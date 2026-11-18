Ein kürzlich erschienener Artikel von WRAL News, einem NBC-Partner in North Carolina, mit dem Titel [übersetzt] „Der Klimawandel rückt im Wahlkampf in den Hintergrund, doch Untersuchungen deuten darauf hin, dass er den Wählern nach wie vor am Herzen liegt“ behauptet: Der Klimawandel verschlimmert Stürme und verteuert das Leben; die Menschen wünschen sich Klimaschutzmaßnahmen; und grüne Politik führe zu Einsparungen bei den Energiekosten. Jeder dieser Punkte ist falsch. Der Klimawandel hat extreme Wetterereignisse wie Hurrikane nicht verschlimmert. Vielmehr sind steigende Energiekosten auf umweltpolitische Maßnahmen zurückzuführen, nicht auf den Klimawandel selbst. Zudem mögen die Menschen zwar sagen, dass sie Klimaschutzmaßnahmen wollen, doch wiederholte Umfragen zeigen, dass sie nicht bereit sind, dafür viel zu bezahlen oder Opfer zu bringen. Der Klimawandel steht auf der Liste der Anliegen ganz unten.
WRAL ist der Ansicht, dass in diesem Jahr die Bezahlbarkeit ein zentrales Diskussionsthema für die demokratischen Kandidaten war und nicht der Klimawandel, der ihrer Meinung nach „für viele Wähler nach wie vor ein Anliegen ist“.
Als Beispiel für diese „Entkopplung“ führen sie den Senatswahlkampf in North Carolina an, bei dem der demokratische Gouverneur Roy Cooper das Thema Klimawandel im Wahlkampf offenbar ganz fallen gelassen oder nur am Rande angesprochen hat, obwohl er es während seiner Amtszeit als Gouverneur häufig thematisiert hatte – unter anderem, als er den Hurrikan Helene auf den Klimawandel zurückführte.
Der Hurrikan Helene wurde nicht durch den Klimawandel verursacht oder verschlimmert, auch wenn voreingenommene Attributionsgruppen dies damals behaupteten. Wir bei „Climate Realism“ haben darüber hier sowie hier und hier ausführlich berichtet. Im weiteren Verlauf des Artikels versucht WRAL, einen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und steigenden Versicherungskosten herzustellen, doch dies ist ein weiterer Ablenkungsmanöver, auf den „Climate Realism“ bereits mehrfach eingegangen ist. Extremwetterereignisse treten nicht häufiger auf, daher können sie nicht für steigende Versicherungskosten verantwortlich gemacht werden – auch wenn Versicherungsgesellschaften versuchen, die Schuld von sich selbst abzulenken.
Gouverneur Cooper legte den Schwerpunkt seiner diesjährigen Kampagne stattdessen auf die Erschwinglichkeit, was laut WRAL eine Veränderung in der Art und Weise darstellt, wie Politiker über Energiepolitik diskutieren. Die Implikation ist, dass dies eine schlechte Sache sei, dass das Klima in diesen Diskussionen in den Hintergrund trete. WRAL und die für diesen Beitrag interviewten Personen könnten nicht falscher liegen. Wenn es den Demokraten ernst damit ist, eine Energiepolitik zu gestalten, die sich an der größten Erschwinglichkeit orientiert, dann ist das gut – eine positive Verlagerung ihres politischen Schwerpunkts. Es ist jedoch zweifelhaft, dass die Demokraten ihre Prioritäten tatsächlich verschoben haben. Viel wahrscheinlicher ist es, dass der Klimawandel aus den öffentlichen Wahlkampagnen verschwunden ist, weil die Wähler wissen, dass Klimapolitik höhere Kosten bedeutet.
