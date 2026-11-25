WUWT, Gastautor ,Aus THE DAILY SCEPTIC, Von Chris Morrison

Schockierende Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Zahl der Fledermaussterben in den USA nach Kollisionen mit Windkraftanlagen ein ähnliches Ausmaß erreicht hat wie die verheerenden Folgen des Weißnasen-Syndroms. In den letzten 20 Jahren hat diese Pilzkrankheit schätzungsweise 12 Millionen Fledermäuse getötet und in einigen Gebieten zu einem Rückgang der lokalen Populationen um bis zu 90 % geführt. Eine neue Studie der US Geological Society legt nahe, dass die Zahl der durch Windkraftanlagen verursachten Fledermaustodesfälle in den letzten 40 Jahren fast 19 Millionen erreicht hat und die jährliche Sterberate von 1,5 Millionen stetig steigt.

Dies ist ein gewaltiger Umweltskandal, der in den Mainstream-Medien und der Politik kaum thematisiert wird. Das Massensterben wird bestenfalls als Preis für vermeintlich tugendhaftes Wirtschaften im Sinne der Klimaneutralitätsfantasie betrachtet. Wie wir im Daily Sceptic bereits berichteten , werden auch die 500.000 Balsabäume, die jährlich illegal im Amazonas-Regenwald gefällt werden, um die leichten, aber robusten Kerne für Turbinenschaufeln zu gewinnen, geflissentlich ignoriert. Ebenfalls wenig beachtet wird der Doppler-Effekt, der durch die riesigen, rotierenden Rotorblätter entsteht, und die damit verbundenen unerwünschten Verzerrungen, die sowohl militärische als auch zivile Radarsysteme verursachen können.

Wenn Windkraftanlagen „Fracking zur Gasgewinnung“ wären, wären diese schon seit Jahren verboten

Der jüngste Bericht, erstellt von Wissenschaftlern des staatlich finanzierten US Geological Survey, wirft ein neues und beunruhigendes Licht auf das immer deutlicher werdende Problem des Fledermaussterbens im Zusammenhang mit Windparks. Die erschreckenden Zahlen aus den USA sind natürlich weltweit relevant, wo sich Windparks in vielerlei Hinsicht wie eine Seuche ausgebreitet haben.

Die Wissenschaftler stellen zunächst fest, dass bereits bekannt ist, dass die rotierenden Blätter eine große Anzahl von Fledermäusen zerquetschen, geben aber an, dass „das Ausmaß und die Schwere dieser Todesfälle weitgehend unbekannt geblieben sind, da die Überwachung lückenhaft und auf die Einhaltung der Vorschriften vor Ort konzentriert war“. Sie fahren fort:

Fledermäuse erbringen essenzielle und wirtschaftlich wertvolle Ökosystemleistungen. Dennoch hinterfragen Wissenschaftler seit über zwei Jahrzehnten, ob ihre Populationen den Auswirkungen von Krankheiten, Lebensraumveränderungen und anthropogenen Störungen standhalten können. Die beiden häufigsten Ursachen für Massensterben in Nordamerika sind Kollisionen mit Windkraftanlagen und das Weißnasensyndrom.

Das Weißnasensyndrom hat in den USA zu einem katastrophalen Rückgang mehrerer Fledermauspopulationen geführt, und die Erholung könnte Jahrzehnte dauern. Es gilt als eines der schwerwiegendsten Naturkatastrophen der letzten Jahre in den USA. Man befürchtet, dass die Populationen von Arten wie der Nordfledermaus, der Kleinen Braunen Fledermaus und der Dreifarbigen Fledermaus um über 90 % zurückgegangen sind. In Europa und anderen Teilen der Welt, wo die Krankheit seit Jahrhunderten verbreitet ist, sind die Todeszahlen deutlich weniger dramatisch, da natürlich selektierte und immunisierte Fledermäuse die Infektion besser überleben können. Mit der Zeit könnte eine solche natürliche Hilfe auch den amerikanischen Fledermäusen zuteilwerden. Leider besteht keine aber vergleichbare Hoffnung, dass sie sich an die unzähligen Windräder gewöhnen, die über ihren Jagdgebieten und natürlichen Lebensräumen verstreut sind.

