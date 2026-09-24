Climate Change Dispatch, Ronald Stein, Olivia Vaughan und Steve Curtis

Die Regierung kann die Regeln festlegen, aber die Privatwirtschaft könnte Atommüll letztendlich in eine emissionsfreie Ressource verwandeln.

Die jüngste Veränderung in der nationalen Debatte um Kernenergie ist ermutigend. Nach jahrzehntelangem politischem Zögern äußern sich Politiker auf Bundes- und Landesebene nun wieder positiv über die Rolle der Kernkraft bei der zuverlässigen und ausreichenden Stromversorgung. [Hervorhebungen und Links hinzugefügt]

Dieser Tonwechsel ist wichtig; allerdings wird eine wohlwollende Rhetorik allein eine der hartnäckigsten Herausforderungen der Branche nicht lösen: Was soll mit Amerikas wachsendem Bestand an abgebranntem Kernbrennstoff geschehen?

Dieser „verbrauchte“ Brennstoff wird auch als „leicht abgebrannter Kernbrennstoff“ (SUNF) bezeichnet und enthält nach Jahren im Reaktor immer noch etwa 95 % seiner ungenutzten potenziellen Energie.

Die Initiative „Nuclear Lifecycle Innovation Campus“ des US-Energieministeriums ist ein gutes Beispiel dafür. Das Programm sorgte für Schlagzeilen, indem es fünf Bundesstaaten als potenzielle Partner für die Erforschung integrierter Anlagen zum nuklearen Brennstoffkreislauf identifizierte. Die Realität ist jedoch bescheidener, als viele Beobachter annehmen.

Obwohl die Staaten unverbindliche Absichtserklärungen zur Fortsetzung der Gespräche unterzeichnet haben, haben sie sich nicht zur Annahme abgebrannter Kernbrennstoffe oder zum Abschluss endgültiger Standortvereinbarungen verpflichtet.

Diese Unterscheidung ist wichtig, weil die öffentliche Diskussion manchmal den Eindruck erweckt, dass eine Lösung für das Atommüllproblem des Landes unmittelbar bevorsteht.

In Wirklichkeit sind die Vereinigten Staaten noch weit davon entfernt, ein dauerhaftes oder einheitliches System für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente zu etablieren.

Jahrzehnte nachdem der Kongress der Bundesregierung die Verantwortung für die Entsorgung abgebrannter kommerzieller Kernbrennstoffe übertragen hat, lagert der größte Teil dieses Materials noch immer an Reaktorstandorten im ganzen Land.

Das Government Accountability Office hat wiederholt erklärt, dass sich das nationale Abfallwirtschaftsprogramm in einer Sackgasse befinde und forderte den Kongress zum Handeln auf, um den Prozess voranzubringen.

Die Grenzen einer rein staatlich gelenkten Strategie

In den letzten Jahren haben sich die Bemühungen der Bundesregierung stark auf die „einwilligungsbasierte Standortwahl“ konzentriert, ein Verfahren, das darauf abzielt, geeignete Standortgemeinden für Lagerstätten für abgebrannte Brennelemente zu finden.

Das Energieministerium (DOE) beschreibt diesen Ansatz als einen kollaborativen, gemeinschaftsorientierten Prozess, der letztendlich zu ausgehandelten Vereinbarungen über Zwischenlager führen kann.

Die einwilligungsbasierte Standortwahl ist eine Verbesserung gegenüber früheren Ansätzen, die versuchten, Lösungen aus Washington aufzuzwingen. Gemeinden verdienen ein Mitspracherecht bei Entscheidungen, die ihre Zukunft betreffen.

Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass ein Prozess allein keine Lösung darstellt, wie die Tatsache beweist, dass bislang kein Staat der Annahme von abgebranntem Kernbrennstoff zugestimmt hat, weder als dauerhafte noch als vorübergehende Lösung.

Allzu oft ersetzt die öffentliche Politik messbare Fortschritte durch Studien, Ausschüsse, Konsultationen und Förderzusagen. Die Regierung kann zwar Diskussionen anregen und regulatorische Rahmenbedingungen schaffen, aber sie kann nicht die notwendigen wirtschaftlichen Anreize schaffen, um abgebrannte Kernbrennstoffe von einer Belastung in eine wertvolle Ressource zu verwandeln.

Solange Erfolg an der Anzahl abgehaltener Treffen, der Verteilung von Fördermitteln und der Veröffentlichung von Berichten gemessen wird, besteht wenig Anreiz, ein wirtschaftlich nachhaltiges Ergebnis zu erzielen.

Umwandlung von abgebranntem Kernbrennstoff in einen Vermögenswert

Ein anderer Ansatz beginnt mit einer einfachen Frage: Was wäre, wenn abgebrannte Kernbrennstoffe nicht in erster Linie als Abfall, sondern als wertvolle Energieressource betrachtet würden?

Viele fortschrittliche Kerntechnologien, insbesondere schnelle Reaktoren, sind darauf ausgelegt, Materialien zu nutzen, die im abgebrannten Kernbrennstoff verbleiben.

Befürworter des Brennstoffrecyclings argumentieren, dass ein erheblicher Teil des in abgebrannten Brennelementen enthaltenen Energiepotenzials für die zukünftige Nutzung erhalten bleibt. Aus dieser Sicht besteht die Herausforderung nicht nur in der Entsorgung, sondern auch in der Rückgewinnung der Ressourcen.

Hier kann die Privatwirtschaft den Unterschied ausmachen, denn die Umwandlung abgebrannter Kernbrennstoffe in Elektrizität birgt ein enormes kommerzielles Potenzial.

Anstatt sich auf unbestimmte Zeit auf Bundesmittel und politische Zyklen zu verlassen, sollten politische Entscheidungsträger die Schaffung von Bedingungen in Betracht ziehen, die es der Privatwirtschaft ermöglichen, eine größere Verantwortung für die Entsorgung und das Recycling abgebrannter Brennstoffe zu übernehmen .

Die Bundesregierung würde weiterhin eine zentrale Rolle spielen, indem sie klare Regeln festlegt, die Sicherheit erhöht und bestehende Verpflichtungen einhält. Innovation, Investitionen und die Umsetzung sollten jedoch zunehmend vom privaten Sektor ausgehen.

Ein Vorschlag für eine Partnerschaft

Ein Modell wäre die Nutzung der bereits über den Nuclear Waste Fund und damit verbundene Bundeszusagen angesammelten Ressourcen, um die Übertragung der Verantwortung für das Management abgebrannter Brennelemente in einen kommerziell orientierten Rahmen zu erleichtern.

Gleichzeitig müssten ein oder mehrere Staaten freiwillig zustimmen, Anlagen zu beherbergen, die abgebrannte Kernbrennstoffe entgegennehmen, verarbeiten, recyceln oder anderweitig verwalten können.

Eine solche Vereinbarung würde nicht einfach nur öffentliche Gelder ausgeben. Sie würde vielmehr darauf abzielen, öffentliche Ressourcen zu nutzen, um private Investitionen, die Schaffung von Arbeitsplätzen, die technologische Entwicklung und ein langfristiges industrielles Wachstum anzustoßen.

Das US-Energieministerium (DOE) hat die „Nuclear Lifecycle Innovation Campuses“ als Zentren gefördert , die letztendlich die Brennstoffherstellung, die Anreicherung, das Recycling abgebrannter Brennstoffe und die Abfallbewirtschaftung unterstützen könnten.

Bei richtiger Strukturierung könnten solche Campusse zu Motoren für Innovationen im Privatsektor werden und nicht primär zu staatlich gelenkten Programmen.

Das wirtschaftliche Potenzial könnte beträchtlich sein. Das US-Energieministerium (DOE) hat erklärt, dass Innovationscampusse erhebliche private Investitionen anziehen und eine große Anzahl hochbezahlter Arbeitsplätze in den jeweiligen Regionen schaffen könnten.

Von der Subvention zum Anreiz

Es gibt ein altes Sprichwort: Gib einem Mann einen Fisch, und du ernährst ihn für einen Tag; lehre ihn fischen, und du ernährst ihn für sein ganzes Leben.

Das gleiche Prinzip gilt hier.

Die bloße Verteilung staatlicher Fördermittel ohne Schaffung starker Leistungsanreize birgt die Gefahr, den Kreislauf aus Studium, Verzögerung und Abhängigkeit aufrechtzuerhalten.

Im Gegensatz dazu bringt die Förderung von Unternehmen, die erfolgreich in das Geschäft mit dem Recycling, der Verarbeitung und der Nutzung abgebrannter Kernbrennstoffe einsteigen, wirtschaftliche Anreize mit öffentlichen Zielen in Einklang.

Wenn private Investoren Kapital riskieren, werden Verzögerungen kostspielig, Innovationen wertvoll, Effizienz unerlässlich und Ergebnisse messbar.

Das bedeutet nicht, dass sich die Regierung aus dem Prozess zurückzieht. Im Gegenteil, die Regierung bleibt verantwortlich für die Verbesserung der öffentlichen Sicherheit, die Umweltaufsicht und die Gewährleistung von Rechtssicherheit.

Die Regierung sollte jedoch die Voraussetzungen für den Erfolg schaffen, anstatt zu versuchen, jeden Aspekt der Umsetzung zu kontrollieren.

Die Kernenergie sollte ein offensichtlicher Teil der Antwort sein.

Es erzeugt auf kleinstem Raum rund um die Uhr enorme Mengen an Strom. Es kann Rechenzentren, Fabriken und die Rüstungsproduktion mit Energie versorgen, ohne die Landschaft mit Windrädern, Solarparks , Batterien und kilometerlangen Übertragungsleitungen zu überziehen.

China baut auf, während Amerika zögert.

Neun der zehn Kernreaktoren, deren Bau 2025 begann, befanden sich in China. Chinesische und russische Konstruktionen machten in den letzten zehn Jahren 94 Prozent aller weltweit begonnenen Reaktorbauprojekte aus. Während China also Kernreaktoren baut , steckt Amerika noch immer in bürokratischen Hürden fest.

Eine historische Gelegenheit

Die Vereinigten Staaten könnten in einen einzigartigen Moment eintreten, da die öffentliche Meinung zur Kernenergie positiver geworden ist, die Sorgen um die Energiesicherheit zunehmen und fortschrittliche Reaktortechnologien immer mehr Aufmerksamkeit erregen.

Den Verantwortlichen auf Bundesebene gebührt Anerkennung dafür, dass sie die strategische Bedeutung der Kernenergie erkannt und die Diskussionen über das hintere Ende des Brennstoffkreislaufs wieder aufgenommen haben.

Der nächste Schritt besteht jedoch darin, über die Diskussion hinauszugehen.

[Rhetorik, Fördergelder oder endlose Studien werden] Amerikas [und Europas] Herausforderung im Umgang mit abgebrannten Kernbrennstoffen nicht allein lösen. Sie wird erst dann bewältigt werden, wenn sich die Bundesstaaten freiwillig beteiligen, die Privatwirtschaft Chancen statt Risiken erkennt und die Politik Anreize schafft, die tatsächliche Fortschritte belohnen.

Die Wahl ist einfach. Amerika kann weiterhin über das Problem reden oder ein System aufbauen, das es endlich löst.

Der vielversprechendste Weg nach vorn ist der, bei dem der Staat die Voraussetzungen schafft, die Privatwirtschaft die Führung übernimmt und die Nation eine langjährige Belastung in eine dauerhafte wirtschaftliche Chance verwandelt, ihren Bürgern und der Welt erschwingliche und reichlich vorhandene Elektrizität bereitzustellen.

https://climatechangedispatch.com/unlocking-americas-radioactive-gold-mine-the-promise-of-spent-nuclear-fuel/