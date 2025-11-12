Ron Barmby
Jahrhundertealte Thermometeraufzeichnungen zeigen, dass sich Mittelengland innerhalb von 40 Jahren um 2 °C erwärmt hat – doppelt so schnell wie die heutige Erwärmung.
Niemand würde Ihnen einen Vorwurf machen, wenn Sie glauben, dass wir zwischen 1980 und 2020 eine Erwärmung des Klimas erlebt haben, deren Geschwindigkeit in den letzten 2000 Jahren beispiellos ist. [Hervorhebung und Links hinzugefügt]
Diese weit verbreitete Behauptung basiert auf rekonstruierten (nicht mit Thermometern gemessenen) Temperaturen bis 1850 und beobachteten (mit Thermometern gemessenen) Temperaturen danach.
Die Technologie der versiegelten Thermometer ist jedoch etwa 200 Jahre älter als 1850, und wenn man diese Daten heranzieht, schmilzt die weit verbreitete Behauptung dahin.
Schauen Sie sich die folgende Grafik genau an: Es handelt sich um die längste Thermometeraufzeichnung der Welt, die bis ins Jahr 1659 zurückreicht. Die Daten wurden vom MET Office, dem nationalen Wetterdienst von UK zusammengestellt.
Mit Instrumentendaten aus dreieinhalb Jahrhunderten ist sie mehr als nur eine Wetteraufzeichnung; sie ist eine Aufzeichnung des Klimawandels in Mittelengland.
Die Temperaturmessungen wurden mit mehreren Thermometern von vielen verschiedenen Personen vorgenommen, die zu ihrer Zeit wahrscheinlich als Technikexperten galten und von denen keiner damit beauftragt war zu beweisen, dass der Mensch zur Erwärmung des Planeten beiträgt.
Man vergleiche die 40-jährigen Temperaturtrends (schwarze gestrichelte Linie) von 1695 bis 1735 mit denen von 1980 bis 2020.
Der Erwärmungstrend von 1695 bis 1735, 2 °C über vier Jahrzehnte, war doppelt so hoch wie der von 1980 bis 2020 mit 1 °C über vier Jahrzehnte.
Die frühere Erwärmungsphase war vorindustriell – eine Ära, deren Technologie dadurch gekennzeichnet war, dass Menschen in hölzernen Segelschiffen die Welt umrundeten. Raumschiffe, die den Planeten umkreisen, sowie Schwerindustrie und enorme Energieproduktion kennzeichnen die spätere Phase.
Die früheren Engländer überlebten von 1695 bis 1735 und erlebten eine doppelt so starke Erwärmung wie in den letzten 40 Jahren, und das mit viel weniger Technologie.
Hätte man König Georg II. gefragt, ob die Erwärmung in Mittelengland während seiner Regierungszeit um 2 °C in 40 Jahren eine existenzielle Bedrohung für sein Königreich darstellte, hätte er vielleicht geantwortet, dass es eine Zeit des Überflusses war, die zur englischen Vorherrschaft führte.
Georg II. vertrieb den „Bonny Prince Charles” aus Schottland, die Franzosen aus Nordamerika und die Spanier rund um den Globus, nur weil sie einem englischen Marinekapitän ein Ohr abgeschnitten hatten.
In Großbritannien gab es Anfang des 18. Jahrhunderts keine Hysterie wegen der Erwärmung um 2 °C, obwohl es viele kulturelle Ähnlichkeiten mit der heutigen Weltgemeinschaft gab.
Es war ein Land der aufgeklärten wissenschaftlichen Denkweise. Isaac Newton hatte gerade seine Bewegungs- und Gravitationsgesetze veröffentlicht. Es war auch ein Zentrum bedeutender technischer Fortschritte.
• Im Jahr 1709 leitete Abraham Darby mit der Massenproduktion von Eisen unter Verwendung von Koks aus Kohle anstelle von Holz die industrielle Revolution ein.
• 1712 baute Thomas Newcomen die weltweit erste kommerzielle Dampfmaschine.
• Mit der Eröffnung der Bank of England im Jahr 1695 wurden die nationalen Finanzen komplexer.
• Und es war ein Land, das in scheinbar endlose irrationale Kriege verwickelt war, wie beispielsweise den Krieg um Jenkins‘ Ohr (1739–1742).
Auf der anderen Seite des Ärmelkanals, in Frankreich, waren es die ungewöhnlich niedrigen Temperaturen während der Kleinen Eiszeit vor 1695, die eine echte existenzielle Bedrohung darstellten. Die Regierungszeit Ludwigs XIV. (des Sonnenkönigs) wurde durch kalte und feuchte Wetterbedingungen beeinträchtigt, die 1687 einsetzten.
Hunger und Krankheiten forderten in den kältesten Jahren 1693 und 1694 das Leben von 10 Prozent seiner Untertanen. Die zufällige Erwärmung von 1695 bis 1735 beendete die verheerende Hungersnot.
Der Erwärmungstrend war nur ein natürlicher Klimazyklus, aber zum ersten Mal wurde er mit modernen Instrumenten aufgezeichnet, die von wissenschaftlich versierten Menschen entwickelt worden waren.
Dann, im Jahr 1736, kehrte die Kleine Eiszeit mit voller Wucht zurück: Ein plötzlicher Temperatursturz um 1 °C innerhalb von fünf Jahren, von dem sich Mittelengland erst 200 Jahre später vollständig erholen sollte.
Der Temperatursturz war so abrupt, dass ein Kriegsschiff in der Themse festfror und die Feindseligkeiten wegen eines abgetrennten Ohrs verzögert wurden. (Letztendlich plünderte das britische Kriegsschiff als Vergeltung für das fehlende Ohr von Kapitän Jenkins Gold im Wert von heute 80 Millionen Dollar aus einer spanischen Galeone.)
In Frankreich begann das Jahr 1740 mit 75 Frosttagen, was eine neue Ära schlechter Ernten und weit verbreiteter Hungersnöte einläutete, die Jahrzehnte andauern sollte. Missernten von frostempfindlichem Weizen trugen zur Französischen Revolution von 1789 bei.
Es gibt viele Spekulationen darüber, was den Temperaturrückgang in England und Frankreich im Jahr 1695 und die anschließende dramatische Erwärmung bis 1735 verursacht hat:
• War dies Teil eines globalen Trends, der durch Veränderungen der Sonnenaktivität verursacht wurde? Das Maunder-Minimum (eine längere Periode mit sehr geringer Sonnenfleckenaktivität) von 1645 bis 1715 korreliert in gewisser Weise mit den Temperaturveränderungen.
• Hat die heftige Eruption der Klasse 4 (sehr hohe Eruptionssäule) des Vulkans Helka in Island im Jahr 1693 das Sonnenlicht behindert und so mehrere Jahre lang zu einem regionalen Kälteeinbruch geführt?
• War es eine regionale Klimaveränderung, die durch die Nordatlantische Oszillation verursacht wurde? (Dies ist ein atmosphärisches Druckphänomen, das der El-Niño-Südoszillation im Südpazifik ähnelt.)
• War es alles zusammen?
Wir wissen es nicht, aber die vom Menschen verursachten Kohlendioxidemissionen (CO) können kein Faktor gewesen sein.
Die längste Thermometeraufzeichnung der Welt zeigt, dass die aktuelle Erwärmungsrate des 20. und 21. Jahrhunderts einen größeren und nicht vom Menschen verursachten Präzedenzfall aus der Zeit vor 300 Jahren hat. Dieser war für die Menschheit auch von enormem Nutzen.
Und dann wurde es wieder kalt, so kalt, dass „einem Messingaffen die Eier abfrieren“ (ein britischer Marineausdruck für extreme Kälte, der in dieser Zeit verwendet wurde).
Vielleicht wäre König Georg II. nicht überrascht, wenn sich die Erwärmung von 1695 im Jahr 1980 auch nur zur Hälfte wiederholen würde. Schließlich gibt es höhere Gewalt, und außerdem: Wer würde eine Zeit des Überflusses ablehnen?
Er wäre jedoch überrascht zu erfahren, dass die Nachfolger seines Königreichs behaupten, der Mensch habe die Erwärmung von 1980 verursacht. Was hat dann die Erwärmung von 1695 verursacht?
Ron Barmby ist ein professioneller Ingenieur mit einem Master-Abschluss. Seine vier Jahrzehnte lange Karriere in den Geowissenschaften führte ihn in über 40 Länder auf fünf Kontinenten. Dabei befasste er sich mit den meisten technischen Disziplinen, die auch in der Klimawissenschaft und der Netto-Null-Technologie zum Einsatz kommen, darunter klassische Physik, Thermodynamik, Geologie, Paläoklimatologie, Computermodellierung, Satellitenfernerkundung, Metallurgie, Wirtschaftswissenschaften und statistische Methodik. Sein erstes Buch, „Sunlight on Climate Change: A Heretic’s Guide to Global Climate Hysteria” (Sonnenlicht und Klimawandel: Ein Leitfaden für Ketzer zur globalen Klimahysterie), veranlasste weltweit renommierte Wissenschaftsexperten dazu, ihre Forschungsergebnisse zu teilen, was Ron dazu ermöglichte, „Sunset on Net Zero: A Heretic’s Guide to the Futile CO2 Target” (Sonnenuntergang für Netto-Null: Ein Leitfaden für Ketzer zum sinnlosen CO2-Ziel) zu verfassen.
This article was published on 3 November 2025 on climatechangedispatch.com.
Link: https://clintel.org/the-climate-crisis-of-1695/
Übersetzt von Christian Freuer
Vielleicht sollten wir einmal mit korrekter Sprache und Terminologie beginnen.
Kurs 1:
Temperatur kann höher oder niedriger sein, das sagt bei 20°C oder 30°C der Skalar 20 oder 30 aus.
Temperatur hat keine Wärme. Höhere Temperatur kann nicht erwärmen, niedrigere Temperatur kann nicht abkühlen. Temperatur wird ja nicht in Ws angegeben!
Etwas, das wärmer ist, hat größere Wärme (Energie in Ws).
Ewas, das kälter ist, hat weniger Wärme (Energie in Ws).
Schüttet man aus 2 Gefäßen je 1 Liter Wasser mit je einer Temperatur von 20°C zusammen, erhält man die doppelte Energie, aber nicht die doppelte Temperatur.
Wer also bei höheren Temperaturen eine Erwärmung der Welt mit welchen Modellen auch immer ablesen können will, hat den Unterschied zwischen Temperatur und Wärme einfach nicht verstanden!
In Berlin zeigen die Selbes.
Man hat damals zu wenige Wetterhexen verbrannt. Das wird der Klimakirche anno 2025 nicht noch einmal passieren. Hl. Greta bete für uns….
Der Grund für Hexenverbrennungen ist wesentlich komplexer, oder?
Ja, aber der mörderische Verein, der die Dümmsten von den Kanzeln zu diesen Untaten aufhetzte, existiert noch.
Hab mich gerade mit Papst Gregor XIII befasst, der uns diesen unsinnigen Kalender bescherte. Als in der Nacht vom 23/24.08.1572, der Bartholomäusnacht 2.000 Pariser und in den Provinzen weitere 20.000 Hugenotten gemetzelt wurden, ließ er zuhause ein Te Deum singen und eine Gedenkmünze prägen.
Zwischen Sternen und Szenarien – Was die Klimawissenschaft von der Astrophysik lernen könnte
Ein Essay über Zweifel, Demut und die Freude am Unbekannten
Wissenschaft lebt vom Mut zum Zweifel. Sie wächst dort, wo Gewissheiten sich als vorläufig erweisen und Erkenntnis nicht als Besitz, sondern als Weg verstanden wird. Die Astrophysik hat sich diese Haltung bewahrt: Sie kennt die Grenzen ihrer Modelle und begegnet ihnen mit Offenheit, Kritik und Staunen. Die Klimawissenschaft hingegen, gefangen im Brennglas gesellschaftlicher Erwartung, fühlt sich ermutigt, Gewissheiten zu kommunizieren, wo die Natur bestenfalls nur Wahrscheinlichkeiten erlaubt. Dieses Essay vergleicht zwei Kulturen des Forschens: die progressive, experimentier- und kritikfreudige Haltung der Astrophysik und die beharrende, normativ gewordene Rhetorik der Klimawissenschaft. Es plädiert nicht gegen eine Disziplin, sondern für eine Offenheit – die Demut vor der Komplexität des Realen und den Mut zeigt, Zweifel als Teil des Weges zu neuem Wissens zu begreifen.
Der Zweifel als Ursprung der Erkenntnis
„Blinder Respekt vor Autorität ist der größte Feind der Wahrheit“, schrieb Albert Einstein 1920. Diese Haltung – die Demut vor dem Unbekannten – ist das, was die Astrophysik und die meisten anderen Wissensgebiete noch heute auszeichnet. Astrophysik ist eine Disziplin, die ständig an ihre erkenntnistheoretischen Grenzen stößt und diese Grenzen als Einladung versteht bisherige Gewissheiten in Zweifel zu ziehen. Das unterscheidet sie grundlegend von der heutigen Klimawissenschaft, die – oft aus vermeintlicher, gesellschaftlicher Verantwortung – sich zur Eindeutigkeit gezwungen wähnen. Die Astrophysik lebt den Zweifeln, die Klimawissenschaft kritisiert den Zweifel und besteht darauf alles erklären zu können.
Die Astrophysik – Ein Labor geistiger Offenheit
Kaum ein anderes Forschungsfeld verkörpert die intellektuelle Beweglichkeit so stark wie die Astrophysik. Hier ist es selbstverständlich, Einsteins Allgemeine Relativität zu prüfen, zu erweitern oder gar infrage zu stellen – nicht, um sie zu stürzen, sondern um ihre Reichweite zu verstehen. In der Astrophysik ist man sich der Begrenztheit des Wissens bewusst – gerade das befreit.
Die Klimawissenschaft – Zwischen Physik und politischer Erwartung
Die Klimatologie ist zweifellos eine komplexe Disziplin unserer Zeit. Doch während die Astrophysik ihre Unsicherheiten kultiviert, wird in der Klimaforschung dazu gedrängt, ihre Unsicherheiten zu verschleiern, diese bestenfalls zu ignorieren. Politik und Medien verlangen Zahlen, Wahrscheinlichkeiten, Ziele. Die Ergebnisse von Modellen werden zur Sprache des Handelns.
Zwei Kulturen des Forschens – Neugier versus Konsens
Der Unterschied zwischen beiden Disziplinen liegt nicht in der Intelligenz ihrer Vertreter, sondern in der psychologischen Architektur ihres Diskurses. Astrophysiker betrachten Unsicherheit als Rohstoff. Klimaforscher wollen Unsicherheit ausblenden. Je komplexer die Modelle werden, desto enger wird der Diskurs.
Die notwendige Demut – Über das Staunen im Angesicht der Komplexität
In beiden Disziplinen – Astrophysik wie Klimaforschung – begegnen wir derselben Grenze: der Komplexität der Natur. Astrophysiker bekennen offen: Wir wissen nicht, was tatsächlich ist. Klimatologen könnten – im selben Geist – sagen: Wir wissen nur im Ansatz, aber nicht im Detail, wie sich Ozeanzyklen, Aerosole, Biosphäre und Sonnenaktivität überlagern.
Wissenschaft als Haltung
Wissenschaft ist kein Dogma, sondern eine ein Ethos des Zweifelns. Astrophysiker leben diese Maxime in einer Umgebung, die experimentelle Fehler nicht als Gesichtsverlust betrachtet. Fehlschläge sind hier motivierender Teil des Fortschritts. In der Klimaforschung dagegen werden Fehler verdeckt und medial als Beweise für das Leugnen eines behaupteten Konsens in dieser Disziplin gedeutet.
Zwischen Sternen und Szenarien – Zwei Spiegel derselben Sehnsucht
Beide Disziplinen teilen eigentlich dieselbe Triebkraft: die Sehnsucht, die Natur zu verstehen. Der Blick in den Himmel und der Blick auf das Klima sind zwei Varianten desselben Staunens. Vielleicht liegt der Unterschied weniger in der Methode als im Narrativ. Die Astrophysik erzählt Geschichten des Staunens – die Klimawissenschaft Geschichten einer Verantwortung, deren Nachweis sie jedoch bisher nicht liefern konnte bzw. wollte.
Das Lob des Zweifels
Wissenschaft lebt von der Fähigkeit, sich selbst zu korrigieren. Sie verliert ihre Seele, wenn sie beginnt, ihre eigenen Axiome zu schützen. Astrophysik und Klimaforschung stehen exemplarisch für diese beiden Pole: Die eine pflegt das Abenteuer des Denkens, die andere erzwingt eine Verantwortung des Handelns. Da wo beide Haltungen sich begegneten – den Gesetzen der Physik – muss jene Balance, die Wissenschaft im eigentlichen Sinn ausmacht, wieder uneingeschränkt gelten und in der Klimawissenschaft die Kultur des Zweifels erneut Einzug halten.
Moritz Steinmetz
Es schöner Beitrag!
Ich sehe es auch so.
Die Klimawissenschaft wird durch politische Einflussnahme zu schwacher und weicher Wissenschaft verformt. Erkenntnistheoretisch auf den Punkt, ist es meine These, dass die Klimawissenschaft durch die Primaterhebung der menschlichen Einflussnahme auf das Klimasystem eine politische Struktur angenommen hat – nicht nur in ihrer Kommunikation, sondern bereits in ihren methodischen Grundannahmen. Diesmal ist es nicht anders, diesmal soll es anders sein. Die menschliche Einflussnahme auf das Klima (Anthropogener Klimawandel) wird nicht mehr als Hypothese, sondern als axiomatische Grundlage der Klimawissenschaft behandelt. Das hat Folgen.
Wenn du dir ganz sicher bist, dass du nicht zweifeln darfst, dann solltest du vielleicht mal zweifeln, oder?
Ist ja interessant dass Jahrhunderte alte Thermometeraufzeichnungen zeigen, dass sich Mittelengland innerhalb von 40 Jahren um 2 °C erwärmt hat – doppelt so schnell wie die heutige Erwärmung. Aber m.E. sollte man statt auf solche Naturbeobachtungen eher auf die uns interessierenden bekannten Parameter aus der Klimamodellierung setzen (ECS=0,6 Grad, Halbwertszeit des emittierten CO2=38 Jahre) womit ganz konkret der CO2-Effekt berechnet und die Dekarbonisierung mitsamt Abzocke ad absurdum geführt werden kann.
Also z.B. eine Wärmepumpenheizung für etwa 25.000 € bringt langfristig nur 1,5 hundertmilliardstel Grad (Investkosten 1,7 Mrd € pro millionstel Grad), eine CO2-Halbierung von D bringt langfristig nur 3/1000 Grad, und 16 MtCO2/a für das klimaneutrale Hamburg nur 1,4 zehntausendstel Grad.
Übrigens würde die Nichtreduktion Hamburg (bei angenommenen 100 €/tCO2 +MwSt) auf Dauer jährlich 1,9 Mrd € kosten. Bei Duldung von +0,00015 Grad – nur etwa vier Jahre lang – könnten die Hamburger dafür schon ein KKW bauen welches die ganze Stadt CO2-frei mit Strom versorgt…
Zu schön. Bei Duldung von +0,00030 Grad wäre halb Norddeutschland versorgt. Wenn man dann das Ganze über 8 Jahre rechnen würde, wäre sogar Bayern mit im Boot. Klasse.
Auch die jetzt bei EIKE veröffentlichte Grafik zeigt eindeutig die vom Menschen verursachte Klimaerwärmung.
Schwarze Linie 30 Jahre Mittelwert.
Bewundernswert, wie Sie aus dieser Grafik den Einfluß des Menschen herauslesen! Diese „physikalische Größe“ taucht dort gar nicht auf… Und: wie hat der Mensch das dortige Temp+ von 1700 bis 1740 verursacht OHNE industrielle Revolution?
Sorry, wo sehe ich da was eindeutiges? Selbst Steigungsraten kann man wiederholt in gleicher Intensität feststellen. Langwelligen Strahlungsfirlefanz des CO2 sehe ich schon mal gar nicht. Und wenn man dann noch die Zeitachse in die „Vorthermometer“-Zeit strecken könnte – was leider nicht geht – mit spätmittelalterlicher, römischer Wärmeperiode und dem Atlantikum (bzw. HTM) würde sich jeder Klimaaktivist gelangweilt nach einem neuen Hobby umsehen.
Oder eine natürliche Varianz.
Was ist der Unterschied zwischen einem Krokodil?
Macht keinen Sinn Frau Frölich, oder? Genauso geht es mir mit Ihrem Diagramm und Ihrer Schlussfolgerung!
Ute Frölich ich würde Ihnen ja gerne glauben, aber erst wenn Sie die Eineindeutigkeit der vom Menschen verursachten Klimaerwärmung nachweisen können, vorläufig also noch nicht, oder?