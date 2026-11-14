Angeregt durch Cap Allan, die Webseite die Eike Leser eher durch den Kältereport unseres Autors und Übersetzer Christian Freuer kennen, hat hier mal das Thema Dänemark und nationale Energieversorgung angesprochen (Danke an C. Freuer für den Link) Hier zuerst ein Zitat aus Politiken:

Politiken Dunkelflaute gibt Anlass zur Sorge bei Experten

Sebastian Stryhn Kjeldtoft, Undersøgende redaktør

Die Deutschen verstehen etwas von Worten, und wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, nennt man das südlich der Grenze Dunkelflaute. Dieses Wetterphänomen tritt in Dänemark typischerweise zwischen November und Januar auf, was bedeutet, dass Solaranlagen und Windkraftanlagen stillstehen. Während dieser Zeit ist das dänische Stromnetz besonders anfällig für Unfälle und Sabotage – ein Umstand, der Energinet, den dänischen Polizeinachrichtendienst (PET) und Experten gleichermaßen beunruhigt.

https://politiken.dk/danmark/art10911551/%C2%BBDunkelflaute%C2%AB-v%C3%A6kker-bekymring-blandt-eksperter

Cap Allon

„Politiken“, eine der wichtigsten Zeitungen Dänemarks, zeigt sich plötzlich besorgt über die sogenannte „Dunkelflaute“ – jene Phasen ohne Sonne und Wind, in denen Solaranlagen und Windkraftanlagen kaum Strom erzeugen.

In einer eigenen Zusammenfassung räumt die Zeitung ein: „Dänemark ist in hohem Maße auf Strom aus den Nachbarländern angewiesen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht.“

Sie sind verblüffend nah dran, den Kern des Problems zu begreifen.

Dänemark hat sein Stromsystem stolz auf das Wetter ausgerichtet, verlässliche Erzeugungskapazitäten abgeschaltet und darauf vertraut, dass Norwegen und Schweden den fehlenden Strom schon liefern würden.

Im Jahr 2025 importierte Dänemark netto eine Rekordmenge von 7,4 TWh Strom – weil das wohl aus eigener Versorgung fehlte! Prognosen zufolge wird dieser Bedarf bis zum Jahr 2035 sogar noch weiter ansteigen, da Dänemark zu Spitzenzeiten voraussichtlich die geringste eigene Erzeugungskapazität in der Region aufweisen wird.

Doch nun bekommt das ausländische Sicherheitsnetz Risse.

Die norwegische Regierungspartei (Arbeiterpartei)) hat eine Erneuerung der beiden ältesten Stromverbindungen nach Dänemark abgelehnt und damit die politische Unterstützung für den Ausbau der 500-MW-Leitung entzogen. Gleichzeitig hat Schweden den Bau eines Ersatzkabels für die „Konti-Skan“-Verbindung nach Dänemark auf Eis gelegt – vor dem Hintergrund eines Streits mit Brüssel über Stromerlöse.

„Politiken“ mag zwar von „Strom-Nationalismus“, „hybride Angriffe“ oder „Sabotage“ als Bedrohung für die dänische Versorgung sprechen – so, als wäre die gefährliche Abhängigkeit von anderen dem Land aufgezwungen worden –, doch Dänemark hatte eine Wahl. Und es hat sie immer noch.

Die jüngste Analyse der dänischen Energiebehörde räumt nun ein, dass ein Stromnetz, das primär auf Wind und Sonne basiert, dennoch steuerbare heimische Erzeugungskapazitäten benötigt – laut Behörde idealerweise auf Gasbasis. Interessanterweise wird auch die Kernkraft als Option genannt, obwohl Dänemark diese seit 1985 aus seiner nationalen Energieplanung ausgeschlossen hat.

Dänemark hat sich von günstiger, verlässlicher Energie verabschiedet, sein Stromnetz auf teure, wetterabhängige Wind- und Solarenergie ausgerichtet und die Versorgungssicherheit an das Ausland ausgelagert. Neben physischen Bedrohungen sorgt sich die dänische Energiebranche nun auch vor einem zunehmenden „Strom-Nationalismus“, bei dem Nachbarländer in Engpasssituationen den Export drosseln könnten, um die eigene Bevölkerung zuerst zu versorgen

Die Experten des Landes geben zu, dass das Wetter unzuverlässig sein könnte – Wer hätte das nur ahnen können?

Link: https://electroverse.substack.com/p/greenland-adds-more-summer-mass-freeze?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)