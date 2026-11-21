Der Klimawandel, eines der wichtigsten Themen der Demokratischen Partei im vergangenen Jahrzehnt, spielte bei den Zwischenwahlen so gut wie keine Rolle.

Anthony Watts

Bei den Zwischenwahlen 2026 geschah etwas Bemerkenswertes. Die Demokraten erzielten einen großen Sieg, die Republikaner mussten eine schwere Niederlage hinnehmen, und doch war eines der wichtigsten Themen der Demokratischen Partei des vergangenen Jahrzehnts fast nirgends zu finden: der Klimawandel.

Das ist nicht meine Interpretation. Axios brachte es ziemlich auf den Punkt: „Die Demokraten haben den Klimawandel jahrelang zu einem Kernpunkt ihrer Wahlkampagnen gemacht, aber in diesem Jahr haben sie ihn kaum erwähnt.“ Axios fügte hinzu, die Zwischenwahlen hätten gezeigt, „wie weit das Thema auf der politischen Prioritätenliste nach unten gerutscht ist“.

Das könnte eine der wichtigsten politischen Erkenntnisse sein, die sich aus den Wahlen im November ergeben haben.

Werfen wir einen Blick auf die Exit-Umfrage von NBC News. Für 39 Prozent der Wähler war die Wirtschaft das wichtigste Thema. An zweiter Stelle stand mit 32 Prozent der Zustand der Demokratie. Es folgte die Einwanderung mit 14 Prozent. Das Gesundheitswesen, die Außenpolitik und die Kriminalität rundeten die Liste ab.

Der Klimawandel gehörte nicht zu den wichtigsten Themen.

Als die Wähler gefragt wurden, was ihre Wahlentscheidung beeinflusst habe, wurde das Bild noch deutlicher. 90 Prozent der Wähler betrachteten Korruption in der Regierung als entscheidenden oder wichtigen Faktor. Die Lebenshaltungskosten wurden von 89 Prozent genannt, die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze von 73 Prozent und sogar künstliche Intelligenz und Rechenzentren von 56 Prozent.

Auch hier fiel der Klimawandel durch seine Abwesenheit auf.

Das bedeutet nicht, dass die Wähler plötzlich zu Klimaskeptikern geworden sind. Es bedeutet etwas politisch viel Bedeutenderes: Nach jahrzehntelangen Warnungen, dass der Klimawandel angeblich eine existenzielle und eine sofortige Umgestaltung der Weltwirtschaft erfordernde Krise darstelle, hatten die meisten Amerikaner dringlichere Sorgen.

Sie machten sich Gedanken über Lebensmittel, Benzin, Stromrechnungen, Wohnraum, Korruption, Einwanderung und die Frage, ob sie sich ihren Lebensunterhalt noch leisten könnten. Selbst die Klimabewegung scheint dies zu verstehen, auch wenn sie nicht gerade darauf erpicht zu sein scheint, es zuzugeben.

Climate Power gab eine eigene Umfrage nach der Wahl in Auftrag und erklärte die Wahl zu einem Sieg für saubere Energie. Die Umfrage ergab, dass 64 Prozent Präsident Trump dafür verantwortlich machten, die Energiepreise in die Höhe getrieben zu haben, und 34 Prozent gaben an, sie wünschten sich eine stärkere Nutzung erneuerbarer Energien.

Na gut. Aber beachten Sie, womit Klimaaktivisten jetzt werben: Erschwinglichkeit.

Nicht schmelzende Eiskappen. Nicht Eisbären. Nicht Kipppunkte. Nicht 12 Jahre, um den Planeten zu retten: sondern niedrigere Energiekosten.

Axios berichtete, dass selbst langjährige Verfechter des Klimaschutzes einen Kurswechsel vollzogen hätten. Senator Ed Markey, Mitverfasser des „Green New Deal“, spielte den Vorschlag während seines Wahlkampfs herunter. Der designierte Senator aus Texas James Talarico sprach davon, Arbeitsplätze in der Öl- und Gasindustrie zu sichern und gleichzeitig erneuerbare Energien auszubauen. Die Demokraten führten ihren Wahlkampf im Allgemeinen unter den Themen Kraftstoffpreise, Stromrechnungen und Erschwinglichkeit.

Die Wahl war kein als „Wahl der Lebenshaltungskosten“ getarntes Mandat für Klimaschutzmaßnahmen. Es war eine Wahl der Lebenshaltungskosten, die Klimaaktivisten nun für sich zu beanspruchen versuchen.

Selbst „Inside Climate News“ räumte ein, dass die Kandidaten den Klimawandel während des Wahlkampfs selten namentlich erwähnten. Umweltaktivisten erklärten dennoch, dass die Ergebnisse eine Chance für eine „erneuerte Klimapolitik“ böten.

Natürlich haben sie das. Wenn eine Organisation dazu da ist, die Klimapolitik voranzutreiben, wird jede Wahl nach Auszählung der Stimmen zu einer Klimawahl. Unterdessen zeigen die politischen Entscheidungsträger auf der anderen Seite des Atlantiks eine ganz ähnliche Verschiebung ihrer Prioritäten.

Die UN-Klimakonferenz COP31 findet derzeit in Antalya in der Türkei statt. Doch am Eröffnungstag des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs fehlten die Regierungschefs der fünf größten CO₂-Emittenten: China, die Vereinigten Staaten, Indien, Russland und Japan. Nach Berechnungen des „Guardian“ entfielen auf die anwesenden Staats- und Regierungschefs lediglich 14 Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen.

Das ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie tief der jährliche Klimazirkus gesunken ist. Unterdessen verbreiten Aktivisten wie Greta Thunberg nach wie vor die gleiche abgedroschene Botschaft vom Klimakollaps und behaupten: „Die Ergebnisse der Verhandlungen könnten für ‚unzählige Menschen‘ über Leben und Tod entscheiden.“

Wie Tilak Doshi kürzlich hervorhob, besteht das Kernstück der COP31 zunehmend aus einer Sammlung freiwilliger Zusagen und „Fahrplänen“. Ein Ausstieg aus fossilen Brennstoffen steht nicht einmal offiziell auf der Tagesordnung. Das Gastgeberland Türkei positioniert sich gleichzeitig als wichtiger Öl- und Gastransitknotenpunkt, während Kohle nach wie vor fast ein Drittel ihres Stroms liefert.

Die Welt mag zwar weiterhin von „Netto-Null“ sprechen, doch ihr Handeln lässt nicht erkennen, dass „Netto-Null“ ihre höchste Priorität wäre.

Selbst die Vereinten Nationen haben die Realität stillschweigend anerkannt. Ihr „Emissions Gap Report 2026“ besagt, dass die Welt nun auf dem besten Weg ist, die viel beschworene 1,5-°C-Schwelle zu überschreiten. Um bis zum Jahr 2100 gemäß dem vom UNEP bevorzugten Szenario wieder auf 1,5 °C zu kommen, müssten die globalen Treibhausgasemissionen bis 2035 um 45 Prozent und bis 2040 um 69 Prozent gegenüber dem Niveau von 2025 sinken. Die aktuellen nationalen Zusagen würden bei weitem nicht zu solchen Reduktionen führen.

Jahrelang haben uns Aktivisten gesagt, 1,5 °C sei eine Grenze, welche die Menschheit nicht überschreiten dürfe. Nun, da das Überschreiten dieser Grenze als unvermeidbar gilt, wurde die Frist einfach neu formuliert. Die Apokalypse wurde verschoben.

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum die Öffentlichkeit möglicherweise nicht mehr zuhört: Der Klimaalarmismus hat ein Glaubwürdigkeitsproblem entwickelt.

Wie ein kürzlich erschienener Artikel mit dem Titel „Climate Alarmism is Toxic“ zeigt [in deutscher Übersetzung hier], stützt sich die Klima- und Gesundheitsbranche zunehmend auf modellierte Schätzungen und neu entwickelte Kennzahlen wie die „Klimatauglichkeit“, selbst wenn die tatsächlichen Ergebnisse nicht mitspielen. Malaria ist ein aufschlussreiches Beispiel. Vorhersagen über eine klimabedingte Verschlimmerung der Malaria sind seit Jahrzehnten gang und gäbe, doch die Malaria-Sterblichkeit ist im gleichen Zeitraum in weiten Teilen der Welt dramatisch gesunken.

Irgendwann fällt den Menschen auf, wenn Prognosen und Realität immer weiter auseinanderklaffen. Genau das ist auch in der Politik passiert.

Jahrelang beharrten Aktivisten darauf, dass der Klimawandel das Leitprinzip der Energiepolitik, des Verkehrs, des Wohnungswesens, der Landwirtschaft und sogar des Finanzwesens sein müsse. Doch als die Wähler im November 2026 in die Wahlkabinen gingen, sprachen sie über Wirtschaft, Demokratie, Korruption und die Lebenshaltungskosten. Und als die Politiker diese Stimmen gewinnen wollten, sprachen auch sie über diese Themen.

Die Ironie ist kaum zu übersehen. Die Demokraten haben gerade einen ihrer größten Siege bei den Zwischenwahlen seit Jahren errungen, während sie den Klimawandel weitgehend wieder in den Hintergrund gedrängt haben. Gleichzeitig kämpft die COP31 um Aufmerksamkeit, während die Staats- und Regierungschefs der weltweit größten Emittenten Wichtigeres zu tun haben.

Die Klimabewegung veranstaltet weiterhin Konferenzen, veröffentlicht Berichte, fordert sofortiges Handeln und warnt davor, dass die Zeit knapp wird. Doch außerhalb der Konferenzsäle und Aktivistenorganisationen hat sich etwas verändert.

Die Menschen müssen Rechnungen bezahlen. Regierungen brauchen zuverlässige Energie. Entwicklungsländer wollen Wirtschaftswachstum. Die Wähler wollen erschwingliche Lebensmittel, Benzin, Strom und Wohnraum. Politische Führer, die diese Realitäten ignorieren, müssen irgendwann feststellen, dass die Wähler ihre eigenen Prioritäten haben.

Das vielleicht deutlichste Urteil über den Stand des Klimaaktivismus im Jahr 2026 kam nicht von einem Skeptiker, einem Republikaner oder einem Ölkonzern. Es kam aus den Wahlkampagnen der Demokraten selbst.

Sie stellten fest, dass einer der besten Wege, eine Wahl zu gewinnen, darin bestand, nicht mehr über den Klimawandel zu sprechen.

Die Aktivisten rufen immer noch, dass die Welt jetzt handeln muss. Der Rest der Welt scheint zunehmend zu sagen: „Wir haben euch gehört.“ Und gehen dann einfach zur Tagesordnung über.

Anthony Watts is a Senior Fellow for environment and climate at The Heartland Institute

Link: https://www.americanthinker.com/articles/2026/11/voters-have-moved-on-from-global-warming/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE