs festzulegen.
Mittlerweile investiert die EU 90 Milliarden Euro, für GEOENGINEERING ‼️
👉Die EU führt Geoengineering durch, um aktive Eingriffe in das Klimasystem zu ermöglichen, die notwendig sind, um die Erderwärmung zu bekämpfen und die Pariser Klimaziele zu erreichen. Dabei wird insbesondere Solar Radiation Management (SRM) als eine Methode betrachtet, um die globale Temperatur zu senken, obwohl dies mit erheblichen ökologischen und sozialen Risiken verbunden ist.
Ungefragt und totalitär intransparent.
Dieser Betrag wurde gerade auf fast das Doppelte aufgestockt.
Wenn diese Eingriffe völlig ignoriert werden, und nicht entsprechende Aufmerksamkeit im Wettergeschehen erfahren, ist jede Maßnahme, jede Beobachtung äußerst relativ und spekulativ.
In einer bemerkenswerten Enthüllung berichtet Daily Mail über freigegebene CIA-Dokumente, die bereits 1965 detailliert Pläne zur gezielten Wetter- und Klimakontrolle beschreiben. Damit werden von einem der bekanntesten Mainstreammedien genau jene Praktiken beleuchtet, auf die kritische Geister seit Jahren hinweisen und die als «Geoengineering» bezeichnet werden oder auch als «Chemtrails».
Wetterbeeinflussung wird bereits seit 100 Jahren bewerkstelligt, weiterentwickelt und auf immer größere Flächen ausgedehnt.
Was einst mit mit dem Wolkenimpfen per Silberjodid-Aceton-Gemisch begann, verlagerte sich längst in Einflußbereiche bis in die Ionosphäre.
An der brutalen Heftigkeit der Regenfälle erkennt man oft die künstliche Akquise.
China operiert völlig offen mit den Geoengineering-Maßnahmen. Ebenso viele Staaten der USA.
Florida setzte bereits die ersten gesetzlichen Maßnahmen gegen dieses ungetestete Versprühen diverser Chemikalien durch.
Natürlich steht Gates im Mittelpunkt.
Er will den ganzen Globus umnebeln mit strahlenabweisenden Chemikalien…
Eigentlich besteht bezüglich Geoengineering ein Stillhalteabkommen von 2010.
Doch die Realität sieht anders aus.
In Spanien wird seit vielen Jahren am Wetter herumgeschraubt. Landwirtschaftliche Organisationen prangerten diese undurchsichtigen Machenschaften schon vor über einem Jahrzehnt öffentlich an. Aufgrund der Hemmungslosigkeit, mit der die Regierung vorgeht, musste die staatliche Wetteragentur AEMET 2023 zugeben, dass das Wetter in beide Richtungen manipuliert wird: Um Regen zu erzeugen und um ihn zu verhindern. Erwähnt wurde auch, dass neue Technologien im Trend sind, bei denen Nanopartikel versprüht werden. Wie sich diese «Modifikationen» auf das Wetter/Klima in den Nachbarregionen auswirken, ist nicht genau bekannt.
Anfang April berichtete Transition News, daß sich inzwischen 31 US-Bundesstaaten gegen Geoengineering stark machen – und Robert F. Kennedy dies auf X ausdrücklich begrüßte. Jeder, dem etwas an der «Make America Healthy Again»-Bewegung liege, müsse den Kampf gegen das Geoengineering, also gegen umfassende Wettermanipulation, unterstützen, so der US-Gesundheitsminister.
Im US-Bundesstaat Florida wurde es jetzt konkret. Wie etwa die Tampa Bay Times schreibt, hat Ron DeSantis, Floridas Gouverneur, am Freitag ein Gesetz zum Verbot von Wettermanipulationen in Florida unterzeichnet. Die Tampa Bay Times schreibt:
«Das neue Gesetz stellt die Veränderung oder großflächige Manipulation des Wetters im Bundesstaat unter Strafe. Wer dabei erwischt wird, muss mit einer Strafe dritten Grades, fünf Jahren Gefängnis und Geldstrafen von bis zu 100.000 Dollar rechnen.»
Erst kürzlich brachte etwa die South China Morning Post einen Artikel, in dem es unter Bezugnahme auf eine begutachtete Studie hieß, dass China mit einem Kilogramm Silberiodid 70.000 Kubikmeter Niederschlag erzeugt habe – und dass ähnliche Praktiken zur Wettermanipulation in anderen Ländern, wie Saudi-Arabien und vielen Regionen Chinas wie Guizhou, Shanghai, Gansu und Sichuan durchgeführt worden seien (Transition News berichtete).
Wetter- und Klimamanipulationen stehen in Europa mittlerweile auf der Tagesordnung – das ist deutlich am Himmel zu erkennen. In Spanien gibt sich die Regierung noch nicht einmal mehr Mühe, ihre Geoengineering-Aktivitäten diskret durchzuführen.
Dabei werden Militärflugzeuge eingesetzt, die tagelang frenetisch kreuz und quer fliegen und deutlich sichtbare Chemtrail-Spuren am Himmel erzeugen. Ein zuvor blauer Himmel kann so innerhalb weniger Stunden komplett verändert werden – und verwandelt sich in eine graue und verschmierte Suppe.
Bei ihrer Klima- Angst-Propaganda verschweigen die Medien diese Wetter- und Klimamanipulationen, die weltweit durchgeführt werden. In Spanien zum Beispiel haben solche Geoengineering-Projekte in den letzten Jahren extreme Ausmaße angenommen.
Schon 2023 musste die staatliche Wetteragentur AEMET aufgrund des öffentlichen Drucks zugeben, dass diese Modifikationen durchgeführt werden und dass dabei mittlerweile auch neue Technologien eingesetzt werden. Zum Beispiel werden Nanopartikel versprüht. Zudem gab die AEMET zu, dass nicht genau bekannt sei, wie sich diese Manipulationen auf das Wetter/Klima in Nachbarregionen auswirken könnten.
Diese Wetter- und Klimamanipulationen werden von Militärflugzeugen durchgeführt und die Spuren, die sie hinterlassen, sind in aller Deutlichkeit am Himmel zu erkennen. Der spanische Wetter- und Klimaexperte Nauzet Morgade bringt auch ungewöhnliche Hitzewellen, die in Spanien und anderen europäischen Ländern beklagt werden, eindeutig mit diesen Manipulationen in Verbindung.
US-Ärztin Meryl Nass fragte:
«Warum wissen wir so wenig über Geoengineering, obwohl sich die US-Regierung seit den späten 1940er Jahren, wenn nicht sogar schon früher, damit beschäftigt? Ich denke, es liegt daran, dass die Fähigkeit, das Wetter zu manipulieren, unerlässlich ist, um einen Klimanotstand auszurufen, wann immer die Globalisten es für richtig halten. Die Dürre im Westen und der fehlende Schnee in den westlichen Gebirgen sind (höchstwahrscheinlich) künstlich herbeigeführt. Schließlich können wir Regen schon seit mindestens den 1950er Jahren beeinflussen. Wie man das Wetter wohl nach mehr als 75 Jahren des Experimentierens manipulieren kann?»
Bitte unbedingt kürzer fassen.
Zum Vergleich zwischen der Station Potsdam und Berge bei Nauen. Der Wärmeinseleffekt wird auch durch die UHI-MAP des DWD sehr deutlich bestätigt (Screenshot als Anhang). Die ehemalige Säkularstation auf dem Telegrafenberg (an der PIK-Residenz im ehemaligen Hauptobservatorium) ist wohl etwas zu dicht am Stadtzentrum gelegen.
Was hat die schwindende Meereisausdehnung der Arktis mit städtischen Wärmeinseln zu tun?
Warum wurde eigentlich das Meerwasser auch wärmer, trotz träger Eigenschaften, aber ohne jegliche Wärmeinseln um die Messstellen herum?
Durch erhöhte kurzwellige Sonneneinstrahlung oder durch unterseeischen Vulkanismus. Wodurch denn sonst? Jedenfalls nicht durch die Augusttemperaturen in Deutschland, um zum Thema zurückzukommen.
https://www.tagesschau.de/wetter/wetterthema/klimamachtgeschichte-100.html
2025_10_24
Als vor etwa 11.000 Jahren die letzte Eiszeit zu Ende ging und sich die Eispanzer nach Norden zurückzogen, begann eine sehr stabile Klimaperiode, die aufstrebenden Hochkulturen ideale Entwicklungsbedingungen bot. Aber auch geringere Klimaschwankungen führten in Europa zu historischen Umwälzungen. ….
Mal nach „Bilder kleine eiszeit“ googlen!!
So ein Klimaschützer ist jetzt durchgedreht und hat Anschläge auf Umspannwerde gemacht und weitere geplant.
Danke an Rahmstof, PIK und Co. für ihre Weltuntergangsszenarien.
https://taz.de/Wer-ist-der-Mann-der-Stromnetze-angreift/!6210358/
PS. Der Rahmstorf dreht auch durch und schreibt auf X:
Das kommt davon, wenn man Dumme fanatisiert….
Der August wird in Deutschland erst seit 1988 wärmer!
SEIT DAS IPCC GEGRÜNDET WURDE……. 😂…..
👉 und mit pekuniär aufgewärmten, ideologisierten Augen Temperaturen abgelesen, „gemittelt“ und mit roter Farbe unterlegt werden.
Danke, Herr Kowatsch.
Sie liefern ein riesiges Bündel an Aussagen, die Schüler in den Fächern Mathematik, Physik, Biologie, Chemie, Gemeinschaftskunde und Deutsch der 12. Klasse jeweils in einer 4-stündigen Klausur auf Fehlschlüsse erörtern könnten.
(Falls 4 Stunden überhaupt ausreichen, da eine zeitraubende Recherche notwendig wäre.)
„Mit etwa 19,8°C war der August 2026 laut DWD im Mittel seiner 2000 Wetterstationen über dem Schnitt der Vergleichsperiode 1991 bis 2020.“
Es sieht so aus, als ob eine überwiegende Zahl von manipulierten Menschen davon ausgeht, dass das Wetter eines Jahres über die Monate hinweg präzise von einem großen Computer gesteuert wird und sich damit Monat für Monat im Vergleich zurück liegender Jahre identisch verhalten muss. Man nennt dies ja inzwischen Klima und nicht mehr Wetter.
Dazu hatte schon ein Rahmstorf vor Jahren vermerkt, „dass wir die Kontrolle über das Klima verloren haben“, er meint mit „wir“ damit natürlich sich im Sinne des Pluralis Majestatis! Sieht dann eher so aus, als ob er seinen Rechner nicht richtig gepflegt hat oder das darin von ihm zur Kontrolle des Klimas installierte Programm nicht richtig, sondern mit vielen Rahmstorf-Fehlern arbeitet. Vielleicht hat das Rechnerinterface auch den Kontakt zur Sonne verloren, weil irgendwelche Idioten die Leitung von Potsdam zur Sonne gesprengt haben, und diese dümpelt jetzt nur noch ohne die Kontrolle eines Rahmstorf so herum und macht, was sie will.
Vielleicht lernen die Menschen einmal wieder, dass zu Klima und Wetter von interessierten Kreisen nur noch Unfug verbreitet wird. Dazu wird es mit „menschengemacht“ garniert, um die damit zu Schuldigen erklärten Bürger besser abzocken zu können.
Wenn in Brüssel die unzähligen Beschäftigten mit ihrer Bleistift-Kauerei müde geworden sind, erinnern sie sich an ihre Erfolge mit Bananenkrümmungen und Glühlampenverboten, dass da in Punkto Klima mit unverstandener und vor allen Dingen falscher neuer Physik noch mehr geht, haben sie inzwischen mehr als nur verstanden. Ein gesundes Bürokratie-Wachstum schafft schließlich auch Arbeitsplätze, leider jedoch keine Werte.
Armer August, wie kann er sich nur so daneben benehmen, oder spielt er vielleicht nur den „dummen August“ zur Freude der Klimagläubigen-Gemeinschaften?
Herr Kowatsch, die Frage nach dem Vergleich Tmax, Tmin ist wohl rein theoretisch. Die „Institutionen“ sind wenig daran interessiert, ihr Geschäftsmodell zu ruinieren. Übrigens gefällt mir, dass Sie nicht mit irgendwelchen Tagesmitteln rechnen, sondern mit diesen beiden messbaren Werten. Allerdings erhebt sich die Frage nach der Genauigkeit der Werte immer.
Herr Voge,
(Voge)
die Frage nach dem Vergleich Tmax, Tmin ist wohl rein theoretisch
(Kuck)
Der Vergleich Tmax und Tmin zeigt, dass die Differenz beider Werte größer wird. Das bedeutet, dass die Bewölkung geringer wird, weil die Luft sauberer wird. Besser wird es im September zu sehen sein.