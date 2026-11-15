Von Jo Nova

92.000 Heuchler und sie können das Wetter immer noch nicht ändern…

Mehr als 92.000 Menschen haben sich für die jährliche UN-Weihnachtsfeier in der Türkei angemeldet – pardon, ich meine die Vertragsstaatenkonferenz (COP31). Nicht alle werden kommen, aber es zeigt, wie gewaltig die Klimaangstindustrie geworden ist. Und das, obwohl die Vereinigten Staaten gar keine offizielle Delegation entsenden.

Und das ist keine kleine Wochenendveranstaltung, das komplette Programm erstreckt sich über zwei ganze Wochen. Das ist wahrlich ein Event der Extraklasse. Eine Belohnung für alle, die an ein gutes Arbeitsumfeld glauben. Das Führungskräfte-Retreat für die 80.000 besten Vertriebsmitarbeiter, größtenteils finanziert von den Steuerzahlern dieser Welt.

Die endgültigen Zahlen stehen erst nach der Veranstaltung fest, aber bei der COP28 in Dubai hatten sich rund 97.000 Menschen für die persönliche Teilnahme angemeldet, 84.000 kamen tatsächlich. Wenn die COP31 einem ähnlichen Muster folgt, werden etwa 80.000 Teilnehmer erwartet. Man stelle sich nur vor, wie viele Flüge, Mahlzeiten und Hotelübernachtungen das sind. Es kostet eine Menge Geld. Es verursacht eine Menge CO₂, aber wen kümmert’s schon, oder?

Das ist Geld für Marmelade. Eine tolle Möglichkeit, die Untergebenen zu belohnen und zu motivieren. Man kann es sich wie eine Network-Sales-Konferenz vorstellen, nur dass die Zahler nicht mal einen Plastikbecher bekommen, sondern einfach nur abgezockt werden.

Carbon Brief

Trotz der großen Teilnehmerzahl verlässt das große Geld den Raum.

Die Wähler bekommen endlich ein Mitspracherecht. Angeblich wollten die reichen Nationen der Welt 100 Milliarden Dollar über die UN an arme Länder spenden, vielen Dank auch.

Stattdessen sind die 40 Milliarden Dollar von vor wenigen Jahren auf nur noch 11,7 Milliarden Dollar geschrumpft. Die US-Wähler haben mit der Wahl von Donald Trump den größten Beitrag zunichtegemacht, aber fast alle anderen Zusagen liefen 2025 aus, und viele wurden stillschweigend nicht verlängert. Traurigerweise sind die Briten die letzten, die eine neue Zusage von 6 Milliarden Pfund für die nächsten Jahre angekündigt haben, zuzüglich 6,7 Milliarden Pfund aus zusätzlichen Mitteln. Die Europäische Kommission steuert jährlich weitere rund 4,5 Milliarden Dollar bei. „Die Glücklichen.“

Chris Bowen und Dan Jørgensen | Foto von Necati Savas / Europäische Union, 2026

Weibliche Sprecher dominierten bei COP30 die Veranstaltung

https://unfccc.int/process-and-meetings/parties-non-party-stakeholders/non-party-stakeholders/statistics-on-non-party-stakeholders/statistics-on-participation-and-in-session-engagement

Australien hat seine Zusage zwar nicht erneuert, wird aber wohl doch Geld beisteuern müssen, da unser Minister für Nebel und Überschwemmungen die Veranstaltung in der Türkei mit ausrichtet. Die UN versteht es, psychologische Tricks anzuwenden, und Chris Bowen ist voll darauf hereingefallen.

Zusagen für Klimafinanzierung sinken um 70 %, da sich die Länder bei der COP31 treffen

von Carbon Brief

Laut einer Analyse von Carbon Brief sind die öffentlichen Mittel, die Entwicklungsländern im Kampf gegen den Klimawandel zugesagt wurden, bis 2026 um mehr als 70 % gesunken. Industrieländer sind gemäß den UN- Klimaabkommen verpflichtet , Klimafinanzierung bereitzustellen und haben traditionell mehrjährige Zusagen gemacht, um ihre globalen Verpflichtungen zu erfüllen. Die meisten dieser Zusagen liefen 2025 aus, und seither haben sich die USA aus den internationalen Klimabemühungen zurückgezogen , während viele europäische Entwicklungshilfe-Budgets gekürzt wurden.

Ein Überblick über die Aktivitäten der Zivilgesellschaft zeigt, dass nur fünf Nationen neue mehrjährige Zusagen gemacht haben, darunter nur ein einziger großer Geber – Großbritannien.

Deutschland, Frankreich und Japan gehören zu den wichtigsten Gebern , die bisher keine Pläne für neue Klimafinanzierung vorgelegt haben; von den USA werden keine erwartet. Daher beläuft sich das gesamte zugesagte öffentliche Klimafinanzierungsvolumen für die nächsten Jahre auf lediglich 11,7 Milliarden US-Dollar pro Jahr, verglichen mit rund 40 Milliarden US-Dollar in jüngster Zeit.

In Deutschland und Frankreich, die in der Vergangenheit jeweils 6 Milliarden Euro bereitgestellt haben, hat ein politischer Wandel stattgefunden:

Deutschland und Frankreich, die beiden größten europäischen Geber von Klimafinanzierung, haben sich beide verpflichtet, bis 2025 jährlich 6 Milliarden Euro (6,8 Milliarden US-Dollar) bereitzustellen. Darüber hinaus hat sich keines der beiden Länder zu etwas anderem verpflichtet.

Dr. Anja Carolin Gebel , leitende politische Beraterin bei Germanwatch , erklärt gegenüber Carbon Brief, dass dieses Thema politisch brisanter geworden sei, seit die Mitte-Rechts-Partei CDU die Wahlen 2025 gewonnen und eine Koalitionsregierung angeführt habe:

Auch in Frankreich habe es einen politischen Wandel gegeben, erklärt Gaïa Febvre , internationale Politikkoordinatorin bei Réseau Action Climat , gegenüber Carbon Brief. Sie fügt hinzu:

„Die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen und der wachsende Einfluss der extremen Rechten [?!?] dürften neue internationale Finanzzusagen politisch erschweren.“

Australien hat laut dem Climate Finance Commitments Tracker für den Zeitraum 2020 bis 2025 bereits 3 Milliarden Dollar bereitgestellt. Kanada hat 5 Milliarden Dollar gezahlt. Hat das auch nur einem einzigen vom Untergang bedrohten Pazifikinsulaner geholfen, oder war alles nur Futter für die Mühlen der globalistischen Eliten?

Es ist unfassbar, wie groß die Klasse der Klimaparasiten ist und wie sie damit so lange ungestraft davongekommen sind.

Übrigens, eine Veranstaltung dieser Größenordnung hätten wir in Adelaide – einer Stadt mit nur rund 11.400 Hotelzimmern – niemals auf die Beine stellen können. Antalya ist eine Touristenregion in der Türkei mit 650.000 Betten, und gerade herrscht dort Nebensaison, während in Australien Hochsaison für die Truthahnsaison ist. Wir werden also ordentlich zur Kasse gebeten. Aus Dokumenten des Informationsfreiheitsgesetzes geht hervor, dass selbst die Unterbringung von 20.000 Personen in Adelaide für zwei Wochen möglicherweise eine „Verdrängung bestehender Unterkünfte“ erfordern würde, und die Organisatoren zogen sogar die Nutzung von Kreuzfahrtschiffen als Unterkunft in Betracht.

Die UN hätte das von Anfang an gewusst.

QUELLEN: UNFCCC-Statistiken zu COP-Veranstaltungen.

https://www.joannenova.com.au/2026/11/cop31-may-be-the-biggest-junket-in-history-but-the-money-has-left-the-room-climate-finance-falls-70/

Fundstück:

0:10 „Es ist eine Friday-for-future Demo in Berlin“ ; „Wirklich? Die machen das immer noch?“

— DerMedienfuzzi (@MedienfuzziShow) November 11, 2026