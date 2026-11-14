Teil 7: Die messbare atmosphärische Gegen- oder Rückstrahlung

Die messbare atmosphärische Gegen- oder Rückstrahlung wird immer wieder als Beweis für die Existenz des atmosphärischen Treibhauseffektes angeführt. Deshalb werde ich abschließend auf dieses Phänomen eingehen.

Zur Messung der atmosphärischen Gegenstrahlung verwendet man Pyrgeometer. In Abbildung 1 ist ein solches Gerät der Firma Kipp & Zonen dargestellt.

Weltweit wird die atmosphärische Gegenstrahlung vom World Radiation Monitoring Center (WRMC: https://bsrn.awi.de/ ) mittels eines Netzes von Messstationen erfasst. Als Beispiel sind in Abbildung 2 die Messwerte einer Messstation nahe München graphisch dargestellt.

Zu beurteilen, inwieweit diese Messgeräte wirklich in der Lage sind die atmosphärische Gegenstrahlung zuverlässig zu messen, sprengt den Rahmen dieses Artikels. Uli Weber hat sich etwas näher mit dieser Frage beschäftigt. Unter folgenden Link findet der Leser seine Beurteilung: https://eike-klima-energie.eu/2021/02/25/anmerkungen-zum-gegenstrahlungs-paradoxon-aus-einem-hemisphaerischen-blickwinkel/

In der folgenden Diskussion nehme ich an, dass es eine atmosphärische Gegenstrahlung gibt und dass sie durch thermisch angeregte Emission der Treibhausgase bzw. Wärmestrahlung von Wolken zustande kommt. Als Rechengrößen verwende ich die vom IPCC veröffentlichten Strahlungsflüsse, ohne mich darauf festlegen zu wollen, dass diese Werte der Realität entsprechen.

Die atmosphärische Gegenstrahlung wird in den Darstellungen der globalen Energiebilanz (Abbildung 3) als ein sehr dominantes Element der globalen Energieflüsse dargestellt. Mit ca. 320 W/m² ist die Gegen- oder Rückstrahlung (Back Radiation) fast doppelt so groß wie die von der Oberfläche absorbierte Sonnenstrahlung, die es nur auf ca. 170 W/m² bringt.

Das ist erstaunlich und passt irgendwie nicht so ganz zu unserer Wahrnehmung der Sonne als wichtigste Wärmespenderin im Wettergeschehen.

Wenn man Oberflächenstrahlung (ca.-390 W/m², entspricht der Strahlungsleistung eines Schwarzen Körpers von 15 °C ) und Gegenstrahlung (ca. +320 W/m²) als Gesamtheit betrachtet wird verständlich wie die hohen Messwerte für die Gegenstrahlung zustandekommen.

Die 320 W/m² der Gegenstrahlung werden zwischen der Erdoberfläche und der Atmosphäre hin- und hergestrahlt ohne dass es zu einem wirklichen Nettoenergiefluss kommt. Netto strahlt die Oberfläche ca. 70 W/m2 nach oben ab.

Die Frage wie groß der Anteil der Atmosphäre ist, aus dem die Gegenstrahlung hervorgeht, wurde schon in den vorherigen Artikeln beantwortet.

Wie im Emissionsspektrum der bodennahen Atmosphäre zu erkennen ist (Abbildung 4), wird die Rückstrahlung von der Strahlung des Wasserdampfes und des CO 2 dominiert.

In Bodennähe beträgt die Reichweite der 15 µm-CO 2 -Strahlung ca. 10-50 m. Für die Wasserdampf-frequenzen ergeben sich nach Peng-Sheng Wei 2019 ähnlich kurze Reichweiten (Absorption coefficient of water vapor across atmospheric troposphere layer, 2019) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844018327415 (Tabelle 1).

