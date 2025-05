Andreas Demmig, Recherchearbeit

Seltsamerweise ist in fast allen Veröffentlichungen der MS-Medien und der „Konsens-Wissenschaftler“ immer nur von Massen die Rede: „Diese Windkraftanlage erzeugt xxx MWh pro Jahr und erspart yyy Tonnen Co2“

(und natürlich wie immer die Behauptung nachgeschoben: Damit können xxx Haushalte versorgt werden“ – Na Sie wissen schon, in wind- und sonnenarmen Zeiten bitte nur die der Anhänger der EE)

Ich habe für unsere Leser, die verfügbaren Informationen mal nachgeschlagen. Natürlich kann ich etwas Falsches erwischt haben. Bitte kommentieren Sie. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Gesamt-Luftmasse der Erdatmosphäre beträgt (etwa) 5,13 10^18 kg

http://www.pci.tu-bs.de/aggericke/PC5/Kap_IV/Atmosphaere.htm

Tabellarische Auflistung der Anteile einiger Gase in der Atmosphäre

Gas Prozentanteil Stickstoff 78,08 % Sauerstoff 20,95 % Argon 0,93 % Kohlenstoffdioxid 0,04 %

https://de.wikipedia.org/wiki/Erdatmosph%C3%A4re

IPCC, in 2001 Globaler natürlicher und menschlicher Anteil des Co2

(Rechnung Anteilig Human-Made = 23100 / 791100 ~ 0,02912 %)

Gerundet: 3 % der Co2 Emissionen sind von allen Menschen „emittiert„.

Table 3. Global Natural and Anthropogenic Sources

Climate Change 2001: The scientific Basis

Cambridge, UK

Dazu erfahren Sie hier mehr

https://vademecum.brandenberger.eu/klima/wissen/co2.php

Aktuelle CO2 Werte vom Mauna Loa, Hawai

Aktueller (Sommerwert) 430 ppm (aufgerundet)

Der derzeitige Anteil wäre demnach 0,043 % = 43 x 1 Mio x 1 Mio (10^12) Tonnen – in Größenordnungen (s.u.)

Umrechnung https://www.omnicalculator.com/de/umrechnungen/ppm

Anstieg des CO2 Anteiles

Von 1960 = 280 ppm bis heute ist der gesamte CO2 Anteil um rd. 150 ppm gewachsen. Das sind daher 0,015% gleich 15 x 10^12 Tonnen – in Größenordnung

Wären „die Menschen“ für den Anstieg allein verantwortlich, hätten sie rd. 18.690 Jahre gebraucht

Nehmen wir obige IPCC Werte für den „human made part“, 23.100 x 10^6, dann ergeben 43×10^12 / 2,3 x 10^9 = 18 690 Jahre, die es gedauert hätte, wenn allein die Menschheit für den Anstieg verantwortlich wäre. Unberücksichtigt die Co2 Aufnahme in Pflanzen von rd. 0,987 % CO2 Anteil jährlich (nach IPCC).

Die Daten des letzten Jahres sind noch vorläufig, da die Referenzgase neu kalibriert und weitere Qualitätskontrollen durchgeführt werden müssen. Die Daten werden als Molenbruch in trockener Luft angegeben. Dieser ist definiert als die Anzahl der Kohlendioxidmoleküle geteilt durch die Anzahl aller Moleküle in der Luft, einschließlich CO2 selbst, nach Entfernung des Wasserdampfs. Der Molenbruch wird in ppm (parts per million) angegeben. Beispiel: 0,000400 entspricht 400 ppm.

Die Daten vom Mauna Loa (Beginn 1957, Dave Keeling) werden in einer Höhe von 3.400 m in den nördlichen Subtropen erhoben und stimmen möglicherweise nicht mit der global gemittelten CO2 – Konzentration an der Oberfläche überein.

https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/

In Diskussionen ist es sinnvoll, von Größenordnungen zu sprechen.

Dann sind das 1 Mio x 1 Mio x 1 Mio kg = 10^18 Kilogramm

Kilogramm In Tonnen 1000 x 1 Mio x 1 Mio T = 10^15 Tonnen

Tonnen Runden wir weiter und nehmen Co2 mit 0,04 % an,

sind das: 40 x 1 Mio x 1 Mio T = 40 10^12 (Billionen) T

sind das: Nun der Anteil aller Menschen (aufgerundet auf 4%) = 1,6 x 1 Mio x 1 Mio Tonnen (1,6 x 10^12)

Zur Übersicht, hier mit 10er Stellen im Vergleich

(Wer möchte, denkt Sie sich die o.g. „5,13 mal ..“ hinzu)

Atmosphäre 10^15 1.000.000.000.000.000 Tonnen Basiswert 100% Gesamt C02 40.000.000.000.000 Tonnen entspricht 0,040.0 % Anteil natürliches Co2 38.400.000.000.000 Tonnen entspricht 0,038.4 % Anteil alle Menschen 1 600.000.000.000 Tonnen entspricht 0,001.6 % Deutschland 2% Menschlicher Anteil 32.000.000.000 Tonnen entspricht 0,000.032 % Umweltbundes Amt* 748.600.000 Tonnen entspricht 0,000.000.748.6 %

Hier unsere offizielle Information

https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-in-der-europaeischen-union

Fazit:

Bei 84 Mio Deutschen 84 106 x 8,9 = emittieren 64 Mio Deutsche 748.600.000 Tonnen Co2

Das ist dann wohl das maximale, was in Deutschland überhaupt „eingespart“ werden kann. „Landnutzung“ brauchen wir ja, wenn wir zum Agrarland „transformieren“

Mein Fazit:

Dieser deutsche Anteil an CO2 wird das Wettergeschehen sicherlich wesentlich beeinflussen.

Hinweis zum Thema:

Googeln Sie mal nach „Was sind die Top 5 Klimakiller?“

und „Welche Lebensmittel sind Klimakiller?“

ob die da selbst dran Glauben?

Dipl. Ing. Andreas Demmig