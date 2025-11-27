Von Matthias Baritz, Josef Kowatsch
- Die CO₂-Konzentration der Atmosphäre steigt, aber die Winter in der Antarktis werden kälter
Winter in der Antarktis sind die Monate Juni, Juli, August, bei uns auf der Nordhalbkugel sind das die Sommermonate. Wir vergleichen nun im Folgenden diese drei Monate mit den Deutschlandtemperaturen derselben Monate, das sind bei uns bekanntlich die drei Sommermonate. Wir beginnen ab 1988, dem eigentlichen Klimawandel in Mitteleuropa.
Nun die deutsche Antarktisstation Neumayer, gleiche Monate, gleicher Betrachtungszeitraum
Nun hat natürlich die Atmosphärenkonzentration von CO₂ am Südpol genauso zugenommen wie überall auf der Welt, im Gegensatz dazu steht jedoch die Temperaturentwicklung
Die einzig wissenschaftlich richtige Schlussfolgerung ist: Entweder führt mehr CO₂ zu Kälte oder CO₂ und Temperaturen haben überhaupt nichts miteinander zu tun. CO₂ kann kein Erwärmungstreiber sein, da es bei der deutschen Station kälter wird.
Aufforderung an die Leser. Die deutschen Medien belügen die Menschen, gerade die deutsche Wetterstation in der Antarktis zeigt dies deutlich: es wird deutlich kälter seit 1988. Bitte diese Tatsache weitererzählen, damit diese dreiste Lüge aufgedeckt endlich aufgedeckt wird.
Nun ist die Antarktis groß, deshalb sollen noch weitere Einzelstationen abgebildet werden.
Concordia oder Dome C ist eine Eiskuppel im ostantarktischen Eisplateau, Sie ist ein wichtiger Standort für wissenschaftliche Forschung, unter anderem für die europäische Eisbohrkern-Initiative (EPICA) und beherbergt heute die internationale Forschungsstation Concordia
Genau gegenüberliegend von Neumayer, Dumont D’urville, am magnetischen Südpol.
Merke: In Deutschland werden die Sommer vor allem seit 1988 deutlich wärmer. Im Gegensatz dazu steht die Antarktis. Dort werden die Temperaturen in den gleichen Monaten genauso deutlich kälter.
Und wie verhält sich das Südpolarmeer, das die Antarktis umspült? Auch hier werden ständig irgendwelche erfundene Märchen vom großen Schmelzen des Eises erzählt, die Wahrheit ist folgende:
Zusammenfassung: Die Antarktis kühlt in den drei Wintermonaten sehr stark ab. Dies wird ja auch immer wieder in den von Christian Freuer zusammen gestellten „Kältereports“ angesprochen. Die Antarktis widerlegt damit die Theorie – die eigentlich nur eine Hypothese der gekauften unseriösen Wissenschaft ist – des wärmend wirkenden CO₂-Treibhauseffektes.
Merke: Dieser Artikel bei EIKE hat mithilfe der Antarktistemperaturen den stark wärmenden CO₂-Treibhauseffekt eindeutig widerlegt. Dieser angebliche stark wärmende Effekt ist ein erfundenes Märchen!!! Er ist vielmehr ein Geschäftsmodell, der über horrende Klimaabgaben unser Geld will. Wie lange lassen wir uns diesen Geldraub noch bieten?
Unsere Aufklärungsziele:
Wir leugnen nicht die IR-Absorption und Emission bestimmter Moleküle. Aber wie wir zeigen konnten, hat dieser Effekt wohl kaum eine oder gar keine Wirkung auf die atmosphärischen Temperaturen. CO₂ ist kein Giftgas und schon gar kein Klimakiller, sondern CO₂ ist ein lebensnotwendiges Gas für die Photosynthese und das Pflanzenwachstum auf dieser Erde. Die Schöpfung der Erde ist auf Kohlenstoff und Kohlendioxid aufgebaut. Ein weiterer CO₂-Anstieg hätte positive Wirkungen für das Leben und wäre wünschenswert.
Es wird Zeit, dass endlich Natur- und Umweltschutz in den Mittelpunkt des politischen Handelns gerückt werden und nicht das teure Geschäftsmodell Klimaschutz, das keinerlei Klima schützt, sondern über gesteuerte Panik- und Angstmache auf unser Geld zielt. Gegen die Terrorgruppe „letzte Generation“ muss mit allen gesetzlichen Mitteln vorgegangen werden, da die Gruppe keine Natur- und Umweltschützer sind, sondern bezahlte Chaos-Anstifter. Deren finanzielle Unterstützung untergräbt das Vertrauen in die derzeitige angeblich demokratische Politik. Bezahlt, um das Geschäftsmodell Klimarettung am Laufen zu halten. Abzocke ohne Gegenleistung nennt man das Geschäftsmodell, das ähnlich wie das Sündenablassmodell der Kirche im Mittelalter funktioniert. Ausführlich hier von uns beschrieben.
Matthias Baritz, Naturschützer und Naturwissenschaftler
Josef Kowatsch, aktiver Naturschützer und unabhängiger, weil unbezahlter Klimaforscher.
Die Herren Matthias Baritz, Josef Kowatsch wollen mündige Bürger für dumm verkaufen.
Der negative Treibhauseffekt unmittelbar am Südpol kann zu einem Absinken der Temperaturen führen, wenn die Konzentration der Treibhausgase durch uns erhöht wird.
Das ist mehrfach hier beschrieben worden.
Für den weitaus größten Teil der Erdoberfläche gilt aber, dass die Oberflächentemperaturen bei einer Erhöhung der Konzentration der Treibhausgase ansteigen.
Mündige Bürger und Bürgerinnen wissen das.
Grafik 8 ist lustig. Den Pflanzen geht es vielleicht bei einem CO2 Gehalt von 1000 ppm prima – den Tieren nicht.
Der negativ THE über der Antarktis ist da im kalten antarktischen Winter dominant. Da müssten dann die Wintermonate dann kälter werden und die Sommermonate eher nicht.
„Grafik 8 ist lustig. Den Pflanzen geht es vielleicht bei einem CO2 Gehalt von 1000 ppm prima – den Tieren nicht.“
Deshalb gab es ja auch so viele Massentieraussterbungen innerhalb des gezeigten Zeitraumen – 170 Mio. – heute, exakter „so viele“ + 1 (-66 Mio Jahre – Asteroideneinschlag auf Yucatan), oder?
Die Linken haben schon in den 1970ern angefangen Klimaschutz für sich zu entdecken als Mittel zum Zweck. Was dahinter steckt ist die Gesellschaft zu transformieren, in eine Regenbogengesellschaft. Kunst, Subkultur und grüne Projekte werden da von Staat gefördert und propagiert. So wollen die leben und alles Andere vernichten.
Habe viele dieser Leute im Bekanntenkreis. Die kann man nicht mehr argumentativ erreichen. Die zerstören gerade selbst ihr Leben. Ich erzähle denen immer wieder, Rente werdet ihr bald nicht mehr erhalten, wenn man für jeden Mist auf die Straße rennt, gegen Trump, Rechts, Putin, Merz, etc. und den Wirtschaftsstandort Deutschland kaputt macht. Wollen die nicht kapppieren.
Bei ganz kalten Temperaturen auf dem antarktischen Plateau hat man einen negativen THE durch Wasserdampf und CO2. Da ist die Oberfläche Kälter, als die Luft darüber. Inversion. An den Küstenstationen ist das nicht mehr so. Insbesondere die Ostantarktis kühlt ab. Es gibt auf der SH verteilt einige Stationen, die eine Abkühlung zeigen.
Man kann den negativen Treibhauseffekt auch als Beweis sehen, das die Strahlung von Wasserdampf und CO2 eben die Oberflaeche nicht erwaermt.
Die Antarktis soll allerdings relativ trockene Luft haben. Also ist die Strahlung von CO2 nicht in der Lage, die Oberflaeche zu erwaermen…