Der kürzlich verstorbene US-Ökonom berechnete, wie viel Klimaschutz wirtschaftlich sinnvoll ist. Seine Ergebnisse widersprachen vielen Klimaaktivisten. Zugleich lieferte Nordhaus aber auch eine scheinbar wissenschaftliche Grundlage für staatliche Eingriffe.

Von Peter Panther

Ende Oktober starb William Nordhaus im Alter von 85 Jahren. Der langjährige Yale-Professor war ein Pionier der Klimaökonomie und erhielt 2018 den Wirtschaftsnobelpreis. Schon in den 1970er-Jahren untersuchte er die möglichen wirtschaftlichen Folgen der globalen Erwärmung.

Nordhaus gab dem Klimaschutz ein Preisschild

Bekannt wurde Nordhaus vor allem mit dem sogenannten DICE-Modell (Dynamic Integrated Climate-Economy Model), das er 1992 vorstellte. Es verknüpft die Entwicklung der Weltwirtschaft mit Annahmen über CO₂-Emissionen, Temperaturen und Klimaschäden. Das Besondere war, dass Nordhaus dabei nicht nur die Schäden durch Erwärmung abschätzte, sondern auch die Kosten, die bei ihrer Vermeidung entstehen. Das war dringend nötig, denn der Umbau der Energieversorgung und der Ersatz fossiler Energieträger kosten enorme Summen.

Wie weit sollen Emissionen also sinken? Nordhaus suchte denjenigen Erwärmungswert, an dem Klimaschäden und Vermeidungskosten zusammen möglichst gering ausfallen. Dahinter steckt eine einleuchtende Überlegung: Es ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, einen Schaden um jeden Preis verhindern zu wollen.

Seine Ergebnisse waren bemerkenswert. In den ersten Modellversionen kam William Nordhaus auf eine wirtschaftlich optimale Erwärmung bis 2100 von über drei Grad. In späteren Berechnungen sank der Wert auf rund 2,6 Grad. Beides liegt deutlich über dem Ziel des Pariser Klimaabkommens, die Erwärmung auf klar unter zwei Grad oder sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen.

CO₂-Steuer und ein «Klimaclub»

Damit widersprach Nordhaus insbesondere der Vorstellung, jede zusätzliche Verminderung des CO₂-Ausstosses sei ein gesellschaftlicher Gewinn. Uno-Generalsekretär António Guterres etwa fordert seit Jahren möglichst grosse Anstrengungen beim Klimaschutz. Nordhaus erinnerte daran, dass zusätzliche Massnahmen irgendwann mehr kosten, als sie an Schäden verhindern. Und Geld, das für Emissionsreduktionen ausgegeben wird, fehlt anderswo – etwa für Bildung, Gesundheitsversorgung oder Armutsbekämpfung.

Ein Gegner staatlicher Klimapolitik war William Nordhaus deswegen aber keineswegs. Nordhaus befürwortete im Gegenteil eine CO₂-Steuer, welche die erwarteten Schäden den Verursachern anlasten sollte. Ausserdem schlug er einen internationalen «Klimaclub» vor: Staaten sollten sich auf eine gemeinsame CO₂-Bepreisung einigen und Nichtteilnehmer durch Handelsnachteile zur Mitarbeit bewegen.

Eine Tonne Kohlendioxid in Geld ausdrücken

Gerade diese Seite seines Wirkens geht aber oft unter. Nordhaus kritisierte zwar übertriebene Klimaschutzforderungen, gehörte aber selbst zu den Forschern, die den CO₂-Ausstoss früh als politisches Problem behandelten.

Schon 1975 beschäftigte sich Nordhaus mit der Frage, wie stark die Erde wärmer werden dürfe. Er brachte damals eine Erwärmung um zwei Grad als mögliche Grenze ins Spiel. Jahrzehnte später wurde dieses Zwei-Grad-Ziel zu einer zentralen Vorgabe der internationalen Klimapolitik. Nordhaus hatte damit eine wichtige Grundlage geschaffen, auch wenn die Idee nicht allein von ihm stammte.

Nordhaus’ Modelle gingen aber noch weiter: Sie versuchten, den gesellschaftlichen Schaden einer zusätzlichen Tonne CO₂ in Geld auszudrücken. Damit boten sie eine ökonomische Begründung für Abgaben auf fossile Energieträger. Seine Arbeiten von 1992 wurden zu zentralen Beiträgen in der Diskussion über solche Instrumente.

Kritik von allen Seiten

Niemand weiss aber, wie die Welt im Jahr 2100 aussehen wird. Wie wohlhabend werden die Menschen sein? Welche Technologien werden sie nutzen? Wie gut werden sie sich vor Hitze, Dürren und Überschwemmungen schützen können? Solche Annahmen beeinflussen die Resultate entscheidend.

Kritik kam darum von beiden Seiten. Manche Forscher warfen Nordhaus vor, Klimaschäden und Katastrophenrisiken zu unterschätzen. Andere wandten ein, er habe den technischen Fortschritt, die Anpassungsfähigkeit der Menschen und mögliche Vorteile höherer CO₂-Konzentrationen zu gering gewichtet.

Nordhaus übernahm zudem die angeblich naturwissenschaftlich begründeten Annahmen über die Erwärmungswirkung von Treibhausgasen als Grundlage seiner Rechnungen. Abweichende Einschätzungen, etwa jene des Atmosphärenphysikers Fred Singer oder von Frederick Seitz, ehemaliger Präsident der amerikanischen National Academy of Sciences, spielten für ihn kaum eine Rolle. Nordhaus hinterfragte die gängigen Annahmen über das Ausmass der CO₂-bedingten Erwärmung nicht. Wie stark die Erwärmung ausfällt und welche wirtschaftlichen Folgen sie hat, bleibt jedoch mit grossen Unsicherheiten verbunden.

Der Ökonom Robert Pindyck etwa kritisierte 2013 grundsätzlich, dass Klima-Wirtschafts-Modelle wegen ihrer unsicheren Annahmen nur begrenzt geeignet seien, konkrete politische Entscheidungen zu begründen. Exakte Zahlen können eben auch eine Sicherheit vortäuschen, die es nicht gibt.

Eine zwiespältige Bilanz

William Nordhaus hat zwar eine wichtige Frage in die Klimadebatte eingebracht: Stehen die Kosten einer Massnahme in einem vernünftigen Verhältnis zu ihrem Nutzen? Seine Modelle zeigten, warum maximaler Klimaschutz nicht automatisch eine gute Politik sein muss.

Doch er machte zugleich schwer überprüfbare Prognosen über künftige Schäden zur Grundlage politischer Empfehlungen. So lieferte er auch Argumente für die Einführung von CO₂-Steuern und für weitere staatliche Eingriffe. Darin liegt die Ironie seines Lebenswerks: Der Mann, der der Klimapolitik wirtschaftliche Grenzen setzen wollte, half mit, eine Politik zu legitimieren, die solche Grenzen meist nicht beachtet.