Cap Allon

Das weltweite Klimaziel von 1,5 °C wird anhand eines Zeitraums gemessen, der unmittelbar auf das kälteste, mehrere Jahrhunderte andauernde Intervall der letzten 8.000 Jahre folgte. Das ist nicht meine skeptische Interpretation. Es ist die Einschätzung des IPCC selbst.

In Kapitel 2 seines Sechsten Sachstandsberichts räumt der IPCC ein, dass die globalen Temperaturen nach der Warmzeit in der Mitte des Holozäns über Jahrtausende hinweg sanken und zwischen etwa 1450 und 1850 in der kältesten mehrhundertjährigen Periode seit 8.000 Jahren gipfelten. Die Organisation bringt großes Vertrauen in diese Schlussfolgerung zum Ausdruck.

Diese Jahrhunderte fielen mit der Kleinen Eiszeit zusammen, als strenge Winter, vorrückende Gletscher und wiederholte Ernteausfälle in Teilen Europas und darüber hinaus zu Nahrungsmittelknappheit und Hungersnöten führten. Diese Zeit fiel zudem mit mehreren Phasen außergewöhnlich schwacher Sonnenaktivität zusammen, darunter das Spörer-, das Maunder- und das Dalton-Minimum. Während des Maunder-Minimums (1645–1715) traten Sonnenflecken nur noch äußerst selten auf. Eine Reihe schwerer Vulkanausbrüche trug zusätzlich zur Abkühlung bei.

Doch die 1,5-°C-Grenze des Pariser Abkommens wird anhand des Durchschnitts der Jahre 1850–1900 berechnet – also der letzten Jahre und der unmittelbaren Zeit nach dieser historischen Kälteperiode. Der Weltklimarat (IPCC) bezeichnet dies als den frühesten Zeitraum, für den ausreichend vollständige globale Temperaturaufzeichnungen vorliegen. Doch wie vollständig und global waren diese tatsächlich?

Ein Copernicus-Bericht aus dem Jahr 2020 deckt die enormen Lücken auf. Zwischen 1850 und 1880 konzentrierten sich die Beobachtungen auf Teile Europas und Nordamerikas. Afrika, Südamerika und weite Teile Asiens waren kaum vertreten. Der Pazifik wurde fast gar nicht erfasst, während sich die Messungen im Atlantik und im Indischen Ozean weitgehend auf Schifffahrtsrouten beschränkten. Selbst diese Meeresmessungen stammten häufig aus Eimern mit Meerwasser, die an Deck der Schiffe gehoben wurden – Messungen, die heute erhebliche nachträgliche Korrekturen aufgrund von Verzerrungen erfordern.

Moderne Temperaturdatensätze füllen diese riesigen geografischen Lücken mit Hilfe statistischer Rekonstruktionen und Anpassungen historischer Messwerte. Die daraus resultierende globale Temperatur für das 19. Jahrhundert ist eine Schätzung, die aus lückenhaften Beobachtungen, korrigierten Messwerten und statistischen Annahmen zusammengestellt worden ist – und keine direkt gemessene globale Temperatur, wie der IPCC gerne behauptet.

Dennoch ist dies der Ausgangspunkt, an dem das weltweite 1,5-Grad-Erwärmungslimit gemessen wird, wobei Bruchteile eines Grads mittlerweile enorme politische und wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen.

[Hervorhebung vom Übersetzer]

Der IPCC bezeichnet seine Entscheidung als pragmatisch. „Bequem“ wäre vielleicht ein anderes Wort dafür. Man beginnt mit den Messungen am Ende des kältesten mehrhundertjährigen Zeitraums seit 8.000 Jahren, rekonstruiert Temperaturen in weiten Regionen, in denen niemand Messungen durchgeführt hat, und erhebt diese unsichere historische Schätzung dann zum Bezugspunkt für ein internationales Klimaziel. Warum sollten die Bedingungen einer der extremsten Kälteperioden der Menschheitsgeschichte als Maßstab dienen, an dem die zukünftige Erwärmung gemessen wird?

Wenn zudem das menschliche Wohlergehen das Ziel ist, sind die aussagekräftigen Maßstäbe Ernährungssicherheit, Sterblichkeit, Lebensstandard, Zugang zu Energie und nachweisbare klimabedingte Schäden – allesamt Bereiche, die sich erheblich verbessert haben und sich weiter verbessern –, und nicht einfach nur der Rückschlag nach einer der kältesten Phasen des Holozäns.

Link: https://electroverse.substack.com/p/record-november-snow-in-japan-greenlands?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE