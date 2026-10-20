Josef Kowatsch, Matthias Baritz
Diese Wetterstation auf Grönland zeigt den wirklichen Temperaturverlauf der Insel seit 130 Jahren, ohne Einfluss der Zivilisation. Name Tasiilaq
Auswertung: Die Temperaturgrafik zeigt eine Überraschung
- Einen Temperaturanstieg von 1895 bis 1930
- Eine Abkühlung bis in die 1980-er Jahre, deutlich unter 6 Grad, 1983 war der kälteste Sommer
- Vor 1990 wurden die Sommer wieder deutlich wärmer, das neuzeitliche höhere Temperaturplateau ist erreicht. Insgesamt eine Erwärmung um gut 1,5 Grad.
- Die polynome Trendlinie geht bereits wieder leicht nach unten, die Halbwelle hat eine Dauer von etwa 50 Jahren.
Erkenntnis: Seitdem der Weltklimarat 1988 gegründet wurde, stiegen auch die Temperaturen auf Grönland immer mehr, und die verstärkte Eisschmelze im Sommer war zu beobachten. Beachte: Fast 5 Grad Sommer-Temperaturunterschied zwischen 1983 und 2016.
Allgemein: der Temperaturverlauf der Grafik 1 widerlegt die Behauptung vom wärmenden CO₂-Treibauseffekt und von CO₂ als Haupttemperaturtreiber.
Lage der Station in Grönland, an der Südostküste. Bitte auch bei Google maps nachsehen, es handelt sich um eine sehr kleine Ansiedlung.
Behauptet wird von der unseriösen Treibhauswissenschaft, dass Treibhausgase und insbesondere CO₂ fast allein das Klima bestimmen würden. Eine Verdopplung von CO₂ würde die Temperaturen weltweit um 2 bis 4,5 Grad erhöhen, wird weiter behauptet.
Merke: Die CO₂-Zunahmekurve der Atmosphäre hat überhaupt keine Übereinstimmung mit den Sommer-Temperaturen dieser Wetterstation.
Der Temperaturverlauf dieser Station in Grönland wird von ganz anderen Wetter- und Klimafaktoren bestimmt. CO₂ bestimmt gar nichts, bzw. nichts Erkennbares oder Messbares.
Damit ist widerlegt, dass CO₂-der Haupttreiber der Temperaturen ist! Die CO₂-Treibhausüberhitzungsgefahr der Erde ist ein erfundenes Märchen für ein klug ausgedachtes Geschäftsmodell der Klimarettung, das unser Geld will.
Anmerkung: Die IR-Absorption und Emission beim CO₂ Molekül ist nachgewiesen, wir haben im Studium selbst Versuche durchgeführt. Aber die Behauptung, dass dieses IR-Gas infolge der Absorption und andere „Treibhausgase“ aufgrund einer Thermalisierung der Nachbar-moleküle am Ende die Lufthülle der Erde erwärmen würden, ist nicht nachgewiesen.
Es handelt sich lediglich um Rechnungen und Computersimulationen. Und um viel Zufall. Seitdem der Weltklimarat 1988 gegründet und das Geschäftsmodell CO₂-Treibhauspanikmache eingerichtet wurde sind auf der Nordhalbkugel auch die Temperaturen gestiegen. Zufall ist keine seriöse Wissenschaft: Vor allem fehlen die wissenschaftlichen Bestätigungs-Versuche, die eine derart hohe Klimasensitivität von 2 bis 4,5 Grad beweisen, und es gibt auch keine technischen Anwendungen eines wärmenden CO₂-Treibhauseffektes
Doch zurück zu den Sommertemperaturen: Wir befinden uns derzeit immer noch auf dem oberen Wärmeplateau der letzten 20 Jahre zwischen 6 und 7 Grad im Sommer. Wie lange noch? Einen Hinweis könnte die nächste Grafik geben.
Werden Eis und Schnee auf Grönland wieder zunehmen? Die Sommersonne und die Temperaturen sind nur ein Faktor für das verbleibende Eis. Bei der Gesamtbetrachtung ist ebenso wichtig, wie viel Niederschlag, also Schnee in den restlichen Jahreszeiten, insbesondere im Winterhalbjahr fällt..
Betrachten wir nochmals die Grafik 4: Der Sommer bei dieser Grönlandstation seit 24 Jahren
Auch dieser Temperaturverlauf der sommerlichen Gegenwart spricht eindeutig gegen die Treibhauserwärmung. Denn die CO₂-Konzentrationen der Atmosphäre sind gerade in der Gegenwart, also in den letzten 24 Jahren stark gestiegen. Aber nicht die Temperaturen!!! Es gibt schlichtweg keine Erwärmung mehr seit 2003.
Und was behauptet die Klimapanikkirche? Genau das Gegenteil, nämlich in der Gegenwart wäre die Erwärmung besonders stark.
Die fehlende Erwärmung seit 2003 ist der stärkste Beweis, dass CO₂ nicht der Temperaturhaupttreiber sein kann.
Ist die Wetterstation Tasiilaq eine Ausnahme? Antwort: Nein, wir haben natürlich mehrere grönländische Wetterstationen überprüft, hier die Grafik von Nuuk im Vergleich zu Tasiilaq, Landkarte siehe Abb.2
Einschub von Christian Freuer zu dieser Graphik: Diese Gegenläufigkeit beider Stationen ist aus synoptischer Sicht wohl kein Zufall. Während Tasiilaq auf der atlantischen Seite der Insel liegt, ist diese Station viel stärker von diesem Ozean beeinflusst als die Inselhauptstadt auf der kanadischen Seite. Die in den letzten Kältereports wiederholt erwähnte außerordentliche Kälte in der Inneren Arktis kann sich also viel leichter schon bis dorthin auswirken. – Ende Einschub
Auffallend ist auch, dass sich die Einzeljahre beider Stationen deutlich unterscheiden
Noch deutlicher wird die Gegenläufigkeit zwischen Temperaturen in der Hauptstadt Grönlands und er CO₂-Zunahme, wenn man beide Verläufe nebeneinandersetzt
Die beiden Grafiken sind deutlich gegenläufig. Also kann CO₂ nicht der Haupttreiber der Temperaturen sein.
Und noch Gesamtgrönland zwischen diesen Koordinaten, linear seit 2003:
Damit stellt sich der seriösen Klimawissenschaft die Frage: Wenn nicht CO₂ die Temperaturen als Haupttreiber bestimmt, was dann? Im Sommerartikel über Deutschland haben wir gezeigt, dass die Sonnenstunden die Sommertemperaturen wesentlich bestimmen, siehe: hier. Wahrscheinlich auch in Grönland. Leider gibt es keine Aufzeichnungen der Sonnenstunden.
Für Grönland wird von der Treibhauskirche das Gegenteil der obigen Temperaturgrafiken behauptet. Nämlich dass sich Grönland besonders stark erwärmen würde, siehe hier die Aussagen der Google KI:
Ja, Grönland erwärmt sich deutlich schneller als der globale Durchschnitt. [1]
- Arktische Verstärkung: Die gesamte Arktis und auch Grönland sind stark von der sogenannten Arctic Amplification betroffen, weshalb sich die Regionen dort rund doppelt bis dreimal so schnell aufheizen wie die Erde im Schnitt. (Zitatende)
Zitat: „Die Zentralarktis bezeichnet den tiefen, zentralen Teil des Nordpolarmeers rund um den geografischen Nordpol, der größtenteils von Packeis bedeckt ist. Als Epizentrum des globalen Klimawandels erwärmt sich die Region bis zu viermal schneller als das weltweite Mittel“. Zitatende. Unsere Anmerkung: Im Sommer ist davon nichts zu sehen!
Richtig ist, und das zeigen unsere Temperaturgrafiken, es heizt sich überhaupt gar nichts schneller auf. Sollte das Eis trotzdem so stark weiter schmelzen wie die Klimakirche behauptet, dann müsste die Schmelze andere Gründe haben. Aber das wird von der bezahlten Klimawissenschaft überhaupt nicht erwähnt, sondern nur die falsche Behauptung ständig wiederholt, dass sich Grönland viel stärker erwärmen würde als der Rest der Welt.
Angeblich verliert Im langfristigen Durchschnitt der letzten Jahrzehnte (seit 2002) Grönland rund 264 Milliarden Tonnen Eis pro Jahr. [1]
Einschub von Christian Freuer: Laut den weltweiten Medien erwärmt sich JEDER BEREICH DER ERDE schneller als der Rest der Welt:
Ende Einschub
Welche Gründe außer den Temperaturen zusätzlich die Eisschmelze bestimmen, sollte in einem Fachaufsatz besprochen und diskutiert werden. Soviel Wahrheitssuche muss sein. Jedenfalls ist die Behauptung der Treibhauskirche falsch, dass nur die Erwärmung Grönlands zu der starken Eisschmelze geführt habe. Falsch, weil es seit 25 Jahren gar keine Sommer-Weitererwärmung mehr gibt. Und im Winterhalbjahr liegen die Temperaturen eh dauerhaft unter Null
Wir als neutrale und unbezahlte Klimarealisten fragen uns: Welche Gründe sind verantwortlich für die leichte Sommerabkühlung – nochmals Sommerabkühlung – der Ostküste Grönlands seit 130 Jahren, siehe Grafik 1 und für die angeblich starke Eisschmelze entgegen des Temperaturtrends? Die angeblich starke Eisschmelze, gibt’s die überhaupt? Dazu verweisen wir auf einen Fachartikel bei EIKE, Zitat daraus: „Die Clowns, welche die ursprüngliche Show verkauft haben, stehen immer noch in der Manege und versprechen weiterhin, dass der nächste Akt endlich das Verschwinden des Eises bringen wird.“ Das große Abschmelzen findet wohl nur in angeblichen Fachartikeln und in den Medien und somit bei der KI statt, denn die greift auf deren Artikel als Quellen zurück.
Es wird Zeit, dass sich vor allem die gut verdienenden CO₂- Klimawissenschaftler endlich dieser Frage widmen und uns nicht weiter Märchen von einer starken Erwärmung Grönlands mitsamt der dazugehörigen Panikmache von Gletscherschmelzen und Meeresspiegelanstiegen erzählen. Es ist noch dringender, dass die Klimapanikmache der Regierung, der Medien, der grünen NGOs und der bezahlten Treibhausforscher endlich mit dieser Grafik 1 kräftigst widersprochen wird. Dazu sind die Leser aufgerufen. Ein Gegenbeweis genügt, hat schon Einstein gesagt. Und der Gegenbeweis ist bereits die Grafik 1 dieser Wetterstation an der Ostküste.
Wir bitten die Leser, diese Grafik 1 zu kopieren und aktiv gegen den Medienrummel der CO₂-Klimapanikmache anzukämpfen
Quellen sind GISS (Abb. 1,4,5,6), und ECMWF ERA 5 (Abb. 7,8)
Josef Kowatsch, unabhängiger Klimaforscher, Naturschützer und Naturbeobachter.
Matthias Baritz, Naturwissenschaftler und Naturschützer
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Als Zwischenfazit (das steht zwar vorrangig dem Autorenteam K/B zu, aber trotzdem …): Die Temperaturreihe von Tasiilaq scheint ein gut gezielter Volltreffer in den Pulverturm der Treibhausarmee zu sein. Glückwunsch. Gut gemacht.
Ist doch ganz einfach: jemand, der meint, CO2 erwärmt das „Klima“, soll jenen Nachweis vorlegen, der so eine Behauptung stützt!
Ich kenne so einen Nachweis nämlich nicht, ich kenne nur IPCC-Behauptungen ohne Beweiskette, noch dazu alle unter einem breiten Wahrscheinlichkeitsvorbehalt, der auch einschließt, daß der Wert auch +0,0°C sein könnte! Weil es wird nirgendwo behauptet, die +2°C bei Verdoppelung seien als Minimum abgesichert! Es ist eine Annahme, also ein Assessment, deswegen heiß der Bericht auch Assessment-Report!!
Also bitte vortreten, wer einen Nachweis kennt!
Herr Strasser, machen wir mal ein Fragespiel.
Gilt der Energierhaltungssatz immer ?Strahlt die Erde im zeitlichen Mittel genauso viel Energie ab wie sie von der Sonne erhält ?Wird es in Deutschland im Sommer wärmer ?Wenn sie die Fragen beantwortet haben, stelle ich neue.
Wenn ich in einen Eimer voll Eis ein Thermometer stecke, und es draussen Sommer ist, zeigt das Thermometer so lange Null Grad an, bis das ganze Eis geschmolzen ist.
Das ist ein Laborexperiment, dass auch Herr Kowatsch schaffen müßte. Hinterher wird er wieder folgern, dass das Experiment zeigt, dass CO2 keine Wirkung hat.
Sei’s drum.
Oh Cohnen, Wiidr a Späßle gmacht.
Oh je: Ihr Experiment-Eis haben Sie wahrscheinlich aus der Tiefkühltruhe. Und jetzt erklären Sie bitte, wo das Eis an der ostgrönländischen Küste (periodisch oszillierend) herkommt. Nach DEM Anlauf sollte ihnen das nicht schwerfallen, sie Star-Experimentator.
Liebe Diskussionsteilnehmer.
Hier wurde ein neuer Praktikant der Treibhauskirche eingeschleust. Macht wohl gerade sein Praktikum. Er nennt sich Wolfgang Franke. Kennt ihn jemand, oder kennt jemand sein Klimaoffizier?
Da is aber jemand verzweifelt 🤣
„Ist die Wetterstation Tasiilaq eine Ausnahme? Antwort: Nein, wir haben natürlich mehrere grönländische Wetterstationen überprüft, hier die Grafik von Nuuk im Vergleich zu Tasiilaq, Landkarte siehe Abb.2“
sowie
„Wir befinden uns derzeit immer noch auf dem oberen Wärmeplateau der letzten 20 Jahre zwischen 6 und 7 Grad im Sommer“
Zu diesen Behauptungen der beiden Autoren KB möchte ich folgende Grafik zeigen, die den Temperaturverlauf im Sommer in ganz Grönland ab 1940 zeigt.
https://drive.google.com/file/d/1BLd117tVdKwkBGI7L8JPUZK9a8-Y_PWd/view?usp=drive_link
Ich habe Trendgeraden ab 1940 und ab 1992 eingezeichnet. Die Sommertemperaturen der beiden Küstenstädte Tasiilaq und Nuuk schwanken zwischen +5 und +9 Grad Celsius und die von Gesamtgrönland von -4 und -9 Grad. Das ist kein Schreibfehler!
Immerhin zeigen KB in Abbildung 7 eine Temperaturzeitreihe für Gesamtgrönland, Diese Reihe schwankt um den Nullpunkt, was weder zum einen noch zum anderen passt. Die Erklärung ergibt sich aus der Beschreibung, was sie unter Grönland verstehen. Das rechts stehende Rechteck zeigt, dass fast halb Grönland aus Meer besteht.
Vielen Dank.
Sie beweisen, wie selbst mathematisch korrekte Grafiken und Ausgleichsgeraden willkürlich gestaltet werden können, je nach Weltanschauung.
Einen 85-jährigen Zeitraum wie in Ihrer Grafik zu betrachten, erscheint höchst plausibel. Erstens leben wir alle in diesem Zeitraum (und nicht 1895), zweitens sind eben in diesem Zeitraum die Treibhausgas-Emissionen immer stärker angestiegen. Und steigen immer schneller, wofür DT maßgeblich verantwortlich ist.
(aber hier spricht man ja von CO2 als „Lebensgas“, welches auszustoßen vergütet werden sollte. Am besten bis zur letalen Konzentration von 10 %. Doch von diesen Kandidaten musste dich als MINT-Versager etc beschimpfen lassen…)
Schön, dann nehmen wir die Temperaturreihen von Tasiilaq ab 1927, die ersten 30 Jahre sind nun ja in den neuen Tabellen nach unten korrigiert worden, ein Disput über diese Datenfälschung lohnt jetzt eh nicht.
Das Ergebnis ab 1927 bis heute, also die letzten 100 Jahre zeigen eine noch deutlich fallendere Regressionslinie mit y = – 0,0057x
Und hier die Grafik ab 1927:
Warum können wir die Grönland-Grafik mit Messbeginn 1940, die Herr Freitag verlinkt hat, getrost vergessen.
Ganz einfach: 1940, dem Grafikbeginn gab es noch gar kein grönländisches Messnetz. In aller Eile hab ich einen Kurzartikel zusammengestellt aus Wikipedia und den dortigen Quellen:
Es gibt überhaupt kein grönländisches Messnetz, das seit 1940 durchgehend bis heute die Temperaturen erfasst. Einzig sehr alte, küstennahe dänische Kolonialstationen (wie in Nuuk oder Tasiilaq), die bereits weit vor 1940 existierten, erfuhren nach einigen Unterbrechungen der Kriegsjahre eine Fortführung
Das heutige normierte Messnetz auf Grönland – wie das dänische Stationsnetz oder das automatische Greenland Climate Network (GC-Net) auf dem Eisschild – wurde erst Jahrzehnte nach dem Krieg (Großteile ab den 1990er-Jahren) aufgebaut. Es besteht derzeit aus etwa (nur)100 Stationen über die große Insel verteilt.
Im Vergleich dazu hat das Messnetz des nur ein Sechstel so großen Deutschlands etwa 2000 genormte Wetterstationen.
Nur gut, dass Ihnen eine einzige Station ausreicht, Aussagen über den Subkontinent Grönland zu verbreiten.
Die Erklärung kann man aus der Fußzeile der Grafik von Herrn Freitag erkennen, in der er fairerweise sehr ausführlich beschreibt, woher die Daten stammen: ERA5 – das ist ein Temperaturdatensatz aus Reanalysedaten der europäischen Klimawandelbehörde COPERNICUS. Reanalyse bedeutet, daß die Daten modelliert wurden, unter Verwendung der wenigen vorhandenen Daten und selbstverständlich auch unter Verwendung der CO2-Konzentration der Troposphäre (*). Ich glaube schon, daß die Mitteltemperatur für das grönländische Festland und das Eisschild dort genau modelliert wurden. Allerding ist es eine Glaubensfrage, ob die Daten der Realität entsprechen, denn sie sind nicht überprüfbar. Das kann man wohl zunächst so stehenlassen. An den Meßwerten aus Tasiilaq ändert es nichts.
(*) Die CO2-Werte stammen bekanntlich aus Eiskernanalysen, nicht etwa aus der Beck’schen Zusammenstellung von Meßwerten. Man hätte anderenfalls in den 1940er Jahren höhere Temperaturen erkennen können und anschließend wieder einen Rückgang.
Können wir das so sagen: Die Daten der Wetterstation Tasiilaq in Grafik 1 widerlegen Rahmstorf mitsamt seiner neuen Katastrophentheorie über den Golfstrom.?
Dieser von uns bezahlte Forscher-Guru behauptet, ich zitiere aus dem Kommentar von Herrn Franke „Eine neue Studie geht dem einzigen Ort auf der Erde auf den Grund, an dem es in den vergangenen Jahren kälter statt wärmer geworden ist.“ https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2025GL118383
Tasiilaq samt Wetterstation ist Bestandteil bei diesem einzigen Ort. Sollte das Meer dort kälter geworden sein, dann müßte das auch bei der Wetterstation – etwa 2 km vom offenen Ozean entfernt- angekommen sein. Die Temperaturen sind dort zwar seit 23 Jahren gleich, aber gleich hoch. Auch der Sommer 2026 lag mit 7,15 Grad über dem Schnitt. Es deutet sich lediglich ein Abwärtstrend an, was die polynome Trendlinie andeutet.
Sie rechnen mit Kleinem 1×1, wo e bissi was Anspruchsvolleres notwendig ist.
Is wurscht, Sie haben Ihre paar Jünger.
Schlimm ist nur, dass Euer Vizepräsident die AfD im Bundestag „berät“.
Jemand, der in seiner größten wissenschaftlichen Arbeit bereits mit der Formatierung von Seitenzahlen überfordert war.
Tolle Argumentationsschiene, Du Clown . Was Du hier allein unter diesem Artikel an Kommentaren abgeliefert hast, reicht für ein komplettes Psychogramm.
Ja dann bringen Sie doch endlich Ihre „a bissi anspruchsvolleren“ Argumente, bisher hab ich noch keins vernehmen dürfen. Wie Sie oben sehen, war das eine Frage an alle und das Fragezeichen ist am Ende meines Satzes dabei.
Die Wetterstation Tasiilaq steht übrigens direkt an Küste in einer Bucht, aber halt 2 km vom Offenen Meer weg, das nach der Behauptung von Rahmstorf seit Jahren ein kalter Blob sein soll.
2 km? Na, da überzeugen Sie mich eher weniger. Wissen Sie denn nicht, warum Freiburg z.B. ein atlantisch-mediterran geprägtes Klima hat? Die Meereseinflüsse sind’s!
Argumente und Links habe ich hier einige gebracht, was wollen Sie noch?
Wegen einer plausiblen Grafik, die eine steigende Gerade für die aktuellen 85 Jahre zeigt, schauen Sie mal, was Herr Freitag heute anbot.
Und was meldet Copernicus, die europäische Klimabehörde über den Sommer 2026 in Grönland? Der jüngste Trend (Sommer 2026)
Im weltweiten Rekordsommer 2026 (dem global heißesten jemals gemessenen Sommer) zeigte sich laut den monatlichen Auswertungen des Copernicus Climate Change Service ein umgekehrtes Bild: Während Westeuropa und die Ozeane unter extremer Hitze litten, war es in Grönland im Spätsommer (September 2026) im Vergleich zum langjährigen Mittel ausnahmsweise kälter als üblich. [1, 2, 3]
Fazit: Grönland laut Copernicus unter dem Schnitt, das sind erstaunliche Wahrheiten.
Aber global war es der wärmste Sommer. Dieser Satz kommt immer, denn das ist der bezahlte Auftrag von Copernicus.
In unseren Artikel haben wir gezeigt. Bei uns war der Sommer warm, aber auch nicht der wärmste. Und in vielen anderen Regionen war der Sommer normal. Die ständigen Wetterartikel bei EIKE haben Regionen gezeigt, die deutlich zu kühl waren. Grönland war dabei.
Grönland vorgelagert:
„Mysteriöser „Cold Blob“ im Atlantik – Der einzige Punkt der Welt, der stetig kälter wird
Klimawandelrätsel: Eine neue Studie geht dem einzigen Ort auf der Erde auf den Grund, an dem es in den vergangenen Jahren kälter statt wärmer geworden ist. Das Wissenschaftsteam erklärt, dass der „Cold Blob“ vor allem mit der Atlantischen Meridionalen Umwälzzirkulation AMOC verbunden ist.
„https://de.euronews.com/2026/06/16/kipp-punk-kaltefleck-atlantik-cold-blob
Auf Grundlage von
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2025GL118383
(und ja, das PIK um Stefan Rahmsdorf ist an der Studie maßgeblich beteiligt.)
KI meint wohl nur den Spätsommer, September. Und der war mit -4,99 °C zu kalt: An 25. Stelle seit 1992, also 24 September der letzten 34 Jahre waren wärmer!
Das soll eine Antwort auf Herrn Kowatsch sein.
Strahlungsantrieb? Wie langweilig …
Die periodische Durchmischung des Wasserkörpers durch astronomische Einflüsse (vergl. Gezeiten, Nutation, Planetenkonstellationen) wird garnicht erwähnt. Naja, dann wären ja auch die Treibhausgase völlig aus dem Spiel. PIK & Co. eben
https://www.climateclock.no/2025/07/the-oceans-propeller-climate-control/
„Strahlungsantrieb“?
Wo jetzt genau in diesen Texten?
Haben Sie die anempfohlene Literatur etwas nicht gelesen?
PS: Der Link auf EuroNews geht übrigens ins Leere!
Besten Dank den Autoren Kowatsch und Baritz für diese Datenpräsentation über Grönland. Es ist gut für Hohe Priester der Klimakirche sich nicht mit diesen Fakten auseinandersetzen zu müssen, weil sie sich auf den Konsens ihrer Klimakirche verlassen können. Sogar staatliche Verbraucherorganisationen, wie jüngst hier über Baden-Württemberg berichtet, wollen solche Datenanalysen zukünftig verhindern und verbieten, weil es Schwurbeleien wären und keine seriösen wissenschaftlichen Arbeiten (wie vom PIK, Imperial College etc.), die noch von „Meinungsfreiheit“ gedeckt wären. Das würde auch nicht mehr in diese Zeit mit „unseren“ demokratischen Werten passen. Man könnte diese Klimaaktivisten gerne aus meiner Sicht alle aus Steuermitteln nach Grönland karren, sie auf einer Eisscholle 24 Stunden „Hosianna“ intonieren lassen und die Eisschmelze live im ÖRR übertragen. Ich wäre bestimmt sofort von dieser Datenanalyse bei EIKE geheilt, würde anhand dramatischer Bilder letztmals mit Schnappatmung Luft mit 40000 ppm CO2-Treibhausgas ablassen und könnte reuemütig und entspannt zum wahren Glauben konvertieren.
Bei Harald Yndestad, emeritierter Professor an der University Aalesund, habe ich einen näheren Hinweis auf die möglichen Ursachen der periodische Temperaturschwankung in Tasiilaq gefunden. Russische und norwegische Wissenschaftler sind dem Phänomen seit Anfang der 1990er Jahre auf der Spur. Bekanntlich treibt der Norwegenstrom warmes Wasser aus dem Atlantik in Richtung Spitzbergen und Barentsee. Der Grönlandstrom treibt kaltes Wasser von Norden nach Süden entlang der grönländischen Küste. Diese Strömungen werden durch gravitative Wirkung der astronomischen Nutation beeinflußt, Schwankungen der Erdachse und Wanderung der Mondknoten im System Erde, Mond und Sonne (bitte selbst googeln oder KI befragen, das würde den Umfang des Kommentars sprengen). Durch Gezeitenwirkung wird mit einer Periode von 74 Jahren kaltes Tiefenwasser mit dem Grönlandstrom aus der Arktis nach außen getragen. Diese Periode sollte auch in der Meereisbedeckung der Barentsee erkennbar sein.
Funktioniert offenbar seit Jahrhunderten und stimmt mit Beobachtungen aus anderen Teilen des Atlantiks gut überein. Wieder kein CO2 im Spiel.
Danke für diese wertvollen und sehr interessanten Infos. „Wieder kein CO2 im Spiel.“
Dazu eine Ergänzung: die Grafik 1 zeigt, dass die Temperaturen seit 1895 bis heute insgesamt leicht fallen. Die Schlußfolgerung: Damit kann auch es auch keinen Haupttemperaturtreiber CO2 geben, der verborgen in der Atmosphäre neben allen natürlichen Klimaschwankungen obendrauf erwärmend mitwirkt. Deshalb sollten wir ihren Kommentar und den Verlauf der Grafik 1 für die weiteren Artikel merken und parat haben.
Hier im Forum gibt es Leute, die anerkennen den natürlichen Verlauf ständiger Klimaschwankungen und betonen, dass CO2 im gesamten global im Hintergrund der Atmosphäre wirkt und die ständigen Klima-Schwankungen leicht nach oben wärmer macht. Natürlich hat auch diese Gruppe für ihren Glauben einer stetigen wärmenden Hintergrundwirkung der IR-Gase keine wissenschaftlichen Versuchs-Beweise. Und wir zeigen nun: an der Ostküste Grönlands zeigt die Trendlinie der Temperaturen seit 131 Jahren leicht nach unten.
Wir bleiben deshalb bei unserer Feststellung in allen Artikel der letzten Jahre: Es gibt IR-aktive Gase, aber die Wirkung auf die Atmosphäre scheint nur in homöopathischen Dosen zu erfolgen, falls überhaupt.
Der starke Treibhauseffekt mit CO2 als Temperaturhaupttreiber ist die Grundlage eines Geschäftsmodells, das uns ausplündern und unser Land zerstören will.
Die Abbildung 1 wurde von mir neu erstellt mit genauer Beschreibung und Quellenangaben. Die Daten scheinen übereinzustimmen. Aber die Regressionsgerade ist bei mir leicht positiv. Wer hat recht?
https://drive.google.com/file/d/1oOwQeb76VlMplkcbhlxQL0xeWan5xQWB/view?usp=sharing
Herr Freitag,
womöglich habe wir beide recht. Am Ende des Artikels ist die Quelle unserer Daten angegeben: Giss, Based on GHCN data from NOAA-NCEI .
In einem früheren Artikel https://eike-klima-energie.eu/2024/08/24/die-selbstgemachte-klimaerwaermung/ haben wir darauf hingewiesen, dass diese Datenreihen mehrfach geändert wurden und auch weiterhin geändert werden. Meist wird die Vergangenheit kälter gemacht, sodass aus einer Abkühlung plötzlich eine Erwärmung wird.
Das erklärt doch einiges.
Ganz einfach Herr Freitag, die ersten 30 Jahre sind in Ihrer Grafik kälter (tiefer) als unsere Daten. GISS muss die Daten der Anfangsjahre in den letzten 2 oder drei Jahren tiefer gesetzt haben. Wir arbeiten mit den Daten wie wir diese vor gut drei/vier Jahren in eigene Tabellen runterkopiert haben.
Solche Praktiken, wo die Anfangsdaten einzelner Wetterstationen nachträglich kälter gemacht werden kennen wir zuhauf. Bei uns in Deutschland z.B. die Anfangs-Temperaturreihen des Hohenpeißenberges.
Fazit: Es gelten unsere Daten, weil sie die ursprünglicheren sind.
Die Anfangspunkte der Steigungs-Geraden, besonders jene aus Abb. 1, sind vollkommen willkürlich gesetzt.
Lassen Sie diese ein Jahr später beginnen (1896) oder beim Tiefpunkt Anfang der 1980er.
Ziehen Sie die Gerade durch bis 2026.
Die Unterschiede wären elementar anders, v.a. ab den 1980ern würde ein deutlicher Temperaturanstieg augenfällig. Korrespondierend zum wesentlich stärker ansteigenden CO2-Gehalt der Atmosphäre.
Und bitte lassen Sie den Seitenhieb/die Unterstellung geschönter Messtechnik.
Die Anfangspunkte sind keinesfalls willkürlich gesetzt, sondern werden von den entsprechenden Programmen berechnet. Das ist der Unterschied zwischen Willkür und Mathematik.
Wenn die Anfangspunkte willkürlich gesetzt sind, beginnt die Mathematik erst danach. Die Folge: Willkürliche Ergebnisse, und das unabhängig davon, wie willkürlich das Programm aufgebaut ist.
Ja klar, selbstverständlich rechnet das Programm mit den händisch eingegebenen Daten!
Möchten Sie einfach mal ausprobieren, welche Berechnung, welche Gerade Sie erhalten, wenn Sie nur den ersten Datenpunkt (1895) ausklammern?
Bei Abb. 1 muss ich an Leo Warnow denken, echt sehenswerte 12 Minuten!
https://m.youtube.com/watch?v=UVWJYAgX5Es&pp=ygU7Z2xhdWJlIGtlaW5lciBzdGF0aXN0aWsgZGllIGR1IG5pY2h0IHNlbGJzdCBnZWbDpGxzY2h0IGhhc3TSBwkJOQwBhyohjO8%3D
Möchten Sie einfach mal ausprobieren, welche Berechnung, welche Gerade Sie erhalten, wenn Sie nur den ersten Datenpunkt (1895) ausklammern?
Antwort:
So ziemlich genau die gleiche negative Steigung, nämlich y = – 0,0033x
und hier die Grafik dazu
Da steht immernoch „1895“ drüber.
Ja, Herr Baritz hat auf die Schnelle die Überschrift nicht geändert, einfach vergessen, da steht auch noch 2025 drüber. Die Grafik geht also von 1896 bis 2026, siehe unten.
Ja das steht da noch 1895 und auch 2025. Ist beides falsch. Habe das auf die Schnelle vergessen zu korrigieren.
Hier die korrekte Grafik:
Danke!
Fehlt nur noch der Abgleich mit Herrn Freitags Grafik für die letzten 85 Jahre, in denen CO2 immer stärker ansteigt.
Hier die Grafik für die aktuellen 85 Jahre, auf Festland bezogen:
Herr Franke, sie entwickeln sich zum Forenclown.
Forenclown, nein der Mann hat Geheimwissen der Treibhauskirche, er darf es aber nicht preisgeben.
„Treibhauskirche“.
Laaangweiliger Standardkonter, wenn Klimaleugner blank sind 😄
Die Hoffnung stirbt zuletzt, wa? Mit welcher Begründung sollte der Datenpunkt aus einer offiziellen Zeitreihe den ausgelassen werden? Das wären ja Methoden wie beim Hockeystick!
Der Hockeystick ist real.
Und wie gesagt, könnte man mit gleicher Berechtigung eine Steigungsgerade für die letzten 45 Jahre einzeichnen.
Würde halt der gewünschten Aussage widersprechen.
🤣🤣
Wie der „Hockeystick“ entstanden ist, weiß die ganze Welt seit Climagate 2009. Alle Informationen zur Widerlegung dieses willkürlich zurechtgebogenen Temperaturverlaufs sind allgemein zugängliches Geschichtwissen. Lesen Sie beispielsweise meinen Kommentar vom 20.10., 16:35 Uhr, weiter unten (bei Bedarf gern erweiterungsfähig auch auf andere Erdteile, das würde jedoch den Rahmen dieses Artikels sprengen).
„Hockeystick“ oder weltweit erheblicher Temperatur-Anstieg. Hm, man ist hier bei Leugnern unterwegs. Vokabeln: Welche Rolle haben Wörter (außer rhetorisch)?
Anzunehmen, dass folgende, allgemein bekannte Grafik wieder mit „Messtechnikfehlern“ oder „es gibt keine Global-Temperatur!“ kommentiert wird:
Themenspringen? Müssen Sie nicht, hatten wir erst vor kurzem:
https://eike-klima-energie.eu/2026/10/18/kaeltereport-nr-42-2026/#comment-534744
Nein, kein Themenspringen. Den „Hockeystick“ haben SIE hier reingebracht.
…ach, und Obstsibirien/Sauerland kam auch nicht von mir (auf Ihren Link bezugnehmend).
Aber war der „Klimareport“ nicht mit internationalen Angaben gespickt? Ja!
Oh Mann, seit Jahren diskutieren wir diese Grafik. Es ist eine Simulationsgrafik. Um 1850 wurden noch keine globalen Temperaturen ermittelt, da es auf vielen Kontinenten noch gar keine Messstationen gab. Die Antarktis war noch gar nicht entdeckt.
Noch nciht einmal heute gibt es ein gleichmäßig verteiltes Messnetz über die Erde. Über die Erde heißt über alle Gebirge und Meere hinweg und es gibt bis heute keine Zentralstation wo diese nicht vorhandenen Wetterstationen ihre Daten hinschicken könnten.
Jetzt hören Sie endlich auf mit diesem erfundenen Grafi-Stuss, den wir längst in vielen Artikeln widerlegt haben. Nicht nur das, in vielen Artikeln wurde gezeigt, wie die Trickser ans Werk gehen. Natürlich bezahlt.
Wie gesagt, aufs Zehntel genau angegebene Temperaturen können nur Eike-Fans. Wenn’s grad in deren Kram passt. Da hat man plötzlich Proxy-Daten bis zu den Römern und auch vorhistorisch.
(„Natürlich bezahlt“: So was kommt immer, wenn der Leugner blank ist. Wie langweilig.)
So was kommt immer, wenn der Leugner blank ist. Sie reden doch nicht von sich oder?
Mal ehrlich, wer steckt hinter dem Namen Wolfgang Franke, in welchem Landkreis wohnen Sie und womit verdienen Sie ihr Geld?
Ich stelle fest, Sie sind sehr von Ihrem angelernten Treibhausglauben überzeugt
Frage 2: Haben Sie jemals selbst einen Versuch durchgeführt, um die von der Voodoo-Wissenschaft behauptete CO2-Klimasensitivität von 2 bis 5 Grad für sich zu beweisen.
Hinter Wolfgang Franke stecke ich, ich wohne in Südhessen, habe ein Diplom an einer süddeutschen Universität erlangt. Weitere persönliche Daten veröffentliche ich hier nicht.
Frage 2: Nein, da ich kein „Voodoo“-Wissenschaftler bin, auch sonst führe ich keine Klima-Experimente durch. Schließlich gibt es ausreichend viele Experten, die x-milliardenfach erhobene Messdaten zu einem überzeugenden Mosaik zusammensetz(t)en.
(Übrigens ganz wesentlich auch schon die von mehreren Öl-Multis beauftragten Wissenschaftler in den 1970ern. Deren Voraussagen sind beängstigend genau in unserer Realität angekommen. Leider werden diese wahrgewordenen Prognosen auf Eike verheimlicht.)
Da haben Sie wohl recht, im Sport ist der Hockeystick sehr real, beim Klima ist er surreal.
Ok, eine Grafik muss nicht jeder verstehen. Ist nicht weiter tragisch, jede Seele zählt.
Klima ist Statistik, oder?
Könnte alles gelogen sein? Nichts genaues weiss man nicht?
Und mit all den Wenn und Abers hätten Sie nun für sich wieder bewiesen, dass CO2 doch der Haupttreiber der Temperaturen wäre. Oder? Die Schwingung nach unten wird übersehen, genauso das leichte Kälterwerden seit 130 Jahren.
Sie brauchen nun nicht mehr stutzig zu werden bei der Grafik 1 oder gar umzulernen. Ihr Gehirn, das mit den 10 Geboten der Glaubenskriche gefüttert ist, gibt ihnen wieder recht und lobt Sie: Treibhauseffekt bewiesen, weiter so Wolfgang. Du weißt alles. Dein Glaube ist richtig. Das Geschäftsmodell CO2-Ablaßhandel und Klimarettung hat die Bewährung bestanden.
Einstein sagte: Ein Gegenbeweis genügt. In der Grafik 1 sind mindestens 2 vorhanden.
Hui, da is aber jemand aufgebracht, freut mich! Doch was fabulieren Sie grad 100 % am Thema vorbei?
Ja, es gab auf Grönland ab 1895 zwei Temperatur-Richtungswechsel. Da jetzt stue eine Ausgleichsgerade drüber zu malen, ist wissenschaftsfern.
Deutlich sichtbar ist ein Temperatur-Anstieg innerhalb der letzten Jahrzehnte. Unsere Zeit, in der wir alle leben. Doch was machen Sie? Unterstellen fehlerhafte, geschönte Messungen.
He, Herr Kowatsch, im Ernst?
Schauen Sie bitte das yt-Video an, das ich eben verlinkte.
Deutlich sichtbar ist ein Temperatur-Anstieg innerhalb der letzten Jahrzehnte, behauptet der neu hier eingesetzte Klimarettungssoldat Franke.
Diese Aussage ist falsch, eigentlich grottenfalsch, Herr Franke. In den folgenden Grafiken nach Grafik 1 haben wir gezeigt, dass eben nur der einmalige Temperatursprung die höheren Temperaturen ergeben hat, und dass der Temperaturverlauf innerhalb der letzten Jahrzehnte, ab 2003 zu keinem Anstieg mehr führte. Deshalb haben wir auch die Überschrift so gewählt.
Jeder der Leser hat das aus dem Grafikverlauf 1 erkannt, nur Sie noch nicht.
Deshalb sind Sie auch nicht in der Lage auf die weiteren Fragen des Artikels einzugehen, nämlich, warum soll das Eis laut Angaben der Voodoo-Klimawissenschaft immer stärker schmelzen, wo doch die Sommertemperaturen auf Grönland seit 2003 gar nicht mehr zunehmen.
Falls die Behauptungen der zunehmenden Eis-Schmelze stimmen, – keiner von uns kann das überprüfen- dann müßte es neben den Sommertemperaturen noch viele andere Gründe geben, und diese Ursachenfindung wollten wir auch anregen.
Einer der Zusammenhänge: Weltweite Merteserwärmung, außer dem „Cold Blob“ vor Grönland. Mysteriös veränderte AMOC:
Keiner der Zusammenhänge. Nichts ist mysteriös. Die Ozeane und so auch das Polarmeer oszillieren vor sich hin wie eh und je. Das sieht man sehr schön an der Temperatur der Küstenstation Tasiilaq in Grafik 1 des Artikels.
Wunderschöne Farbenkarte, drunter steht change 1880 – 2025
Komisch, seit 1880 gibt es überhaupt keine zuverlässige vergleichbare Meeresoberflächentemperaturen. Wie auch?
Es gab noch niemals ein gleichmäßig über die Meere verteiltes Stationsmessmetz. Und weiter oben bemängeln Sie ja auch vollkommen richtig: „(und ja, das PIK um Stefan Rahmsdorf ist an der Studie maßgeblich beteiligt.)“
Sie können ja gar nichts anderes vermelden, als PIK und Rahmsdorf zu diskreditieren. Ihr gesamtes Leugnungs-Konstrukt würde schließlich zusammenbrechen.
…bemängeln…. Der ist gut!
Aber nur gut, was hier betont wird, mit Zehntelgrad-genauen Temperaturangaben: Römer-Optimum, mittelalterliche Warmzeit, Kleine Eiszeit bis exakt zum Beginn der industriellen Revolution…
Na jetzt bin ich aber auf ein Beispiel gespannt!
Ich auch, die zeitlich längste Grafik des Artikels ist die Nr 1 und geht bis 1895 zurück.
Und bitte lassen Sie den Seitenhieb/die Unterstellung geschönter Messtechnik.
Nein, Herr Franke den Seitenhieb als Frage unterlassen wir nicht, der große Temperatursprung bei dieser Messtation ist doch auffallend.
Wenn Sie sicher sind, dass keine Messtechnik und auch kein Versetzen der Station stattfand, z.B. im Sommer nun ganztägig in der Sonne, dann beweisen Sie uns das.
Gerade als neutrale Klimaforscher muss man kritische Fragen stellen, natürlich können wir auch nicht beweisen, dass irgendwas geschönt wurde. Man muss aber die Frage im Hinterkopf behalten.
„Neutral“, der war gut!
Es sind in der Temperatur-Kurve mehrere starke Ausreißer zu erkennen. Hinterfragen Sie doch auch mal den allersten Wert von 1895, den heftigsten Ausreißer von allen? War vlt das Thermometer noch nicht kalibriert? Hatte die Station zu Beginn mit Kinderkrankheiten zu kämpfen?
Hm, bissi unvollständig, was Sie indeage stellen.
Und mal ganz unter uns: Deckt sich die Temperatur-Kurven-Trend der letzten drei Jahrzehnte nicht mit Werten, die in Mitteleuropa beobachtet wurden und werden?
Und dann komme ich tatsächlich nochmal auf die CO2-Konzentrations-Entwicklung: Der verzögerte Temperatur-Verlauf ist äußerst plausibel, schließlich wirken die Ozeane als mehrjähriger Temperatur-Puffer.
(aber ok, das gilt wahrscheinlich nicht. Nicht in der hiesigen Bubble…)
Schau’n Sie doch mal auf Temperaturentwicklung von Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1930er Jahre. Dann könnten (vielleicht, nach einigen Denkprozessen über die möglichen Ursachen) erkennen, daß es sich um periodische Temperaturschwankungen handelt, die auch ohne CO2 funktionieren. Lesen Sie einfach mal ein gutes Buch über Polarforschung im 17. bis 19. Jahrhundert, vor allem über die damaligen Eisverhältnisse. Das beruhigt und erweitert den Horizont.
Wie erklären sie die mehrjährigkeit? Wie unterscheiden sie das davon, das der Ozean immer als „Temperatur-Puffer“ wirkt?
Haben Sie schonmal Nudeln gekocht, nach dem Herdeinschalten auf die heiße Herdplatte gefasst, und sich gewundert, warum das Wasseraber noch nicht kocht?
Kennen Sie den physikalischen Begriff der Trägheit? Wie wirkt sich diese in einem zudem durchmischten System aus, was passiert zusätzlich zur Trägheit, wenn Sie einen Kochlöffel benutzen?
Ja mei, soll ich mich fühlen, als ob ich den „Temperatur-Puffer“ einem Kleinkind erklären muss?
Kaum hab ich das geschrieben, da kommt weiter oben schon Herr Freitag mit geschönten Daten der Station Tasiilaq, die ersten 30 Jahren wurden in den letzten Jahren kälter gemacht, damit die Regressionslinie ganz leicht ansteigt.
Wir haben nun eine echte menschenverursachte Erwärmung seit 1895 bei der Station der Grafik 1.
Und Sie durften Zeuge des Betruges sein.
Nun ist ein Tag vergangen, ich wiederhole meinen Schlußsatz für Herrn Franke: Und Sie durften Zeuge des Betruges sein. Sie brauchen nicht zu antworten, aber merken Sie sich, dass Sie Zeuge eines Betrugs wurden wie die Klimakirche schafft.
„Und bitte lassen Sie den Seitenhieb/die Unterstellung geschönter Messtechnik.“ Hmmm, wenn es um Datenmanipulation geht, dann ist ja nicht die Messtechnik „geschönt“, sonder der Schein den man bezwecken will. Und wo sehen Sie den Unterschied zwischen den von Ihnen gewünschten Anfangspunkten 1896 oder 1980 als „willkürlich gesetzt“ und denen der Autoren? Ist Ihre Willkürlichkeit legitimiert oder passt Sie nur besser zu Ihrer Erzählung?
Ein interessanter Artikel. Was in der Grafik 1 neben dem langfristigen, tendenziellen Temperaturrückgang auffällt, ist die ausgeprägte Atlantische Oszillation mit einer Periode von ca. 60 Jahren. Seit den 1990er Jahren herrscht dort eine Warmphase, die gerade wieder in Richtung Kaltphase umschwenkt. Es besteht also auch kein Zusammenhang zwischen dem Temperaturanstieg der vergangen 3 Jahrzehnte und der CO2-Konzentration in der Troposphäre.
Im Mittelalter war es weltweit deutlich wärmer als heute; etwa 7-8 Grad. Grönland war größtenteils eine grüne und fruchtbare Insel.
Die logische und einleuchtende Schlussfolgerung: CO2 ist kein Temperaturregler!
Grönland war im Mittelalter mit Sicherheit größtenteils keine grüne und fruchtbare Insel, Ebenso sind die 7-8 Grad wohl stark übertrieben, denn Temperaturen hat damals niemand gemessen. Vermutlich spielen Sie auf die Landnahme isländischer und norwegischer Siedler Grönlands ab 985 unter Erik Torvaldson an, die in den südlichen Fjorden und in der Nähe der heutigen Hauptstadt Nuuk ansässig wurden. Ich kann Ihnen leider nur mit ein paar Beispielen als kleines Trostpflaster helfen:
Bereits vor der Landnahme breiteten sich der Birkenbestand im Südwesten Grönlands aus. Danach wurden zunehmend Heuwiesen und Weiden erschlossen. Pollenanalysen zeigen eine Ausbreitung von Gräserpollen bei den Ost- und Westsiedlungen auf Kosten von Weiden, Erlen und Birken. Vereinzelt wurde Holzkohle in Bodenschichten gefunden, aus der man auf Brandrodung einer üppigen Vegetation schließen könnte. Jedenfalls war damals eine Milchviehhaltung möglich, ähnlich der Almwirtschaft in den Alpen. Milchprodukte waren eine wichtige Nahrungsgrundlage der Siedler. Neuzeitliche, experimentelle Versuche zur Milchviehhaltung am Upernaviarsuk-Forschungszentrum in Südgrönland blieben hinter den mittelalterlichen Ergebnissen zurück. Das Klima war damals offenkundig günstiger als heute für die Milchviehhaltung und den Getreideanbau. In Bodenschichten mehrerer Jahrhunderte wurden Ähren und Druschreste von Gerste gefunden. Die Kornreife wurde wahrscheinlich in den meisten Jahren erreicht, denn anderenfalls hätte der Anbau wegen Saatgutmangel leicht zusammengebrechen können. Im Gegensatz dazu wurde bei modernen Anbauversuchen die Kornreife nur selten erreicht. Ein autarker, wirtschaftlich tragfähiger Gersteanbau auf Grönland wäre heute kaum möglich.
Ein autarker, wirtschaftlich tragfähiger Gersteanbau auf Grönland wäre heute kaum möglich.
Doch Cohnen und Franke würden das hinkriegen. Natürlich erst nächstes Jahr, nachdem die CO2-Abgaben erneut erhöht wurden und die beiden mit unseren Geldern PV-Anlagen bauen und ein großes Gewächshaus beheizen würden.
Auch wenn Herr Seiffert provokativ übertrieben hat, in einem Punkt hat er (ungewollt?) völlig recht: „CO2 ist kein Temperaturregler.“ Im Mittelalter, zumindest bis etwa zum Anfang des 14. Jahrhunderts war die Bedingungen für die Landwirtschaft auf Grönland deutlich besser als heute (obwohl der „Klimawandel“ angeblich höhere Temperaturen als je zuvor nach sich zieht, Wasser in Grönland durch schmelzende Gletscher aber kein Problem sein dürfte, somit „optimalste“ Bedingungen herrschen müssten). Irgend etwas stimmt an der CO2-Story nicht 😉
PS: Cohnen und Franke würden garnichts hinkriegen. Die hätten damals nicht mal die Überfahrt von Island nach Grönland überlebt – falls sie überhaupt jemals bis Island gekommen wären.
Gern noch ein CO2-freier Kommentar oben drauf:
In den Isländer-Sagas werden Fahrten der Grönländer unter Leif Erikson, dem Sohn Erik Torvaldsons, zu den bewaldeten Küsten von Markland und Vinland beschrieben. Die Siedlung bei L’Anse aux Meadows im Norden Neufundlands gilt bisher als einziger Nachweis ihrer zeitweiligen Siedlung in Nordamerika. Für die Ansiedlung war der Holzeinschlag für Schiffsreparaturen vor Ort oder Bauholz, das nach Grönland verschifft wurde, offenkundig von Bedeutung. Die Untersuchung von Holzfunden bei der Siedlung ergab, daß die Bäume mit hoher Wahrscheinlichkeit im Jahr 1021 gefällt wurden. Die Landschaft wird heute durch einen verkrüppelten, strauchartigen Gehölzbewuchs geprägt, der als Bauholz völlig ungeeignet wäre. Durch paläoökologische Untersuchungen ist nachgewiesen, daß zwischen dem Ende des 10. und dem Beginn des 12. Jahrhunderts deutlich bessere Bedingungen für die Vegetation in dieser Gegend geherrscht haben. Möglicherweise stammen die Holzfunde jedoch nicht aus der unmittelbaren Nähe von L’Anse aux Meadows. Die Siedlung war wahrscheinlich der Stützpunkt für Fahrten an die nahegelegene Küste von Labrador. Spätestens im Sankt-Lorenz-Golf dürften die Grönländer auf ausreichend dickes Stammholz, Graue Walnuß (Juglans cinerea, in Berichten als Butternuß bezeichnet) und auf „Skraelingar“, die Vorfahren der Innu und Mi’kmaq, gestoßen sein, möglicherweise sogar auf Wildreben (Vitis riparia).