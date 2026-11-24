Cap Allon
Erfundene Quellenangaben verbreiten sich in der begutachteten wissenschaftlichen Literatur und untergraben damit ein Publikationssystem, mit dessen Autorität öffentliche Ausgaben in Höhe von Billionen gerechtfertigt werden.
Eine neue Studie untersuchte 500.000 begutachtete Artikel und identifizierte dabei 1.135 offenbar erfundene Literaturangaben in 619 Publikationen.
Der Anteil der betroffenen Artikel stieg zwischen 2023 und Anfang 2026 um 265 % – von 6,3 auf 23 pro 10.000.
Die Forscher schätzen, dass etwa 8.500 veröffentlichte Artikel aus den fünf Fachgebieten mindestens einen erfundenen Verweis enthalten.
Auch die Klimaforschung ist von diesem Missstand nicht verschont geblieben.
So wurde beispielsweise ein in der Zeitschrift „Climate Risk Management“ von Elsevier veröffentlichter Artikel zurückgezogen, nachdem die Autoren eingeräumt hatten, KI-gestützte Tools verwendet zu haben, ohne die Quellenangaben angemessen zu überprüfen. Einige der zitierten Studien, auf die sie sich zur Untermauerung ihrer Arbeit stützten, existierten schlichtweg gar nicht.
Wissenschaftliche Autorität wird zunehmend zur Grundlage für enorme finanzielle Forderungen.
Am 5. November kündigte Bangladesch an, auf der COP31 auf eine Ausweitung der Klima-Kompensation zu drängen, und verwies dabei auf geschätzte jährliche klimabedingte Verluste in Höhe von 15,2 Milliarden US-Dollar. Das sind 15.200 Millionen US-Dollar pro Jahr – und das allein in einem einzigen Land.
Doch wie viel von diesen 15,2 Milliarden Dollar lässt sich tatsächlich auf menschliche CO₂-Emissionen zurückführen und nicht auf natürliche Wetterereignisse? Solche Berechnungen stützen sich auf zweifelhafte Studien zur Klimazuschreibung, die mit eigenen Modellen, Annahmen und enormen Unsicherheiten behaftet sind.
Wenn wissenschaftliche Fachzeitschriften nicht einmal zuverlässig Verweise auf Studien aufspüren können, die gar nicht existieren – was rutscht dann noch alles durch den Raster?
Die Begutachtung durch Fachkollegen wird von politischen Entscheidungsträgern weiterhin als Garantie für wissenschaftliche Autorität angeführt. Doch eine Begutachtung durch Fachkollegen ist kein Beweis. Und von den Steuerzahlern sollte nicht erwartet werden, dass sie allein aufgrund wissenschaftlicher Autorität Schecks in Höhe von mehreren Milliarden Dollar ausstellen.
Link: https://electroverse.substack.com/p/record-november-snow-in-japan-greenlands?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Nein. Steffen Kortré, energiepolitischer Sprecher der AfD im Bundestag, hat heute keine Rede gehalten. Es ging ja nur um den Haushalt seines AfD-internen Zuständigkeitsbereichs. Anscheinend ist ihm das eher nicht wichtig genug.
Kortré erhält von uns allen 10 bis 15.000 € im Monat.
Was macht der eigentlich beruflich?
Sich um seine Firma Trade Point Mobile UG kümmern? Die hat schließlich eine Bilanzsumme von zuletzt gut 300.000 € gehabt.
Anscheinend muss er Prioritäten setzen.
(Schönen Gruß an Eikes Vizepräsidenten Herrn Limburg: Beraten Sie ihn in Berlin weiterhin alternativ.)
Als Eike-Fan hätte ich in Bezug zu vorgeblich überbezahlten Politikern einen direkten Ansprechpartner im Verein.
Früher wurde plagiiert – heute wird halluziniert, oder?
Hat eigentlich der vom Eike-Vizepräsidenten Herrn Limburg supportete klima- und energiepolitische Sprecher der AfD, Herr Kontré, an der heutigen Bundestagsaussprache zum Bundeshaushalt zu Klima und Energie teilgenommen? Am Ende sogar geredet?
Da scheinen überall begnadete Zahlennihilisten wie der Evidenz-Teflon und geniale Faktenallergiker Lars Klingbeil („Ich will es für mich sehr deutlich sagen: Ich brauche keine Zahlen, die belegen, dass ein Weg richtig ist, auf Erneuerbare Energien zu setzen.“) am Werk zu sein. Wir brauchen unbedingt mehr dieser Messiasse der gefühlten Wahrheit. Ganz nach dem Ablassprediger Tetzel: „Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt.„
Eine neue Studie untersuchte 500.000 begutachtete Artikel und identifizierte dabei 1.135 offenbar erfundene Literaturangaben in 619 Publikationen.“
Das heißt, dass von 2023- 2026 nur 99,87 % der Arbeiten richtig zitieren, anstatt der 99,99 % wie in den Vorjahren? Ich bin schockiert…Regelrechter Sittenzerfall…
Immerhin hat bei dem genannten Fall der Klimawissenschaft das Peer-Review-Verfahren den Fehler aufgedeckt.
„Eine neue Studie untersuchte 500.000 begutachtete Artikel und identifizierte dabei 1.135 offenbar erfundene Literaturangaben in 619 Publikationen.“
Das heißt, dass von 2023- 2026 nur 99,87 % der Arbeiten richtig zitieren, anstatt der 99,99 % wie in den Vorjahren? Ich bin schockiert…Regelrechter Sittenzerfall…
Immerhin hat bei dem genannten Fall der Klimawissenschaft das Peer-Review-Verfahren den Fehler aufgedeckt.
Wieder mal nicht richtig gelesen? Es ging bei den 500 tsd um Studien aller Art und nicht nur um Klimastudien. Obwohl man dies erwarten sollte, die Menge, bei den Geldern die dafür locker gemacht wurden.
Und mal die KI wechseln, Ihre mag anscheinend Wiederholungen.
Der Ablasshandel im 21. Jahrhundert heisst „CO2 Bepreisung“, die Religion dahinter heisst „Klimarettung“. Alles wie gehabt….
Voll der passende Vergleich. Ich bin begeistert!
Mit dem CO2 hat man einen schönen Hebel gegen die Industrieländer in der Hand. Und die sind auch so verblödet, um auf den Schwindel hereinzufallen.
Pipi Langstrumpf-Wissenschaften