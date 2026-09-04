Video der Stellungnahme von Dr. David Deming vor dem Ausschuss für Umwelt und öffentliche Arbeiten des US-Senats am 6. Dezember 2006. Dr. Deming enthüllt, dass ihm 1995 ein führender Wissenschaftler per E-Mail mitteilte: „Wir müssen die mittelalterliche Warmzeit loswerden!“
Einige Jahre später taten Michael Mann und der IPCC genau das, indem sie die mittlerweile völlig diskreditierte „Hockeyschläger-Kurve“ veröffentlichten.
Das Video:
Link: https://wattsupwiththat.com/2026/08/30/throwback-sunday-we-have-to-get-rid-of-the-medieval-warm-period/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Die Nordmänner sind nicht übers Packeis mit ihren Rindern und Schafen nach Grönland gewandert. Wein- und Getreideanbau war weit nördlich in Skandinavien oder England möglich. Das Temperaturoptimum begünstigte Städtebau, Handel, Handwerk, Kunst und Wissenschaft. Dieser Michael Mann und seine Kumpane konnten mit ihrem albernen Hockeyschläger nicht die historischen Überlieferungen des Mittelalterlichen Temperaturoptimims auslöschen.
Das Lemma ist in seinem Kern umfassend geklärt..
Wie man Hockeyschläger erzeugt..
Warum „müssen wir“, wenn die Temperaturen heute dramatisch steigen? Seit 1850, seit 1950, rasant seit 1987?
Die mittelalterliche Warmzeit, plus 1540: Wer muss was warum loswerden, wir widerspricht was?
Hier ist ein jahrzehntealter Link zu einer Person geboten. Was soll das aussagen? Dass es seitdem keine Temperaturanstiege gab?
Schwach, mittlerweile historische Aussagen zum Beweis… wovon eigentlich?… zu drapieren?
1995?
Seitdem sind Temperaturen so schnell gestiegen, wie niemals denkbar war. Etliche veröffentlichte Grafiken auf Eike verdeutlichen das.
Nochmal: Was will dieser Artikel vermitteln?
Will jemand die 2 °C verniedlichen, wie es prominent auf hiesiger Seite verharmlost wird, durch „Optimierung“ der y-Achse: