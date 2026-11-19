WUWT, von CFACT, Craig Rucker
Die etablierten Klimaschutzorganisationen beharren seit Jahren darauf, dass ihre Agenda populär, dringlich und nicht verhandelbar sei. Proteste der Gelbwesten in Frankreich, Traktorenblockaden niederländischer Landwirte und Demonstrationen gegen Klimaneutralität in ganz England beweisen das Gegenteil.
Auf der COP31 in Antalya, Türkei, müssen dieselben Leute, die den Klimawandel einst als die entscheidende moralische Krise unserer Zeit betrachteten, feststellen, dass die Öffentlichkeit beiderseits des Atlantiks andere Prioritäten hat. Anstatt sich anzupassen, schreiben sie die jüngsten Zwischenwahlen um und halten unvermindert an ihrem alten Kurs fest.
John Kerry behauptete hier auf der COP31, man glaubt es kaum, aber die Zwischenwahlen hätten gezeigt, dass die Amerikaner den Klimawandel und seine dringenden Folgen zu einem Wahlkampfthema gemacht hätten. Unsinn. Diese Behauptung hält einer Überprüfung der Fakten nicht stand. Fakt ist, dass die Demokraten das Thema während des gesamten Wahlkampfs heruntergespielt haben .
Im Oktober 2026 sprach er auf der Nachhaltigkeitskonferenz Building Bridges in Genf über wirtschaftliche Chancen bei nachhaltigen Investitionen und im Meeresschutz. Im November 2026 nahm er am Rande internationaler Klimagespräche (unter anderem mit einer Kongressdelegation) Stellung zur globalen Klimapolitik und kritisierte dabei den Kurs der US-Regierung unter Donald Trump. Info Gemini, gekürzt – d.Übs.]
Der Energieexperte Michael Shellenberger merkte am 9. November in einem Beitrag auf X an, dass der Anteil der Pressemitteilungen der Demokraten im Repräsentantenhaus und Senat, die den Klimawandel erwähnten, von 28 Prozent im Jahr 2021 auf 2 Prozent in den ersten fünf Monaten dieses Jahres gesunken ist. Der Klimabericht der Demokraten im Repräsentantenhaus aus dem Jahr 2020 verwendete den Begriff „Klimawandel“ sage und schreibe 500 Mal; ihr Bericht vom September 2026 hingegen nur magere 22 Mal. Statt über das Klima sprachen die Kandidaten über Lebensmittelpreise, Strompreise und die Bezahlbarkeit von Wohnraum. Die Wähler reagierten. Kerrys Version ist reine Fiktion.
Die Vorgänge beim COP31-Gipfel untergruben die moralisierenden Botschaften. CNN hob überraschenderweise einen solchen Fall von Heuchelei hervor. Der Sender zählte 93 Privatflüge nach Antalya – mehr als die 66 Flüge, die im Vorjahr beim Gipfel in Brasilien stattfanden. Er erwähnte sogar, dass ein nigerianischer Geschäftsmann mit einem Flugzeug anreiste, das mehr Kohlendioxid ausstieß, als ein durchschnittlicher Mensch in sechs Jahren produziert.
Im Veranstaltungsort gab es zwar einige vegane Optionen, die aber kaum genutzt wurden, doch die meisten Speisen bestanden aus Kebabs mit rotem Fleisch, Lamm und anderen türkischen Fleischspezialitäten. Kostenloses Wasser wurde in kohlensäurehaltigen Flaschen serviert; jeder geöffnete Verschluss setzt einige Gramm CO₂ frei. Dieser Kontrast ist typisch für solche UN-Veranstaltungen. Dieselben Delegierten, die der breiten Bevölkerung Vorträge über Fleisch, Autos und Flüge halten, reisten mit Privatjets an und speisten nach Belieben.
Eine von mir besuchte Nebenveranstaltung zum Thema „Klimademokratie“ war ebenfalls aufschlussreich. UN-Experten erläuterten, wie man die Bevölkerung für ein klimaneutrales Leben gewinnen kann – was natürlich weniger Fleisch, weniger Verbrennungsmotoren und mehr öffentliche Verkehrsmittel und Fahrräder bedeutet. Obwohl es um die Einbeziehung der Öffentlichkeit ging, wurden keine Publikumsfragen zugelassen. Es gab keine Diskussion darüber, was mit Menschen geschehen soll, die an ihrem Auto, ihrer Ernährung und ihrer eigenen Entscheidung festhalten. Dieses Versäumnis war bezeichnend. Wenn Überzeugungsarbeit scheitert, bleiben nur noch sozialer Druck und Regulierung als Optionen. Die jüngste Geschichte der Pandemie-Maßnahmen hat gezeigt, wie schnell sich diese Optionen erweitern.
Die Präsenz von CFACT führte wie üblich zu einer Mischung aus Offenheit und Widerstand. Ein Interview mit einem angolanischen Fernsehsender ermöglichte es mir, die Bedeutung von Realismus im Energiebereich klar darzulegen. Ein großes Lob an die Macher! Ein längeres Gespräch mit einem Team des Time Magazine verlief jedoch anders. Es war zwar höflich, aber distanziert. Grundlegende Punkte zu Temperaturrekorden, Katastrophentrends und den physikalischen Grenzen intermittierender Stromversorgung wurden von den Reportern zwar zur Kenntnis genommen, dann aber nicht weiterverfolgt. Sie nahmen unsere Visitenkarten entgegen und meinten, sie würden „möglicherweise“ in Washington nachhaken. Ich bin da eher skeptisch. Das Muster ist bekannt: Fakten werden zwar zur Kenntnis genommen, dann aber bei der gewünschten Erzählung weggelassen.
Zu unserer Überraschung trafen wir John Kerry beim Verlassen des Geländes. Er eilte mit seinem Gefolge davon. Marc Morano fragte ihn, welche Botschaft er wohl an Donald Trump richten wolle. Kerrys Antwort war: [Ich würde ihm sagen:] „Warum sind Sie nicht hier?“ Seine Begleiter kamen hinzu und beendeten das Gespräch.
Die offiziellen Ankündigungen hielten sich an den vorgegebenen Rahmen. Die Asiatische Infrastrukturinvestitionsbank (AIIB) kündigte ein Rekord-Klimapolitikpaket in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar für die Türkei an, um deren Klimagesetz, ein Emissionshandelssystem, Ziele für erneuerbare Energien und damit verbundene Maßnahmen zu unterstützen. UN-Generalsekretär António Guterres erklärte in seiner letzten Rede auf der COP, fossile Brennstoffe müssten „das Schicksal der Dinosaurier teilen“, bemerkte, dass Dinosaurier keine Lobby hätten, und forderte eine Besteuerung der Gewinne von Ölkonzernen. Er wies darauf hin, dass die Emissionen im Jahr 2025 neue Höchststände erreichen würden und die vergangenen vier Jahre die heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen seien. Das Rezept bleibt dasselbe: mehr Finanzmittel, ein schnellerer Ausstieg und anhaltender Druck, fossile Brennstoffe unabhängig von Kosten und Zuverlässigkeit zu eliminieren.
Die COP 31 wird als Gipfeltreffen der sogenannten „Umsetzung“ präsentiert. Tatsächlich wird jedoch die Realität der Energieversorgung von Haushalten und Unternehmen ignoriert. Amerikanische Wähler haben den Lebenshaltungskosten und der Versorgungssicherheit mit Energie deutlich höhere Priorität eingeräumt als den Klimazielen. Die Konferenz in Antalya behandelt diese Prioritäten weiterhin als Hindernisse statt als notwendige Maßnahmen.
https://wattsupwiththat.com/2026/11/13/the-climate-elites-farce-at-cop31/
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Die etablierten Klimaschutzorganisationen beharren seit Jahren darauf, dass ihre Agenda populär, dringlich und nicht verhandelbar sei.
