Cap Allon

Erfundene Quellenangaben verbreiten sich in der begutachteten wissenschaftlichen Literatur und untergraben damit ein Publikationssystem, mit dessen Autorität öffentliche Ausgaben in Höhe von Billionen gerechtfertigt werden.

Eine neue Studie untersuchte 500.000 begutachtete Artikel und identifizierte dabei 1.135 offenbar erfundene Literaturangaben in 619 Publikationen.

Der Anteil der betroffenen Artikel stieg zwischen 2023 und Anfang 2026 um 265 % – von 6,3 auf 23 pro 10.000.

Die Forscher schätzen, dass etwa 8.500 veröffentlichte Artikel aus den fünf Fachgebieten mindestens einen erfundenen Verweis enthalten.

Auch die Klimaforschung ist von diesem Missstand nicht verschont geblieben.

So wurde beispielsweise ein in der Zeitschrift „Climate Risk Management“ von Elsevier veröffentlichter Artikel zurückgezogen, nachdem die Autoren eingeräumt hatten, KI-gestützte Tools verwendet zu haben, ohne die Quellenangaben angemessen zu überprüfen. Einige der zitierten Studien, auf die sie sich zur Untermauerung ihrer Arbeit stützten, existierten schlichtweg gar nicht.

Wissenschaftliche Autorität wird zunehmend zur Grundlage für enorme finanzielle Forderungen.

Am 5. November kündigte Bangladesch an, auf der COP31 auf eine Ausweitung der Klima-Kompensation zu drängen, und verwies dabei auf geschätzte jährliche klimabedingte Verluste in Höhe von 15,2 Milliarden US-Dollar. Das sind 15.200 Millionen US-Dollar pro Jahr – und das allein in einem einzigen Land.

Doch wie viel von diesen 15,2 Milliarden Dollar lässt sich tatsächlich auf menschliche CO₂-Emissionen zurückführen und nicht auf natürliche Wetterereignisse? Solche Berechnungen stützen sich auf zweifelhafte Studien zur Klimazuschreibung, die mit eigenen Modellen, Annahmen und enormen Unsicherheiten behaftet sind.

Wenn wissenschaftliche Fachzeitschriften nicht einmal zuverlässig Verweise auf Studien aufspüren können, die gar nicht existieren – was rutscht dann noch alles durch den Raster?

Die Begutachtung durch Fachkollegen wird von politischen Entscheidungsträgern weiterhin als Garantie für wissenschaftliche Autorität angeführt. Doch eine Begutachtung durch Fachkollegen ist kein Beweis. Und von den Steuerzahlern sollte nicht erwartet werden, dass sie allein aufgrund wissenschaftlicher Autorität Schecks in Höhe von mehreren Milliarden Dollar ausstellen.

Link: https://electroverse.substack.com/p/record-november-snow-in-japan-greenlands?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE