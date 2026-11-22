Vorbemerkung: Dieser Kältereport ist wieder deutlich länger als die vorigen. Ursache hierfür ist natürlich der zumindest in Teilen der Nordhemisphäre heftig einsetzende Winter. Aber auch von der Südhalbkugel, genauer aus Australien, kommen mitten im dortigen Sommer immer noch Meldungen über sehr kühles Wetter, vermutlich geschuldet der nach wie vor extrem kalten Antarktis.

Die Schlagzeilen der Woche

Re k ord- Kälte am Südpol

Europ a: Früh e Kälte – mehr winterliches Wetter zu erwarten

Australi en: ungewöhnlich kühles Wetter

China: Extremer Frosteinbruch

USA: Sehr früher Beginn der Ski-Saison in der Sierra

Alaska, USA: Schnee-Rekord in Anchorage gebrochen

USA: Massenschneefälle im Westen, Frost im Osten

Australi en: Weiterhin ungewöhnliche Frühjahrs-Kälte

USA, Kanada: rasche Ausbreitung einer Schneedecke

China, Russland: Kälte in China, Massenschneefälle in Fernost

Japan: Schnee-Rekorde gebrochen

USA: Fast 100 cm Neuschnee in der Sierra Nevada

Alpen: Schneehöhe von 2 m rückt näher

Gr ö nland: Starker Beginn der Saison mit Eiszuwachs

Re k ord- Kälte am Südpol

Am Südpol wurden drei Tages-Kälterekorde in Folge gebrochen.

Am 11. November sank die Temperatur an der Amundsen-Scott-Südpolstation auf -48,2 °C und brach damit den bisherigen Tagesrekord von -47,5 °C aus dem Jahr 1985.

Am 12. November sank die Temperatur auf -49,4 °C und brachen damit den Rekord von -47,3 °C aus dem Jahr 1985. Am 13. November folgte ein dritter Rekord mit -47,2 °C, womit der bisherige Tiefstwert von -46 °C aus dem Jahr 2006 übertroffen wurde.

Historischen Aufzeichnungen zufolge waren die Temperaturen nach dem 10. November noch nie unter -48 °C gefallen, wie aus Beobachtungen seit 1957 hervorgeht.

Die Kälte hat sich in diesem November über das ostantarktische Plateau ausgebreitet. Concordia (Dome C) verzeichnete am 6. November −59,8 °C, während die Temperatur in Vostok am 7. November auf −57,8 °C sank – außergewöhnlich niedrige Werte für diese fortgeschrittene Jahreszeit.

Die außergewöhnliche Kältewelle im November folgt auf ein ohnehin schon außergewöhnlich kaltes Jahr am Südpol.

Der September wies einen Durchschnittstemperaturwert von -63,6 °C auf – der kälteste September seit 1995 –, während der Zeitraum von April bis September einen Durchschnittstemperaturwert von nur -60,9 °C verzeichnete – der zweitkälteste Winter in der fast 70-jährigen Beobachtungsgeschichte der Station.

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Europ a: Früh e Kälte – mehr winterliches Wetter zu erwarten

Ein heftiger Kälteeinbruch hat in weiten Teilen Europas Minustemperaturen gebracht und dabei mehrere lokale Rekorde gebrochen.

In Großbritannien sank die Temperatur am 14. November in South Newington, Oxfordshire, auf -7,2 °C – der niedrigste Wert des Landes im Herbst 2026. Zuvor waren am Vortag in Sennybridge, Wales, -6,6 °C gemessen worden.

Zu den täglichen Tiefsttemperaturrekorden gehörten:

Hampstead, London: Drei aufeinanderfolgende Tagesrekorde vom 13. bis 15. November, darunter -2,7 °C am 14. November.

Sheffield: 1,8 °C am 14. November und -0,2 °C am 15. November – beides neue Rekorde in der Messreihe der örtlichen Wetterstation.

Marlborough, Wiltshire, reached -5.6C (21.9F), its coldest November night since 2016.

In Marlborough, Wiltshire, wurden -5,6 °C gemessen – die kälteste Novembernacht seit 2016.

Auch in Suffolk, Bedfordshire, Herefordshire, Worcestershire, Shropshire und Essex gab es Frost mit Temperaturen unter -5 °C.

In Norwegen wurden vom 12. bis 13. November mindestens acht Tagesrekorde für die niedrigsten Höchsttemperaturen gebrochen:

…

Wegen der Länge dieses Kältereports werden die von Cap Allon aufgeführten fünf Stationen hier nicht einzeln aufgeführt. Alle fünf verzeichneten die bislang tiefsten November-Temperaturen dieses Jahrhunderts. A. d. Übers.

Im Landesinneren war es noch kälter.

In Karasjok (Finnmark) sank die Temperatur am 13. November auf -22,3 °C bei einer Tageshöchsttemperatur von nur -18,4 °C – fast 16 °C unter dem Normalwert.

In Schweden sank die Temperatur in Karesuando auf –19,6 °C, in Naimakka auf –17,8 °C und in Mierkenis auf –17,6 °C.

In Frankreich brachte der 14. November weit verbreiteten Frost: -5,7 °C in Luxeuil, -5,6 °C in Nevers, -5,4 °C in Guéret-Saint-Laurent und -5,1 °C in Épinal. In Beauvais wurden -4,3 °C gemessen, in Reims-Prunay -4,2 °C.

Auch die Tages-Tiefsttemperaturrekorde wurden gebrochen:

…

Siehe meine Bemerkung oben. Hier werden vier Stationen gelistet. A. d. Übers.

In Deutschland erlebte Baden-Württemberg die kälteste Nacht des Herbstes 2026. In Messstetten sank die Temperatur auf -5,6 °C, in Albstadt auf -5,1 °C und in Stetten am kalten Markt auf -4,8 °C.

Auch in Belgien wurden Tages-Tiefstwerte verzeichnet:

Uccle: 0,7 °C am 13. November und -0,7 °C am 14. November – zwei Rekorde an aufeinanderfolgenden Kalendertagen.

Weitere fünf Stationen werden einzeln gelistet.

In den Niederlanden wurden in De Bilt -1,3 °C gemessen bei einem Tagesmittelwert von nur 2,4 °C – 5,1 °C unter dem Normalwert.

Auch Mitteleuropa blieb davon nicht verschont. In Horská Kvilda (Tschechien) sank die Temperatur am 15. November auf -11,6 °C.

Die Station Březolupy brach zudem zwei Tages-Tiefstwertrekorde, nämlich am 14. November mit –2,3°C und am 15. November mit –0,5°VC.

Simuliert wird für die folgenden Tage noch kältere Luft mit dem Beginn einer nordöstlichen Strömung.

Link: https://electroverse.substack.com/p/record-cold-at-the-south-pole-europes?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

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Meldungen vom 17. November 2026:

Australi en: ungewöhnlich kühles Wetter

Nur noch zwei Wochen bis zum Sommeranfang, und Südaustralien erlebt bereits eine weitere Welle ungewöhnlicher Kälte mit weit verbreiteten Frostperioden und gebrochenen Tagesrekorden.

Am 16. November sank die Temperatur in Grove, Tasmanien, auf -1,1 °C und brach damit den bisherigen Rekord für den 16. November von 1,3 °C aus dem Jahr 2025.

Auf dem Festland sank die Temperatur in Wudinna, Südaustralien, auf 2,3 °C und unterbot damit den Rekord von 2,7 °C) aus dem Jahr 2022 – rund 9,4 °C unter dem Durchschnitt.

In ganz Südaustralien gab es weitere bemerkenswerte Tiefstwerte, darunter:

…

Auch hier wird auf die Auflistung der sechs von Cap Allon genannten Stationen verzichtet. A. d. Übers.

Auch die Tagestemperaturen blieben niedrig.

Am Mount Baw Baw in Victoria wurden lediglich 4,2 °C gemessen, rund 8,1 °C unter dem November-Durchschnitt.

Die Kälte hielt bis zum 17. November an und breitete sich bis ins Landesinnere von New South Wales aus, wo die Nachttemperaturen 8 °C unter dem Normalwert lagen.

Dies folgte auf den Kälteeinbruch vom 7. bis 9. November, der in den australischen Alpen für späten Schneefall sorgte und unter anderem am Mount Hotham (-5,9 °C), in Falls Creek (-5,6 °C) und in Goulburn (-2,1 °C) neue Tages-Kälterekorde brachte.

