Woher kommt der Strom? 37. Analysewoche 2026 mit Kfz-Zulassungszahlen

Ungemütlich oder – wie man im Rheinland sagt – uselich: Eine Mischung aus grau in grau und Nieselregen. Richtig kalt ist es nicht. Aber eben auch nicht schön. Doch es gibt Ausnahmen. Die 37. Analysewoche des Jahres 2026 wartete von Donnerstag bis Samstag mit sonnigem, windarmen Wetter auf. Zu Beginn der Woche gab es neben erklecklicher Windstromerzeugung auch reichlich PV-Strom. Dieser wurde am Mittwoch weniger, doch die Windstromerzeugung zog an. Kratzte die regenerative Stromerzeugung noch an der Bedarfslinie (Montag) und überschritt sie sogar (Dienstag), war am Mittwoch davon keine Rede mehr. Trotz der hohen Windstromerzeugung. Die PV-Strommenge war zu gering. Dann sackte der Windstrom ab, die PV-Stromerzeugung zog an. Bis auf den Samstag wurde in dieser Woche die Strom-Bedarfslinie nicht mehr erreicht. Grund: Samstag war bereits der Strombedarf Deutschlands geringer als an normalen Werktagen. Das Wochenende hatte begonnen. Samstag und Dienstag waren denn auch die Tage, an denen der Strom über die Mittagsspitze verschenkt wurde. Die Preisdifferenzen hingegen waren jeden Tag für gute Geschäfte ausreichend und wurden ausgiebig genutzt. Besonders hoch war die Differenz am Donnerstag. Von 66€/MWh (13:00 Uhr) stieg der Strompreis auf die Wochenspitze von 461€/MWh (19:00 Uhr). Europas Stromhändler freuten sich.

Einen Überblick über die wichtigsten Aspekte der 37. Analysewoche 2026 gibt Agora Energiewende. Die Hochrechnung im Vergleich zu den aktuellen Zahlen sieht in dieser Woche so aus. Die Residuallast liegt zweimal über 70GWh und ist auch sonst nicht gering. Es sei denn, es ist Tag und die Sonne liefert Solarenergie für genügend PV-Strom in der Zeit von 9:00 bis 17:00 Uhr im ausgehenden Sommer. Später wird es PV-mäßig immer weniger. Auch bei massivem Ausbau.

Was ist Kraftwerks-Leistung? Was ist Energie?

Gigawatt (GW) ist eine Einheit für Leistung, also für die maximale Fähigkeit eines Kraftwerks, Strom zu erzeugen. Gigawattstunden (GWh, TWh) sind eine Einheit für Energie, also für die tatsächlich produzierte Strommenge über eine bestimmte Zeit. Die Beziehung ist einfach: Energie = Leistung × Zeit. Ein Kraftwerk mit 1 GW Leistung erzeugt bei Volllast theoretisch maximal: 1 GW × 8.760 h = 8,76 TWh pro Jahr. Wie viel elektrische Energie tatsächlich entsteht, bestimmt beim Kohle-, Gas- oder Kernkraftwerk im weitesten Sinn der Mensch über die Brennstoffzufuhr und Zufuhrdauer. Die Energie für eine Stunde wird üblicher- und für den Normalbetrachter irreführenderweise mit GW bezeichnet. Die manchmal verwendete Schreibweise „GWh pro Stunde“ ist nur eine umständliche Form von GW – mathematisch kürzt sich die Stunde („h“ und „pro Stunde“) weg.

Bei Wind- und Solarkraft bestimmt nicht der Betreiber, sondern das Wetter die Strom-Produktion. Eine 5-MW-Windkraftanlage könnte theoretisch 43,8 GWh/Jahr erzeugen, liefert an Land aber realistisch in Deutschland nur etwa 20 Prozent davon (auf See 40 bis 50 Prozent), also rund 8,8 GWh/Jahr – im Mittel 1 MW-Dauerenergie. Bei Solarpaneelen mit ebenfalls 5 MW installierter Leistung halbieren sich die Werte nochmals wegen verschiedener Kapazitätsfaktoren: Nacht, Winter, flacher Sonnenstand, Bewölkung und Temperaturverluste.

Tageswerte

Jeder Tag beginnt mit dem Überblick, den Agora Energiewende zur Verfügung stellt. Die smard.de-Charts und -Tabellen ermöglichen vielfältige Analysen. Erkunden Sie das Potenzial.

Montag, 7.9.2026

Eine leichte Winddelle über Tag wird durch PV-Strom ausgeglichen. Die Strompreise.

Die Strom-Bedarfslinie wird regenerativ überschritten, Wind- und PV-Strom stark. Die Strompreise.

PV-Strom lässt stark, Windstrom lässt etwas nach. Die Strompreise.

Windstrom wird extrem schwach, PV-Strom mittel. Die Strompreise.

Wind weiter schwach, PV-Strom zieht an. Die Strompreise.

Windstrom zieht an, Pv-Strom erreicht Bedarfslinie wegen des Wochenendes. PV-Strom reichlich. Die Strompreise.

Windstrom wieder stärker, PV-Strom lässt nach. Die Strompreise.

PKW-Neuzulassungen August 2026: Reine E-Autos steigen um 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat

von Peter Hager

Im August 2026 wurden laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) 212.563 PKW neu zugelassen. Dies entspricht einer Zunahme von 2,6 % gegenüber dem Vorjahresmonat.

Im Vergleich zum Juli 2026 mit 268.378 Neufahrzeugen liegt das Minus im August bei über 20 %.

Die Verschiebung bei den Antriebsarten geht, dank der vielfältigen „Subventionen“ für die E-Mobilität, unvermindert weiter und erreicht einen Neuzulassungsanteil von über 44 Prozent für BEV- und Plug-in-Hybrid-PKW.

Die Wirkung der „Kaufprämie“ der Bundesregierung lässt sich auch an den privaten Neuzulassungen ablesen, die im August mit 16,9 % deutlich zulegten.

Antriebsarten

Benzin: 35.536 (- 37,9 % ggü. 08/2025 / Zulassungsanteil: 16,7 %)

Diesel: 22.516 (- 17,3 % ggü. 08/2025 / Zulassungsanteil: 10,6 %)

Hybrid (ohne Plug-in): 59.197 (+ 1,0 % ggü. 08/2025/ Zulassungsanteil: 27,8 %)

darunter mit Benzinmotor: 48.569

darunter mit Dieselmotor: 10.139

Plug-in-Hybrid: 25.406 (+ 6,0 % ggü. 08/2025 / Zulassungsanteil: 12,0 %)

darunter mit Benzinmotor: 24.061

darunter mit Dieselmotor: 1.345

Elektro (BEV): 68.930 (+ 75,1 % ggü. 08/2025 / Zulassungsanteil: 32,4%)

Die zehn beliebtesten E-Modelle in 08/2026

Skoda Elroq (SUV): 3.038

BMW X1 (SUV): 2.449

VW ID 7 (Obere Mittelklasse): 2.236

VW ID 4/5 (SUV): 2.189

Mercedes GLK/GLC (SUV): 2.164

Skoda Enyaq (SUV): 2.140

Audi A6 (Obere Mittelklasse): 1.749

Mercedes CLA (Mittelklasse): 1.749

Audi Q6 (SUV): 1.738

Citroen C3 (Kleinwagen): 1.722

Die ersten 10 Modelle mit mehr als 1.000 Neuzulassungen

BMW X3 (Geländewagen)

Dacia Spring (Minis)

Ford Explorer (SUV)

Kia EV 2 (Kleinwagen), EV3 (SUV)

Mini (Kleinwagen)

Renault Twingo (Minis)

Seat Born (Kompaktklasse), Raval (Kleinwagen)

Tesla Model 3 (Mittelklasse), Model Y (SUV)

VW ID3 (Kompaktklasse)

Quelle 1; Quelle 2

„E-Auto-Förderung“ der Bundesregierung: Über 50.000 genehmigte Anträge bis Ende August

Seit dem 19. Mai 2026 ist die Online-Antragstellung über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) möglich (gilt für Fahrzeuge, die ab 01. Januar 2026 zugelassen wurden und deren Halter die Förderkriterien erfüllen).

Bundesumweltminister Schneider: „Elektromobilität kommt jetzt in der breiten Bevölkerung an. Unser Förderprogramm gibt dafür den nötigen Schub.“

Bisher wurden weit über 100.000 Förderantrage gestellt (Stand Anfang August) und davon bis Ende August 52.473 Anträge in Höhe von 230 Millionen Euro bewilligt.

Der Großteil der Bewilligungen fällt mit rund 91 % auf reine Elektro-PKW und etwa 9 % auf Plug-in-Hybride.

Von den bewilligten Anträgen sind die beliebtesten zehn Marken

Tesla: 8.141

Skoda: 4.522

Seat: 3.155

VW: 3.062

Hyundai: 2.982

Leapmotor: 2.936

BYD: 2.831

Kia: 2.722

Renault: 2.655

BMW: 2.266

Quelle

Es zeigt sich, daß die deutschen Marken nur geringfügig von dem Förderprogramm profitieren.

Und das Ziel von 15 Millionen reinen E-Autos bis 2030 wird auch damit nicht erreicht werden.

Die bisherigen Artikel der Kolumne „Woher kommt der Strom?“ seit Beginn des Jahres 2019 mit jeweils einem kurzen Inhaltsstichwort finden Sie hier. Noch Fragen? Ergänzungen? Fehler entdeckt? Bitte Leserpost schreiben! Oder direkt an mich persönlich: stromwoher@mediagnose.de.

Alle Berechnungen und Schätzungen durch Rüdiger Stobbe und Peter Hager nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.

Ab Ausgabe 1/2026 bilden die öffentlichen Analyseseiten smard.de, Agora Energiewende und Energy-Charts die wesentliche Datengrundlage dieser Kolumne.