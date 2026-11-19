Anthony Watts und Sterling Burnett, Heartland Institute

Der Artikel der Associated Press (AP) mit dem Titel [übersetzt] „Greta Thunberg warnt bei ihrer Ankunft bei den UN-Klimaverhandlungen: ‚Alles, was wir lieben, steht auf dem Spiel‘“ berichtet über Thunbergs jüngste Erklärung, dass der Klimawandel „alles bedroht“ und dass „alles und jeder, den wir lieben, auf dem Spiel steht“. Dies ist alarmistische Rhetorik, keine wissenschaftliche Erkenntnis, und die AP präsentiert sie mit bemerkenswert wenig kritischer Prüfung. Die politischen Anzeichen deuten auf etwas ganz anderes hin: Wähler und Regierungen haben zunehmend dringlichere Sorgen, und selbst der Klimapolitik wohlgesonne Politiker erkennen, dass sich eine Klimakatastrophe nicht mehr gut verkaufen lässt.

Thunberg traf zur COP31 in Antalya ein und forderte, was die AP in einer früheren Version ihres Artikels als weltweite „strukturelle Veränderungen“ bezeichnete, weil die derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Systeme angeblich „mit der menschlichen Natur unvereinbar geworden“ seien. Sie warf der Industrie zudem vor, von einem „äußerst gewalttätigen Status quo“ zu profitieren, und erklärte, die Gesellschaft opfere die „globale Mehrheit“, damit einige wenige Glückliche Gewinne und geopolitische Macht anhäufen könnten.

Das sind politische Meinungen, keine Klimawissenschaft. Die AP versäumt es, zwischen beiden zu unterscheiden.

Thunbergs Rhetorik kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt für die Klimabewegung. Nur wenige Tage, bevor sie erklärte, dass alles, was wir lieben, auf dem Spiel stehe, gingen die amerikanischen Wähler an die Urnen und zeigten, dass der Klimawandel bei weitem nicht ihr vorrangiges Anliegen war.

Die landesweite Wahlbefragung von NBC News aus dem Jahr 2026 ergab, dass die Wirtschaft für 39 Prozent der Wähler das wichtigste Thema war, gefolgt vom Zustand der Demokratie mit 33 Prozent und der Einwanderung mit 14 Prozent. Korruption in der Regierung und die Lebenshaltungskosten wurden von etwa neun von zehn Wählern als entscheidende oder wichtige Faktoren angesehen. Der Klimawandel gehörte nicht zu den wichtigsten Themen, welche die Wahl bestimmten.

Eine Gallup-Umfrage vor der Wahl ergab ein ähnliches Bild. Unter den elf untersuchten Themen belegte der Klimawandel den letzten Platz bei dem Prozentsatz der Wähler, die ihn als „äußerst wichtig“ bezeichneten – hinter der Wirtschaft, dem Gesundheitswesen, dem Iran, den Benzinpreisen, der Einwanderung, der Kriminalität und sogar dem Bau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz.

Selbst die Demokraten scheinen die Botschaft verstanden zu haben. Axios berichtete nach der Wahl, dass die Demokraten den Klimawandel zwar jahrelang zu einem zentralen Thema ihres Wahlkampfs gemacht hatten, ihn 2026 jedoch „kaum noch erwähnten“. Stattdessen legten die Kandidaten den Schwerpunkt auf Bezahlbarkeit, Stromrechnungen, Kraftstoffpreise und wirtschaftliche Belange. Selbst prominente Klimaschützer milderten ihre Botschaften ab. Wichtig ist: Wären die Demokraten wirklich besorgt über den Klimawandel, hätten sie eine Verstärkung der derzeitigen Politik gefordert, die zu höheren Energiepreisen geführt hat – höhere Preise für fossile Brennstoffe sind der sicherste Weg, um Verbraucher dazu zu bringen, ihren Verbrauch und damit ihre Emissionen zu reduzieren. Doch genau das haben die Demokraten nicht gefordert.

Das heißt nicht, dass die Amerikaner jede Klima- oder Erneuerbare-Energien-Politik ablehnen. Es zeigt vielmehr etwas, das für Thunbergs apokalyptische Erklärung relevanter ist: Die meisten Wähler verhalten sich einfach nicht so, als stünde „alles und jeder, den wir lieben, auf dem Spiel“. Das gilt offenbar auch für viele Staats- und Regierungschefs weltweit.

Die COP31 gilt als der Ort, an dem sich die Menschheit dieser existenziellen Notlage stellt. Doch die Regierungschefs der fünf größten CO₂-Emittenten der Welt – China, die Vereinigten Staaten, Indien, Russland und Japan – sind auf dem Gipfel gar nicht vertreten. Nach Berechnungen von „The Guardian“ entfallen auf die anwesenden Staats- und Regierungschefs lediglich 14 Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen.

Wenn die Menschen, welche die größten Volkswirtschaften der Welt tatsächlich lenken, glauben würden, dass die Zivilisation vor einer solchen unmittelbaren existenziellen Gefahr stünde, wie Thunberg sie beschreibt, könnte man erwarten, dass sie erscheinen würden.

Schon das Verhalten des Gastgeberlandes spricht eine andere Sprache. AP räumt ein, dass die Türkei und Australien weiterhin stark auf fossile Brennstoffe angewiesen sind, insbesondere Kohle. Im Jahr 2025 stammten etwa 34 Prozent der Stromerzeugung in der Türkei aus Kohle, und das Land hat noch keinen Termin für den Ausstieg aus der Kohle festgelegt. Regierungen können Reden über das Klima halten. Die Stromnetze müssen aber trotzdem funktionieren.

Im Bericht der AP selbst verbirgt sich ein noch seltsamerer Widerspruch. Thunberg sagt, die Welt sei in einer so verzweifelten Lage, dass Aktivisten „so viel retten müssen, wie wir noch retten können“. Dennoch berichtet die AP, dass Demonstranten bei der COP31 gegen das „wachsende Interesse an Kernenergie“ protestieren. Das ergibt wenig Sinn, wenn die Reduzierung der Kohlendioxidemissionen wirklich das vorrangige Ziel ist. Warum? Weil bei der Stromerzeugung aus Kernenergie kein Kohlendioxid ausgestoßen wird.

Die Internationale Energieagentur beschreibt die Kernenergie als saubere, regelbare Stromquelle, die rund um die Uhr betrieben werden kann, und stuft sie nach der Wasserkraft als zweitgrößte Quelle für emissionsarmen Strom weltweit ein. Im Jahr 2023 deckte die Kernenergie rund 9 Prozent des weltweiten Strombedarfs, und die IEA schätzt, dass seit 1971 72 Milliarden Tonnen Kohlendioxidemissionen vermieden wurden, die andernfalls bei der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen entstanden wären.

Wenn „alles, was wir lieben, auf dem Spiel steht“, erscheint es seltsam, eine der weltweit größten Quellen für zuverlässigen, kohlenstoffarmen Strom abzulehnen, um all das zu retten.

Hinzu kommt die sich ständig nach hinten verschiebende Klimafrist.

Jahrelang wurde eine Erwärmung um 1,5 °C als Schwelle dargestellt, welche die Menschheit nicht gefahrlos überschreiten dürfe. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen räumt nun ein, dass eine Überschreitung der 1,5-°C-Marke praktisch unvermeidbar ist. Sein „Emissions Gap Report 2026“ schlägt stattdessen einen „Overshoot“-Pfad vor, der erfordern würde, dass die globalen Treibhausgasemissionen bis 2035 um 45 Prozent gegenüber dem Niveau von 2025 und bis 2040 um 69 Prozent sinken, gefolgt von enormen Mengen an Kohlendioxidentfernung, um zu versuchen, die Temperaturen bis 2100 wieder auf 1,5 °C zu senken. Tatsächlich hat der 1,5-°C-Kipppunkt für eine Katastrophe keine wissenschaftliche Grundlage, wie beispielsweise wiederholt bei „Climate Realism“ hier sowie hier und hier erörtert wurde, sondern wurde vielmehr aus politischen Gründen gewählt.

Der Weltuntergang wurde verschoben.

Letztendlich ist Thunbergs Behauptung, dass „alles und jeder, den wir lieben, auf dem Spiel steht“, keine ausgewogene Darstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Es handelt sich um politische Rhetorik, die darauf abzielt, Angst und Dringlichkeit zu erzeugen.

Die AP sollte diesen Unterschied anerkennen.

Stattdessen beginnt der Artikel damit, die jüngsten Hitzewellen und Überschwemmungen als „klimabedingte Katastrophen“ zu bezeichnen, und geht dann direkt zu Thunbergs Aussagen über, ohne zu prüfen, ob diese Ereignisse ihre pauschale Behauptung untermauern. Dies ist ein Verstoß gegen die Grundsätze des guten Journalismus‘. Tatsächlich gibt es keinen zunehmenden Trend bei Hitzewellen, Überschwemmungen oder anderen extremen Wetterereignissen, wie „Climate Realism“ und „Climate at a Glance“ eindeutig gezeigt haben, indem sie Hunderte ähnlicher Behauptungen widerlegt haben.

Die AP schließt mit ihrem üblichen Hinweis, dass ihre Berichterstattung zu Klima und Umwelt finanzielle Unterstützung von privaten Stiftungen erhält – Stiftungen, die übrigens dafür bekannt sind, die Panikmache rund um den Klimawandel zu schüren –, wobei sie zu Recht darauf hinweist, dass die AP die redaktionelle Verantwortung für ihre Berichterstattung behält. Der Hinweis auf die Finanzierung bedeutet zwar nicht, dass eine Voreingenommenheit vorliegt, doch redaktionelle Verantwortung bedeutet, dass die AP dafür zuständig ist, außergewöhnliche Behauptungen zu hinterfragen, anstatt sie einfach nur zu verstärken.

Das Aufschlussreichste an Thunbergs Rückkehr könnte daher sein, wie wenig die Welt um sie herum der Bewegung ähnelt, die sie 2018 mit ins Leben gerufen hat.

Damals wetteiferten die Politiker darum, den Klimanotstand auszurufen. Heute sprechen die Kandidaten zunehmend über die Finanzierbarkeit. Damals galt 1,5 °C als unüberwindbare Grenze. Heute diskutieren die Vereinten Nationen darüber, wie lange die Welt noch darüber bleiben wird.

Damals zogen Klimakonferenzen enorme politische Aufmerksamkeit auf sich. Heute haben die Staats- und Regierungschefs, die für den überwiegenden Teil der weltweiten Emissionen verantwortlich sind, Gründe gefunden, woanders zu sein. Thunberg sagt uns dennoch nach wie vor, dass alles, was wir lieben, auf dem Spiel steht.

Doch die Wähler machen sich Sorgen um Lebensmittel, Benzin, Stromrechnungen, Wohnraum und Arbeitsplätze. Regierungen sorgen sich um Energiesicherheit und Wirtschaftswachstum. Entwicklungsländer wollen eine zuverlässige Stromversorgung. Selbst erneuerbare Energien befürwortende Politiker werben zunehmend eher mit der Erschwinglichkeit als mit der Rettung des Planeten.

Vielleicht liegt das Problem nicht darin, dass die Welt Greta Thunbergs Botschaft nicht gehört hat.

Vielleicht hat die Welt sie acht Jahre lang immer wieder gehört, sich umgeschaut, die Vorhersagen mit der Realität verglichen, die enormen Kosten der vorgeschlagenen „strukturellen Veränderungen“ abgewogen, erkannt, dass keine Katastrophe bevorsteht, und einfach weitergemacht.

Das ist die eigentliche Geschichte, die sich hinter der COP 31 in der Türkei verbirgt.

Link: https://climaterealism.com/2026/11/sorry-associated-press-greta-thunberg-says-everything-we-love-is-at-stake-but-thats-false-and-people-are-no-longer-buying-it/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE