Grists „Imagine 2200“ zeichnet das Bild einer grünen Utopie, doch die Zukunft könnte zu einem Klima-„Big Brother“-Staat führen.

Robert Bradley Jr.

Grist, „eine unabhängige, gemeinnützige Redaktion, die seit 25 Jahren die Wahrheit über unseren Planeten berichtet“, ist nun im Bereich der Klima-Fiktion tätig. „Imagine 2200“ basiert auf „einer Grundüberzeugung: Die Welt, die wir brauchen, muss erst erdacht werden, bevor sie aufgebaut werden kann.“ [Hervorhebungen und Links hinzugefügt {vom Blog Admin}]

Tory Stephens, Creative Manager bei Grist für „Image 2200“, fährt fort:

„Wir erleben gerade eine Zeit, in der die Geschichten, die über die Zukunft erzählt werden, immer spärlicher werden und der Raum für andere Vorstellungen von der Zukunft durch Angst und Verzweiflung verdrängt wird. ‚Imagine 2200‘ ist ein Gegenmittel: eine globale Climate-Fiction-Initiative, in deren Rahmen Autoren aus mehr als 90 Ländern neue Zukunftsvisionen entworfen haben – geprägt von Gerechtigkeit und Resilienz und inspiriert von realen Lösungen, die bereits in die Tat umgesetzt werden.

Jede Geschichte, die wir veröffentlichen, feiert, stärkt und erfindet die Idee der Hoffnung radikal neu. Nicht die Art von Hoffnung, bei der man ‚die Daumen drückt‘, sondern die Art, die genau weiß, womit sie es zu tun hat. Eine saubere, grüne und gerechte Welt ist nicht nur möglich – sie wird von dieser Gemeinschaft ins Leben geschrieben.“

Science-Fiction? Das spielt den extremen Skeptikern in die Hände, die dem Zusammenhang zwischen CO₂-Emissionen und der globalen Erwärmung widersprechen.

Doch was tun, wenn die Klimakommunikation ins Stocken geraten ist?

Ein Aktivist erklärte:

„Vielleicht liegt das Problem gar nicht in der Leugnung des Klimawandels. Vielleicht liegt es an der Art und Weise, wie wir über das Klima kommunizieren. Wir haben versucht, den Menschen Angst einzujagen oder ihnen ein schlechtes Gewissen einzureden, damit sie sich dafür interessieren – doch das funktioniert nicht. Ist es an der Zeit, die Art und Weise, wie wir über Klima und Nachhaltigkeit sprechen, grundlegend zu überdenken? Wir haben Jahre damit verbracht, Menschen durch Angst, Daten und moralische Dringlichkeit zu beeinflussen. Das Ergebnis? Gemischt.“

Tatsächlich prägt das Schweigen zum Thema Klima die Debatte in den USA, wie die jüngsten Wahlen gezeigt haben (siehe Anhang A).

Es ist weitaus besser sich vorzustellen, wie das Jahr 2200 in einer Welt aussehen wird, die von freiem Markt und Anpassung geprägt ist.

Fossile Brennstoffe spielen nach wie vor die Hauptrolle, und die vom Menschen verursachte Erwärmung wird entweder unkontrolliert fortgesetzt – mit entsprechenden Anpassungsmaßnahmen – oder durch neue, bisher unvorstellbare Technologien gemildert.

Der freie Markt folgt dem Grundsatz „Wohlstand ist Gesundheit“. Echte Probleme inspirieren zu Lösungen.

Das zweite Szenario ist düster.

Energiearmut unter den ärmeren Bevölkerungsschichten. Und eine Welt, in der die „Klimapolizei“ an die Tür klopft, um den Energieverbrauch zu überprüfen – und vielleicht sogar den Fleischkonsum (oder Steuern machen Fleisch unerschwinglich).

Ich gehe das Risiko der Energie-Freiheit ein. Ich fürchte die Energie-Dystopie des „Klima-Big-Brother“.

Mehr bei Master Resource

Link: https://climatechangedispatch.com/when-alarmist-messaging-fails-grist-turns-to-climate-fiction/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE