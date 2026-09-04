Scootle Royale

Video der Stellungnahme von Dr. David Deming vor dem Ausschuss für Umwelt und öffentliche Arbeiten des US-Senats am 6. Dezember 2006. Dr. Deming enthüllt, dass ihm 1995 ein führender Wissenschaftler per E-Mail mitteilte: „Wir müssen die mittelalterliche Warmzeit loswerden!“

Einige Jahre später taten Michael Mann und der IPCC genau das, indem sie die mittlerweile völlig diskreditierte „Hockeyschläger-Kurve“ veröffentlichten.

Das Video:



Link: https://wattsupwiththat.com/2026/08/30/throwback-sunday-we-have-to-get-rid-of-the-medieval-warm-period/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE