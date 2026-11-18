Linnea Lueken

Ein kürzlich erschienener Artikel von WRAL News, einem NBC-Partner in North Carolina, mit dem Titel [übersetzt] „Der Klimawandel rückt im Wahlkampf in den Hintergrund, doch Untersuchungen deuten darauf hin, dass er den Wählern nach wie vor am Herzen liegt“ behauptet: Der Klimawandel verschlimmert Stürme und verteuert das Leben; die Menschen wünschen sich Klimaschutzmaßnahmen; und grüne Politik führe zu Einsparungen bei den Energiekosten. Jeder dieser Punkte ist falsch. Der Klimawandel hat extreme Wetterereignisse wie Hurrikane nicht verschlimmert. Vielmehr sind steigende Energiekosten auf umweltpolitische Maßnahmen zurückzuführen, nicht auf den Klimawandel selbst. Zudem mögen die Menschen zwar sagen, dass sie Klimaschutzmaßnahmen wollen, doch wiederholte Umfragen zeigen, dass sie nicht bereit sind, dafür viel zu bezahlen oder Opfer zu bringen. Der Klimawandel steht auf der Liste der Anliegen ganz unten.

WRAL ist der Ansicht, dass in diesem Jahr die Bezahlbarkeit ein zentrales Diskussionsthema für die demokratischen Kandidaten war und nicht der Klimawandel, der ihrer Meinung nach „für viele Wähler nach wie vor ein Anliegen ist“.

Als Beispiel für diese „Entkopplung“ führen sie den Senatswahlkampf in North Carolina an, bei dem der demokratische Gouverneur Roy Cooper das Thema Klimawandel im Wahlkampf offenbar ganz fallen gelassen oder nur am Rande angesprochen hat, obwohl er es während seiner Amtszeit als Gouverneur häufig thematisiert hatte – unter anderem, als er den Hurrikan Helene auf den Klimawandel zurückführte.

Der Hurrikan Helene wurde nicht durch den Klimawandel verursacht oder verschlimmert, auch wenn voreingenommene Attributionsgruppen dies damals behaupteten. Wir bei „Climate Realism“ haben darüber hier sowie hier und hier ausführlich berichtet. Im weiteren Verlauf des Artikels versucht WRAL, einen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und steigenden Versicherungskosten herzustellen, doch dies ist ein weiterer Ablenkungsmanöver, auf den „Climate Realism“ bereits mehrfach eingegangen ist. Extremwetterereignisse treten nicht häufiger auf, daher können sie nicht für steigende Versicherungskosten verantwortlich gemacht werden – auch wenn Versicherungsgesellschaften versuchen, die Schuld von sich selbst abzulenken.

Gouverneur Cooper legte den Schwerpunkt seiner diesjährigen Kampagne stattdessen auf die Erschwinglichkeit, was laut WRAL eine Veränderung in der Art und Weise darstellt, wie Politiker über Energiepolitik diskutieren. Die Implikation ist, dass dies eine schlechte Sache sei, dass das Klima in diesen Diskussionen in den Hintergrund trete. WRAL und die für diesen Beitrag interviewten Personen könnten nicht falscher liegen. Wenn es den Demokraten ernst damit ist, eine Energiepolitik zu gestalten, die sich an der größten Erschwinglichkeit orientiert, dann ist das gut – eine positive Verlagerung ihres politischen Schwerpunkts. Es ist jedoch zweifelhaft, dass die Demokraten ihre Prioritäten tatsächlich verschoben haben. Viel wahrscheinlicher ist es, dass der Klimawandel aus den öffentlichen Wahlkampagnen verschwunden ist, weil die Wähler wissen, dass Klimapolitik höhere Kosten bedeutet.

WRAL zitiert Umfrageergebnisse, wonach „eine auf Kosteneinsparungen ausgerichtete Kommunikation die Unterstützung für erneuerbare Energien über Parteigrenzen hinweg steigern kann, was darauf hindeutet, dass Erschwinglichkeit und Klimaschutz keine konkurrierenden Wahlkampfprioritäten sein müssen.“

Allerdings sind erneuerbare Energien direkt für die landesweit gestiegenen Preise verantwortlich. Jüngste Studien haben ergeben, dass ein hoher Anteil erneuerbarer Energien in direktem Zusammenhang mit den am schnellsten steigenden Energiekosten im Land steht, wie beispielsweise in Kalifornien. Wenn die Demokraten etwas anderes behaupten, führen sie ihre Wähler in die Irre – möglicherweise lügen sie sogar bewusst.

Der Grund, warum sie diesbezüglich lügen, ist folgender: Umfragen zeigen zwar, dass die Menschen auf die Frage, ob sie sich Sorgen um den Klimawandel machen, mit „Ja“ antworten, doch sie zeigen auch, dass die damit verbundenen gestiegenen Lebenshaltungskosten sehr unpopulär sind, die mit verschiedenen zur Bekämpfung des Klimawandels vorgeschlagenen Maßnahmen einhergehen – und das nicht nur in den Vereinigten Staaten.

So ergab beispielsweise eine YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2023, dass die Europäer zwar angaben, sich Sorgen um den Klimawandel zu machen, die meisten jedoch nicht bereit waren, jene Änderungen ihres Lebensstils vorzunehmen, die Umweltaktivisten und Politiker als notwendig erachten, um die globale Erwärmung zu stoppen. Dazu gehören beispielsweise der Verzicht auf oder zumindest die Einschränkung des Fleischkonsums, die Begrenzung der Kinderzahl oder die Zahlung zusätzlicher Kraftstoffsteuern.

Die von WRAL zitierte Yale-Studie ist nicht überraschend. Sie ergab, dass eine Mehrheit der Menschen angibt, sie seien „besorgt“ über die globale Erwärmung und wünschten sich Kandidaten, die „Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung unterstützen“. Doch diese Unterstützung bedeutet wenig, wenn die Wähler die politischen Maßnahmen nicht wollen, die das Problem angeblich angehen sollen. Eine Umfrage des Energy Policy Institute der University of Chicago und des Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research (UC/AP) aus dem Jahr 2023 ergab ebenfalls, dass die Mehrheit der Menschen nicht bereit ist, etwas so Einfaches zu tun wie einen einzigen Dollar pro Monat zur Bekämpfung des Klimawandels zu zahlen.

Die Klimapolitik zielt darauf ab, den Verbrauch von Produkten wie Benzin und erschwinglichen Energieträgern wie Erdgas einzuschränken, was dazu führt, dass diese deutlich teurer werden. Befürworter der Netto-Null-Ziele und des Klimaschutzes sind sich dieser Tatsache bewusst.

Eine weitere von WRAL durchgeführte Umfrage ergab, dass „etwa zwei Drittel der registrierten Wähler der Meinung sind, dass die globale Erwärmung zu höheren Strom- und Gasrechnungen beiträgt“. Diese Erkenntnis reflektiert die Wahrnehmung der Wähler und stellt keinen tatsächlichen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und den Kosten her, die einzelne Energieverbraucher für Kraftstoff und Strom zahlen.

Die Wähler wurden in die Irre geführt und glauben nun, dass die globale Erwärmung für höhere Rechnungen verantwortlich ist, obwohl es in Wirklichkeit nichts als die Klimapolitik selbst ist. Dies ist eine der betrügerischsten Propaganda, die von Politikern und den Mainstream-Medien verbreitet werden. Erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie treiben die Stromrechnungen in die Höhe und beeinträchtigen die Zuverlässigkeit des Stromnetzes, insbesondere wenn diese Politik mit der vorzeitigen Stilllegung zuverlässiger Kohlekraftwerke einhergeht – sogar einige Erdgaskraftwerke wurden vor ihrer offiziellen Stilllegung geschlossen.

Auch hier mag man zwar behaupten, man wolle den Klimawandel bekämpfen, doch auf der Liste der Sorgen rangiert dieses Thema extrem weit unten (und jedes Jahr noch weiter unten), und die Menschen sind nicht bereit, dafür mehr zu bezahlen. Demokraten wie Cooper und Medien wie WRAL täuschen die Wähler, indem sie fälschlicherweise behaupten, erneuerbare Energien seien kostengünstiger. Die Demokraten haben mit dem Thema Bezahlbarkeit Wahlkampf gemacht. Wenn man aus der Vergangenheit lernen kann, werden die von ihnen geförderten Maßnahmen zur Lösung des Problems dieses in Wirklichkeit nur noch verschlimmern.

Link: https://climaterealism.com/2026/11/wral-news-says-climate-action-should-be-a-priority-voters-are-more-worried-about-affordability/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE