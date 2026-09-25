, Vijay Jayaraj
Norwegens Energieminister Terje Aasland sagte gegenüber Reuters , sein Land werde die Öl- und Gasförderung in der Barentssee ungeachtet eines Verbots der Europäischen Union (EU) für Bohrungen in der Arktis fortsetzen.
„Im heutigen geopolitischen und sicherheitspolitischen Umfeld glaube ich, dass die fortgesetzten Aktivitäten in der Barentssee sowohl norwegischen als auch europäischen Interessen dienen“, sagte Aasland .
Norwegen ist zwar kein EU-Mitglied, aber ein enger Verbündeter und Europas größter Gaslieferant. Das Land deckt rund 30 % des Gasbedarfs in der Europäischen Union und Großbritannien. Im vergangenen Jahr erreichte die norwegische Gasproduktion nahezu Rekordwerte, und die Ölproduktion verzeichnete den höchsten Stand seit 2009.
Ohne neue Felder deuten offizielle Prognosen jedoch auf einen starken Produktionsrückgang nach 2030 hin. Aasland beabsichtigt jedoch, Produktion und Exporte bis mindestens 2035 auf dem aktuellen Niveau zu halten, und er hat erklärt, dass die Arktis für Norwegens langfristigen Status als Lieferant von großer Bedeutung sei.
Die EU begründet derzeit aus Umweltschutzgründen ein Verbot neuer Bohrungen in der Arktis, kauft aber gleichzeitig das Gas, das ihre Fabriken am Laufen hält. Anders Opedal, CEO des norwegischen Energiekonzerns Equinor, erklärte, dass die Produzenten von Öl und Erdgas aus der Barentssee andere Abnehmer finden würden, sollte Europa die Abnahme verweigern.
Sogar Fatih Birol, Leiter der Internationalen Energieagentur (IEA) und Befürworter des Übergangs weg von fossilen Brennstoffen, hat die EU dringend aufgefordert, ihre Ablehnung der Arktisentwicklung im Interesse der Energiesicherheit zu überdenken.
Europa hat durch seine „grünen“ Ambitionen bereits wirtschaftlichen Schaden erlitten. Laut IEA sind die Strompreise in der EU für energieintensive Industrien im Jahr 2025 durchschnittlich mehr als doppelt so hoch wie in den USA und mehr als 50% ggü. China. Ein Bericht zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit aus dem Jahr 2024 warnte davor, dass solche Kosten die Fertigungsindustrie aushöhlen.
Hier hört die Geschichte auf, von der Arktis zu handeln, und dreht sich plötzlich um alle anderen.
Norwegen ist kein wirtschaftlich angeschlagener Erdölstaat, der eine schlechte Angewohnheit rechtfertigt. Es zählt zu den reichsten Gesellschaften der Welt, mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von über 105.000 US-Dollar und einem Staatsfonds, der im Juni die Marke von 2,39 Billionen US-Dollar überschritten hat. Fünfeinhalb Millionen Menschen haben aus den Kohlenwasserstoffen des Meeresbodens eine flächendeckende Gesundheitsversorgung, kostenlose Universitäten und Renten für noch ungeborene Enkelkinder geschaffen.
Wenn Norwegen Öl und Gas für seine wirtschaftliche Lage als unverzichtbar betrachtet, ist es unzumutbar, von ärmeren Ländern zu verlangen, auf ihre eigenen Ressourcen zu verzichten. Dies hat enorme Auswirkungen auf Afrika, Südasien und andere sich rasant entwickelnde Regionen. Für viele afrikanische Haushalte kann eine unzuverlässige Energieversorgung katastrophale Folgen haben.
Verzögerungen bei Projekten im Bereich fossiler Brennstoffe verursachen Kosten, die in Tabellenkalkulationen nicht erfasst werden. Ein durch Klimaschutzdebatten blockiertes Gasprojekt führt dazu, dass sich Ingenieurteams auflösen, Bohranlagen verlegt werden, die Kreditkosten steigen und die Düngemittelanlage, die den Kohlenwasserstoff als Rohstoff genutzt hätte, nie gebaut wird. Ein Jahrzehnt an kumulativen Vorteilen geht dem Staatshaushalt verloren.
Westliche Verfechter der Klimalogik bezeichnen den Weg, den ihre Gesellschaften zu beispiellosem Wohlstand beschritten haben, als unmoralisch. Jede fortgeschrittene Volkswirtschaft industrialisierte sich mit Kohle, Öl und Gas. Norwegen schafft dies trotz eines finanziellen Polsters von 2 Billionen Dollar immer noch. Im Gegensatz zu ihren Pendants in der EU, Kanada und Australien erkennen die norwegischen Entscheidungsträger an, dass Öl und Gas für die Zukunft ihres Landes von entscheidender Bedeutung sind.
Wenn sich Minister aus Entwicklungsländern mit Kreditgebern und Geberorganisationen zusammensetzen, sollten sie das Aasland-Interview zur Sprache bringen und eine einzige Frage stellen: Wenn die fortgesetzte Entwicklung der Arktis norwegischen und europäischen Interessen dient, auf welcher Grundlage dient dann eine nigerianische Gasanlage oder ein bangladeschisches Terminal einem geringeren Interesse?
Klimaalarmisten stellen eine falsche Wahl zwischen bezahlbarer, zuverlässiger Energie und Umweltschutz dar. Norwegen weist diese Falle zurück. Ein Land kann Abfall reduzieren, Technologien verbessern, Ökosysteme schützen und gleichzeitig die zuverlässige Energieversorgung sichern, die das moderne Leben erfordert.
Energiereichtum und menschliches Wohlergehen korrelieren in allen Datensätzen, die bisher erhoben wurden. Norwegen hat dies erkannt und handelt entsprechend. Auch ärmere Länder verstehen das. Was ihnen fehlt, sind nicht Beweise, sondern die Zustimmung – und diese Zustimmung sollte ein souveräner Staat nicht erst einholen müssen. Die Verantwortlichen in Entwicklungsländern sollten sich Norwegens Beispiel zum Vorbild nehmen und darauf aufbauen.
https://pjmedia.com/vijay-jayaraj/2026/09/04/norway-rejects-climate-orthodoxys-false-choice-builds-wealth-n4956903
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Norwegen, CO2-Steuer bei ca. 85 Euro pro Tonne CO2.
Norwegen, Anteil der Erneuerbaren am Strom ca. 99 %
Norwegen, Anteil Atomstrom 0 %
Norwegen, Anteil Elektroautos bei den Neuzulassungen ca. 97 %
Norwegen, Anteil der Wärmepumpen bei der Heizung ca. 65%
Norwegen, Gas und Erdölförderung ging seit 2004 ca. -15 % zurück.
Norwegen setz nicht auf die fossilen Energieträger wie Öl und Gas.
Verbot der Europäischen Union (EU) für Bohrungen in der Arktis
Welches EU-Land liegt an oder in der Arktis?
Oder ist UvL Herrin der Welt?!
Ach, Grőnnland -aber ist es nich USA Eigentum?! Noch nicht…
Die Norweger machen es richtig. Sie lassen sich von den völlig vernebelten Apparatschiks der EU-Klimarettungsmafia nicht die Förderung von Gas verbieten. Und zeigen den 70.000 „Nutznießern“ des aufgeblähten Gemeinwohlpflegedienstes den🖕
Der Text enthält zahlreiche sachliche Informationen, verfolgt aber eindeutig die politische These, Wohlstand, Versorgungssicherheit und Entwicklung seien ohne fossile Energieträger auf absehbare Zeit nicht realistisch erreichbar. Dieser These folgend, sollten Entwicklungs- und Schwellenländer die gleichen Möglichkeiten haben, wie Norwegen.
Das ist znächst einmal ein politischer Standpunkt, den man vertreten kann. Ob man ihm folgt, hängt auch davon ab, wie man die Risiken des Klimawandels gegen die Vorteile einer Energieversorgung auf Basis fossiler Energien gewichtet. Letztendlich ist es auch die Frage, ob es für Entwicklungs- und Schwellenländer überhaupt von Vorteil ist, auf fossile Energieträger zu setzen. Nach meiner Meinung macht es für viele Länder viel mehr Sinn, von vornereien auf Erneuerbare Energien zu setzen, um weitestgehend unabhängig von Drittstaaten zu sein und eine dauerhaft zuverlässige und preiswerte Energieversorgung zu realisieren.
Der stärkste Punkt des Artikels ist aus meiner Sicht der Hinweis auf die mögliche Inkonsistenz zwischen dem energiepolitischen Verhalten wohlhabender Staaten und den Erwartungen, die an ärmere Länder gestellt werden. Die reichen Industrieländer haben aus meiner Sicht die Verpflichtung, auch bei der Energieversorgung als gutes Beispiel voran zu gehen und konsequent auf Erneuerbare zu setzen. Entschuldigend kann man anführen, dass es immer schwerer ist, etwas Vorhandenes aufzugeben, um Neues zu installieren, anstatt von Anfang an auf die bessere Lösung zu setzen.
