Der EIKE-Vizepräsident und Elektro-Ingenieur Michael Limburg spricht im Interview mit Kontrafunk zum Thema Elektrifizierung. Ist es sinnvoll, die „wertvollste Energie elektrischer Strom“ fürs Heizen zu benutzen? Eher nicht!
Warum wollen die angeblichen Klimaretter auf der Weltklimakonferenz COP 31 unbedingt so viel Strom haben? Weil (angeblich) Strom besonders klimaschonend sei. Wind- und Solaranlagen liefern ja elektrischen Strom – daher weht der Wind. Klappt aber nicht!
Hier das Interview mit Dipl.-Ing. Michael Limburg vom Montag 16.11.26:
Und hier ein Video, was zeigt wie der Blackout kommen wird.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
(Übersicht mit KI) Effizientere Methoden benötigen mehr Energie statt weniger!
Das Jevons-Paradoxon beschreibt, dass technologische Effizienzsteigerungen oft den Gesamtverbrauch einer Ressource erhöhen, statt ihn zu senken. Durch höhere Effizienz sinken die Nutzungskosten, was zu einer verstärkten Nachfrage führt. Ein klassisches Beispiel ist die Dampfmaschine, deren verbesserte Effizienz im 19. Jahrhundert nicht zu weniger, sondern zu massiv mehr Kohleverbrauch führte, da sie wirtschaftlicher für mehr Anwendungen nutzbar wurde.
Häufige Beispiele für das Jevons-Paradoxon:
Dampfmaschine (historisch): James Watts Neuerungen machten Dampfmaschinen effizienter. Dadurch wurde Kohle als Energiequelle günstiger, was zu einer breiteren industriellen Anwendung und insgesamt zu mehr Kohleverbrauch führte.
Energieeffiziente Beleuchtung: Sparlampen oder LEDs verbrauchen weniger Strom. Dies führte jedoch oft dazu, dass Menschen mehr Beleuchtung (z. B. im Garten) installierten oder Lampen länger brennen ließen, was den Energieeffizienzgewinn teilweise wieder aufhob.
Effizientere Autos: Ein geringerer Kraftstoffverbrauch pro Kilometer macht Autofahren billiger, was dazu führt, dass Menschen längere Strecken zurücklegen oder größere Fahrzeuge kaufen, was den Gesamtverbrauch an Kraftstoff nicht senkt.
IT und KI: Höhere Effizienz bei Computern führt dazu, dass mehr Rechenleistung für komplexere Aufgaben genutzt wird, was den Energiebedarf der IT-Infrastruktur insgesamt steigen lässt.
Dieses Phänomen wird auch als der Bumerang-Effekt oder als ein Spezialfall des sogenannten Rebound-Effekts verstanden.
Es ist also von Anfang an eine ideologische Totgeburt!
Wer solche Regierungen hat, braucht keine Feinde mehr, oder?
Das ist alles nur noch irre.
Ein Beispiel:
In Deutschland wird „Grünstahl“ milliardenschwer gefördert – dort sind rund 80.000 Leute tätig. Dieser Grünstahl ist aber unverkäuflich teuer, weshalb weiter Milliarden an Subventionen zur Stützung des Verkaufs fließen müssen.
Gleichzeitig sind im deutschen stahlverarbeitenden Gewerbe über 4.000.000 Leute tätig. Die brauchen billigen Stahl, um auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben.
Den gibt es auf dem Weltmarkt auch, weil dort ein großes Überangebot herrscht.
Dennoch zieht man zum Schutz des teuren deutschen und europäischen Grünstahls europäische Schutzzölle hoch.
Das schadet durch die künstliche Stahlverteuerung massiv dem eigenen stahlverarbeitenden Gewerbe.
Um also vielleicht 80.000 Arbeitsplätze zu retten, gefährdet man über 4.000.000 – komplett irre!
Ökosozialismus, oder?
