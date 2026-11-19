Der EIKE-Vizepräsident und Elektro-Ingenieur Michael Limburg spricht im Interview mit Kontrafunk zum Thema Elektrifizierung. Ist es sinnvoll, die „wertvollste Energie elektrischer Strom“ fürs Heizen zu benutzen? Eher nicht!

Warum wollen die angeblichen Klimaretter auf der Weltklimakonferenz COP 31 unbedingt so viel Strom haben? Weil (angeblich) Strom besonders klimaschonend sei. Wind- und Solaranlagen liefern ja elektrischen Strom – daher weht der Wind. Klappt aber nicht!

Hier das Interview mit Dipl.-Ing. Michael Limburg vom Montag 16.11.26:

Und hier ein Video, was zeigt wie der Blackout kommen wird.