Tabelle 1: Reichweiten der Wasserdampffrequenzen, berechnet mit den von Peng-Sheng Wei 2019 veröffentlichten Absorbtionskoefizienten https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844018327415

Man kann also davon ausgehen, dass die Gegenstrahlung ihren Ursprung in den unteren 10 m bis 50 m der Atmosphäre hat. Ihre Energie bezieht sie aus dem Wärmeinhalt der bodennahen Luftschicht und vor allem aus der Wärmestrahlung des Bodens, die von dieser Luftschicht absorbiert wird. Entsprechend gering ist die Wärmekapazität aus der die atmosphärische Gegenstrahlung ihre Energie shöpfen kann.

Bei der atmosphärischen Gegenstrahlung handelt es sich demnach nicht um einen mächtigen Strahlungsfluss, der die ganze Troposphäre durchzieht und einen wesentlichen Beitrag zur Energiebilanz der Erde leistet, sondern um eine Art „Nullsummenspiel“ in bodennähe (Abbildung 1).

Die Gegenstrahlung kann die Erdoberfläche nur dann erwärmen, wenn aus wärmeren Bereichen stetig warme Bodenluft herangeführt wird, die eine höhere Temperatur als die Erdoberfläche hat.

Auch für die Wettervorhersage geht man davon aus, dass die Gegenstrahlung ihren Ursprung in Bodennähe hat. Um zu beurteilen wie stark die Gegenstrahlung die nächtliche Abkühlung der Erdoberfläche vermindert, benutzt man in der Meteorologie empirische Formeln. Man verwendet ein um den Korrekturfaktor ε Luft erweitertes Stefan-Boltzmann-Gesetz.

ε Luft beschreibt das Emissionsvermögen der bodennahen Luft. Zur Abschätzung des Korrekturfaktors ε Luft dienen empirische Formeln, die εLuft als Funktion der bodennahen Temperatur und Luftfeuchte berechnen. In Abbildung 6 ist eine Auswahl solcher Formeln dargestellt.

Um eine mechanische Analogie zu bemühen, können wir zusammenfassend feststellen, dass die messbare atmosphärische Gegenstrahlung den Treibhauseffekt genauso wenig retten kann, wie sich Baron Münchhausen an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen konnte.

Der Artikel ist ein Auszug aus dem Online-Buch „Die unglaubliche Physik des Treibhauseffektes“, das unter https://markusott.substack.com/p/die-unglaubliche-physik-des-treibhauseffektes zu finden ist. In diesem Werk hat der Chemiker Dr. Markus Ott zusammen mit seinem Kollegen Tom Shula, einem Physiker aus der Halbleiterindustrie des Silicon Valley, die Ergebnisse ihrer intensiven Beschäftigung mit der Physik des atmosphärischen Treibhauseffektes dargelegt. Eine englische Version des Buches ist ebenfalls auf Substack verfügbar https://marku s ott.substack.com/p/the-fake-physics-of-the-greenhouse . Teile ihrer Arbeit werden auch auf dem YouTube-Kanal von Tom Nelson https://www.youtube.com/@tomnelson2080 vorgestellt.

Markus Ott arbeitet seit 1994 als Forscher und Entwickler in der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Er hat sich vor allem mit der Entwicklung photolithographischer Methoden zur Herstellung von Biochips sowie mit der Entwicklung lichthärtender Kunststoffe beschäftigt. Neben den theoretischen Grundlagen verfügt er über die notwendige praktische Erfahrung, um die Wechselwirkung von Licht mit Materie zu beurteilen. Als begeisterter Flieger beschäftigt er sich seit seiner Jugend mit den Vorgängen in unserer Atmosphäre. Das Buch „Die unglaubliche Physik des Treibhauseffektes“ bzw. die englische Version „The Fake Physics of the Greenhouse Effect“, sollen in möglichst verständlicher Form zeigen, dass das zentrale Dogma der modernen Klimawissenschaft jeder physikalischen Realität entbehrt.

Dank auch an Dieter Glatting, der mit seinem Artikel „Die Falsifizierung der Treibhaus-These“ diese Artikelserie angeregt hat und bei der Umsetzung behilflich war.