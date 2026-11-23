Cliff Mass from the Cliff Mass Weather Blog

Vorbemerkung des Übersetzers: Wie üblich konzentriert sich der Autor Cliff Mass ausschließlich auf die USA. Weil aber ein El Nino auch bei uns medial wild bearbeitet wird, sind folgende Informationen eben nicht nur für die USA interessant. – Ende Vorbemerkung

Im letzten Monat hat sich die Meeresoberfläche abgekühlt, was erhebliche Auswirkungen auf unsere Zukunft hat.

Es wird kühler

Betrachten wir die Veränderung der Meerestemperatur in der vergangenen Woche (siehe unten). Und siehe da, an der Nordwestküste ist es massiv kühler geworden, an einigen Orten um 2 °C oder mehr.

Tatsächlich erstreckt sich diese Abkühlung über den gesamten Pazifik:

Warum kühler?

Vor unserer Küste haben sich immer wieder starke Tiefdruckgebiete gebildet, wie die Luftdruckanalyse vom Samstag um 10 Uhr (unten) zeigt.

Ein solches starkes Drucksystem erzeugt starke Winde, welche die obere Schicht des Ozeans durchmischen und kühles Wasser an die Oberfläche bringen.

Ironischerweise werden das Tiefdruckgebiet und das daraus resultierende kühle Oberflächenwasser durch die warmen tropischen Gewässer von El Niño verursacht, die im Pazifik einen „Wellenzug“ erzeugen:

Noch mehr kühles Wasser?

Der aktuelle El Niño schwächt sich ab. Laut dem jüngsten NOAA-Bericht haben die entsprechenden warmen Oberflächengewässer (im Nino-3.4-Gebiet) ihren Höchststand erreicht und nehmen nun ab (siehe unten).

Die tropischen Meerestemperaturen begannen um den 1. November herum zu sinken. Derzeit beträgt die Temperaturanomalie (Abweichung vom Normalwert) im Nino-3.4-Gebiet 2,2 °C. Bei der derzeitigen Abkühlungsrate wird es sich Anfang Dezember nicht mehr um einen sehr starken El Niño (2 °C oder mehr über dem Normalwert) handeln.

Die neuesten NOAA-Prognosen deuten darauf hin, dass er für den Rest der Wintersaison weiter sinken wird.

Nun möchte ich Sie überraschen, insbesondere nach all den Untergangsszenarien in den Medien. Ich halte es für durchaus möglich, dass in diesem Winter etwas sehr Positives eintreten wird.

Wir beginnen den Winter mit einem klassischen El-Niño-Muster, und die Wasservorkommen in Kalifornien und im Einzugsgebiet des Colorado River werden deutlich aufgefüllt. Das ist sehr hilfreich.

Wenn sich El Niño dann im Laufe des Winters abschwächt, erhält der Bundesstaat Washington erhebliche Niederschlagsmengen und eine hohe Schneedecke, sodass wir im nächsten Sommer gut versorgt sein werden.

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/11/18/el-nino-is-weakening-with-rapid-sea-surface-cooling-off-the-washington-coast/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE