Sehr geehrter Herr Minister, werte Anwesende,

ich spreche auf Ticket der BI-Saara als Physiker im Unruhestand und im eigenen Namen. Vorträge sind genug gehalten. Berechnungen und Quellen habe ich schriftlich dargelegt. Mit dem Fazit:

„Eine Energiewende mit den tragenden Säulen Windkraft und PV bei Ausstieg aus Kernenergie und Kohleverstromung ist für ein Industrieland wie Deutschland physikalisch und technisch nicht möglich. Das Resultat werden unweigerlich die Abhängigkeit von wetterbedingtem Zufallsstrom, steigende Kosten und Preise, eine Verlagerung der Industrie ins Ausland und die Vernichtung des Mittelstandes sein. Bei nachhaltiger Zerstörung der Natur und Kulturlandschaft sowie Schädigung der Gesundheit von Menschen und massenhafter Tötung von Tieren.“

Versorgungssicherheit

Netzstabilität

Versorgungssicherheit und Netzstabilität an einem Beispiel:

Die installierte Leistung Wind & Solar beträgt aktuell: 211.187 MW

Leistung am 06./07.10. 26: 685 MW = 0,3 % der installierten Leistung

10.11.26 lt. Zahlen Fraunhofer ISE in Prozent der Energie.

Kohle: 41,3 / Erdgas: 36,8 / Biomasse: 8,4 / Wind: 4,4 / Wasserkraft: 3,8 / Solar: 0,9 / Sonstiges: 4,3

Bildzitat 1: Leistung und Energie bei Dunkelflaute

Nach Jahren der Energiewende, ist die gesicherte Leistung von Windkraft und PV de facto NULL, bei hier o.g. 78 % fossiler Energien.

Aktuell bewahrten uns nur fossile Quellen sowie z.B. Atomstrom aus Frankreich und Kohlestrom aus Polen vor dem Blackout. Andererseits wird das Netz extrem überlastet, wenn der Wind stark weht und gleichzeitig die Sonne scheint (Hellbrise) und damit über 200.000 MW ins Netz drücken, bei einer Last von ca. 65.000 MW. Der dann überschüssige Strom wird zu „negativen Preisen“, sprich zu Entsorgungskosten verklappt. Zwischen Dunkelflaute und Hellbrise schwankt die Leistung von Windkraft und PV in einem steten Auf- und Ab. Was wegen der Netzstabilität zwingend durch konventionelle Kraftwerke ausgeglichen werden muss. Früher seltene Noteingriffe ins Stromnetz (Re-Dispatch) brechen immer neue Rekorde, deren Kosten sich inzwischen auf etwa 3 Mrd. € gesteigert haben. Es bestehen zwei Systeme der Stromversorgung, die parallel betrieben werden. Eines für Wind- und Solarstrom, samt deren Vorrangeinspeisung, welches Geld verdient und subventioniert wird. Und eines ohne Vorrang-einspeisung, das immer einspringen muss wenn Wind und Sonne schwächeln. Was zusätzliche Systemkosten verursacht, die aber nicht den Verursachern Wind- und PV zugeschrieben werden. Zusätzlich trägt die Vielzahl von Millionen, nicht oder kaum regelbaren bzw. nicht ins Netz integrierbaren, Dach-PV-Anlagen und Balkon-Kraftwerken zur Mittagsspitze und somit zur Destabilisierung des Netzes bei. Wobei nachts gar kein PV-Strom generiert wird. Was würde passieren, wenn auch unsere Nachbarn eine Energiewende wie in Deutschland betreiben würden, mit Zerstörung der Kernkraftwerke und Ausstieg aus der Kohleverstromung? Wer springt dann bei Dunkelflaute für uns ein? Oder bedarf es erst eines Blackouts mit katastrophalen Folgen? Wer stellt sich dann freiwillig seiner politischen Verantwortung?

Aktuell laufen Gasturbinen-Kraftwerke mit den höchsten Betriebskosten und mit fossiler Energie, welche die vorgebliche CO2-freie Energiewende „retten“ sollen. Nachdem die real CO2-freien Kernkraftwerke abgeschaltet und z.T. zerstört wurden. Neue Gaskraftwerke sind geplant. Welch eine verquere Logik.

Windkraft leistet keinerlei Beitrag zur Versorgungssicherheit, zerstört aber großräumig Natur und Umwelt. Die Propagierung bilanzieller Stromversorgung über Prozent-Anteile von Energie (kWh) ist ein Hütchenspieler-Trick. Denn das Gleichgewicht hinsichtlich der Leistung von Verbrauch und Erzeugung muss zu jeder Sekunde gegeben sein. Batteriespeicher dienen einzig der Netzstabilität, da ihre Kapazität und Leistung als Langzeitspeicher viel zu gering ist. Sind diese leer können sie bei Dunkelflaute nicht wieder aufgeladen werden. Wie wird dann das Netz stabilisiert? Langzeitspeicher für Dunkelflauten sind ein Mythos, deren Kosten und Ressourcenverbrauch astronomisch wären.

Dennoch kommt ein Institut der Energiewende zu der Aussage, die Erneuerbaren seien am „günstigsten“. Wobei bisher etwa 500 Mrd. (nach anderen Quellen 1.000 Mrd.) an Subventionen für die Energiewende ausgegeben wurden und die DIHK die Kosten für die Energiewende bis 2050 auf 5.400 Mrd. EUR schätzt. Es ist eine fatale Illussion, mit menschengemachten Gesetzen und Tausenden Mrd. Subventionen die Gesetze der Physik überwinden zu können.

Energieinsel Thüringen

Es gibt keine „Energieinsel Thüringen“. Ebenso wenig, wie es keine „Windraft-Energieinsel Schleswig-Holstein“ gibt. Regionen arbeiten nicht im Inselbetrieb, sondern im Verbundnetz, dessen Management nicht in der Hand regionaler autonomer Inseln liegt. Pumpspeicher gehören nicht der Landesregierung und Hochspannungsleitungen werden nicht von dieser gesteuert. Wie kann man dann per Gesetz eine lokale Energieversorgung für Thüringen „ermöglichen“?

Einst gab es eine dezentrale Energieversorgung durch Kohle, Wasserkraft und Atomstrom usw., die über ganz Deutschland verteilt war. Diese wurde vorsätzlich zerstört. Seit über 100 Jahren wurde die Stromversorgung durch Fachleute bestimmt. Heute werden solche Fragen in Talk-Shows mit sogenannten „Experten“, Politikern und Klima-Aktivisten, oft ohne jegliche Qualifikation und Berufserfahrung in Elektrotechnik und Physik, diskutiert.

Medial werden ausschließlich Standpunkte von Instituten usw. vorgetragen, die es ohne Energiewende in dieser Form gar nicht gäbe. Wie soll das gutgehen?

Physikalische Limits der Windkraft

Polit-medial wird ein hohes Entwicklungspotenzial der Windkraft behauptet. Doch worin besteht dieses außer, dass Windrädern immer größer werden? Auf deren Leistung pro Quadratmeter Rotorfläche (Leistungsdichte) hat dies kaum einen Einfluss. Windräder, entziehen dem Wind Bewegungsenergie (kinetische Energie) und wandeln diese in elektrische Energie um. Damit verringern sie zwangsläufig die Windgeschwindigkeit. Die jährlich über Deutschland (inkl. Offshore-Anlagen) durch Windkraft entzogene Energie entspricht etwa 8.000 Hiroshima Bomben, dies sind etwa 22 pro Tag. Dies ist ein Maß der Geologie, um die Energie von Erdbeben und Vulkanausbrüchen, zu veranschaulichen. Mit dem weiteren Ausbau der Windkraft wird der Atmosphäre noch mehr Energie und damit noch mehr Windgeschwindigkeit entzogen. Damit verringert sich die, der Atmosphäre entnehmbare, Leistung stetig. Der MDR spricht davon, dass sich Windräder „gegenseitig den Wind klauen“ und zitiert ein Max-Planck-Institut aus Jena, dass damit die, der Atmosphäre entnehme Leistung von 2,0 auf 0,5 WM/km2 sinkt. Mittels Taschenrechner können Landschaftsverbrauch, Anzahl und Größe der Windräder abgeschätzt werden. Für eine Energiewende würden mehrere Milliarden Quadratmeter Rotorfläche benötigt. Und somit hunderttausende Windräder, samt einer gesicherten Leistung nahe NULL. Unsere Kulturlandschaft würde in ein riesiges Elektrizitätswerk verwandelt.

Diese sehr geringe Leistungsdichte pro Landschaftsfläche und pro Quadratmeter Rotorfläche (im Bereich einer Glühlampe!) ist bedingt durch die geringe Dichte der Luft. Daran kann kein Ingenieur etwas ändern. Die resultierende geringe Leistungsdichte durch immer höhere und größere Windräder marginal erhöhen zu wollen, führt dazu, dass die Windgeschwindigkeit auch in immer höheren Luftschichten verringert wird. Was zum verstärkten „Klauen von Wind“ für alle Windräder führt. Windkraft führt zur Austrocknung und Erwärmung der Böden. Dies ist durch Satelliten-Messungen bewiesen. Und sie führt auch zum Abregnen schon bei den ersten Windparks auf See. Dies ist eine menschengemachte Beeinflussung des Mikroklimas.

2. Energie- und Klimatransformation

Im Positionspapier von Thüringen Gerecht findet sich der Passus (Zitat):

„Die notwendige Energie- und Klimatransformation darf deshalb nicht zu einer sozialen Belastungsprobe werden. Ökologische Verantwortung und soziale Gerechtigkeit gehören zusammen – und müssen so gestaltet werden, dass die Menschen sie mittragen können.“ (Zitat Ende)

Damit übernimmt „Thüringen Gerecht“ einen Ausdruck, den Kanzlerin Merkel in Ihrer Rede beim Weltwirtschaftsforum 2020 in Davos eine (Zitat): „Transformation von gigantischem historischem Ausmaß“ nannte. DIE WELT kommentierte, wir müssen in den nächsten 30 Jahren unsere gesamte Art des Lebens umstellen. Es geht also nicht irgendwie um die „Ermöglichung von Energie“, sondern um eine „gigantische und historisch einmalige“ Umstellung der gesamten Art unseres Lebens. Immer wieder wird in kollektivistischen Gesellschaften, ergo im Utopischen Sozialismus, versucht das gesamte Leben der Menschen einer politisch verordneten gigantischen Transformation zu unterziehen. Erinnert Sie dies nicht auch an „Kulturrevolution“ und „Großen Sprung nach vorn“ in China? Wie dies ausgegangen ist, sollte bekannt sein?

Die moralische Begründung ist die „Rettung der Welt vor der vorgeblich menschengemachten „Klima-Katastrophe“, die durch CO2-Emissionen verursacht werde.

Dazu gibt es das Pariser Klima-Abkommen der UN. Wobei Entwicklungsländer lt. Art. 4/4 nur „ermutigt“ (engl. encouraged) werden. China und Indien, mit den höchsten anthropogenen CO2-Emissionen der Welt, sind lt. UN solche „Entwicklungsländer“, die in Sachen CO2-Emissionen nichts zu tun brauchen. Dies führt dazu, dass CO2-Emissionen samt Arbeitsplätzen und Wertschöpfung zur vorgeblichen Einsparung von CO2-Emissionen von Europa und den USA nach China und Indien verlagert werden. Was zu einer Deindustrialisierung westlicher Industriestaaten und zur Vernichtung des Mittelstandes führt. Dem setzte US-Präsident Donald Trump ein Ende, indem er das Pariser Klimaabkommen kündigte und den UN-Weltklimarat IPCC verließ. Vor der UN-Vollversammlung 2025 und dem WEF-Davos 2026 bezeichnete dUS-Präsident Trump den menschengemachten Klimawandel als den „wohl größten Betrug der Menschheitsgeschichte“ (con job, hoax) und den „Green New Deal“ der EU als „Green New Scam“ (neuer grüner Schwindel). Das US-Energieministerium (DOE) überarbeitete die Gefährdungsbeurteilungen für Treibhausgase mit dem Fazit: „CO2 hat einen geringeren Einfluss, als bisher angenommen und kann keine Klimakatastrophe verursachen, Maßnahmen zur Einsparung von CO2 können hingegen größere Schäden verursachen“.

CO2 wurde durch die US-Umweltbehörde (EPA) von der Liste der Luftschadstoffe gestrichen. Ebenso, wie staatliche Subventionen für Wind- und PV-Parks gestrichen wurden. Der deutsche RWE- Konzern hat ein Milliarden-Projekt für einen Offshore Windpark in den USA aufgegebenen und investiert nun in fossile Energien. Die sind nur wenige Schlagzeilen aus dem größten Industrieland der Welt. Beim UN-Klimagipfel COP30 in 2025 in Brasilien hatten die USA keine Regierung-Delegation entsandt. Während China, Indien, Russland und Saudi-Arabien Verpflichtungen zur Reduzierung fossiler Energien verhinderten. In den USA, China, Indien und Russland gibt es keine landes-weiten CO2-Abgaben und Steuern. Das IPCC hat sein eigenes Horror-Szenario RCP 8.5 als „unplausibel“ erklärte, demgemäß es Temperaturanstiege von bis zu 4,5°C bis 2100 geben „könnte“. Eben jenes Szenario war Grundlage der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes in Sachen „Klimaschutz“. Die Klima-Hysterie ist ein „totes Pferd“. Wenngleich es von der deutschen Politik und den System-Medien weiter geritten wird.

Ich komme zu meiner Frage:

„Die Wahrheit tritt zu Tage, wenn Autoritäten hinterfragt werden“ (Albert Einstein). Gehört zu politischer, ökonomischer und ökologischer Verantwortung und sozialer Gerechtigkeit, welche die Menschen mittragen sollen, nicht auch das kritische Hinterfragen politischer Agenden, die z.B. beim Weltwirtschafts-forum Davos (einer nicht demokratisch legitimierten Organisation globaler Eliten) verkündet werden? Dieser, auch ganz persönlichen Verantwortung, kann sich niemand entziehen. Und niemand möge später sagen, „Wenn ich das nur gewusst hätte“.

Meine Frage: Wie wollen Sie all dem gerecht werden und wann machen Sie eine Energiepolitik mit Vernunft?

Ende meines Vortrages

Weiter wurde ich von Vernunftkraft gebeten, noch deren Fragen an Minister Kummer zu richten und heute um Antwort zu bitten.

Erste Haupt-Frage:

Wie wird bei der weiteren Planung der Thüringer Energieversorgung sichergestellt, dass nicht nur jährliche Energiemengen bilanziert werden, sondern zu jeder Sekunde ausreichend gesicherte Leistung und die erforderliche Netzstabilität gewährleistet sind?

Zweite Haupt-Frage:

Welche konkreten technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen müssen nach Auffassung des Ministeriums erfüllt sein, damit Thüringen auch bei mehrtägigen Dunkelflauten und bei gleichzeitig hohen Einspeisungen aus Windkraft und Photovoltaik zuverlässig versorgt werden kann?

Dritte Haupt-Frage:

Welche unabhängigen Untersuchungen liegen dem Ministerium zu den kumulativen Auswirkungen einer zunehmenden Konzentration von Windenergieanlagen auf Windverhältnisse, Flächennutzung, Mikroklima und Naturhaushalt zugrunde, und wie werden diese Erkenntnisse bei der weiteren Ausbauplanung berücksichtigt?

Vierte Haupt-Frage:

Ist das Ministerium bereit, die Gesamtkosten und die tatsächlichen Auswirkungen der verschiedenen Energieversorgungstechnologien einschließlich ihrer Netze, Speicher, gesicherten Leistung und Umweltfolgen in einer unabhängigen, technologieoffenen Untersuchung vergleichen zu lassen und die Ergebnisse öffentlich zur Diskussion zu stellen?

Weiterer Fragekatalog von Vernunftkraft als Anlage

Anlage von Vernunftkraft Thüringen (THLEmV e.V.) zu den Kurzvorträgen

Fragen des THLEmV an den Thüringer Minister für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten, Herrn Tilo Kummer. Mit der Bitte um schriftliche Beantwortung im Nachgang zum Dialog am 18. November 2026

Sehr geehrter Herr Minister,

ergänzend zu unserem Kurzvortrag bitten wir Sie, die nachfolgenden Fragen schriftlich zu beantworten. Wir haben sie thematisch geordnet und bewusst so formuliert, dass die fachlichen Grundlagen und die Position des Ministeriums nachvollziehbar werden.

I. Versorgungssicherheit und Netzstabilität

1. Gesicherte Leistung:

Wie bewertet das Ministerium den tatsächlichen Beitrag von Windkraft- und Photovoltaikanlagen zur gesicherten Leistung in kritischen Versorgungssituationen, insbesondere bei mehrtägigen Dunkelflauten?

2. Netzstabilität und Redispatch:

Welche Entwicklung erwartet das Ministerium bei den Kosten für Redispatch, Netzengpassmanagement und Abregelungen in Thüringen und bundesweit? Welche Maßnahmen sollen diese Kosten begrenzen?

3. Dezentrale Photovoltaik:

Wie wird sichergestellt, dass die wachsende Zahl dezentraler Photovoltaikanlagen und Balkonkraftwerke netzdienlich integriert und bei Bedarf technisch ausreichend gesteuert werden kann? Welche Rolle spielen dabei intelligente Messsysteme, Steuerungseinrichtungen und Wechselrichter?

4. Versorgung bei hoher Einspeisung:

Welche technischen und wirtschaftlichen Maßnahmen sind vorgesehen, um Situationen mit sehr hoher Wind- und Solarstromeinspeisung bei gleichzeitig geringer Nachfrage zu bewältigen, ohne dass daraus unverhältnismäßige Abregelungs- und Systemkosten entstehen?

II. Speicher, Netze und regionale Energieversorgung

5. Langfristige Versorgungssicherheit:

Welche konkreten Speichertechnologien und gesicherten Erzeugungskapazitäten hält das Ministerium für erforderlich, um mehrtägige Phasen geringer Wind- und Solarstromerzeugung zu überbrücken? Welche Leistungen und Speicherkapazitäten werden dafür angesetzt?

6. Energieinsel Thüringen:

Welche konkrete technische und wirtschaftliche Bedeutung hat das Konzept „Energieinsel Thüringen“? Wie soll es mit der Einbindung in das deutsche und europäische Verbundnetz, den Zuständigkeiten der Netzbetreiber und den tatsächlichen Verfügungsrechten über Erzeugungs- und Speicheranlagen vereinbart werden?

III. Windkraft, Flächenbedarf und Umweltwirkungen

7. Kumulative Wirkungen von Windenergieanlagen:

Welche wissenschaftlichen Untersuchungen zu Nachlaufeffekten, gegenseitigen Beeinflussungen von Windenergieanlagen und möglichen Veränderungen der regionalen Windverhältnisse liegen dem Ministerium vor? Wie werden diese Erkenntnisse bei der Ausweisung weiterer Windenergieflächen berücksichtigt?

8. Umwelt- und Klimawirkungen:

Welche Untersuchungen liegen zu möglichen kumulativen Auswirkungen großräumiger Windenergienutzung auf Mikroklima, Bodenfeuchtigkeit, Temperaturentwicklung, Wald- und Wasserhaushalt vor? Wie werden diese Auswirkungen bei der Umweltprüfung berücksichtigt?

IV. Wirtschaftlichkeit und Klimapolitik

9. Systemkosten und Wirtschaftlichkeitsvergleich:

Ist das Ministerium bereit, einen transparenten Vergleich der Gesamtkosten unterschiedlicher Stromversorgungskonzepte vorzulegen, der neben den Erzeugungskosten auch Netze, Speicher, gesicherte Leistung, Redispatch, Abregelungen und staatliche Förderungen einbezieht? Falls ja: In welchem Zeitraum und auf welcher Datengrundlage?

10. Klimapolitische Grundlagen und Szenarien:

Welche wissenschaftlichen Szenarien und Annahmen bilden die Grundlage der Thüringer Energie- und Klimapolitik? Wie werden Unsicherheiten, alternative Szenarien und die tatsächliche Wirksamkeit einzelner Maßnahmen bewertet und öffentlich nachvollziehbar gemacht?

11. Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen:

Wie werden die Auswirkungen der Energiepolitik auf private Haushalte, Kommunen und Unternehmen – insbesondere auf Strompreise, Netzentgelte und regionale Wertschöpfung – erfasst und bei politischen Entscheidungen berücksichtigt?

12. Technologieoffenheit und Überprüfung der Ausbauziele:

Ist das Ministerium bereit, die bisherigen Ausbauziele und die zugrunde liegenden Annahmen regelmäßig anhand der tatsächlichen Versorgungssicherheit, der Systemkosten und der Umweltwirkungen zu überprüfen und bei neuen Erkenntnissen gegebenenfalls anzupassen?

Wir bitten um eine schriftliche Beantwortung der Fragen, möglichst unter Angabe der jeweils zugrunde liegenden Studien, Datengrundlagen und fachlichen Bewertungen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Vernunftkraft-Thüringen