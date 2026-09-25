Kernkraft in Frankreich ist klimaschonend. 30.000 Windräder und Millionen PV-Paneele in Deutschland nachweislich nicht.

https://app.electricitymaps.com/map/zone/DE/monthly?lang=de

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