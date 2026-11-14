43. Analysewoche 2026 von Rüdiger Stobbe

Die 43. Analysewoche des Jahres 2026 beginnt mit fallender Windstromerzeugung. Ab Mittwochmittag baut sich ein Windbuckel auf, der ab Freitagabend in nachhaltig-starke Windstromerzeugung mündet, die, – Achtung: Spoiler – im Verlauf der kommenden Analysewoche zu einer veritablen Dunkelflaute verkümmert. Die Entwicklung des Strompreise passt sich der Windstromerzeugung an. Bis zum Freitag sind keine niedrigen Preise in Sicht. Dann aber fallen sie wegen der Starken Windstromerzeugung und liegen am Wochenende etliche Stunden bei 0€/MWh oder sind zumindest so niedrig. dass es sich für unsere Europäischen Nachbarn lohnt, Strom in einem Umfang einzukaufen , der höher als üblich ist (siehe Vortage). Deutschland baut in Zukunft die Erneuerbaren massiv weiter aus und muss am Ende des Tages den Strom Sommer wie Winter verschenken. Diesmal fallen keine Abnahmekosten, sprich negative Strompreise an, so dass die EEG-Vergütung durch den Steuerzahler/Stromkunden gesichert ist. Kurz: der an das Ausland verschenkte oder billig abgegebene Strom kostet die Abnehmer nichts/nicht viel. Die Zeche bezahlt der Stromkunde, der Steuerzahler, also Sie und ich. Die Stromerzeuger lachen sich jeden Abend in den Schlaf.

Einen Überblick über die wichtigsten Aspekte der 43. Analysewoche 2026 gibt Agora Energiewende. Die Hochrechnung im Vergleich zu den aktuellen Zahlen sieht in dieser Woche so aus. Preissenkende Strom-Übererzeugung ist gewährleistet. Und über Mittag werden auch negative Strompreise aufgerufen werden. Und trotzdem: Es verbleiben Residuallasten, die auch fossil geschlossen werden müssen. Sie sind zu hoch, dass allein Stromimporte ausreichen könnten. Das wird die Strompreise hochtreiben. Am Vormittag, am Nachmittag. Da verkaufen unsere Nachbarn den vorher günstig erworbenen Strom zurück nach Deutschland. Zum Wochenende werden aller Voraussicht nach, viele Erneuerbare abgeregelt werden. Die Verluste, die dadurch entstehen, trägt wer, na wer? Der Stromkunde, der Steuerzahler: ist doch irgendwie klar, oder? Oder woher kommen die höchsten Strompreise Europas oder sogar weltweit?

Was ist Kraftwerks-Leistung? Was ist Energie?

Gigawatt (GW) ist eine Einheit für Leistung, also für die maximale Fähigkeit eines Kraftwerks, Strom zu erzeugen. Gigawattstunden (GWh, TWh) sind eine Einheit für Energie, also für die tatsächlich produzierte Strommenge über eine bestimmte Zeit. Die Beziehung ist einfach: Energie = Leistung × Zeit. Ein Kraftwerk mit 1 GW Leistung erzeugt bei Volllast theoretisch maximal: 1 GW × 8.760 h = 8,76 TWh pro Jahr. Wie viel elektrische Energie tatsächlich entsteht, bestimmt beim Kohle-, Gas- oder Kernkraftwerk im weitesten Sinn der Mensch über die Brennstoffzufuhr und Zufuhrdauer. Die Energie für eine Stunde wird üblicher- und für den Normalbetrachter irreführenderweise mit GW bezeichnet. Die manchmal verwendete Schreibweise „GWh pro Stunde“ ist nur eine umständliche Form von GW – mathematisch kürzt sich die Stunde („h“ und „pro Stunde“) weg.

Bei Wind- und Solarkraft bestimmt nicht der Betreiber, sondern das Wetter die Strom-Produktion. Eine 5-MW-Windkraftanlage könnte theoretisch 43,8 GWh/Jahr erzeugen, liefert an Land aber realistisch in Deutschland nur etwa 20 Prozent davon (auf See 40 bis 50 Prozent), also rund 8,8 GWh/Jahr – im Mittel 1 MW-Dauerenergie. Bei Solarpaneelen mit ebenfalls 5 MW installierter Leistung halbieren sich die Werte nochmals wegen verschiedener Kapazitätsfaktoren : Nacht, Winter, flacher Sonnenstand, Bewölkung und Temperaturverluste.

Tageswerte

Jeder Tag beginnt mit dem Überblick, den Agora Energiewende zur Verfügung stellt. Die smard.de-Charts und -Tabellen ermöglichen vielfältige Analysen. Erkunden Sie das Potenzial.

Deutschland benötigt dringend Strom . Die Strompreise .

Wenig Windstrom, wenig Solarstrom . Die Strompreise.

Dunkelflautentag . Die Strompreise .

Windbuckel. Mehr PV-Strom . Die Strompreise .

Zum Abend steigt die Windstrom-Produktion weiter an. Die Strompreise sinken.

Windstrom weiter stark , PV-Stromertrag ebenfalls. Die Strompreise sind niedrig

Windstromerzeugung weiter stark . Kaum PV-Strom. Die Strompreise sind im Keller.

Die bisherigen Artikel der Kolumne „Woher kommt der Strom?“ seit Beginn des Jahres 2019 mit jeweils einem kurzen Inhaltsstichwort finden Sie hier . Noch Fragen? Ergänzungen? Fehler entdeckt? Bitte Leserpost schreiben! Oder direkt an mich persönlich: stromwoher@mediagnose.de.

Alle Berechnungen und Schätzungen durch Rüdiger Stobbe und Peter Hager nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.