17. Internationale EIKE-Klima- und Energiekonferenz (IKEK-17) am 26. Juni 2026 in Halle/S.

Rónán O’Connolly aus Dublin ist ebenso wie Willie Soon und Jonathan Cohler Mitglied der CERES-Gruppe.

Er weist darauf hin, dass uns schon seit geraumer Zeit erzählt wird, dies sei das „heißeste Jahr“ seit 100.000 Jahren oder seit Millionen von Jahren oder der „höllische Sommer des Jahrtausends“ – ein Medien- und Wissenschaftsbetrug, der durch ganz bestimmte Datenmanipulationen zustande kommt, die der durchschnittliche Medienkonsument, der die BBC oder die Tagesschau sieht, nicht erkennen kann.

Hinweis: Das Video wurde auf unserem englischen Kanal publiziert: Mit dem Zahnrad unten rechts können Sie mit „Untertitel“ und „übersetzen/deutsch“ den deutschen Text mitlesen.