Ist doch logisch, wenn man für diese Behauptung staatlich finanziert wird!! Wer sind nun die etablierten in Deutschland, die von staatlichen Zuschüssen direkt profitieren, aber auch von Spenden, die von der Steuer absetzbar sind? Wäre schön, wenn sich ein Autor mal dieser Sache annehmen würde. Wir wollen doch wissen, wer die Klimaschützende Zivilgesellschaft ist. Hier nur ein Kurzüberblick
Die Organisationen unterscheiden sich deutlich hinsichtlich ihrer Arbeitsweise:
Und die direkte staatliche Förderung: Die KI wurde bei sechs der 10 fündig, am meisten erhält German Watch, nämlich fast 80% der Einnahmen sind staatliche Zuschüsse. Die DUH erhält Gelder aus Abmahnungen und gewonnen Prozessen gegen die deutsche Industrie. DUH registriert das bei Einnahmen aus der „ökologischen Marktüberwachung“.
Ich selbst war bei sechs der 10 Verbände einst Mitglied mit Mitgliedsbeiträgen, für die DUH hab ich sogar jahrelang Straßensammlungen im Herbst organsisiert. Für den BUND war ich über ein Jahrzehnt im Kreisvorstand und hab zusätzlich die Pressearbeit bei der Hälfte der genannten gemacht.
Entwicklungsfazit: Als junge Mitglieder sind wir vor Ort eingestiegen mit dem Slogan „Naturschuzt beginnt vor der Haustür und bei sich selbst“. Wir waren wenige, weil das mit dem bei sich selbst beginnen hat viele abgehalten. Vorbild sein, ohne bezahlt zu werden? Das verstehen die Deutschen nicht.
Heute sind es viele Mitglieder, die Mitgliederzahl des BUND hat sich in den letzten 40 Jahren versechsfacht. Aber kein Mensch will mehr in der Gemeinde die Grundarbeit leisten, sich für den Erhalt von Biotopen einsetzen oder neue schaffen mit Spendengeldern und mit gutem Beispiel in der Gruppe vorangehen.
Erst durch den zwischenstaatliche Klimawandelausschuß, insbesondere nach der UNCED („Erdgipfel“, Rio 1992), wurde der Begriff „Klimaschutz“ eingeführt. Alarmistische Steigerungsformen wie „Klimarettung“ wurden in den 1990ern in der Jounaille nachgeschoben. Klima entzieht sich schon von der Kernbedeutung des Worts her allen Schutz- oder Rettungsbemühungen. Sprachpanscherei! Um von den natürlichen und technischen Aspekten noch garnicht zu reden.
Falsch. Exxon war Erster, in den frühen 1970ern bereits.
Und Hoimar von Ditfurth kennen Sie nicht? Er mahnte bereits 1978. Seine Prognosen sind leider sehr zutreffend.
Wie auch jene von Exxon.
https://m.youtube.com/watch?v=ZGQhtOVAI3o&pp=ygUfaG9pbWFyIHZvbiBkaXRmdXJ0aCBrbGltYXdhbmRlbA%3D%3D
Klima ist die Statistik des vergangenen Wetters. Um einen Trend erkennen zu können, haben sich Wissenschaftler auf mindestens 30 Jahre geeigenet. Um also „das Klima“ zu ändern, müssen Sie das Wetter morgen beeinflussen – denn erst die Auswertung – in z.b. 30 Jahren, lässt erkennen, ob Ihre Maßnahmen etwas bewirkt haben. Für das viele Geld, was im Wetterschutz schon investiert wurde, wünsche ich mir für uns eine nediterranes Klima, z.b. wie auf Mallorca
Und wenn Sie heute ein Haus kreditfinanziert kaufen, mit 30-jähriger Hypothekenlaufzeit, wissen Sie erst im Jahre 2056, ob es Ihres ist. Obwohl Sie vorher schon drin wohnen.
Sie scheinen die Irren Vergleiche zu bevorzugen, kann man sich nicht ausdenken auf was für dümmliche Argumente die Wokeness alles abfährt.
Übrigens, mit jeder Monatsrate gehört ein weiters Stück des Hauses, durch sogenannte Lastenfreistellung, dem Kreditnehmer, was bei einem Mieter nicht der Fall ist obwohl diese mittlerweile monatlich teils höhere Beträge zahlen als Kreditraten anfallen würden.
Herr Eckstein,
in den letzten 100 Jahren hat sich die Wärmeeinstrahlung höchstens um 2% verändert. Diese geringe Änderung kann nicht durch fragwürdige Messungen die Ursache der Änderung herausfinden. Dazu sind Pi-mal-Daumen-Berechnungen besser geeignet.
Wenn nur die Wolken das Wetter beeinflussen, sind die Tagseite und die Nachtseite 293 K und 283 K warm.
Wenn der Treibhaus-Effekt das Wetter beeinflussen, sind die Tagseite und die Nachtseite 301 K und 272 K heiß und kalt.
Welche Situation der Erde gefällt Ihnen am Besten?
Und Hoimar von Ditfurth kennen Sie nicht? Er mahnte bereits 1978.
Woher wissen Sie, dass Herr Nitschke den Mann nicht kennt, allerdings war Ditfurth in der DDR unbekannt. Und bei uns hat er sich nicht für den Klimaschutz eingesetzt, sondern aktiv für Natur- und Umweltschutz. Als bekanner Fernsehmoderator im Westfernsehen prägte er das öffentliche Natur- und Umweltbewusstsein in den 1970er-und1980er-Jahren. Klimaschutz mit der dazugehörigen Treibhauskirche gab es damals noch nicht.
Für mich war er seinerzeit so was wie ein Vorbild in der Öffentlichkeitsarbeit, natürlich hinter meinem Freund, dem deutschen Natur- und Tierschutzfilmer Otto Hahn. Jutta von Ditfurth einst bei den Grünen aktiv als diese noch teilweise eine Umweltpartei waren, war seine Tochter.
Ein tolles KI-Symbolbild, das man noch verbessern könnte durch folgende Ergänzung: Ein magnetähnlicher Gegenstand zieht dem armen Mann seine letzten Cents aus der Tasche mit der die Klimakirche ihre Saus und Braus Klimarettungsparty feiert.
Danke, diese KI’s sind oft besser, als man es sich ausdenken kann.
Beste Grüße
Haben die in der Schule geschlafen???
Schul-Physik 8. Klasse
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Hauptsatz_der_Thermodynamik
–> Energie kann nicht erneuert werden
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Hauptsatz_der_Thermodynamik
–> Wärme immer von warm zu kalt
–> IPCC lügt mit Wärmepuffer
Dr. Merkel wurde gewarnt
Video-Botschaft von
Ex-ZDF Meteorologe
Dr. Wolfgang Thüne
2015_08_25
https://youtu.be/UK4PMA_WgCw?si=o9Scp17L8YnK0Kpb
Schul-Chemie
CO2 hat ein Molgewicht von 44, Luft aber nur von 29. Das heißt, CO2 sammelt sich immer am Boden, wo es auch die Pflanzen ernähren kann. Das ginge schlecht, wenn es nach oben stiege. In der oberen Atmosphäre, dort wo es laut Treibhaustheorie sein bösartiges Unwesen treiben soll, sinkt der CO2-Gehalt auf unter minimale 10ppmv, konkret gesagt zwischen der Tropopause und 33 Kilometer Höhe.
Dies wurde in den Achtzigern in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlicht, als es noch möglich war, solche Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Kurzum, die von Arrhenius gedachte CO2-Hülle existiert nicht, CO2 ist partout nichtdort, wo es sich die Treibhaustheorie hin wünscht.
Schul-Biologie CO2 ist Dünger
Zu wenig CO2 –> CO2 Begasung & Düngung alle Infos https://www.gasido.de/blog/posts/co2-im-gewaechshaus-co2-begasungduengung-alle-infos
NASA-Satellitendaten belegen „schockierend großen“ Düngeeffekt durch CO₂
2021_10_20
https://www.epochtimes.de/umwelt/nasa-satellitendaten-belegen-schockierendgrossen-duengeeffekt-durch-co%E2%82%82-a3625655.html
National Bureau of Economic Research https://www.nber.org/
Environmental Drivers of Agricultural Productivity Growth_ CO₂ Fertilization of US Field Crops Issue Date October 2021 Revision Date December 2025
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29320/w29320.pdf
https:/doi.org/10.3386/w29320
We find that a 1 ppm increase in CO2 equates to yield increases for corn, soybeans, and winter wheat of 0.12%, 0.13%, and 0.19%, respectively. The fertilization effect is smaller for corn (a C4 crop) and greater for soybeans and winter wheat (C3 crops), consistent with findings from controlled experiments.
CO2 Effekte auf Nahrungspflanzen
Effects of climate change on global food production under SRES emissions and socio-economic scenarios
2004_01_09
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2003.10.008
https://www.preventionweb.net/files/1090_foodproduction.pdf
Agrar-Professor:
Mehr CO₂, mehr Vegetation – Das „Umweltgift“ sichert unser Überleben
2022_03_02 https://www.epochtimes.de/umwelt/co2-anstieg-foerdert-vegetation-agrarwissenschaftler-prof-merbach-a3707122.html
Höhere CO2-Konzentration fördert Wachstum der Pflanzen und Ertrag für Bauern
2023_08_11
https://tkp.at/2023/08/11/hoehere-co2-konzentration-foerdert-wachstum-der-pflanzen-und-ertrag-fuer-bauern/
Neue Studie: Indien wird grüner
Analysis of net primary productivity trends in India by incorporating the direct effect of CO2 fertilization in MODIS data
2026_01_08
Satelliten zeigen deutlich, dass Indien grüner wird. Mehr Blätter, mehr Vegetation, mehr Pflanzenwuchs.
Neue Studie des Indian Institute of Technology Bombay:
https://doi.org/10.1088/2515-7620/ae2e98
Increasing tree size across Amazonia
2025_09_25
„Wir stellen fest, dass die Baumgröße in allen Größenklassen zugenommen hat… Die beobachteten Muster entsprechen den Erwartungen aufgrund der erhöhten Ressourcenverfügbarkeit, insbesondere aufgrund des steigenden atmosphärischen CO₂- Gehalts.“
https://doi.org/10.1038/s41477-025-02097-4
Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, Study Finds
NASA
2016_04_26
https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/goddard/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth-study-finds/
Rising CO2 Levels Greening Earth NASA Goddard
2016_04_16
https://www.youtube.com/watch?v=zOwHT8yS1XI
Deserts ‚greening‘ from rising CO2 CSIRO
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization Australia 2013_07_03
https://www.csiro.au/en/news/All/News/2013/July/Deserts-greening-from-rising-CO2
H₂O hat ein Molgewicht von 18, weshalb es hochsteigt und Wolken bildet. Die Luftfeuchtigkeit am Boden ist somit grundsätzlich 0 %. Es sei denn, die Wolken weinen.
In D gibt es weiterhin überwiegend Zustimmung zu Klimaschutz.
Bertelsmann-Stiftung, 13.08.2026
„Mehrheit will weiterhin konsequenten Klimaschutz, aber die Zustimmung nimmt ab
80 % der Menschen in Deutschland machen sich Sorgen wegen des Klimawandels. 54 % fordern mehr staatliche Ausgaben für den Klimaschutz und 56 % wünschen sich weitere Maßnahmen in der Energie-, Verkehrs- und Wärmewende. Das ist das Ergebnis der diesjährigen Befragung des Sozialen Nachhaltigkeitsbarometers der Transformation, eines Projekts unserer Stiftung und des Forschungsinstituts für Nachhaltigkeit am GFZ (RIFS). Der Vergleich zu den Vorjahren zeigt aber auch: Die Zustimmung der Bevölkerung geht leicht zurück. Mögliche Gründe sind die wirtschaftliche Situation und finanzielle Belastungen sowie ein schwindendes Vertrauen in die Umsetzungskompetenz der Politik.“
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2026/mehrheit-will-weiterhin-konsequenten-klimaschutz-aber-die-zustimmung-nimmt-ab
So langsam verstehe ich Sie. Sie gehören also einer Stiftung an. Offensichtlich sind physikalische Zusammenhänge in der Stiftung weitgehend unbekannt. Vielleicht wären Seminare diesbezüglich hilfreich. Nutzen Sie die Zeit, sich Lehrbücher über Thermodynamik auch von innen anzuschauen. Es könnte sich durchaus auf die Qualität ihrer Kommentare auswirken. Vielleicht aber auch nicht.
