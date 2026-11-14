Craig Rucker

Gestern habe ich vier Stunden in der Schlange gestanden, nur um hier in Antalya zur COP31 hineinzukommen.

Ja, ihr habt richtig gehört. Vier Stunden.

Ich habe an 29 der 31 UN-Klimakonferenzen teilgenommen, seit diese UN-Wanderausstellung in den 1990er Jahren begann, und ich kann ohne zu zögern sagen, dass diese hier die chaotischste ist, die ich je erlebt habe. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Jedes Mal, wenn es passiert, stellt sich mir jedoch eine naheliegende Frage: Wenn die Vereinten Nationen schon Schwierigkeiten haben, ein paar Tausend Delegierte durch eine Sicherheitskontrolle in einem Ferienort an der türkischen Riviera zu schleusen, warum sollten wir ihnen dann jemals die Leitung der Weltwirtschaft überlassen?

Doch genau das wird auf diesen Gipfeltreffen immer wieder gefordert!

Während ich darauf wartete, hineingelassen zu werden, eröffnete COP31-Präsident Murat Kurum den Gipfel, indem er die Veranstaltung als „Umsetzungs-COP“ bezeichnete und erklärte, das 1,5-°C-Ziel von Paris sei „weiterhin unser Leitfaden“. Er forderte, „Versprechen in Ergebnisse umzusetzen“, warb für ein globales „35-by-35“-Elektrifizierungsziel und verlangte, dass die zugesagten 300 Milliarden bis 1,3 Billionen Dollar an Klimafinanzierungen endlich bereitgestellt werden. UN-Klimachef Simon Stiell fügte das übliche Geschwätz über das „Kosten-Chaos“ bei fossilen Brennstoffen und Einsparungen durch erneuerbare Energien hinzu.

Nach 29 solchen Veranstaltungen kenne ich das globalistische Drehbuch auswendig. Seit drei Jahrzehnten verspricht der jährliche UN-Klimazirkus die Umsetzung und liefert meist nur Verfahren, Pressemitteilungen und Forderungen nach dem Geld anderer Leute. Das Ziel, die globale Erwärmung bis 2100 auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, diente stets eher als politisches Symbol denn als präziser wissenschaftlicher Wendepunkt. Aufeinanderfolgende COPs haben sich stillschweigend von diesem Ziel zurückgezogen, während sie sich weiterhin darauf berufen.

Unterdessen hat sich die Energiesituation in der realen Welt nicht verändert. Mehr als 80 Prozent der weltweiten Energie stammen nach wie vor aus fossilen Brennstoffen, und sowohl große Volkswirtschaften (insbesondere China und Indien) als auch Entwicklungsländer bauen weiterhin Kohle- und Gaskraftwerke, ebnet doch eine zuverlässige Stromversorgung den Menschen den Weg aus der Armut.

Im Inneren des COP31-Veranstaltungsortes standen theatralische Darbietungen im Vordergrund. Wir stießen auf eine Gruppe energiegeladener Demonstranten, die gegen die moderne Landwirtschaft wetterten – genau jene ertragreiche Landwirtschaft, die Milliarden von Menschen ernährt und dafür sorgt, dass Lebensmittel bezahlbar bleiben. Ich musste unweigerlich daran denken, ob sie nach ihrer Aktion vielleicht in eines der schönen Restaurants am Meer in Antalya gehen würden, um dort einen guten türkischen Wein und ein köstliches Abendessen zu genießen. Ich vermute, dass die Gerichte auf der Speisekarte nicht aus der vorindustriellen Landwirtschaft stammen, die sie allen anderen aufzwingen möchten. WATCH NOW

Nicht weit davon entfernt verliehen Aktivisten des Climate Action Network (CAN) ihren „Fossil of the Day“-Preis, diesmal an Neuseeland. Das CAN betreibt diese Farce schon seit Jahrzehnten, und sie ist mittlerweile abgenutzt und selbst zu einem sprichwörtlichen „Fossil“ geworden. Wenn die Aktivisten wollen, dass jemand außerhalb ihres eigenen Kreises ihnen Beachtung schenkt, müsste diese Aktion neu aufgelegt und deutlich spannender gestaltet werden. WATCH NOW

[Beide diese Schilderungen werden jeweils mit interessanten Fotos belegt, die hier jedoch wegen des unklaren Copyrights nicht gezeigt werden können. A. d. Übers]

Die Zahlen aus der Türkei selbst machen deutlich, dass die Kluft zwischen Rhetorik und Realität nicht zu übersehen ist. Jüngste Schätzungen für das Jahr 2024 zeigen, dass Kohle rund 34,7 Prozent des Stroms des Landes lieferte und Erdgas 18,9 Prozent. Das ergibt insgesamt etwa 54 Prozent aus fossilen Brennstoffen, wobei Kohle nach wie vor die größte Einzelquelle ist. Eine „Implementierungs-COP“ auszurichten, die sich um rasche Elektrifizierung und das 1,5-°C-Reduktionsziel dreht, während man gleichzeitig so stark auf Kohle und Gas angewiesen ist, ist der Inbegriff von Klimatheater.

Bei CFACT dokumentieren wir dieses Muster seit Jahren. Frühere Gipfeltreffen, darunter auch der letztjährige in Brasilien, bei dem der Amazonas-Regenwald mit Kettensägen abgeholzt wurde, um eine Autobahn für die Delegierten zu bauen, haben es versäumt, verbindliche Ausstiegspläne für fossile Brennstoffe festzuschreiben, und sogar Verweise auf das 1,5-°C-Ziel aus den Abschlusstexten gestrichen. Die Finanzzusagen nehmen weiter zu, die tatsächlichen Zahlungen jedoch nicht. Aggressive Netto-Null-Maßnahmen haben in Europa und Australien bereits zu höheren Energiekosten und einer Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit geführt, während China und Indien den Kohleausbau weiter vorantreiben. Die Vereinigten Staaten haben sich zu Recht aus dem Pariser Rahmenvertrag zurückgezogen und konzentrieren sich auf Energieunabhängigkeit.

Der Aufruf von COP31-Präsident Kurum zu konkreten Ergebnissen wird genauso beurteilt werden wie alle bisherigen COP-Konferenzen. Der Maßstab sind nicht die alarmistischen Reden in Antalya – entscheidend ist, ob der Gipfel zu greifbaren Maßnahmen führt, die tatsächlich etwas bewirken. Nach den Erfahrungen vergangener Gipfel ist es an der Zeit, dass die UN-Klimabürokratie kapituliert und eine einfache Tatsache einräumt: Sie hat versagt. Fossile Brennstoffe versorgen nach wie vor die Türkei und den Großteil des Planeten mit Energie, und die existenzbedrohende Klimakrise, die eigentlich folgen sollte, ist ausgeblieben.

Link: https://www.cfact.org/2026/11/10/cop31-in-antalya-same-old-song-longer-lines/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE