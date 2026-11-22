Cap Allon

El Niño wird die globalen Temperaturen im Jahr 2027 wahrscheinlich steigen lassen. Doch danach könnte es zu einer abrupten Abkühlung kommen, die mit einem rasch abklingenden Sonnenzyklus, einem nahenden Sonnenminimum und einem schwächeren Sonnenzyklus 26 zusammenfällt.

Diese Woche warnte „Scientific American“, dass die durch El Niño freigesetzte außergewöhnliche Wärme die globalen Temperaturen dauerhaft über die im Pariser Abkommen festgelegte Schwelle von 1,5 °C hinaus treiben könnte. Doch El Niño ist ein natürlicher Ozean-Atmosphäre-Zyklus. Er erzeugt keine Wärme, sondern gibt sie ab und lässt die globalen Temperaturen vorübergehend steigen, weil die im tropischen Pazifik gespeicherte Wärme in die Atmosphäre entweicht. Ein großer Teil dieser zusätzlichen Energie wird anschließend ins All abgestrahlt.

In der Vergangenheit sind die während eines El-Niño-Ereignisses gestiegenen Temperaturen wieder stark gesunken, sobald im Pazifik ein La-Niña-Phänomen einsetzte.

Nach dem starken El-Niño-Ereignis von 1997–98 sanken die globalen Temperaturen zwischen 1998 und 1999, wobei die La-Niña-Bedingungen bis ins Jahr 2000 anhielten. Die darauf folgende Verlangsamung der globalen Erwärmung im Zeitraum 1998–2012 wurde von der NOAA teilweise auf das Vorherrschen von La-Niña-Bedingungen und die kühle Phase der Pazifischen Dekadischen Oszillation (PDO) zurückgeführt.

Heute hat sich dieses PDO-Abkühlungsmuster erneut fest etabliert und ist seit Januar 2020 negativ geblieben.

Der Index für Oktober 2026 lag bei -2,26.

Sollte sich der El Niño von 2026 in ein lang anhaltendes, starkes La Niña-Phänomen verwandeln – die Umkehr, die nach einer derart enormen Freisetzung gespeicherter Wärme im Pazifik zu erwarten ist –, während der PDO negativ bleibt, wäre mit einem raschen und starken Rückgang der globalen Temperaturen gegenüber ihrem für 2027 prognostizierten Höchststand zu rechnen. Und sollte der Pazifik in seiner kühlen Phase verharren, könnte sich diese Umkehr über Jahre hinweg fortsetzen.

Der 25. Sonnenzyklus schwächt sich rasch ab

Der etwa elfjährige Aktivitätszyklus der Sonne erreichte im Oktober 2024 mit einer geglätteten Sonnenfleckenzahl von 160,9 seinen Höhepunkt.

Seitdem ist die Aktivität laut SILSO stark zurückgegangen und lag im Oktober bei nur noch 45,7. Die monatlichen Werte schwanken, und vorübergehende Erholungen sind wahrscheinlich, doch insgesamt bewegt sich der Zyklus auf sein nächstes Minimum zu – und zwar weitaus schneller, als es die offiziellen Prognosen vorhersagen:

Eine starke Umkehr des La-Niña-Kühlungstrends könnte genau dann eintreten, wenn der 25. Sonnenzyklus auf sein Minimum zusteuert, wodurch zwei natürliche Kühlungs-Einflüsse zusammenwirken würden. Alle Augen werden dann auf den 26. Sonnenzyklus gerichtet sein. Erholt sich die Sonne wieder, oder ist der derzeitige Einbruch der Auftakt zu einer anhaltenden Stagnation? Eine derart anhaltende Schwäche der Sonne würde bis weit in die 2030er Jahre hinein, möglicherweise sogar darüber hinaus, einen kühlenden Einfluss ausüben.

Auch wenn dies höchst spekulativ ist, gibt es erste Anzeichen dafür, dass der folgende Sonnenzyklus schwach ausfallen könnte.

Eine Studie aus dem Jahr 2026 im „Astrophysical Journal“ prognostiziert einen schwachen Sonnenzyklus 26, der möglicherweise schwächer ausfallen könnte als der Zyklus 25. Forscher haben eine vorläufige Schätzung für den Höchststand von nur 100–120 Sonnenflecken vorgelegt, verglichen mit 160,9 im Zyklus 25 – das sind etwa 25–38 % weniger und könnte sogar unter dem historisch schwachen Zyklus 24 liegen, dem schwächsten seit mehr als einem Jahrhundert, der einen Höchststand von 116,4 Flecken erreichte.

Dies sind weiterhin vorläufige Projektionen.

Sollte sich der 26. Zyklus jedoch tatsächlich als deutlich schwächer erweisen, würde sich die gedämpfte Sonnenaktivität (mindestens) bis weit in die 2030er Jahre hinein erstrecken.

Zusammenfassung

Der bevorstehende El Niño wird 2027 wahrscheinlich für Wärme sorgen. Das ist durchaus zu erwarten. Die Geschichte zeigt jedoch, dass auf starke El-Niño-Ereignisse oft eine rasche Abkühlung folgte, die manchmal durch jahrelange, von La Niña geprägte Bedingungen noch verstärkt wurde.

Diesmal werden ein negativer PDO und ein abklingender Sonnenzyklus mit dieser Umkehr zusammenfallen.

Ein schwacher Sonnenzyklus 26 könnte, sollte er eintreten, einen zusätzlichen Abkühlungseffekt bewirken, nicht nur durch eine geringere Sonneneinstrahlung, sondern auch über sekundäre Prozesse wie z. B. den Svensmark-Effekt. Eine schwächere magnetische Abschirmung der Sonne lässt mehr galaktische kosmische Strahlung in die Erdatmosphäre eindringen, was die Ionisierung erhöht und die Bildung winziger Partikel in der Luft begünstigt. Diese können zu Wolkenkondensationskernen heranwachsen, wodurch sich möglicherweise die Bewölkung in den unteren Schichten verstärkt und mehr Sonnenlicht zurück ins All reflektiert wird – denn Wolken sind der natürliche Sonnenschutz der Erde.

Wie stark diese Umkehrung des Abkühlungstrends ausfallen und wie lange sie anhalten wird, hängt von der Stärke und Dauer dieser natürlichen Einflüsse ab.

„Scientific American“ und all die anderen, die sich auf eine dauerhafte Überschreitung der 1,5 °C-Schwelle des Pariser Abkommens verlassen, könnten ein böses Erwachen erleben, das ihre Propaganda zunichte macht. Der Pazifik könnte von außergewöhnlicher Wärme zu einer raschen, außergewöhnlichen Abkühlung umschlagen, gerade wenn die Sonnenaktivität auf ein Minimum absinkt – mit einem potenziell schwachen Sonnenzyklus 26, der dahinter wartet.

The COLD TIMES are returning.

Link: https://electroverse.substack.com/p/polar-vortex-threatens-europes-energy?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE