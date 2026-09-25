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Der CO₂‑Ausstoß hat sich im deutschen Stromsektor knapp halbiert,
durch den Atomausstieg.
2006 mit 159 TWh Atomstrom noch 352 Millionen Tonnen CO₂‑Freisetzung und
2025 nur noch 154 Millionen Tonnen mit 0 TWh deutschem Atomstrom.