Der schwächste Punkt ist die implizite Annahme, dass wirtschaftliche Entwicklung und Klimaschutz zwangsläufig Gegensätze seien. Diese Einschätzung ist wissenschaftlich und politisch mindestens umstritten und wenn ich mir die aktuellen Energiepreise und die Kosten der bereits heute eingetretenen Klimawandels weltweit ansehe, falsch.
Ihr politisches Weltbild steht auf recht wackligen Beinchen, nämlich auf der Annahme, daß das „Weltklima“ durch die Verhinderung von CO2-Emissionen „gerettet“ werden könne. Das ist ein sprachlicher Verkehrsunfall weil „Klima“ … aber lassen wir das, der Quatsch scheint inzwischen Gemeingebrauch zu sein wie die Sprachregelung, daß Genplörre ihnen gegen Grippetod geholfen hätte. Das kann man glauben aber nicht wissen. Schlimmer als die sprachliche Verirrung ist der Glaube, ein paar CO2-Moleküle mehr oder weniger in der Luft könnten tatsächlich das Wetter verändern.
Worauf ich hinauswill: Bricht dieses wacklige Beinchen, fällt ihre gesamte Ideologie in sich zusammen wie ein Soufflé bei Zugluft. Ihre aufrüttelnden Redemanuskripte können Sie auf einem Parteitag der Grünen verlesen. Hier ernten Sie bestenfalls ein mitleidiges Lächeln dafür.
Doch in welcher Richtung entwickelt sich Deutschland? Welche Richtung sollte D aus volkswirtschaftlichen Gründen einschlagen?
Aus einer aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung:
„Beschäftigungsrekord (436.000) bei erneuerbaren Energien [in D], aber Kehrtwende der Politik gefährdet Arbeitsplätze.
Die Zahl der Beschäftigten in der Branche der erneuerbaren Energien hat 2025 mit 436.000 Personen einen Rekordstand erreicht. Das ist ein Plus von knapp 4 % im Vergleich zum bisher besten Jahr 2023.
Der sich abzeichnende energiepolitische Kurswechsel der Bundesregierung könnte einen äußerst negativen Effekt haben – Tausende von Jobs wären gefährdet.“
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2026/beschaeftigungsrekord-bei-erneuerbaren-energien-aber-kehrtwende-der-politik-gefaehrdet-arbeitsplaetze
In der direkten und erweiterten Fossilindustrie in Deutschland (einschließlich Braunkohle, Steinkohle, Gas und Öl sowie den angeschlossenen Kraftwerken und direkten Dienstleistern) gibt es schätzungsweise rund 40.000 bis 50.000 direkte Arbeitsplätze, wobei der Kernbereich der Kohlewirtschaft stark rückläufig ist.
Volkswirtschaftlich nicht zu vergessen sind die ca. 100 Mrd €, die für Fossile auf Nimmerwiedersehen D verlassen.
Leute wie du zählen ja auch Beamte zu den „Beschäftigten“. Die „Energiewende“ ist der Krebs einer jeden Volkswirtschaft, wer ganz bekloppt ist freut sich über die vielen Tumorzellen… Grüne sind keine Partei, die Grünen sind eine Sekte.
Ja, das ist ein zentraler Punkt, bei dem ich diejenigen, die vorgeben, etwas Gutes für Deutschland und für die Bevölkerung zu wollen, aber Fossile Energien favorisieren, absolut nicht verstehe. Selbst wenn wir das Geld, was wir heute noch für den Kauf fossiler Energieträger ausgeben, vollständig in den Aufbau und die Unterhaltung einer Stromversorgung auf Grundlage Erneuerbarer Energien investieren müssten, verbliebe ein deutlich größerer Teil der Wertschöpfung in Deutschland. Davon könnten heimische Unternehmen, Handwerksbetriebe und Beschäftigte profitieren.
Kaufen wir weiter Gas, Öl und Kohle ein, ist das Geld im Ausland. Wir verzichten dann darauf, dass ein größerer Teil der laufenden Wertschöpfung und der Investitionen im Inland verbleiben kann.
Fazit: Unabhängig von der Notwendigkeit, weniger Treibhausgase zu produzieren, verursacht das Beharren auf einer Energieversorgung durch fossile Energieträger einen volkswirtschaftlichen Schaden für Deutschland.
ChatGPT:
Wenn du mit „Barentssee“ die norwegische Barentssee meinst: Nein, die EU hat dort keine Bohrungen verboten. Sie unterstützt ein Moratorium für neue arktische Öl- und Gasbohrungen, während Norwegen weiterhin selbst über seine Bohrungen entscheidet.