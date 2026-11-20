Ob Hitzewelle in Deutschland oder Eisabbruch mit Flutwelle in Nepal – jedes außergewöhnliche oder katastrophale Natur-Ereignis auf der Welt wird in den internationalen Massenmedien, vor allem den deutschsprachigen, als Folge des menschgemachten Klimawandels dargestellt. Aber genau wie die europäische Hitzewelle Ende Juni 2026, die auf eine seltene aber natürliche Omega-Wetterlage zurückzuführen war, gibt es rationale Erklärungen für den Bergsturz in Nepal, die ohne CO2-Hintergründe auskommen.
Zum Hintergrund: Ähnlich wie in den Alpen existieren auf dem Dach der Welt, dem Himalaya-Gebirge, in größer Höhe dauerhaft gefrorene Formationen aus Eis, Fels und Geröll. Durch sommerliche Wärme, Erdbeben und andere Ursachen können diese Formationen instabil werden. Genau das ist am 26. August 2026 8:37 Uhr Ortszeit im Nationalpark Langtang in Nepal passiert.
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Na, das ist doch beruhigend. Wärme!
Ob Hitzewelle in Deutschland oder Eisabbruch mit Flutwelle in Nepal – jedes außergewöhnliche oder katastrophale Natur-Ereignis auf der Welt wird in den internationalen Massenmedien, vor allem den deutschsprachigen, als Folge des menschgemachten Klimawandels dargestellt.
Logisch, denn Versuchsnachweise, dass CO2 der Haupttreiber der Temperaturen ist, gibt es keine. Und die KLimakirche hat großes Glück, denn seit 1988 sind die Temperaturen in Mittel- West- und Nordeuropa ja auch gestiegen. Dass sie seit 10 Jahren stagnieren, trotz weiterer CO2-Zunahme hat noch keiner der deutschen Zipfelmützen bemerkt.