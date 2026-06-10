„Im Gegensatz zu regelbaren fossilen oder nuklearen Kraftwerken schwankt die Leistung von Solar- und Windkraft unvorhersehbar mit den Wetterbedingungen, was zu Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage führt.“ – Sargentis et al., 2026
Eine neue Studie nutzt stochastische Analysen, um die Eignung erneuerbarer Energiequellen (EE) zur Deckung des Energiebedarfs in Griechenland zu bewerten.
Die Ergebnisse zeigen, dass Solarenergie (PV) und Windkraft den jährlichen Energiebedarf nur in 32 % bzw. 44 % der Zeit decken. Wenn Strom zum Heizen oder Kühlen eines Hauses benötigt wird, können Wind- und Solarenergie dies in den meisten Fällen nicht leisten.
Darüber hinaus ist bekannt, dass eine stärkere Durchdringung durch erneuerbare Energien „die Abhängigkeit von der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen erhöht oder das Risiko von Stromausfällen vergrößert“.
Eine stärkere Abhängigkeit von Wind- und Solarenergie ist zudem „mit höheren Strompreisen verbunden“. Anders ausgedrückt: wir zahlen mehr, um weniger zu erhalten.
„Obwohl die Stromerzeugung aus Photovoltaik (PV) theoretisch den jährlichen Pro-Kopf-Strombedarf decken kann, schränkt ihre stochastische Schwankungsbreite die Systemzuverlässigkeit ohne Speicherkapazitäten erheblich ein. In der untersuchten Fallstudie deckt eine reine PV-Konfiguration den Bedarf nur in etwa einem Drittel der untersuchten Zeitschritte, während gleichzeitig erhebliche Energieüberschüsse entstehen, die gedrosselt werden müssen.“
Wenn die zuverlässige Deckung des Strombedarfs das angestrebte Ziel einer höheren Durchdringung von Wind- und Solarenergie ist, zeigt eine dokumentierte kombinierte Ausfallrate von ~62 %, dass diese Technologien äußerst unzuverlässig und unzureichend sind.
Link: https://notrickszone.com/2026/06/04/new-study-solar-photovoltaic-wind-power-fail-to-meet-annual-energy-demands-62-of-the-time/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
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Der Anstieg der Erneuerbaren Energien im weltweiten Strommix zeigt eindeutig, dass sich der Stromsektor langsam zu den Erneuerbaren Energien verschiebt.
Gerade jetzt in der angespannten Energielage in der Welt wird der Iran-Krieg 2026 den Ausbau der Erneuerbaren Energien weiter beschleunigen.
Die Erneuerbaren Energien werden auch im Jahr 2026 ihren Anteil an Strommix um +1,5% bis +2% ausbauen.
Anstieg der Erneuerbaren Energien im weltweitem Strommix zeigt eindeutig das sich der Stromsektort langsam zu den Erneuerbaren Energien sich verschiebt.
„Peak Wind“ und „Peak Solar“ dürften in den kommenden Jahren überschritten werden, weil diese Technologien nicht wirtschaftlich effizient sind. Ein paar lokale Anwendungen werden ihre Daseinsberechtigung behalten aber für den Netzbetrieb werden sich stabile und effizientere Systeme durchsetzen.
Wind und Sonne decken in 100% der Fälle nicht die nachfrageorientierte Leistungsbereitstellung. Zudem müssen min. 20% der eingespeisten Leistung aus regelbaren Kraftwerken kommen damit den stochastischen WKA und PV eine Systemfrequenz vorgegeben wird auf die sich einschwingen können. Ein Stromnetz kann nicht alleine mit fluktuierenden Einspeisern betrieben werden. Deutschland wird von grünen Idioten zu Grunde regiert.