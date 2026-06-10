Nun, ich hatte noch einige weitere Erkenntnisse und Fragen zum Thema Sonnenstunden, was ich in meinem letzten Beitrag angesprochen hatte [in deutscher Übersetzung hier], aber wie es auf meinem Planeten nur allzu oft der Fall ist, bin ich unterwegs ernsthaft vom Thema abgekommen – und zwar bis hin zur Frage nach dem atmosphärischen Fenster.
Und was ist das atmosphärische Fenster? Es ist der Anteil der emittierten Wärmestrahlung in einem Bereich, der im Allgemeinen mit 8 µm bis 12 µm angegeben wird. Das Besondere an diesem „Fenster“ ist, dass die Wärmestrahlung in diesem Bereich größtenteils direkt ins All gelangt.
Abbildung 1 zeigt das atmosphärische Fenster. Diese Abbildung stammt aus MODTRAN Infrared Light In The Atmosphere, einem Online-Rechner, der berechnet, wie viel Strahlung ins All gelangt und wie viel in der Atmosphäre absorbiert wird:
Wie viel der aufsteigenden Strahlung gelangt also direkt ins All? Nun, einige Untersuchungen haben zu meiner Überraschung gezeigt, dass der CERES-Datensatz sowohl Werte für klaren Himmel als auch für den gesamten Himmel für die aufsteigende Langwellenstrahlung an der Obergrenze der Atmosphäre (TOA) im atmosphärischen Fenster von 8–12 Mikrometern enthält.
Mein Interesse daran galt der Frage, wie sich die Menge der aufsteigenden, die Treibhausgase umgehende Strahlung im Laufe der Zeit verändert hat. Abbildung 2 zeigt diese Veränderungen:
Angesichts dessen lautete meine nächste Frage: In welchem Zusammenhang steht dies mit dem Anstieg der nach oben gerichteten Strahlung an der Oberfläche, der mit dem Temperaturanstieg im gleichen Zeitraum einhergeht? Abbildung 3 veranschaulicht diesen Zusammenhang:
Dies bedeutet, dass bei einer Erwärmung der Oberfläche konstant 20 % der Zunahme der von der Oberfläche aufsteigenden Strahlung durch das atmosphärische Fenster entweichen und 80 % in der Atmosphäre absorbiert werden.
Wie hängt das alles nun mit der Frage nach den Sonnenstunden zusammen? Nun, ich habe die Sonnenstunden als eine Art Ersatzgrößen für die Albedo verwendet. Unter anderem wollte ich herausfinden, wie das Verhältnis zwischen der verfügbaren Sonnenstrahlung (der Strahlungsmenge, die die Albedo passiert) und der von der Oberfläche absorbierten Strahlung aussieht. Und zu meiner großen Überraschung stellte ich Folgendes fest:
Wie ich in meinem vorherigen Beitrag bereits erwähnt habe, erhalten wir an der Obergrenze der Atmosphäre mehr verfügbare Sonnenstrahlung, und wir haben auch mehr Sonnenstunden … was mich jedoch überraschte war, dass es im letzten Vierteljahrhundert keinen Anstieg der Sonnenstrahlung an der Oberfläche gab.
[Hervorhebung im Original]
Offensichtlich ist dieser Unterschied auf eine erhöhte Absorption der Sonnenstrahlung in der Atmosphäre zurückzuführen … und das bedeutete, dass ich mir die Veränderungen der atmosphärischen Absorption und deren Auswirkungen auf verschiedene andere Klimaparameter ansehen musste.
Um den Kreis zu schließen: Aus diesem Grund musste ich schließlich herausfinden, wie viel langwellige Strahlung von der Erdoberfläche nicht in der Atmosphäre absorbiert wurde. Um die Strahlungsdynamik der Atmosphäre zu verstehen, muss ich alle Quellen der von der Atmosphäre absorbierten Strahlung verstehen … was das Thema meines nächsten Beitrags sein wird. Vorausgesetzt natürlich, dass ich bis dahin etwas über das Thema lerne.
Link: https://wattsupwiththat.com/2026/06/04/more-sun-less-sun/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Seit 600 Millionen Jahren kein Zusammenhang zwischen Temperatur und CO2 zu sehen!! Wir brauchen mehr CO2!!!
Prof. Dr. William Happer,
Prof. Dr. Richard Lindzen: https://www.sec.gov/comments/s7-10-22/s71022-20132171-302668.pdf
EIKE_2026-06-10_mehr-sonne-weniger-sonne
Ist doch vollkomen egal wie viel der aufsteigenden Strahlung
direkt ins All gelangt.
Das ändert absolut NICHTS an den naürlichen Klima-Wandel.
Die Erwärmung in der SH beginnt jetzt nach der Trendwende.
Den Pinguinen wird es freuen, denn es war doch
viel zu lange sehr, sehr kalt am Südpol.
Gleichzeitg wird es in der NH kühler.
Zusammenfassung der Jahre um die
Trendwende im September 2023:
bis zur Trendwende im September 2023
war es in der
NH: warm +trocken
SH: kühl +feucht
erstes vollständige Jahr nach der Trendwende im September 2023:
NH:
gesamt: 01.01.2024 bis 31.12.2024,
Sonne : 01.04.2024 bis 30.09.2024, kühl +feucht
Sonnen-Monate: 04,05,06,07,08,09-2024
SH:
gesamt: 01.07.2024 bis 30.06.2025,
Sonne : 01.10.2024 bis 30.03.2025, warm +trocken
Sonnen-Monate: 10,11,12-2024, 01,02,03-2025
In der NH nimmt der Energie-Fluss von
ECCE_SE_MAXA (2023/9) == 95,532 bis
ECCE_SE_MINR (2100/3) == -21,337 ab.
Ab dem Jahr 2028 == 78,668 sollte man in der NH die Abkkühlung deutlich merken
Siehe auch:
https://eike-klima-energie.eu/2024/07/07/die-klima-zyklen-sind-planeten-gemacht-vorbestimmt-und-konstant/
und
ECC_1943AD_2107AD_COLD.jpg