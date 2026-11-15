David Wojick

Der türkische Vorsitzende der COP31 hat erneut einen Aufruf zur Bereitstellung von Klimafinanzierungen gestartet, diesmal für Gebäude. Da jedes Entwicklungsland über zahlreiche Gebäude verfügt, ist dieser Aufruf im Vergleich zu spezifischen Themen wie Wind- und Solarenergie, Dürren und Überschwemmungen usw. wirklich universell.

Er trägt den Namen „Antalya-Pakt für energieeffiziente Gebäude“, doch diese Bezeichnung ist irreführend, weil die vermeintliche Energieeffizienz nur einen Teil davon ausmacht. Er umfasst auch die Elektrifizierung, die durchaus ineffizient sein kann. Auf jeden Fall erfordert er Unmengen an Geld – und genau darum geht es ja eigentlich. Siehe hier.

Der „Compact“ ist ein vorgeschlagenes multinationales Abkommen, das bis 2035 – was aus Sicht des Ingenieurwesens und des Bauwesens sehr bald ist – Folgendes vorsieht:

„Bis 2035 soll die Betriebsenergieintensität des weltweiten Gebäudebestands im Vergleich zum Niveau von 2020 um mindestens 25 Prozent gesenkt werden.

Die effiziente Elektrifizierung von Gebäuden beschleunigen, um das Ziel des COP31-Vorsitzes zu unterstützen, den Anteil von Strom am weltweiten Endenergieverbrauch bis 2035 auf 35 Prozent zu erhöhen.“

Elektrifizierung in Gebäuden bedeutet vor allem, die Nutzung von Erdgas und Heizöl in bestehenden Gebäuden – was sehr kostspielig ist – zu ersetzen und sie in Neubauten zu verbieten. Beide Umweltmaßnahmen werden in Amerika bereits umgesetzt.

Der sich auf die Finanzierung beziehende Teil des Paktes lautet wie folgt:

„Wir verpflichten uns, entsprechend unseren jeweiligen nationalen Gegebenheiten, Prioritäten und Kapazitäten sowie zur Unterstützung der Ziele des Kompakts für 2035:

Finanzmittel, Märkte und Umsetzungskapazitäten zu mobilisieren, unter anderem durch die Steigerung von Investitionen; gezielte öffentliche und konzessionäre Finanzmittel sowie technische Hilfe einzusetzen, um private Investitionen zu mobilisieren; Subventionen und das Steuerwesen zu reformieren; und nachhaltige öffentliche Beschaffung, Energiedienstleistungsunternehmen, Leistungsvereinbarungen, grüne Hypotheken und immobiliengebundene Finanzierungen zu nutzen, um Nachfrage zu schaffen.“

Die Einbeziehung von Energie-Dienstleistungsunternehmen reflektiert die Tatsache, dass diese wichtige Förderer dieser Bemühungen sind. Der Pakt stammt von der „Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC)“, die vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) betreut wird.

GlobalABC zählt über 440 Mitglieder – eine beeindruckende Liste derjenigen, die das Geld erhalten werden.

https://globalabc.org/members/our-members

Es gibt drei Hauptgruppen: (1) Entwicklungsländer, (2) Aktivistengruppen und (3) Verbände der Bauwirtschaft. Hier sind drei anschauliche Beispiele aus dem Anfang der Liste:

BANGLADESH – MINISTRY OF HOUSING AND PUBLIC WORKS

ALLIANCE FOR AN ENERGY EFFICIENT ECONOMY

AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS

Manche klingen etwas seltsam, wie zum Beispiel das „AMERICAN CONCRETE INSTITUTE“, da ich Beton nicht als Teil der Energieeffizienz oder Elektrifizierung betrachte. Dann gibt es noch das faszinierende „BUILD WITH HEMP“, aber ich schweife ab.

Sicherlich ist eine Senkung der betrieblichen Energieintensität des gesamten weltweiten Gebäudebestands um 25 Prozent bis 2035 unmöglich. Nicht nur wären die Kosten astronomisch hoch, auch die erforderlichen Arbeitskräfte und Materialien ließen sich nicht so schnell mobilisieren. Außerdem gibt es natürlich niemanden, der dafür aufkommen würde. Als Bauingenieur würde ich mir eine technische Kostenschätzung sehr gerne ansehen.

Hier gibt es zudem einen gewissen Widerspruch, der in Vorschlägen zur Netto-Null-Energieeffizienz häufig anzutreffen ist. Wenn man die Gebäude elektrifizieren und den Strom aus Wind- und Sonnenenergie beziehen will, worin besteht dann der ökologische Sinn einer Reduzierung des Energieverbrauchs? Es senkt die Emissionen nicht, liegen doch diese bereits bei Null.

Auf jeden Fall lohnt es sich, die COP31 zu verfolgen, um zu sehen, wie sich dieses neueste verrückte Klima-Geldloch weiterentwickelt. Da unmögliche Ziele nichts kosten, könnte es sehr gut laufen.

Bleiben Sie bei CFACT auf dem Laufenden, um zu sehen, wie sich dieser Zirkus um „grünes Bauen“ weiterentwickelt.

Link: https://www.cfact.org/2026/11/10/cop31-buildings-are-the-new-climate-cash-sink/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE