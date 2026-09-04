Windkraft-Lobby und Mainstream-Medien verleumden Wissenschaftler, die mögliche Auswirkungen von Windrädern auf die Gesundheit untersuchen. Dabei häufen sich diesbezügliche Indizien – verursacht insbesondere von Infraschall. Angesichts des massiven weiteren Windrad-Zubaus und des steigenden Schallpegels der neuen Anlagen ist die genauere Erforschung der Risiken dringend geboten.
Dipl. Physiker Dr. Werner Huber,
wernerhuber.consult@t-online.de
Diesbezüglich führend tätig ist Professor emer. Dr. Vahl – er war bis 2020 Direktor der Mainzer Universitätsklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, ein verdienter und renommierter Mediziner – und die von ihm geleitete „Forschungs-Gruppe Infraschall“. Nun sehen sie sich heftigen Angriffen ausgesetzt.
Der Grund? Die Forscher entschlüsseln immer klarer den abträglichen Einfluss von Windrad-Schallemissionen auf die menschliche Gesundheit. Ihre schon 2021 publizierten Laborversuche belegen die Schwächung der Kontraktionskraft von Herzmuskelzellen bei windrad-typischer Niederfrequenz-Beschallung. Von Lobby und Behörden allerdings kam ein harter Konter: Die Schallpegel in den üblichen Siedlungsabständen von 800 Metern und mehr lägen weit unter der Gefährdungsschwelle, die Mainzer Versuche mit ihren hohen Schallpegeln seien daher irrelevant. Da man an der Klinik aber zahlreiche Erkrankungen, besonders im Bereich Herz/Kreislauf, als windradschall-induziert diagnostiziert hatte, setzten die Forscher ihre Untersuchungen fort.
Bestärkt wohl auch durch Erkenntnisse aus anderen Quellen: Eine dänische Studie von 2018 weist auf vermehrte Schlaganfälle hin, wenn sich Niederfrequenz-Schall in Räumen durch Eigenmoden zu „stehenden Wellen“ aufschaukelt, oder wenn der sogenannte Druckkammereffekt auftritt.
Im Zusammenhang mit meinem Buch „Klima-Wahrheit“ sprach ich selbst mit Einwohnern des schwer schall-belasteten Ortes Uhingen-Baiereck: Sie berichteten von Symptomen wie Benommenheit, Unruhe, Schwindel, Übelkeit, Druckgefühl auf Ohren und Körper, Kopfschmerzen, Konzentrations- und Schlafstörungen. Selbst Kinder wachten nachts auf und kröchen verstört in die Betten der Eltern. – Allesamt schädliche Stressfaktoren für Herz und Kreislauf wie auch für andere Organe. Zwei Gerichte in Frankreich haben mittlerweile Erkrankungen als Folge von Windkraft beurteilt.
Das Standardargument der Pro-Windkraft-Seite: Ursache ist nicht der Schall selbst, sondern der Nocebo-Effekt, also die Einbildung von negativen Windrad-Auswirkungen. Dies aber wird widerlegt durch international festgestellte Auswirkungen auf Tiere: Rentier-Vergrämung in Skandinavien, Einbruch Bruterfolg bei Hühnereiern, Schädigung Wal-Populationen nahe Windkraft-Feldern in Nordsee und an der US-Atlantikküste. Laborratten wiesen nach Beschallung krankhafte Veränderungen auf wie Herzzellenschädigung, Koronarsklerose, Destabilisierung der Blut-Retina-Schranke und neuronale Inflammationsprozesse.
Eine aktuelle schwedische Studie von 2025 kommt mittels perfektionierter Schall-Berechnungen sowie Messungen zum Schluss, dass „bisherige Untersuchungen sowohl die Schallreichweite wie auch die Gesundheitsgefährdung unterschätzt haben.“ Insbesondere der extrem niederfrequente Infraschall – unter 20 Hertz, unhörbar aber physiologisch wirksam – weist immense Reichweiten bis über 10 Kilometer auf, bei großen Windkraft-Feldern sogar bis 90 Kilometer. – Dramatisch über den Siedlungs-Mindestabständen von typisch 800 Metern. Die Mainzer Forscher hatten also gute Gründe, die Problematik weiter zu untersuchen. Trotz Lobby-Gegenwind und höchst obskurer Versuche, sie davon abzubringen.
Im April dieses Jahres legten sie nun eine 70 000 Patienten umfassende aufwendige Statistikanalyse vor, die eine signifikant höhere Herzerkrankungsrate bei hoher Windrad-Dichte zeigte. Verglichen wurden in der Region Paderborn zwei stark belastete Kommunen (insgesamt 224 Windräder) mit zwei wenig belasten Kommunen (8 Windräder). Sonstige erkrankungsrelevante Parameter waren vergleichbar. Zielgrößen waren die Neu-Diagnosen für Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz laut Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigung. Betrachteter Zeitraum waren die Jahre 2015 bis 2024, begleitend zum Ausbau der Windenergie.
Das Fazit der Analyse: „Die Daten zeigen am Beispiel der Region Paderborn ein signifikant erhöhtes kardiovaskuläres Neu-Erkrankungsrisiko in Kommunen mit massivem Ausbau der -Windenergie“. Beispielhaft wird für Herzinsuffizienz eine Fallsteigerung jahresabhängig zwischen 20 und 68 Prozent gegenüber den wenig belasteten Kommunen genannt. Schlussendlich fordert die Studie, die „exponierte Bevölkerung“ zu ärztlicher Risikoabklärung zu motivieren und Mittel bereitzustellen, um Grenzwerte für die Schallbelastung zu definieren.
Für die Gemeinde der Rechtgläubigen samt Nutznießern war dies ein sündhafter Abfall von der Klima- und Energiewende-Religion und der Gemeinschaft der Guten. Ein WDR-Podcast setzte den Ton: „Was hat Professor Vahl damit vor? … Möglicherweise will er von bestimmten Stellen Gelder bekommen.“ Der Lobby-Verband Erneuerbare Energien NRW nahm den giftigen Ton auf und warf den Studienautoren „politische Motivation“ vor. Unterstellen, anschwärzen, verleumden: die Argumente der Argumentlosen.
Das Umweltbundesamt zog sich auf die Feststellung zurück, bisher habe man noch keinen wissenschaftlichen Beleg für windrad-bedingte Erkrankungen gefunden. Hat man die in der dänischen Studie genannte Schlaganfallhäufung „übersehen“? Vielleicht wegen der Befürchtung, dass das Thema „öffentlich, politisch, wenn nicht sogar populistisch instrumentalisiert wird“? Verschweigen aus politischer Opportunität? „Bei Asbest, Contergan, Corona wars auch so“, ironisiert diesbezüglich der windkraft-kritische Verein „Vernunftkraft NRW“.
Ein solches Verschweigen wäre umso unverantwortlicher, als die neuen Hochleistungs-Windräder mit Nennleistung um die 7 MW die Zahl der betroffenen Anwohner potenziert: Die Schallemissionen sind nicht nur stärker, sondern weit in den Infraschall-Bereich verschoben – bis hinab zu 1 Hertz und darunter -, wodurch wie erwähnt die Reichweiten explodieren. Dies weil Infraschall kaum gedämpft wird und wegen nächtlicher Schallbündelung durch abkühlungsbedingte atmosphärische Grenzschichten.
Kann die Medizin die Schallwirkung auf den Organismus erklären? Man kennt zwei Angriffspunkte. Zum einen die hochsensiblen Mikro-Drucksensoren in den Organzellen (ihre Entdeckung mit dem Medizin-Nobelpreis 2021 ausgezeichnet): Sie steuern mittels elektrischer Nervenimpulse lebenswichtige Funktionen wie Blutdruck, Stoffwechsel, Immunreaktionen, Heilungsprozesse, Gleichgewichtssinn, Stress-Regulierung, Embryonalentwicklung. Die Windrad-Schallimpulse scheinen die Funktion dieser Sensoren zu stören – und damit auch die zugeordneten Lebensfunktionen.
Weiterer Angriffspunkt: Tiefe Frequenzen können Gewebe, Organe und selbst Knochen in Vibration versetzen, besonders wenn Resonanz auftritt. Beim niederfrequenten Infraschall unter 20 Hertz können zum Beispiel Lunge, Herz, Magen-Darm-Trakt oder der Brustkorb betroffen sein. Mit Folgen wie Atemnot, Brustbeklemmung, Herzrhythmusstörungen, inneres Vibrieren, Stresssymptome, Panikattacken, Infarkte. Empfindlich auch das Gleichgewichtsorgan, wo Schallwellen mit Frequenz um 10 Hertz die Flüssigkeit in den Innenohr-Bogengängen zum Schwingen bringen: Das Gehirn erhält unplausible Signale, die Folge sind Gleichgewichtsstörungen, Schwindel, Übelkeit bis zum Erbrechen. So übrigens die Funktion von Schallwaffen.
Noch sind viele Fragen offen, ein weites Forschungsfeld tut sich auf. Aber man will es offenbar unbestellt lassen. Der Energiewende-Komplex will ungestört die gigantischen Ausbaupläne für Abertausende weiterer Windräder vorantreiben. Nach Corona soll es ein weiteres Menschenexperiment geben. Hoffentlich können Bürgerinitiativen und gemeinschaftliches Engagement das Schlimmste verhindern!
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
EIKE_2026-09-04_windraeder-klimaretter-oder-krankmacher
Krankmacher und Vernichter der Volkswirtschaften in Europa und Deutschland
ist die Antwort, und das erfolgt ohne jeden Nutzen.
Denn der natürliche Klimawandel wird von der Sonne und ihren Planeten verursacht.
Kohle und die Kohlenwasserstoffe wie Erdgas (Methan),
Kerosin (praktisch Diesel) und Benzin haben nicht den
geringsten Einfluss.
Woher weiss ich das?
Von der Simulation des natürlichen Klimawandels im Zeitraum 1943 bis 2107.
Die Rechen-Ergebnisse:
In der NH nimmt der Energie-Fluss von
ECCE_SE_MAXA (2023/9) == 95,532 bis
ECCE_SE_MINR (2100/3) == -21,337 ab.
Abnahme der „Beleuchtungs-Stärke“ (Energie).
Ab dem Jahr 2028 == 78,668 sollte man in der NH die Abkkühlung deutlich merken.
Siehe auch:
https://eike-klima-energie.eu/2024/07/07/die-klima-zyklen-sind-planeten-gemacht-vorbestimmt-und-konstant/
und
SUN_SYSTEM_ECC_1943AD_2026AD.JPG
Schematische Darstellung des Sonnensystem ECC_1943AD für das Jahr 2026.
Zu diesem Thema möchte ich auch weitere Studien erwähnen die Dr. Mayer im Beitrag auf tkp.at unter dem Titel: Infraschall von Windrädern bringt kleinste Blutgefäße durcheinander – neue Studieanalysierte. Die Mainzer Studie über die Paderborner Hochebene hatte mich sehr beeindruckt. In den MSM hat sie keine Reichweite bekommen. https://tkp.at/2026/08/31/infraschall-von-windraedern-bringt-kleinste-blutgefaesse-durcheinander-neue-studie/
Übrigens: Auf dem Mainstream-Portal t-online.de wird/wurde heute eine Leserbefragung durchgeführt über die Zufriedenheit mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Unter Nennung von Namen und email-Adresse konnte man abstimmen und kommentieren. Zum Zeitpunkt heute ca. 12 Uhr hatten 48% mit „sehr unzufrieden“ und 19% mit „eher unzufrieden“ abgestimmt. Ich war kommentierend dabei. Ein vernichtenden Urteil für die Sendeanstalten mit Zwangsgebühren. Ich bin gespannt, ob die Ergebnisse publik gemacht oder doch noch im grünen, roten, dunkelroten Journalistenstüberl passend geschwurbelt werden.
Viele erwähnte Studien, doch Null Quellenangaben zur Überprüfung von absoluten Fallzahlen. Wissenschaftlich wertlos.
Vlt sollten diese Forscher mal fragen, wie sich hörbarer Schall z.B. aus Verkehr auswirkt.
Dazu gibt es bekanntlich eine große Anzahl von Untersuchungen und Gutachten. Sagen Sie, ist IHNEN das nicht bekannt? Was glauben sie denn, warum Schallschutzwände und -wälle gebaut werden?
„Klimaretter“ sind sie nicht, schon deshalb nicht, weil das Klima nicht durch Treibhausfantasien gefährdet ist. Landschaft und Natur werden zerstört, die Energieversorgung instabil und teuer gemacht, die Gesundheit der Anwohner beeinträchtigt (Infraschall, PFAS im Getreide) … Fazit: Keine Vorteile, nur Nachteile.
Ach ja, Mythos Infraschall. Ich dachte, das wäre Jahren allgemein bekannt, dass die Aufsehen erregende Studie einen Kommafehler aufwies – analog zum Spinat als Mega-Eisenquelle.
Vahl lag um den Faktor 4.000(!) falsch.)
„Selbst Kinder wachten nachts auf und kröchen verstört in die Betten der Eltern.“
Nunja, wer Kinder hat (oder selbst mal Kind war) kennt das Generationen übergreifend.
2 französische Gerichte haben *beurteilt*. Und? Was kam dabei raus?
Ihre Kinder bei Ihnen oder Sie bei ihren Eltern? Für eine wissenschaftliche Einordnung wäre die detaillierte Fallbeschreibung erforderlich, z.B. auch die Entfernung zum nächstliegenden Windpark in Hauptwindrichtung.
Windräder: Klimaretter oder Krankmacher?
Selbstverständlich retten die Windräder kein Klima, aber sie tragen zur wärmenden Veränderung vor Ort bei, nebenbei handelt es sich um eine planmäßige Natur- und Umweltzerstörung. Aber diese Begriffe gibts nicht mehr in den Umfragen und sie spielen in der Politik auch überhaupt keine Rolle mehr. Klimaschutz ist das Gegenteil von Naturschutz.
Noch verwerflicher ist die derzeitige Klimapolitik der Bundesregierung, die ein klimaunwirksames Gas bekämpfen will und dabei unsere Demokratie, unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand ruiniert und nebenbei die Natur und Umwelt Deutschlands zerstört. Das muss aufhören! Jeder von uns muss mithelfen dieses verwerfliche Geschäftsmodell CO2-Ablaßhandel ein Ende zu bereiten!
Da hier für die gesundheitsförderden Eigenschaften „milder“ radioaktiver Strahlung geworben wird, niemand gesundheitsschädigende NOx-Belastungen anspricht, kann Windenergie nur krankmachen.
Nur so nebenbei – weil Sie hier doch so ziemlich „besserwisserisch“ auftreten: Es gibt keine „radioaktive“ Strahlung. Es gibt hingegen ionisierende Strahlung und den Teil dieser Strahlung, deren Ursache in den Atomkernen liegt, könnte man vielleicht auch Kernstrahlung nennen. Strahlung selbst kann allerdings nie „radioaktiv“ sein. Hängt mit der Definition zusammen – einfach mal nachlesen.
Neben diesen Spitzfindigkeiten: Warum soll mich das beruhigen, dass hörbarer Schall ebenfalls gesundheitsschädlich ist? Mit den Windkraftanlagen kommt halt eine weitere Lärmquelle dazu. Wenn der Nutzen dieser zusätzlichen Lärmquelle dazu noch recht umstritten ist, darf man doch wohl durchaus dagegen sein. Ich wohne in unmittelbarer Nähe eines Windkraftfeldes (wird aktuell noch erweitert) und ich erlebe tatsächlich Situationen, die einfach unerträglich sind. Hängt natürlich von Windrichtung und -stärke ab. Von der optischen „Verschmutzung“ sowie der großflächigen Versiegelung der Landschaft gar nicht zu reden.
Suchen Sie mal nach dem Begriff „Radonbalneologie“ da wird ihnen geholfen. Und wenn hier niemand auf ihre Themenspringerei (NOx) eingegangen ist … Heulen sie ruhig noch ein bischen weiter. Sonst noch offene Fragen?