Aufgrund der falschen Medienmeldungen, die KLimaschutz und Umweltschutz gleichsetzen entsteht so ein Ergebnis. Die Mehrheit spricht sich für Umweltschutz aus, ich auch, aber nicht für Klimaschutz.
Das ist auch ein Ziel unserer Artikel, die Deutschen sollen endlich den Unterschied erfahren. Angewandter angeblicher Klimaschutz zersört sehr oft die Natur- und Umwelt. Die Maßnahmen tragen zur weiteren Erwärmung bei über den Anstieg des Wärmeinseleffektes.
Sie haben die Umfrage nicht verstanden und Sie unterstellen fehlendes Verständnis der Befragten zu Klima, Umwelt, Natur. Sie unterstellen, die Befragten würden nicht differenzieren können. Also nochmals:
„80 % der Menschen in Deutschland machen sich Sorgen wegen des Klimawandels. 54 % fordern mehr staatliche Ausgaben für den Klimaschutz und 56 % wünschen sich weitere Maßnahmen in der Energie-, Verkehrs- und Wärmewende.“
Lieber Herr Eckstein, das hab ich sehr gut verstanden, weil ich aus der „grünen“ Ecke komme.
Klimaschutz und Umweltschutz wird dort grundsätzlich immer gleichgesetzt, die Medien plappern es nach und die Bevölkerung auch. In allen Umfragen, die mir „untergekommen“ sind, war Klimaschutz und Umweltschutz immer gleichgesetzt.
Typisch: “ Halten Sie weiteren Klima- und Umweltschutz für notwendig“. Dann kann man in etwa 4 Kategoreien ankreuzen. Herr Eckstein, was soll ich da ankreuzen? Schauen Sie in das Parteiprogramm der ÖDP rein, dort werden beide Begriffe synomym verwendet.
Sach ich doch, Propaganda wirkt. Ich habe kein Mitleid mehr mit diesen Dödeln. Soll sie doch am eigenen Leib erleben, was sie sich wünschen.
Klimaschutz == Wettermachen
Wettermachen == Schamane hüpft im Kreis und klappert mit seiner Rassel
Die BRD ist mit solchen Leuten wie ihnen und ihresgleichen wahrlich verloren.
Hui, sind Sie echt sooo schlichten Gemüts?
Sie offensichtlich schon.
Herr Eckstein,
Mehrheit will weiterhin konsequenten Klimaschutz
(Kuck)
Was verstehen Sie unter Klimaschutz?
0,04 % CO2 bewirken keinen Klimawandel.
Seit 1975 wurde die Atmosphäre „gereinigt“.
Dadurch verringert sich die Bewölkung und die Sonnenstunden steigen.
Die notwendige Gegenstrahlung wird von den nächtlichen Wolken geleistet. Bei verringerter Bewölkung wird es auf der Nachtseite kälter!
Kowatsch und Baritz zeigen monatliche Temperaturwerte Deutschlands, aus denen diese Änderungen abgelesen werden können.
Wie wollen Sie diese Änderungen verhindern?
Herr Kuck, lassen Sie doch mal die Gegestrahlung. Was die Wolken machen ist eine gewisse Dämpfung, Behinderung der Konvektion.
Herr Voge,
ist Ihnen nicht aufgefallen, dass bei starker Bewölkung die Tagseite und die Nachtseite nahezu gleich warm sind, und bei wolkenlosem Himmel die Temperaturdifferenz zwischen Tagseite und Nachtseite sehr groß ist.
Die Wolken bestimmen das Wetter und das Klima.
Ja, natürlich weiß ich das. Das ist doch die Behinderung der Wärmeabfuhr durch die Wolken. Eine Gegestrahlung würde ein höheres Energieniveau der Wolken bedingen. Wo soll diese Energie herkommen? Auch da gilt der 2.HS.
Herr Voge,
„Behinderung der Wärmeabfuhr“ hört sich besser an als „gewisse Dämpfung“.
In einer Strahlungsbilanz kommt die Konvektion nicht vor oder?
Na ja, in der Strahlungsbilanz nicht, aber eben in der Atmosphäre.
Ihre Dauerschleife an Wiederholungen können Falschaussagen nicht zu Wahren transformieren.
Herr Eckstein,
ich sage, dass im Jahresmittel die Tagseite 293 K und die Nachtseite 283 K warm ist.
Ist das auch Ihre Meinung?
Wenn ja und wenn Sie rechnen können, müssten Sie ausrechnen können, dass die nächtlichen Wolken die notwendige Gegenstrahlung von 310 W/qm leisten.
Ist Ihnen der Spruch „die Wolken halten die Erde warm“ unbekannt ?
Jetzt beginnen die Frostnächte und wie in jedem Jahr sind die Temperaturen bei wolkenlosem, sternklarem Himmel niedriger als bei bewölktem Himmel. Da braucht man noch nicht einmal ein Thermometer mit Hundertstel-Gradeinteilung.
Wie ihre, bzw die propaganda-aussagen der klimakirche.
Wenn Wiederholung keine Wahrheit schafft, warum wird dann permanent wiederholt, dass Wiederholung keine Wahrheit schafft?
Aber die Bertelsmann-Stiftung kann, ganz bestimmt.
Lieber Eckstein,
welche Hebel sollen denn zum Eisatz kommen, um das Klima zu schützen?
Kennen Sie welche und wenn ja, woher?
Diese „Mehrheit“ will etwas, das es nicht gibt, nämlich Klimaschutz!
Dafür wird dann der Umweltschutz/Tierschutz vergessen und die Gesundheit der Menschen!
Und Alles nur für Macht, Geld und Ideologie!
Genauso ist es. Aber warum vertreten es auch Menschen, die nichts von dem Unsinn haben,
Die wissen ja noch nicht einmal was Nachhaltigkeit bedeutet. Nur weil der Begriff anschlussfähig erscheint wird ihm das Klimamäntelchen umgelegt, aber das ändert rein garnichts daran was seine eigentliche Bedeutung besagt.
Die Kritik an der Struktur der Bertelsmann Stiftung richtet sich vor allem gegen Steuerersparnisse, verdeckten politischen Einfluss und mangelnde demokratische Kontrolle bei gleichzeitigem Machterhalt der Gründerfamilie Mohn. Auch heute noch kassiert die Stiftung mehrheitlich die Gewinne aus dem Medien/Verlagsgeschäft mit dem ehedem Omas bunte, überteuerte Endlos-Machwerke aufgeschwätzt wurden. Man hat aber dazu gelernt und einen eigenen Stiftungsverlag gegründet der politisch oppertune Studien etc. auflegt teils als Autragswerke der Politik und damit sowohl Profiteur wie auf Einflussnehmer von und auf politische Entscheidungen ist. Damit deplatzieren sich solche „Umfragen“ schon von selbst.
German Angst, ein mittlerweile weltweit geführter Begriff.
Offenbar nehmen die COP-Aktivisten an, die Kraft der Sonne, welche die zur Erde übertragene Energie bestimmt, welche dann aufgrund der jeweiligen Materie, auf die diese Sonnenstrahlung auftrifft, deren Temperaturniveau bestimmt, diese Kraft der Sonne könne man durch „Klimaschutz“ beeinflussen.
Wie logisch klingt das? Welchen „Hebel“ vermutet man? Wurde dieser „Hebel“ jemals erfolgreich ausprobiert? Hat man diesbezüglich irgend etwas Konkretes bzw. Erprobtes in der Hand oder fabuliert man nur?