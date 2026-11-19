Daily Caller News Foundation, Dylan Kresak, Technologie-Reporter

Ein Energiebündnis drängt Präsident Donald Trump auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen, die großen Technologiekonzerne einzudämmen.

[Ich habe auch erst überlegen müssen, warum hier gegen die großen Technologiekonzerne argumentiert wird. Die Gruppe der Klimarealisten befürchten, dass hier weitere Steuergelder abgegriffen werden sollen, die an anderer Stelle besseres bewirken können – Was meinen Sie? – der Übersetzer]

Sechs Energie- und Politikgruppen warnen Amazon, Apple und Google davor, dass sie US-Interessen schaden und gegen Bundesgesetze verstoßen könnten, indem sie auf der 31. UN-Klimakonferenz (COP31) in Antalya, Türkei, „falsche und irreführende“ Aussagen zum Klimawandel machen. Dies geht aus einem Brief an den Präsidenten hervor, der exklusiv der Daily Caller News Foundation vorliegt. Alle drei Unternehmen profitieren von Bundesaufträgen, obwohl sie sich gegen den Ausstieg des Weißen Hauses aus den UN-Klimabemühungen aussprechen , argumentieren die Gruppen. Da alle drei an öffentlichen Börsen gehandelt werden, unterliegen sie der Aufsicht der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC).

Amazon, Apple und Google reagierten nicht umgehend auf die Anfragen des DCNF. Auch die Teilnahme der Unternehmen an der COP31 konnte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bestätigt werden.

Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören das American Energy Institute, das Committee for a Constructive Tomorrow (CFACT), das Energy & Environment Legal Institute, Heartland Impact, das Heartland Institute und Truth in Energy and Climate.

„Wir begrüßen Präsident Trumps Entscheidung , die USA aus dem UN-Klima-Schwindel zurückzuziehen . Doch nicht alle Amerikaner haben die Botschaft verstanden“, erklärte Steve Milloy, Senior Fellow am Energy & Environment Legal Institute, gegenüber der Daily Caller News Foundation. „Wir sind besorgt darüber, dass Technologiekonzerne wie Amazon, Apple und Google – Unternehmen, die als Regierungsauftragnehmer Verpflichtungen im Bereich der nationalen Sicherheit haben – dennoch an der COP31 teilnehmen.“

„Der Präsident sollte Bundesauftragnehmer mit Verpflichtungen im Bereich der nationalen Sicherheit von der Teilnahme an einem Prozess ausschließen, der ausschließlich dem kommunistischen China zugutekommt“.

Laut E&E News war Milloy nach der Wahl 2016 Mitglied des Übergangsteams der Umweltschutzbehörde EPA unter Trump

„Diese Unternehmen führen nicht nur die Öffentlichkeit in die Irre und verstoßen möglicherweise gegen das Gesetz, indem sie der Öffentlichkeit und den Investoren den Eindruck vermitteln, sie würden etwas gegen den angeblichen ‚Klimawandel‘ unternehmen, sondern sie untergraben auch die US-Außenpolitik und die nationale Sicherheit durch ihre Teilnahme an der COP31“, heißt es in dem Schreiben unter anderem.

In dem Schreiben wird der Präsident außerdem aufgefordert, US-Unternehmen darüber zu informieren, dass sie gesetzlich zur Ehrlichkeit verpflichtet sind und die Pflicht haben, die nationale Sicherheit nicht zu gefährden.

Cameron Sholty, Geschäftsführer von Heartland Impact, sagte gegenüber dem DCNF, dass der Energiebedarf für KI die großen Technologiekonzerne in Richtung Erdgas und Kernenergie getrieben habe, und warnte davor, dass neue Klimazusagen auf der Konferenz diesen Projekten schaden könnten.

„Auch Führungskräfte sollten ihre Erklärungen sorgfältig wählen“, sagte er. „Ein Rednerpult auf der COP31 bietet keine Ausnahme vom amerikanischen Recht.“

Jason Isaac, CEO des American Energy Institute, sagte gegenüber dem DCNF, dass die Technologieunternehmen nur einen Bruchteil der amerikanischen Emissionen verursachen:

„Wenn sie Investoren und der Öffentlichkeit erzählen, dass ihre Klimaversprechen etwas bewirken, verkaufen sie eine Geschichte, die durch die Zahlen nicht gestützt wird“.

Der Ausstieg des Präsidenten aus dem Pariser Abkommen würde „weitere 0,1 °C des Fortschritts“ bei der Eindämmung der prognostizierten Erwärmung in diesem Jahrhundert zunichtemachen, heißt es in einem UN-Emissionsbericht von 2025 .

Im UN-Bericht von 2026 wird „etwa die Hälfte“ des Anstiegs der globalen Erwärmung um rund 0,2–0,3 °C in den Prognosen der Vereinten Nationen auf den „Verzicht“ der USA auf ihr Klimaversprechen zurückgeführt .

Die COP31, eine Konferenz , die vom 9. bis 20. November stattfindet, ist das jährliche Treffen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, eines Umweltabkommens, aus dem Trump am 7. Januar den Austritt der USA einleitete. In ähnlicher Weise zog er die USA am 20. Januar 2025 zum zweiten Mal aus dem Pariser Abkommen der Vereinten Nationen zurück, das darauf abzielt, die Treibhausgasemissionen der teilnehmenden Länder zu begrenzen .

Anmerkung der Redaktion: Dieser Bericht wurde mit Stellungnahmen von Cameron Sholty und Jason Isaac aktualisiert.

https://dailycaller.com/2026/11/08/energy-policy-groups-send-letter-donald-trump-united-nations-conference-parties-block-google-apple-amazon/