Am 9. November verzeichnete der Hafen von Sydney seine niedrigste jemals gemessene Novembertemperatur (10,9 °C), während Lithgow mit -0,8 °C sein monatliches Tiefstwert-Gleichstand erreichte. Selbst das für seine Hitze bekannte Marble Bar in Westaustralien brach am 11. November seinen Rekord für die niedrigste Höchsttemperatur im November und erreichte nur 26,2 °C – 14,3 °C unter dem Durchschnitt.

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China: Extremer Frosteinbruch

Eine Kältewelle fegt über China hinweg und bringt starken Schneefall, weitreichende Verkehrsbeeinträchtigungen und stark sinkende Temperaturen mit sich.

Der Schneefall in der Inneren Mongolei führte am 16. November zu Verkehrsbeschränkungen auf 16 Autobahnen, wobei bis 10 Uhr vormittags 109 Mautstellen geschlossen wurden.

Zwischen dem 14. und 16. November verzeichneten 557 Messstationen in der Inneren Mongolei Niederschläge, wobei es stellenweise zu außergewöhnlich starken Schneefällen kam.

Nun breitet sich die Kälte aus. Am frühen Morgen des 17. November wurden in Tulihe in der Inneren Mongolei -27,5 °C gemessen.

Es wird erwartet, dass sich der Frost bis zum 19. November auch in anderen Gebieten weiter verstärkt; für Hailar werden Temperaturen bis -23 °C vorhergesagt.

Im Osten von Heilongjiang und Jilin drohen starke Schneefälle mit Schneehöhen von stellenweise fast 25 cm.

Bis zum 20. November wird erwartet, dass die Nachtfröste den Süden von Shaanxi erreichen.

Eine weitere Kältewelle wird für den 22. November erwartet.

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USA: Sehr früher Beginn der Ski-Saison in der Sierra

Aufeinanderfolgende Schneestürme in der Sierra Nevada haben mehrere Skigebiete dazu veranlasst, vorzeitig zu öffnen, während sich bereits ein noch größerer Sturm nähert.

Palisades Tahoe hat seine Eröffnung auf den 21. November vorverlegt, nachdem dort in der vergangenen Woche 66 cm Schnee gefallen waren.

Dodge Ridge wird ebenfalls am Samstag eröffnen – die „früheste Eröffnung seit JAHREN“ – ebenso wie Bear Valley und China Peak.

Mammoth Mountain ist bereits seit dem 5. November geöffnet, acht Tage früher als geplant, während Mt. Rose am 6. November eröffnet hat.

Und es schneit weiter.

Für die oberen Hänge von Palisades Tahoe werden vom 18. bis 19. November im Rahmen eines Sturms unter der Woche weitere 76–102 cm Schnee erwartet, und für die Thanksgiving-Woche sind weitere Stürme angekündigt.

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Alaska, USA: Schnee-Rekord in Anchorage gebrochen

Starker Schneefall hat in Anchorage einen fast ein halbes Jahrhundert alten Tagesrekord für Schneefall gebrochen.

Am 15. November fielen in der Stadt 14 cm Schnee, womit der bisherige Rekord von 8 cm aus dem Jahr 1977 übertroffen wurde. Der NWS bestätigte den Rekord anhand von Beobachtungen, die bis ins Jahr 1952 zurückreichen.

Weiter südlich wurden noch höhere Gesamtmengen gemeldet: In der Nähe von Ninilchik auf der Kenai-Halbinsel fielen 38 cm Schnee.

Schnee und Eisregen behinderten den Verkehr bis in den Montag hinein und zwangen sogar die Air Force One [= die Maschine des US-Präsidenten; A. d. Übers.] dazu, ihren geplanten Tankstopp in Anchorage abzusagen und stattdessen nach Fairbanks umzuleiten.

Link: https://electroverse.substack.com/p/australia-shivers-big-freeze-hits?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

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Meldungen vom 18. November 2026:

USA: Massenschneefälle im Westen, Frost im Osten

Die kalifornische Sierra Nevada bereitet sich auf einen heftigen Schneesturm vor, während eine außergewöhnlich frühe Störung des Polarwirbels droht, dem Osten der Vereinigten Staaten schon weit vor der Zeit einen Vorgeschmack auf den Winter zu bescheren.

In der Sierra Nevada sind in dieser Woche bereits 30 bis über 60 cm Schnee gefallen, und für den Zeitraum von Mittwoch bis Freitag werden weitere 60–120 cm vorhergesagt.

Ein kräftiger Sturmwirbel über dem Pazifik der kalte Luft aus dem Golf von Alaska herabzieht, wird in tieferen Lagen sintflutartige Regenfälle sowie in höheren Lagen außergewöhnlich starken Schneefall bringen: Für den Donner Summit werden weitere 76–86 cm vorhergesagt, wobei auch am Mammoth Mountain, in Palisades Tahoe und am Mt. Rose erhebliche Schneemengen erwartet werden.

Der Schnee wird die ohnehin schon früh begonnene Skisaison in Kalifornien weiter beflügeln, auch wenn Schneesturmbedingungen, erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen und eine erhöhte Lawinengefahr die Aktivitäten auf den Pisten vorübergehend einschränken werden.

Während El Niño dazu beiträgt, das stürmische Wettergeschehen in Kalifornien anzutreiben, könnte die rekordfrühe Umkehrung des Polarwirbels im November im Osten erhebliche Kälte bringen.

Prognostiker rechnen für den 29. November mit einem Schneesturm in Teilen des Nordostens und Neuenglands – ein ungewöhnlich früher Wintereinbruch. Atmosphärische Modelle deuten zunehmend auf eine Blockade in den hohen Breitengraden und einen negativen NAO gegen Monatsende hin. Solche Muster können die übliche West-Ost-Strömung stören und dazu führen, dass arktische Luft nach Süden bis nach Nordamerika und Europa vordringt.

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Australi en: Weiterhin ungewöhnliche Frühjahrs-Kälte

Zwischen dem 17. und 18. November sind in ganz Australien weitere sieben Tageskälterekorde gebrochen worden, wobei der meteorologische Sommer nun weniger als zwei Wochen entfernt ist.

Tasmanien wurde am Mittwochmorgen erneut von weit verbreitetem Frost heimgesucht.

Zu den vorläufigen Rekorden zählen:

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Hier werden fünf Stationen einzeln gelistet.

Liawenee unterbot seinen bisherigen Rekord um 2,4 °C, während Butlers Gorge einen 41 Jahre alten Rekord brach.

Auch die Tageskälte war beeindruckend.

Am 17. November wurden in Westaustralien sowohl in Norseman als auch in Newdegate Rekordtiefwerte bei den Tageshöchsttemperaturen verzeichnet: Mit Höchstwerten von nur 19,3 °C bzw. 18,6 °C wurden die Rekorde aus den Jahren 2005 und 2004 gebrochen.

Dies folgt auf die am Montag in Grove und Wudinna gemessenen Tageskälterekorde, über die gestern berichtet wurde.

Weitere Kälte ist in Sicht.

Link: https://electroverse.substack.com/p/feet-of-snow-out-west-freezing-lows?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

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Meldungen vom 19. November 2026:

USA, Kanada: rasche Ausbreitung einer Schneedecke

Vom Süden Albertas bis zu den Bergen von Colorado hält der Winter schon früh Einzug.

Starker Schneefall bedeckte am Mittwoch den Süden von Alberta und führte zu weitreichenden Verkehrsbeeinträchtigungen und Straßensperrungen.

Environment Canada meldete 33 cm in Taylorville, 28 cm in Lethbridge, jeweils 20 cm in Carway und Stavely sowie 15 cm in Calgary.

Jenseits der US-Grenze verzeichnete Great Falls in Montana am 17. November eine Rekord-Schneehöhe von 15 cm und übertraf damit den bisherigen Tagesrekord von 13 cm aus dem Jahr 1985. In Great Falls sind in dieser Saison bereits 64 cm Schnee gefallen, gegenüber einer Norm von 29 cm zu diesem Zeitpunkt (und nur 3 cm in der letzten Saison).

Weiter südlich brach Ely in Nevada mit 11 cm seinen Schneerekord vom 17. November und übertraf damit die 8 cm aus dem Jahr 1988.

Rekord-Schneemenge in Colorado

Die San Juan Mountains in Colorado erleben einen außergewöhnlichen Start in den Winter.

Am 18. November meldete die SNOTEL-Station Beartown, die auf einer Höhe von 3.530 Metern liegt, ein Schneewasseräquivalent (SWE) von 33,5 cm – das sind 388 % des saisonalen Medians und der höchste Wert für dieses Datum seit Beginn der Aufzeichnungen vor 45 Jahren. Die Schneehöhe hat 102 cm erreicht.

In den Flussgebieten der Flüsse San Miguel, Dolores, Animas und San Juan im Südwesten Colorados liegt die Schneedecke bei 181 % des Normalwerts, wobei Middle Creek 263 %, Red Mountain Pass 235 % und Slumgullion 210 % erreichen.

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China, Russland: Kälte in China, Massenschneefälle in Fernost

Eine heftige Kältewelle breitet sich weiter nach Süden durch China aus, während starker Schneefall das Leben im russischen Fernen Osten beeinträchtigt.

Das Nationale Meteorologische Zentrum Chinas bestätigte bis Donnerstagmorgen weitreichende Temperaturstürze bis 12 °C. In Mohe, nahe der russischen Grenze, sank die Temperatur beispielsweise auf -24 °C.

Für den nördlichen Teil des Großen Khingan-Gebirges werden bis zum Ende der Woche Tiefsttemperaturen von -30 °C vorhergesagt, wobei bis Freitagmorgen auch im Norden der Provinzen Henan, Jiangsu und Anhui Minustemperaturen erwartet werden.

In der Inneren Mongolei, in Heilongjiang, Jilin und Hebei hat es stark geschneit, und auch Weihai auf der Halbinsel Shandong hat bereits vorzeitig den ersten Schnee der Saison erhalten.

Unterdessen sorgen jenseits der russischen Grenze Schneestürme für weitreichende Beeinträchtigungen.

Wladiwostok meldete am 18. November Probleme, während die Nachbarstädte Nachodka und Partizansk in einer einzigen Nacht mehr als ein Drittel ihrer üblichen Niederschlagsmenge für den November verzeichneten.

Weiter nördlich zwang starker Schneefall am Donnerstag zur Schließung des Flughafens Sowetskaja Gawan in der Region Chabarowsk, und in der gesamten Region wurden Räummannschaften eingesetzt.

Link: https://electroverse.substack.com/p/snow-building-fast-across-the-western?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

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Meldungen vom 20. November 2026:

Japan: Schnee-Rekorde gebrochen

Ein weiterer Kaltlufteinbruch sorgt im Norden Japans für rekordverdächtige Schneefälle, wobei die seit 1983 gemessenen November-Rekorde gebrochen wurden.

Starker Schneefall hat weite Teile von Hokkaido und Nord-Honshu heimgesucht, wobei in der Präfektur Akita besonders hohe Schneemengen zu verzeichnen sind.

Am 20. November brach Aniai mit 19 cm Schneefall in sechs Stunden einen November-Rekord und übertraf damit die 18 cm aus dem Jahr 2002. Im nahegelegenen Daishoji wurden zwei November-Rekorde aus dem Jahr 1983 eingestellt: 23 cm in sechs Stunden und 28 cm in 12 Stunden. Die Schneefallaufzeichnungen an beiden Messstationen reichen bis ins Jahr 1979 zurück.

In Yuwa (Flughafen Akita) fielen innerhalb von 12 Stunden 32 cm Schnee, womit der bisherige Allzeitrekord der Messstation von 29 cm aus dem Februar 2020 gebrochen wurde. Auch die November-Schneefallrekorde der Station für drei, sechs, 24, 48 und 72 Stunden wurden gebrochen.

Es versteht sich von selbst, dass die Schneehöhen in ganz Akita für diese Jahreszeit außergewöhnlich hoch sind. Am Freitagnachmittag lag die Schneehöhe in Daishoji bei 28 cm gegenüber einer Norm von nur 1 cm, während in Yuzawa 21 cm gemessen wurden, ebenfalls bei einer Norm von 1 cm.

Weiter südlich hat der Schnee die Berge in Zentral-Honshū erreicht, wobei in Shinano in der Präfektur Nagano innerhalb von nur sechs Stunden 19 cm fielen.

Bis zum Samstag wird weiterer starker Schneefall erwartet, wobei im Norden Japans Schneestürme drohen.

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USA: Fast 100 cm Neuschnee in der Sierra Nevada

Der Winter gewinnt im Westen der Vereinigten Staaten weiter an Fahrt, wobei in der Sierra Nevada fast 100 cm Neuschnee gefallen sind.

Zu den am 19. November gemeldeten Gesamt-Schneefallmengen zählen 89 cm) in der Nähe von Bear Valley, 81 cm auf dem Gipfel des Mammoth Mountain und 66 cm in Kingvale.

Das Central Sierra Snow Laboratory der UC Berkeley verzeichnete innerhalb von 24 Stunden 77 cm, womit sich die wöchentliche Gesamtmenge auf 150 cm belief. Die Schneemenge des Labors im November liegt nun bei 165 cm – das sind 177 % des Monatsdurchschnitts von 93 cm – und belegt damit den geteilten zweiten Platz unter den schneereichsten Novembermonaten der letzten 30 Jahre, wobei noch 11 Tage des Monats verbleiben.

Jenseits der Grenze zu Nevada fielen am Mt. Rose innerhalb von 24 Stunden 91 cm.

Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) ist das Schneewasseräquivalent (SWE) am Ebbetts Pass auf 617 % des saisonalen Medians gestiegen, am Mt. Rose auf 376 % und in Palisades Tahoe auf 265 %.

Weiter im Landesinneren stellte Elko in Nevada seinen am 18. November 1955 aufgestellten Schneefallrekord von 6,4 cm ein.

In den Wasatch Mountains in Utah fielen in Alta und Snowbird 48 cm bzw. 46 cm Schnee, wobei bis Samstag weitere 30–60 cm vorhergesagt sind.

Für nächste Woche werden weitere Stürme vom Pazifik erwartet.

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Alpen: Schneehöhe von 2 m rückt näher

Aufeinanderfolgende Atlantikstürme in Verbindung mit strenger arktischer Kälte bedecken die italienischen Alpen mit Schnee, wobei die Schneehöhen in anderen Teilen der Westalpen fast zwei Meter erreichen.

Am 19. November meldete Cervinia Schneehöhen von 105 cm am Plateau Rosà, 95 cm am Cime Bianche Laghi und 75 cm am Plan Maison – ein Zuwachs von 40–45 cm in nur zwei Tagen.

An anderen Orten wurden 62 cm in Rhêmes-Saint-Georges und 55 cm am Lago Agnel gemessen.

Jenseits der Grenze in der Schweiz meldete das SLF-Beobachtungsnetz am frühen Freitagmorgen am Glacier de l’Evole eine Schneehöhe von 177 cm. Die Schneehöhe in L’Ecreuleuse stieg innerhalb von nur 72 Stunden um 82 cm auf 113 cm.

In Frankreich erreichte die Schneehöhe am Donnerstag in La Plagne–Bellecôte 122 cm. In Val d’Isère wird bis Sonntagabend eine Schneehöhe von zwei Metern prognostiziert.

Der Schnee hat sich auch nach Osten in die Dolomiten und die österreichischen Alpen ausgebreitet. Und es wird weiterer Schneefall erwartet.

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Gr ö nland: Starker Beginn der Saison mit Eiszuwachs

Die grönländische Eiskappe nimmt weiterhin mit beeindruckender Geschwindigkeit an Masse zu.

Nach den neuesten DMI-Daten hat Grönland am 19. November weitere 4,2 Milliarden Tonnen an Masse hinzugewonnen, wodurch sich die kumulierte Oberflächen-Massenbilanz (SMB) auf 221,7 Gt belief – rund 40 % mehr als in der letzten Saison (die letztendlich die sechststärkste Saison seit Beginn der Aufzeichnungen war).

Dies ist der höchste Wert für den 19. November im öffentlich zugänglichen Archiv des DMI (das bis ins Jahr 2017 zurückreicht). Eine Analyse des längerfristigen GEUS/PROMICE-Datensatzes ordnet die Saison 2026–27 auf den fünften Platz unter den 41 Saisons ein, hinter den Saisons 2016–17, 2008–09, 2017–18 und 2015–16.

Die Zuwächse an der Oberfläche liegen in diesem Datensatz um 21 % über dem 40-Jahres-Durchschnitt.

Link: https://electroverse.substack.com/p/snow-records-fall-in-japan-three?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

Wird fortgesetzt mit Kältereport Nr. 48 / 2026

Redaktionsschluss für diesen Report: 20. November 2026

Zusammengestellt und übersetzt von Christian Freuer für das EIKE