Die alarmierenden neuen Erkenntnisse der US Geological Society sind weitaus besorgniserregender als bisher angenommen und versetzen Fledermausschützer in helle Aufregung. Dr. Ed Arnett, Geschäftsführer der Wildlife Society, kommentierte, die Fledermaussterben seien „weitaus alarmierender als wir dachten “. Dr. Arnett hatte bereits acht Jahre lang Fledermaussterben an Windkraftanlagen untersucht und sagte, die neue Studie „bestätige seine eigenen, über zehn Jahre alten Untersuchungen zu den Fledermaussterbezahlen“.

Das Ausmaß des Massensterbens ist wirklich erschreckend. Die Studie nennt „deutlich höhere artspezifische Gesamtzahlen als bisher angenommen“. Fast sieben Millionen Graue Fledermäuse, fast sechs Millionen Rote Fledermäuse und über drei Millionen Silberfledermäuse sind seit 1981 verschwunden. Es gibt keine verlässlichen Zahlen zur Fledermauspopulation in den USA, aber wenn ähnliche Todesfälle in Kanada gemeldet würden, wären diese Arten dort wahrscheinlich vom Aussterben bedroht. Wie die Greifvögel, die in einigen Regionen ebenfalls durch Windkraftanlagen dezimiert werden, haben Fledermäuse eine geringe Reproduktionsrate mit nur einem Jungen pro Jahr.

Bei einem Massaker dieser Größenordnung könnte Jahrzehnte dauern, bis sich die Fledermausbestände erholt haben.

Und das setzt voraus, dass die offensichtliche Bedrohung durch Windkraftanlagenflügel gestoppt werden kann.

Die Forscher analysierten 499 Überwachungsberichte von Windparks in den angrenzenden Vereinigten Staaten aus den Jahren 1981 bis 2024. Die Anzahl der gefundenen toten Fledermäuse wurden genutzt, um statistische Analysen von zehn Arten, um unter Berücksichtigung von Faktoren wie Eigenschaften der Anlagen und Standorten die Gesamtzahl der Todesfälle im Untersuchungszeitraum zu schätzen. Daraus leiten sie eine Schätzung von 18,7 Millionen Verlusten im Untersuchungszeitraum ab. Derzeit liegt der jährliche Verlust bei 1,5 Millionen, und diese Zahl scheint mit der Inbetriebnahme weiterer Windkraftanlagen jährlich zu steigen.

Es wird darauf hingewiesen, dass frühere Hochrechnungen vor über zehn Jahren den Tod Hunderttausender Fledermäuse ermittelten, doch „die Wissenschaft hat sich seither nicht weiterentwickelt und bietet daher keine präziseren Schätzungen“. Zyniker könnten anmerken, dass für diese Art von Forschung in der breiten Öffentlichkeit wenig Nachfrage – und somit auch wenig Fördermittel – besteht. Die Forscher präsentieren ihre neuen Erkenntnisse und argumentieren, dass eine verlässliche Schätzung des Ausmaßes der Todesfälle dazu beitragen kann, Fragen zu den Auswirkungen auf die Arten und der Überlebensfähigkeit der Populationen zu beantworten.

Es gibt weitere gravierende Bedenken hinsichtlich des Fledermaussterbens in den USA. Fledermäuse spielen eine enorm wichtige Rolle in Ökosystemen, insbesondere durch die Insektenbekämpfung. Sie fressen landwirtschaftliche Schädlinge und Insekten, die natürliche Lebensräume wie Wälder sowie die menschliche Gesundheit gefährden. Es ist seit Langem bekannt, dass Fledermäuse US-amerikanischen Landwirten durch diese natürliche Insektenbekämpfung Milliarden von Dollar einsparen. Wie bei fast allen sogenannten „grünen“ Projekten gilt: Je genauer man hinsieht, desto höher werden die Kosten – sowohl finanzieller als auch ökologischer Art.

Chris Morrison ist Umweltredakteur des Daily Sceptic . Folgen Sie ihm auf X. https://wattsupwiththat.com/2026/11/20/appalling-evidence-emerges-to-suggest-wind-turbine-bat-deaths-in-us-now-rival-those-of-devastating-extinction-level-white-nose-disease/