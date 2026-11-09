Robert Bradley Jr., MasterResource

Anmerkung der Redaktion: John Holdren ist in der Klima- und Energiedebatte mittlerweile kaum noch präsent. In den 1970er Jahren war er jedoch Paul Ehrlichs Protegé und Co-Autor, und er war zwei Amtszeiten lang (acht Jahre, 2009–2017) als oberster wissenschaftlicher Berater von Präsident Obama tätig. Holdren politisierte in berüchtigter Weise den dritten US-amerikanischen Nationalen Klimabericht (2014); der sechste Bericht verspricht unter neuer Autorenleitung ausgewogener zu werden. Holdren tat Robert L. Bradley Jr. in einem E-Mail-Austausch aus dem Jahr 2003 als jemanden ab, dem „sowohl erkennbare Qualifikationen in der realen Welt als auch die Fähigkeit fehlen, ein gutes Argument von einem schlechten zu unterscheiden“ – vielleicht ein Beispiel für das Versagen von Experten.

„Eine Art ökologische Katastrophe, wenn nicht gar ein thermonuklearer Krieg, scheint uns vor dem Ende des [zwanzigsten] Jahrhunderts mit ziemlicher Sicherheit einzuholen.“ – John Holdren und Paul Ehrlich [1]

Untergangsstimmung – und die anschließende Widerlegung durch die Realität – prägen die lange Karriere von John P. Holdren, einem Neo-Malthusianer und wissenschaftlichen Berater von Präsident Obama von Anfang bis Ende.

Halloween Holdren hat sich in den letzten Jahren zu seinen abwegigen Äußerungen zurückgehalten, weil er seinen Chef nicht in Verlegenheit bringen will. Doch seine zahlreichen Aussagen, die er seit den frühen 1970er Jahren getätigt und nie widerrufen hat, sind nach wie vor aktenkundig.

Heute ist ein guter Zeitpunkt, um unsere Erinnerungen an den Mann aufzufrischen, der vielleicht der furchterregendste Präsidentenberater in der Geschichte der USA ist!

Lesen Sie – aber lassen Sie sich nicht einschüchtern. Die Weltuntergangsstimmung von Holdren, seinem Mentor Paul Ehrlich und anderen steht intellektuell und empirisch auf wackeligen Beinen. Von Julian Simon über Bjorn Lomborg, Indur Goklany, Matt Ridley und Marlo Lewis bis hin zu Alex Epstein haben die Technologie-Optimisten in einer Debatte die Oberhand, die weiterhin heftig tobt.

Wer hätte schließlich den Boom bei den Bodenschätzen und im Energiesektor vorhersagen können, der die Gegenseite nun dazu bringt, zu sagen: „Lasst es im Boden“? Wer hätte vorhersagen können, wie gering die globale Erwärmung seit Ende der 1990er Jahre ausgefallen ist (und man sollte bis 2017 warten, bevor man „die Pause“ für beendet erklärt)? Und die unglaubliche Entwicklung, dass die Luftverschmutzung trotz steigenden Verbrauchs fossiler Brennstoffe zurückgeht, hält weiter an.

Und trotz des Unfalls auf der „Deepwater Horizon“ im Jahr 2010: die zunehmende Sicherheit in der Ölindustrie?

Steigende Versorgung. Sinkende Umweltverschmutzung. Globale Erwärmung. Steigende Sicherheit. Sinkende „Energieunsicherheit“ … Halloween – aber nicht mit fossilen Brennstoffen!

Möglicherweise Milliarden Tote!

„Wie der Physiker John Holdren von der University of California sagte, ist es möglich, dass durch den CO₂-bedingten Klimawandel verursachte Hungersnöte bis zum Jahr 2020 bis zu einer Milliarde Menschen das Leben kosten könnten.“ [2]

Der wirtschaftliche Niedergang steht bevor!

„Heute gibt es keine Grenzen mehr, und es mehren sich die Anzeichen dafür, dass die Technologie das Gesetz der abnehmenden Erträge nicht mehr lange aufhalten kann. Die Ressourcen, die heute stark beansprucht werden, sind oft weltweit im Druck; sie werden nicht von außerhalb des ‚Systems‘ wieder aufgefüllt.“ [3]

Wirtschaftlicher Niedergang ist notwendig!

„Uns steht nur ein einziger vernünftiger Weg offen – die gleichzeitige Abwicklung der [überentwickelten Länder] und die Halb-Abwicklung der unterentwickelten Länder (UDCs), um einen angemessenen und ökologisch nachhaltigen Lebensstandard für alle dazwischen zu erreichen. Unter Abwicklung verstehen wir einen geringeren Pro-Kopf-Energieverbrauch, weniger technische Spielereien und die Abschaffung der geplanten Überalterung.“ [4]

Von wegen Optimist!

„Wir sind natürlich nicht optimistisch, was unsere Erfolgschancen angeht. Es scheint fast sicher, dass uns noch vor Ende des Jahrhunderts eine Art Ökokatastrophe – wenn nicht gar ein thermonuklearer Krieg – ereilen wird. (Die Unfähigkeit, genau vorherzusagen, um welche es sich dabei handeln wird – ob Pest, Hungersnot, die Vergiftung der Ozeane, drastische Klimaveränderungen oder eine völlig unvorhergesehene Katastrophe –, ist kaum ein Grund zur Selbstzufriedenheit.)“ [5]

Wir stehen fest im neo-malthusianischen Lager. Wir vertreten diese Ansicht nicht, weil wir glauben, dass der Welt im absoluten Sinne die Rohstoffe ausgehen, sondern vielmehr, weil die Hindernisse für ein anhaltendes materielles Wachstum – in Form von Problemen in den Bereichen Wirtschaft, Logistik, Management und Umweltbelastung – so gewaltig sind.“ [6]

Besetzt Wall Street!

„[Unsere] ‚düstere Prognose‘ [erfordert] organisierte Ausweichmaßnahmen: Bevölkerungskontrolle, Begrenzung des Materialverbrauchs, Umverteilung des Reichtums, Übergang zu Technologien, die ökologisch und sozial weniger zerstörerisch sind als die heutigen, und die Entwicklung hin zu einer Art Weltregierung“ [7]

Muss ich das beweisen?

„Nun bringt dieses Problem diejenigen von uns, die dazu neigen, die Lage mit Besorgnis zu betrachten, in eine etwas merkwürdige Lage. Wir fordern die Gesellschaft zu tiefgreifenden Veränderungen auf, können aber nicht genau beweisen, was genau passieren wird und wann genau, wenn diese Veränderungen ausbleiben.“ [8]

Nur ein Scherz!?

„Wir wurden von unseren vorsichtigeren Kollegen gewarnt, dass diejenigen, die von drohenden soziologischen und ökologischen Katastrophen sprechen, Gefahr laufen, ‚diskreditiert‘ zu werden, falls diese Bedrohungen nicht wie vorgesehen eintreten.“ [9]

[1] John Holdren and Paul Ehrlich, “What We Must Do, and the Cost of Failure,” in Holdren and Ehrlich, Global Ecology (1971), p. 279.

[2] Paul Ehrlich, The Machinery of Nature (1986), p. 274.

[3] John Holdren and Paul Ehrlich, ‘Resource Realities,’ in Holdren and Ehrlich (eds.), Global Ecology, p. 8.

[4] John Holdren and Paul Ehrlich, “Introduction,” in Holdren and Ehrlich, eds., Global Ecology, 1971, p. 3.

[5] John Holdren and Paul Ehrlich, “What We Must Do, and the Cost of Failure,” in Holdren and Ehrlich, Global Ecology (1971), p. 279.

[6] Paul Ehrlich, Anne Ehrlich, and John Holdren, Ecoscience: Population, Resources, and Environment (San Francisco: W. H. Freeman and Company, 1977), p. 954.

[7] Paul Ehrlich, Anne Ehrlich, and John Holdren, Ecoscience: Population, Resources, and Environment (San Francisco: W. H. Freeman and Company, 1977), p. 5.

[8] Paul Ehrlich and John Holdren, Hearings on the Domestic Supply Information Act, Senate Committee on Commerce and Committee on Government Operations (93rd Cong., 2nd Sess. 1974). Reprinted here.

[9] John Holdren and Paul Ehrlich, eds., Global Ecology (1971), p. 6.

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Frühere Versionen dieses Beitrags wurden an diesem Tag in den Jahren 2013 und 2016 veröffentlicht.

Anhang A: Bradley vs. Holdren (KI-Zusammenfassung)

“John Holdren und Robert Bradley Jr. sind zwei prominente Persönlichkeiten in der amerikanischen FDebatte um Energie- und Klimapolitik, die grundlegend gegensätzliche Standpunkte zu Ressourcenknappheit, Klimawandel und staatlichen Eingriffen vertreten. Im Zusammenhang miteinander sind sie vor allem für ihre öffentlichen intellektuellen Debatten und ihre widersprüchlichen wissenschaftlichen Positionen zu den Themen ökologische Nachhaltigkeit und Energiemärkte bekannt.

The Core Contrast

Wichtige Schnittpunkte

• Das Erbe von Julian Simon und Paul Ehrlich: John Holdren war ein enger Mitarbeiter des Ökologen Paul Ehrlich (mit dem er Bücher wie „Ecoscience“ verfasste). Robert Bradley steht in enger Übereinstimmung mit dem verstorbenen marktwirtschaftlichen Ökonomen Julian Simon. Die ideologische Kluft zwischen Holdren und Bradley entspricht direkt der berühmten Simon-Ehrlich-Wette von 1980 über die Ressourcenknappheit.

• Die Debatte um „energetische Nachhaltigkeit“: In den 1990er- und 2000er-Jahren kritisierte Bradley häufig Holdrens wissenschaftliche Arbeit und argumentierte, dass sich Holdrens frühere Vorhersagen über Ressourcenverknappung und Energieknappheit als falsch erwiesen hätten. Holdren verteidigte seine Positionen, indem er den Schwerpunkt von der reinen Ressourcenerschöpfung auf die Fähigkeit der Umwelt verlagerte, die Auswirkungen der Verbrennung fossiler Brennstoffe (energiebezogene Umweltbelastungen) zu absorbieren.

Anhang B: Holdrens Beiträge bei MasterResource

IER CEO: Obama Science Pick’s “Intolerance for Dissent,” Persist Predictions of Global Collapse, “Legendary” (IER: December 22, 2008)

John Holdren on Global Cooling (Part I in a Series on Obama’s new science advisor, ‘Dr. Doom’) (December 30, 2008)

John Holdren on Global Warming (Part II in a series on Obama’s new science advisor) (December 31, 2010)

John Holdren on Mineral/Energy Depletion (Part III in a series on Obama’s new science advisor) (January 2, 2009)

John Holdren and Anti-Growth Malthusianism (Part IV in a series on Obama’s new science advisor) (January 5, 2009)

John Holdren on Renewable Energy Problems (Part V in a series on Obama’s New Science Advisor) (January 10, 2009)

John Holdren Describes Energy as “Indispensable,” “Reliable,” “Affordable” (Part VI in a series on Obama’s new science advisor) (January 14, 2009)

John Holdren and “The Argument from Authority” (Part VII in a Series on Obama’s New Science Advisor) (January 22, 2009)

John Holdren in Retrospect (Part VIII on Obama’s New Science Advisor) (February 2, 2009)

John Holdren Told ‘Not to Make News’ at Confirmation Hearing (February 12, 2010)

Halloween Hangover: Ehrlich, Holdren, Hansen Unretracted (November 1, 2010)

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/10/31/john-halloween-holdren-remembered-exaggeration-failed-prognostications-should-not-be-forgotten/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE