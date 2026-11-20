Ob Hitzewelle in Deutschland oder Eisabbruch mit Flutwelle in Nepal – jedes außergewöhnliche oder katastrophale Natur-Ereignis auf der Welt wird in den internationalen Massenmedien, vor allem den deutschsprachigen, als Folge des menschgemachten Klimawandels dargestellt. Aber genau wie die europäische Hitzewelle Ende Juni 2026, die auf eine seltene aber natürliche Omega-Wetterlage zurückzuführen war, gibt es rationale Erklärungen für den Bergsturz in Nepal, die ohne CO 2 -Hintergründe auskommen.