Natürliche Klimaänderungen im Laufe der Erdgeschichte
Ulrich Radtke, Rektor Universität Duisburg-Essen
Olaf Bubenzer, Universität Heidelberg
2007_09_00 https://www.researchgate.net/profile/Olaf-Bubenzer-2/publication/318524816_Naturliche_Klimaanderungen_im_Laufe_der_Erdgeschichte/links/5cf7f0034585153c3db726c6/Natuerliche-Klimaaenderungen-im-Laufe-der-Erdgeschichte.pdf
https://www.tagesschau.de/wetter/wetterthema/klimamachtgeschichte-100.html
2025_10_24
Als vor etwa 11.000 Jahren die letzte Eiszeit zu Ende ging und sich die Eispanzer nach Norden zurückzogen, begann eine sehr stabile Klimaperiode, die aufstrebende Hochkulturen ideale Entwicklungsbedingungen bot. Aber auch geringere Klimaschwankungen führten in Europa zu historischen Umwälzungen. ….
CO2 Effekte auf Nahrungspflanzen, es ist DüngerEffects of climate change on global food production under SRES emissions and socio-economic scenarios2004_01_09https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2003.10.008https://www.preventionweb.net/files/1090_foodproduction.pdf
Höhere CO2-Konzentration fördert Wachstum der Pflanzen und Ertrag für Bauern2023_08_11https://tkp.at/2023/08/11/hoehere-co2-konzentration-foerdert-wachstum-der-pflanzen-und-ertrag-fuer-bauern/
Neue Studie: Indien wird grüner
Analysis of net primary productivity trends in India by incorporating the direct effect of CO2 fertilization in MODIS data
2026_01_08
Satelliten zeigen deutlich, dass Indien grüner wird. Mehr Blätter, mehr Vegetation, mehr Pflanzenwuchs.
Neue Studie des Indian Institute of Technology Bombay:
https://doi.org/10.1088/2515-7620/ae2e98
Increasing tree size across Amazonia
2025_09_25
„Wir stellen fest, dass die Baumgröße in allen Größenklassen zugenommen hat… Die beobachteten Muster entsprechen den Erwartungen aufgrund der erhöhten Ressourcenverfügbarkeit, insbesondere aufgrund des steigenden atmosphärischen CO₂- Gehalts.“
https://doi.org/10.1038/s41477-025-02097-4
Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, Study FindsNASA2016_04_26
https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/goddard/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth-study-finds/
Rising CO2 Levels Greening Earth NASA Goddard2016_04_16
https://www.youtube.com/watch?v=zOwHT8yS1XI
Deserts ‚greening‘ from rising CO2 CSIROCommonwealth Scientific and Industrial Research Organization Australia 2013_07_03
https://www.csiro.au/en/news/All/News/2013/July/Deserts-greening-from-rising-CO2
Da sind sie wieder, die grünen MINT-Versager, ute, silke, eckstein… die im November mit „Sonnenstrom“ ihre WP betreiben… 🥥🥥
Aktuell können sie noch argumentieren dass sie mit Windstrom heizen, dumm nur, wenn man sich die 500 hPa Isobarenlinien für die nächsten 10 Tage anschaut geht dem Wind über Deutschland die Puste aus und die Sonne schaut nur einmal kurz über Mittag vorbei, wenn überhaupt. Die WP heizt ab morgen mit Kohle- und Gasstrom, so sieht die Realität aus. Dumm, dümmer, grün…. 🤦♂️
„Beim APEC-Gipfel in Shenzhen (18.–19. November 2026) standen Ölversorgung, Lieferketten und der Konflikt um Seltene Erden im Mittelpunkt, während konkrete Durchbrüche bei kritischen Mineralien ausblieben. [1, 2, 3, 4]
Zentrale Rohstoff-Entwicklungen
Das bedeutet mehr CO2 in der Atmosphäre.
Da Erneuerbaren die CO2 Moleküle, die von Ölverbrauch produziert werden nicht wieder aus der Luft rausfiltern können, können sie Klimawandel nicht aufhalten.
Das bedeutet sie haben ihr Ziel CO2 zu reduzieren nicht erreicht.
Die Windräder und Photovoltaik-anlagen sind dementsprechend nutzlos und können nun wieder abgebaut werden.
Der Stromverbrauch ist weltweit um ca. +2,7 % angestiegen.
Bei den fossilen Energieträgern ist der Verbrauch nur um ca. +0,7 % angestiegen von 2024 zu 2025.
Die Welt bewegt sich gerade immer schneller hin zur Elektrifizierung.
Das machen wir bereits seit über 10 Jahren und verwenden teilweise Solarstrom zum Heizen.
Strom ist wesentlich billiger als Heizöl oder Erdgas.
Im Sommer wird Solarstrom 1 zu 1 in Heizpatronen für Warmwasser „verbrannt“
und im Winter bringt eine kWh Solarstrom über die Wärmepumpe 3 bis 4 kWh Wärme in das Haus.
„Die Welt bewegt sich gerade immer schneller hin zur Elektrifizierung.“ Ihre Schlussfolgerung ist nicht zwingend logisch. Mehr Stromverbrauch ist ein Hinweis auf eine stärkere Elektrifizierung. Er bedeutet aber nicht automatisch mehr Stromangebot oder bessere Stromverfügbarkeit. Er zeigt zunächst nur, dass mehr Strom nachgefragt und genutzt wird. Angebot und Verfügbarkeit müssen separat betrachtet werden.
Durch Frau Frölichs genannte Werte im ersten Absatz sehr logisch und gut nachvollziehbar. Diese Entwicklung läuft auch schon seit Jahren und wird immer deutlicher.
Stromverbrauch, Stromangebot und Stromverfügbarkeit halten sich zu jeder Sekunde genau im Gleichgewicht.
Steigt der Stromverbrauch, steigen auch die Stromverfügbarkeit und das Stromangebot.
Stromverfügbarkeit = Stromangebot = Stromverbrauch
Für Sie ist Strom offensichtlich so etwas wie Wasser, das aus der Leitung kommt. Die Badewanne wird gefüllt, gebadet und abgelassen. Dann ist das Wasser aus Sicht des Badenden verbraucht (Ist natürlich nicht verbraucht, nur schmutzig). So funktioniert ein Netz nicht. Er ist weder verfügbar, noch kann er angeboten werden noch kann er verbraucht werden. Er fließt, wenn ein Stromkreis vorliegt.
Stimmt leider nicht. Wenn mehr Leistung nachgefragt wird, bricht die Spannung zusammen, wenn sie nicht bereit gestellt werden kann. Strom zwischen Quelle und Senke ist immer identisch. Der Faktor Zeit, jede Sekunde oder alle 10 Sekunden spielt da gar keine Rolle.
Da hat Tanja Stein wieder ein paar Vokabeln aufgeschnappt, mit denen sie mangels Verständnis elektrischer Grundlagen nichts anfangen kann.
Bei verständigen Lesern blamiert sie sich aber damit, vielleicht ist das ja gerade ihr Ziel!
Schaunmermal bei SMARD:
Achso, mehr Verbrauch hat nichts mit mehr Angebot zu tun?
Kaufen Sie mehr im Supermarkt , wenn mehr angeboten wird ?
Nein. Höherer Verbrauch und höheres Angebot sind zwei unterschiedliche Größen.
Jahr 1: Angebot 100 TW, Verbrauch 50 TW
Jahr 2: Angebot 100 TW, Verbrauch 80 TW (Steigerung 60% gegenüber Jahr1)
Der Verbrauch steigt deutlich, obwohl das Angebot unverändert bleibt. Deshalb ist die Schlussfolgerung „mehr Verbrauch = mehr Angebot“ logisch nicht zwingend. Dafür wären zusätzliche Daten zum Angebot erforderlich.
Herr Eckstein, Frau Stein, gerade wenn Sie die Logik bemühen, müssen Sie darauf achten, dass Begriffe nicht stillschweigend ihre Bedeutung wechseln. Der Logiker W. V. O. Quine z. B. weist in Grundzüge der Logik darauf hin, dass implizite Bedeutungsverschiebungen ausdrücklich gemacht werden müssen, weil sie sonst zu fehlerhaften Schlüssen führen können.
Genau das scheint mir hier der Fall zu sein. Ausgangspunkt war die Feststellung eines gestiegenen Stromverbrauchs. Daraus wird dann jedoch auf ein gestiegenes Stromangebot geschlossen. Verbrauch und Angebot sind aber unterschiedliche Sachverhalte. Ein höherer Verbrauch beschreibt zunächst lediglich eine höhere Nutzung bzw. Nachfrage. Ob das Angebot ebenfalls gestiegen ist, ergibt sich daraus logisch nicht.
Nochmals ein Beispiel:
Jahr 1: Angebot 100 TW, Verbrauch 50 TW
Jahr 2: Angebot 100 TW, Verbrauch 80 TW (Steigerung um 60%)
Der Verbrauch steigt deutlich, während das Angebot unverändert bleibt. Damit ist gezeigt, dass aus der Aussage „der Verbrauch ist gestiegen“ die Aussage „das Angebot ist gestiegen“ nicht zwingend folgt.
In Quines Sinne müsste die zusätzliche Annahme eines gestiegenen Angebots daher ausdrücklich begründet werden. Sie ist nicht im Begriff „gestiegener Verbrauch“ enthalten und kann nicht allein aus diesem abgeleitet werden.
Man darf nicht unbemerkt von einer Aussage über Verbrauch zu einer Aussage über Angebot wechseln und so tun, als sei das logisch dasselbe. Das wäre genau die Art von Bedeutungs- bzw. Begriffsverschiebung, vor der Quine warnt.
Ich habe gerade einen Bedini-Motor im Keller installiert. Der Strom ist gratis.
Glückwunsch, da wird Ute Frölich gleich drauf anspringen. Wenn man ordentlich grün gepolt ist, funktioniert auch jedes Perpetuum Mobile!
Die kWh Heizöl kostet jetzt um die 15 Cent/kWh, und bei Photovoltaikstrom gibt es nur 7 Cent/kWh Einspeisevergütung, und Herr Dipl.-Ing. Michael Limburg sagt …..
Irgendwie hat Dipl.-Ing. Michael Limburg den Bezug zur Realität verloren.
In der Realität, wird der Rest von der Allgemeinheit getragen für das Cleverle Ute Frölich!
Milchmädchen, nachts wird Solarstrom durch Gasstrom ersetzt, dabei geht 60% der in Gas steckende Energie unweigerlich verloren. Der dümmste Schüler versteht, dass damit Heizen Verschwendung ist, beim direkten Verbrennen ohne Umweg über Strom hat man 60% mehr Energie zu Verfügung.
Es funktioniert nur in feuchten grünen Träumen, unter Ausschaltung von Finanzrechnung und mit Zwang, dass ich mit mrin Geld dein Solarschrott finanziere.
Kommen Sie wieder mit Ihrer Solaranlage. Bringen Sie doch mal etwas anderes. Haben Sie derartig wenig Empathie für eine alleinerziehende Mutter im Hochhaus oder für eine Oma mit Mindestrente.
…. und der Solarstrom bricht ja im Winter, wo Ute Frölich damit heizen will, im Ertrag gegenüber dem Sommer auf 10 % zusammen.
Hat sie in ihrem Eifer offensichtlich nicht mitbekommen. Ihre PV-Paneele haben eben Mitleid mit ihr und liefern im Winter die fünffache Energie, damit sie mit ihrem dummen Geschwätz Recht behält.
Das ist doch einmal eine gut Lösung, ohne KI benutzen zu müssen!
Haben sie in ihrem Eifer offensichtlich nicht mitbekommen.
Ihre eigene Ölquelle liefert weniger Energie in kWh als meine Solarstromanlage im Winter.
Bei Herrn Prof. Dr. Ing. Peter Puschner, ist der Winterertrag nur 10% vom Sommer bei Solarstrom.
Da sagen aber meine Daten, was anderes bei über 10 Jahren, die ausgeweidet wurden.
Als Maximum habe ich im Juli mit 3,94 kWh Solarstrom je kWp Solarstromleistung am Tag
und im Dezember habe ich nur 1,18 kWh am Tag je kWp.
Das sind ca. 30 % vom besten Sommermonat und nicht, wie Sie schreiben, nur 10%.
Okay,
im Winter hat man etwas weniger als 1/3 Solarstrom als im Sommer, nur wird im Winter die Wärmepumpe eingesetzt und da bringt 1 kWh Solarstrom ca. 3 bis 4 kWh an Wärme in das Haus, wenn Sie das Prinzip der Wärmepumpe verstanden haben, Herr Prof. Dr.-Ing. Peter Puschner.
Ute, dein Dach liefern 0,0 KWh Strom, sondern ausschließlich Zappelstrom. Bei dem langen Blackout wg Terroristen hatte nur ich Strom, ordentliches Aggregat und Umschalter Netz/Eigenproduktion und paar Kanister. Die Nachbarn mit all ihren Solars saßen im Dunkeln.
Sicher, es gibt Wechselrichtet, Umschalter Netz/Insel und große Batterien. Das verdoppelt aber erstmal den Strompreis und zweitens ist nur im Hochsommer genug Energie….
Wenn ich wirklich so dumm wäre, wie Sie mich kenntnisfrei einschätzen, hätte ich das Prinzip Wärmepumpe nicht verstanden. Da liegen Sie einfach falsch. Neben dem PV-Ertragsrückgang ist leider allgemein in Deutschland auch die Lufttemperatur wesentlich geringer als im Sommer, womit bei Wärmepumpen sich der elektrische Energiebeitrag immer mehr Richtung 100 % bewegt.
Egal, was Sie jetzt wieder über Ihre Gedankengänge schreiben, die Wirklichkeit bilden diese einfach nicht ab. Das kann man ohne jegliche Beleidigungen über die Realität einfach feststellen.
Meine Auswertung bezog sich auf 2025, da ja der Dezember 2026 noch in der Zukunft liegt. Allerdings wird die PV-Anlage im Inselbetrieb gefahren, was im Sommer zu einer geringeren Energieabnahme führt gegenüber derjenigen, die maximal möglich wäre. Im Winter wird der PV-Beitrag komplett genutzt.
Die Unterschiede können daher im Ausrichtungswinkel zur Sonne liegen, was zu einem besseren Ertrag im Gegensatz zu einer nahezu horizontalen Anordnung auf einem Flachdach bei der hiesigen Anlage im Winter führt.
Die 🥳🥳🥥 Ute mal wieder, vergleicht %-Zahlen ohne Bezug auf deren (unterschiedliche!) Basis. Der genau so 🥥🥥 Eckstein applaudiert dazu…. 🥳🥳
Herr Pesch,
steigt ein Marktsegment um +2,7% im Jahr und das andere Marktsegment nur um +0,7 %, verliert das Marktsegment, das nur um +0,7 % angestiegen ist, langfristig an Bedeutung.
Das Marktsegment mit +2,7% im Jahr gewinnt an Bedeutung, unabhängig davon, wie groß die Basis der jeweiligen Veränderungen ist.
Wie kann man nur so dumm sein… 🤦♂️
Wie lange dauert es bis Gleichstand also 50: 50 eingestellt ist?
Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ich hätte nicht gedacht, dass von Frau „Frölich“ mal etwas gutes kommt. Ich will objektiv sein.
Warmwasser im Sommer direkt elektrisch gefällt mir. Es sind aber nicht in erster Linie Preise, sondern Wärmeverluste. Ein Durchlauferhitzer (Gas oder elektrisch) hat kaum Wärmeverluste gegen eine Heizung, die wegen dem bisschen Warmwasser einen Sommer lang über Wärme verliert (kessel + Warmwasserspeicher).
Hr. Limburg checkt Wärmepumpe und E-Auto nicht: Jeweils mindestens 3-facher Wirkungsgrad wie fossil.
Diesel mit Wandlungsgewinn, hä? Bei 65 % Wärmeverlust?
300 km E-Reichweite? Ich kenne 500 bis 600 km aktueller Durchschnitts-Modelle.
EEs Faktor 4? Weil MWp gegen MW?
D hatte in 2025 knapp 24 % EE-Anteil am gesamten Endenergieverbrauch. 35 % in 2035 sind leicht erreichbar, auch wegen der viel besseren Wirkungsgrade ggü Verbrennung.
Lithium kann in D gewonnen werden – wenn man denn will. Speicher-Batterien kommen ohne Lithum aus.
Selbst die tatsächlichen Redispatchkosten kennt er nicht, alles in allem sind es 3 und nicht 4 Mrd €. Wovon auf die EEs 0,8 Mrd entfallen. Speicher senken diese Kosten, Fernleitungen senken diese Kosten. Letztere werden in 2028 endlich in Betrieb gehen.
Ach je, er ist halt ein Dino.
Aber danke, einmal kompakte 12 Minuten Weltfremdheit.
Sie haben ja sooooooooooooo Recht, Sie müssen studiert haben.
Und beim E-Mobil liegt der schlechte Wirkungsgrad losgelöst vom Auto davor. Nicht ganz einfach, weil da Denken nachgefragt ist! Daran kann man erkennen, dass Dinos besser denken können als bloße Schreiberlinge.
Ach Eckstein, Typen wie du haben weder ein Auto noch einen Führerschein. Ihr seid wie die Eunuchen, wissen genau wie es geht, könnt es aber nicht….
Ecki, das mit der Wärmepumpen ist 90% Selbstbetrug. Die Leistungszahl 3-4 (also 3-4 mal mehr Wärme als man Strom reinsteckt) geht nur mit WP mit Tiefenbohrung. Dabei wird die Energie des Grundwassers mit konstant 10 Grad genutzt. Hat praktisch niemand. Verkauft und gefördert werden nur Luftwärmepumpen, die als Wärmequelle die Umgebungsluft nutzen. Im Sommer effektiv, bei -10 heizt man zu 100% mit reinen Strom. Um den Selbstbetrug komplett zu machen, läuft die Heizpatrone über den Lichtzähler (da WP Strom etwas billiger ist) und man will glauben, man bekommt mehr Wärme als man Strom einsetzt. Dabei bezahlt man nur die Differenz über den anderen Zähler.
Peter ein wiederspruch,man heizt schon bei minus zwei Grad mit Stom,welchen wir warscheinlich bald nicht mehr ausreichend und sicher im Winter haben.Ich wiederhole mich und das betrifft nichr Sie.Einigen Trolle hier fehlt offensichtlich jegliche physikalische Bildung bezüglich Enerisicherheit (ständige Lieferung Energie unabhängig von Jahreszeit und Wetter)sowie der Begriff Wirkungsgrad,insbesondere bei Photovoltik.Im Sommer zu viel,im Winter nicht relevant!! Aber D rettet das Weltklima.Was für eine Anmahßung!!!!
„Bei minus 10 °C spricht man nicht mehr von der JAZ (dem Jahresdurchschnitt), sondern vom aktuellen COP (Coefficient of Performance). Bei dieser Außentemperatur liegt der realistische COP moderner Luft-Luft-Wärmepumpen meist zwischen 2,0 und 2,8.“
Und das Schöne nebenbei: Im heißen Sommer können die als Klimaanlage „rückwärts laufen“. Was in der Kombi mit eigener Dach-PV nahezu perfekt ist. (geht mit Gastherme halt nicht).
(wie kommen Sie auf die Idee, WPs mit Erdsonde würden nicht gefördert?)
Schwachsinn Didi! Egal welche englische Begrifflichkeiten und deren Abkürzungen du verwendest, es geht immer um „Schwindelwiekungsgrad“ über 100%, auf Deutsch üblicherweise als Leistungszahl bezeichnet. Und Immer das Verhältnis eingesetzter Elektroenergie zu bekommene Wärmeenergie. Bei minus 10, realistischerweise schon ab -2, ist diese exakt 1,0. Da man die Luft von -10 nicht auf -12 abkühlen kann um Energie zu gewinnen. Sondern von 10 auf 8 bei heutigen Wetter.
Die Maschine zeigt 2,8 an, da die Wärme 2,8 mal höher ist als die dem Kompressor zugeführte Elektroenergie. Die Differenz kommt durch die Heizpatrone, die direkt das Mittel mit Strom erwärmt, wenn das Wetter keine Wärme erlaubt. Ziehe die Sicherung der Heizpatrone, dann merkst du Kälte und LZ 1. Meine Nachbarn schalten bei heutigen Wetter die Heizpatrone zu, wenn sie nacheinander baden wollen.
Bei EFH Bau musste ich grünen Unsinn versprechen, sonst keine Baugenehmigung. Habe WP mit Tiefenbohrung genommen, einziges Sinnvolles ohne Schmarotzen. Null Förderung.
Hm, da haben Sich schlecht beraten lassen. Oder Sie sind zu wohlhabend 🤑
Deshalb ist also in Deutschland der Strom gut 7 mal so teuer wie in einigen anderen Ländern, die sich den Luxus der volatilen erneuerbaren Energien nur dort leisten, wo der Zeitpunkt der Leistungserbringung keine Rolle spielt (z.B. Wasserpumpen in einen grossen Vorratsbehälter).
Der Eckstein weiß – bestenfalls und zu seinen Gunsten – nicht wovon er redet.
Soll das ein Gegenargument zu validen Werten sein? Bevor Sie sich mit der Beantwortung von Fragen aufhalten?
Können Sie als Eike-Repräsentant mehr als nur dümmliche Tatsachenbehauptungen – oder möchten Sie darstellen, was Eike so grundsätzlich ausmacht?
Man kann solche Leute schreiben lassen, aber man MUSS nicht darauf antworten. Ich für meinen Teil werden nicht mehr darauf antworten. Wozu auch.
„gut 7x so teuer“?
Wo?