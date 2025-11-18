Dipl.-Met. Christian Freuer
In diesem Beitrag möchte ich, wie die Überschrift schon andeutet, zwei grundlegende Fragen stellen, auf die ich bisher keine plausible und nachvollziehbare Antworten bekommen habe. Dabei hege ich die Hoffnung, dass vielleicht der eine Kommentator oder die andere Kommentatorin etwas dazu sagen kann.
Um die Fragestellung richtig verständlich zu machen, muss ich etwas ausholen, aber jeder Realist, der regelmäßig auf diesem Blog des EIKE hereinschaut, wird es sofort verstehen.
Die erste Frage
Bekanntlich gab es schon mal Zeiten auf der Erde, in denen es viel wärmer war als heute – zuletzt vor etwa 1000 Jahren. Die Arktis war eisfrei, die Alpengletscher nur noch ein Schatten ihrer (heutigen) selbst. Aber natürlich war es auch schon mal viel kälter als derzeit, zuletzt vor wenigen hundert Jahren während der „Kleinen Eiszeit“. Diesen ewige Wandel gibt es seit Jahrtausenden und Jahrmillionen auf der Erde ununterbrochen. Leider gibt es jedoch Elemente, die diesen Tatbestand leugnen, an prominentester Stelle derzeit in Brasilien, wo sich Zehntausende versammelt haben. Aber bekanntlich leugnen auch Mainstream-Medien, zahlreiche führende Politiker und natürlich die grünlinke Klimaille einen Vorgang, der zur Entwicklung der Erde dazu gehört wie Sonnenlicht und Wasser. Aber auch in einigen Kommentaren auf diesem Blog von immer den gleichen Leuten wird dieser ewige Klimawandel geleugnet. An all diese Kreise, vor allem auch an die Delegierten in Brasilien, richtet sich die erste Frage:
Wer oder was war für Klimawandel verantwortlich oder ursächlich, BEVOR es der Mensch gewesen sein kann?
Das gilt alles auch für…
…die zweite Frage
Während der schon erwähnten „Mittelalterlichen Warmzeit“ war es also schon mal deutlich wärmer als derzeit. Nachgewiesen wurde dieses Optimum (!) inzwischen auch in China, Südamerika und der Antarktis. Eine Suche in den Archiven des EIKE ergibt hierzu viele Treffer.
Aber noch viel früher war es offenbar noch sehr viel wärmer als vor 1000 Jahren. Jede dieser Warmzeiten war geprägt von blühendem Leben – ein Segen für diesen Planeten. Noch einmal zum „Mittelalterlichen Optimum“: in diese Zeit fiel in Europa die Hochblütezeit des Mittelalters.
Aus all dem ergibt sich jetzt die zweite Frage:
Warum waren diese früheren Warmzeiten so optimal für das Leben auf unserem Planeten, während die derzeitige viel geringere Erwärmung plötzlich eine Katastrophe sein soll?
Und zwar eine so schlimme, dass damit weltweit verheerende Umweltzerstörungen in nie gekanntem Ausmaß, wirtschaftlicher Niedergang ganzer (meist westlicher) Staatengemeinschaften bis hin zum völligen Ruin gerechtfertigt werden? Wer wird dafür einmal zur Rechenschaft gezogen?
Die „Süddeutsche Zeitung“, genauer deren Chefredakteur Patrick Illinger hat schon vor vielen Jahren geschrieben, dass „man das Kohlendioxid vollständig aus der Luft entfernen müsse, anders ginge es nicht“. Vermutlich denkt man nicht nur dort heute immer noch so, aber dieses Hetzblatt lese ich nicht mehr.
Fazit: Man will den Planeten retten, indem man sämtliches Leben darauf vernichtet – Pflanzen, Tiere, Menschen – in dieser Reihenfolge. Und dafür sollen wir Steuerzahler Milliarden an völlig undurchsichtige UN-Organisationen zahlen!
Schöne neue Welt!
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Die Klimaschützer antworten dann immer:
So ticken die.
Auf den Reden von FfF hört man immer wieder man muss die bösen Konzerne zerschlagen und den Neokolonialismus abschaffen. Regenbogenflaggen werden dabei für eine bunte Gesellschaft geschwenkt.
Bevor hier auf Ihre Fragen eingegangen werden kann, spezifizieren und belegen Sie bitte ihre einleitenden Behauptungen.
Speziell gemeint ist:
Zum ersten Punkt
Ich sage 3 K ueber der Globalen Referenztemperatur von 1850–1900!
Dinosaurier lebten im Erdmittelalter (Mesozoikum), das vor etwa 245 Millionen Jahren begann und mit der Kreidezeit vor rund 66 Millionen Jahren endete. Damals war der Sauerstoffgehalt bis 30 % viel höher und die CO2-Konzentration im Mesozoikum (ca. 251 bis 65,5 Millionen Jahre v. Chr.) war deutlich höher als heute und lag oft bei über 1000 ppm. Damit konnten die damaligen Pflanzen mehr Sauerstoff erzeugen.
Die landläufige Meinung vom schleichenden Aussterben der Dinosaurier wird durch neue Forschungsergebnisse widerlegt. Eine Fehlinterpretation des Fossilbefundes hat zu Missverständnissen geführt.
In der späten Kreidezeit, bis zum Einschlag des Chicxulub-Meteoriten, dessen Herkunft die Forscher erst kürzlich herausfanden, blieben die Verbreitungsgebiete der Dinosaurier offenbar stabil.
Neue Studie zeigt: Keine Spur von Dinosauriersterben vor Meteoriteneinschlag – FOCUS online
Dafür klingt die Theorie des Sauerstoffmangels plausibler, obwohl es dort auch einiges zu erklären noch gibt.
Letzter Atemzug für die Dinosaurier | Neuer Wissenschaftler
Solche großen Körper wie die Dinosaurier sie hatten mit so vielen Zellen brauchen schließlich mehr Sauerstoff. Die vielen Muskeln verbrauchen auch viel mehr Sauerstoff. Als vermutlich die Sauerstoff Konzentration rückläufig war, konnten diese großen Tiere einfach nicht mehr richtig atmen und sich nicht mehr viel bewegen.
Ließen ihren Platz den kleineren Tieren, die mit weniger Sauerstoff auch gut zurecht kamen. Das muss aber ein langer Prozess der Umwandlung gewesen sein.
Wir wollen stattdessen weniger CO2 und O2 damit wir die Erde den kleinsten Mikroorganismen wohl überlassen. Kleiner geht ja immer. Also wenn die Grünen weiter regieren, überlassen wir die Welt irgendwann mal den Ratten und Kakerlaken.
Ursachen für Klimaveränderungen, die im Gegensatz zu der aktuellen globalen Erwärmung nicht durch menschliches Verhalten verursacht wurde, sind z.B.: Geänderte Sonnenaktivität, Vulkanausbrüche, geänderte Anordnung der Landmassen, Lage der Erdachse zur Sonne, Veränderung der Erdumlaufbahn.
In der Frage werden zwei Begriffe vermischt und macht sie sinnlos.
Eine Warmzeit ist ein stabiler Zustand des Klimas. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass ein stabil wärmeres Klima gegenüber heute schlecht für das Leben auf unserem Planeten ist.
Eine Erwärmung ist eine Veränderung des Klimas. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass eine schnelle Veränderung des Klimas auf unserem Planeten keine Katastrophe zur Folge haben wird. Natürliche schnelle Klimaveränderungen hatten immer katastrophale Auswirkungen. Bei durch uns verursachten Klimaveränderungen ist es auch so.
So, das ist endgültig geklärt … zum zehnmillionsten Mal.
So wie der Jahreszeitenwechsel regelmaessig eine Katastrophe ist? Heute noch 30 Grad und morgen schon Frost?
Da gehts im Tagesgeschehen aber maechtig katastrophal los.
Wenn man glaubt, was sie sagen, dann sollte der Windelverkauf fuer Erwachsene ohne Umkehrpunkt ins Unermessliche steigen!
Bitte geben sie an wo sie die Katastrophe sehen!
Super Idee des Herr Illinger! Würde man seiner grandiosen Idee folgen, gäbe es bald die Alpenprawda nicht mehr! Das wäre aber der Einzige positive Effekt.
Ohne CO2 würden zuerst alle Pflanzen da ohne Nahrung (Flora) sterben. Fauna (Tiere und Menschen) würden – da folglich auch ohne Nahrung – folgen.
Leider könnten wir Menschen, dann auch nicht mehr das Fehlen des süddeutschen Propagandablattes geniessen.