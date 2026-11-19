WUWT, von CFACT, Craig Rucker

Die etablierten Klimaschutzorganisationen beharren seit Jahren darauf, dass ihre Agenda populär, dringlich und nicht verhandelbar sei. Proteste der Gelbwesten in Frankreich, Traktorenblockaden niederländischer Landwirte und Demonstrationen gegen Klimaneutralität in ganz England beweisen das Gegenteil.

Auf der COP31 in Antalya, Türkei, müssen dieselben Leute, die den Klimawandel einst als die entscheidende moralische Krise unserer Zeit betrachteten, feststellen, dass die Öffentlichkeit beiderseits des Atlantiks andere Prioritäten hat. Anstatt sich anzupassen, schreiben sie die jüngsten Zwischenwahlen um und halten unvermindert an ihrem alten Kurs fest.

John Kerry behauptete hier auf der COP31, man glaubt es kaum, aber die Zwischenwahlen hätten gezeigt, dass die Amerikaner den Klimawandel und seine dringenden Folgen zu einem Wahlkampfthema gemacht hätten. Unsinn. Diese Behauptung hält einer Überprüfung der Fakten nicht stand. Fakt ist, dass die Demokraten das Thema während des gesamten Wahlkampfs heruntergespielt haben .

[Der ehemalige US-Aussenminister John Kerry , Jg. 1943, ist weiterhin international als Klima- und Umweltdiplo­mat aktiv.

Nach seinem Ausscheiden als US-Klimaschutzbeauftragter im März 2024 tritt Kerry weiterhin auf internationalen Konferenzen und Podien auf, um sich für den Klimaschutz und die Energiewende einzusetzen.

Im Oktober 2026 sprach er auf der Nachhaltigkeitskonferenz Building Bridges in Genf über wirtschaftliche Chancen bei nachhaltigen Investitionen und im Meeresschutz. Im November 2026 nahm er am Rande internationaler Klimagespräche (unter anderem mit einer Kongressdelegation) Stellung zur globalen Klimapolitik und kritisierte dabei den Kurs der US-Regierung unter Donald Trump. Info Gemini, gekürzt – d.Übs.]

Der Energieexperte Michael Shellenberger merkte am 9. November in einem Beitrag auf X an, dass der Anteil der Pressemitteilungen der Demokraten im Repräsentantenhaus und Senat, die den Klimawandel erwähnten, von 28 Prozent im Jahr 2021 auf 2 Prozent in den ersten fünf Monaten dieses Jahres gesunken ist. Der Klimabericht der Demokraten im Repräsentantenhaus aus dem Jahr 2020 verwendete den Begriff „Klimawandel“ sage und schreibe 500 Mal; ihr Bericht vom September 2026 hingegen nur magere 22 Mal. Statt über das Klima sprachen die Kandidaten über Lebensmittelpreise, Strompreise und die Bezahlbarkeit von Wohnraum. Die Wähler reagierten. Kerrys Version ist reine Fiktion.

Die Vorgänge beim COP31-Gipfel untergruben die moralisierenden Botschaften. CNN hob überraschenderweise einen solchen Fall von Heuchelei hervor. Der Sender zählte 93 Privatflüge nach Antalya – mehr als die 66 Flüge, die im Vorjahr beim Gipfel in Brasilien stattfanden. Er erwähnte sogar, dass ein nigerianischer Geschäftsmann mit einem Flugzeug anreiste, das mehr Kohlendioxid ausstieß, als ein durchschnittlicher Mensch in sechs Jahren produziert.

Im Veranstaltungsort gab es zwar einige vegane Optionen, die aber kaum genutzt wurden, doch die meisten Speisen bestanden aus Kebabs mit rotem Fleisch, Lamm und anderen türkischen Fleischspezialitäten. Kostenloses Wasser wurde in kohlensäurehaltigen Flaschen serviert; jeder geöffnete Verschluss setzt einige Gramm CO₂ frei. Dieser Kontrast ist typisch für solche UN-Veranstaltungen. Dieselben Delegierten, die der breiten Bevölkerung Vorträge über Fleisch, Autos und Flüge halten, reisten mit Privatjets an und speisten nach Belieben.

Eine von mir besuchte Nebenveranstaltung zum Thema „Klimademokratie“ war ebenfalls aufschlussreich. UN-Experten erläuterten, wie man die Bevölkerung für ein klimaneutrales Leben gewinnen kann – was natürlich weniger Fleisch, weniger Verbrennungsmotoren und mehr öffentliche Verkehrsmittel und Fahrräder bedeutet. Obwohl es um die Einbeziehung der Öffentlichkeit ging, wurden keine Publikumsfragen zugelassen. Es gab keine Diskussion darüber, was mit Menschen geschehen soll, die an ihrem Auto, ihrer Ernährung und ihrer eigenen Entscheidung festhalten. Dieses Versäumnis war bezeichnend. Wenn Überzeugungsarbeit scheitert, bleiben nur noch sozialer Druck und Regulierung als Optionen. Die jüngste Geschichte der Pandemie-Maßnahmen hat gezeigt, wie schnell sich diese Optionen erweitern.

Die Präsenz von CFACT führte wie üblich zu einer Mischung aus Offenheit und Widerstand. Ein Interview mit einem angolanischen Fernsehsender ermöglichte es mir, die Bedeutung von Realismus im Energiebereich klar darzulegen. Ein großes Lob an die Macher! Ein längeres Gespräch mit einem Team des Time Magazine verlief jedoch anders. Es war zwar höflich, aber distanziert. Grundlegende Punkte zu Temperaturrekorden, Katastrophentrends und den physikalischen Grenzen intermittierender Stromversorgung wurden von den Reportern zwar zur Kenntnis genommen, dann aber nicht weiterverfolgt. Sie nahmen unsere Visitenkarten entgegen und meinten, sie würden „möglicherweise“ in Washington nachhaken. Ich bin da eher skeptisch. Das Muster ist bekannt: Fakten werden zwar zur Kenntnis genommen, dann aber bei der gewünschten Erzählung weggelassen.

Zu unserer Überraschung trafen wir John Kerry beim Verlassen des Geländes. Er eilte mit seinem Gefolge davon. Marc Morano fragte ihn, welche Botschaft er wohl an Donald Trump richten wolle. Kerrys Antwort war: [Ich würde ihm sagen:] „Warum sind Sie nicht hier?“ Seine Begleiter kamen hinzu und beendeten das Gespräch.

Die offiziellen Ankündigungen hielten sich an den vorgegebenen Rahmen. Die Asiatische Infrastrukturinvestitionsbank (AIIB) kündigte ein Rekord-Klimapolitikpaket in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar für die Türkei an, um deren Klimagesetz, ein Emissionshandelssystem, Ziele für erneuerbare Energien und damit verbundene Maßnahmen zu unterstützen. UN-Generalsekretär António Guterres erklärte in seiner letzten Rede auf der COP, fossile Brennstoffe müssten „das Schicksal der Dinosaurier teilen“, bemerkte, dass Dinosaurier keine Lobby hätten, und forderte eine Besteuerung der Gewinne von Ölkonzernen. Er wies darauf hin, dass die Emissionen im Jahr 2025 neue Höchststände erreichen würden und die vergangenen vier Jahre die heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen seien. Das Rezept bleibt dasselbe: mehr Finanzmittel, ein schnellerer Ausstieg und anhaltender Druck, fossile Brennstoffe unabhängig von Kosten und Zuverlässigkeit zu eliminieren.

Die COP 31 wird als Gipfeltreffen der sogenannten „Umsetzung“ präsentiert. Tatsächlich wird jedoch die Realität der Energieversorgung von Haushalten und Unternehmen ignoriert. Amerikanische Wähler haben den Lebenshaltungskosten und der Versorgungssicherheit mit Energie deutlich höhere Priorität eingeräumt als den Klimazielen. Die Konferenz in Antalya behandelt diese Prioritäten weiterhin als Hindernisse statt als notwendige Maßnahmen.

https://wattsupwiththat.com/2026/11/13/the-climate-elites-farce-at-cop31/