WRAL zitiert Umfrageergebnisse, wonach „eine auf Kosteneinsparungen ausgerichtete Kommunikation die Unterstützung für erneuerbare Energien über Parteigrenzen hinweg steigern kann, was darauf hindeutet, dass Erschwinglichkeit und Klimaschutz keine konkurrierenden Wahlkampfprioritäten sein müssen.“
Allerdings sind erneuerbare Energien direkt für die landesweit gestiegenen Preise verantwortlich. Jüngste Studien haben ergeben, dass ein hoher Anteil erneuerbarer Energien in direktem Zusammenhang mit den am schnellsten steigenden Energiekosten im Land steht, wie beispielsweise in Kalifornien. Wenn die Demokraten etwas anderes behaupten, führen sie ihre Wähler in die Irre – möglicherweise lügen sie sogar bewusst.
Der Grund, warum sie diesbezüglich lügen, ist folgender: Umfragen zeigen zwar, dass die Menschen auf die Frage, ob sie sich Sorgen um den Klimawandel machen, mit „Ja“ antworten, doch sie zeigen auch, dass die damit verbundenen gestiegenen Lebenshaltungskosten sehr unpopulär sind, die mit verschiedenen zur Bekämpfung des Klimawandels vorgeschlagenen Maßnahmen einhergehen – und das nicht nur in den Vereinigten Staaten.
So ergab beispielsweise eine YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2023, dass die Europäer zwar angaben, sich Sorgen um den Klimawandel zu machen, die meisten jedoch nicht bereit waren, jene Änderungen ihres Lebensstils vorzunehmen, die Umweltaktivisten und Politiker als notwendig erachten, um die globale Erwärmung zu stoppen. Dazu gehören beispielsweise der Verzicht auf oder zumindest die Einschränkung des Fleischkonsums, die Begrenzung der Kinderzahl oder die Zahlung zusätzlicher Kraftstoffsteuern.
Die von WRAL zitierte Yale-Studie ist nicht überraschend. Sie ergab, dass eine Mehrheit der Menschen angibt, sie seien „besorgt“ über die globale Erwärmung und wünschten sich Kandidaten, die „Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung unterstützen“. Doch diese Unterstützung bedeutet wenig, wenn die Wähler die politischen Maßnahmen nicht wollen, die das Problem angeblich angehen sollen. Eine Umfrage des Energy Policy Institute der University of Chicago und des Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research (UC/AP) aus dem Jahr 2023 ergab ebenfalls, dass die Mehrheit der Menschen nicht bereit ist, etwas so Einfaches zu tun wie einen einzigen Dollar pro Monat zur Bekämpfung des Klimawandels zu zahlen.
Die Klimapolitik zielt darauf ab, den Verbrauch von Produkten wie Benzin und erschwinglichen Energieträgern wie Erdgas einzuschränken, was dazu führt, dass diese deutlich teurer werden. Befürworter der Netto-Null-Ziele und des Klimaschutzes sind sich dieser Tatsache bewusst.
Eine weitere von WRAL durchgeführte Umfrage ergab, dass „etwa zwei Drittel der registrierten Wähler der Meinung sind, dass die globale Erwärmung zu höheren Strom- und Gasrechnungen beiträgt“. Diese Erkenntnis reflektiert die Wahrnehmung der Wähler und stellt keinen tatsächlichen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und den Kosten her, die einzelne Energieverbraucher für Kraftstoff und Strom zahlen.
Die Wähler wurden in die Irre geführt und glauben nun, dass die globale Erwärmung für höhere Rechnungen verantwortlich ist, obwohl es in Wirklichkeit nichts als die Klimapolitik selbst ist. Dies ist eine der betrügerischsten Propaganda, die von Politikern und den Mainstream-Medien verbreitet werden. Erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie treiben die Stromrechnungen in die Höhe und beeinträchtigen die Zuverlässigkeit des Stromnetzes, insbesondere wenn diese Politik mit der vorzeitigen Stilllegung zuverlässiger Kohlekraftwerke einhergeht – sogar einige Erdgaskraftwerke wurden vor ihrer offiziellen Stilllegung geschlossen.
Auch hier mag man zwar behaupten, man wolle den Klimawandel bekämpfen, doch auf der Liste der Sorgen rangiert dieses Thema extrem weit unten (und jedes Jahr noch weiter unten), und die Menschen sind nicht bereit, dafür mehr zu bezahlen. Demokraten wie Cooper und Medien wie WRAL täuschen die Wähler, indem sie fälschlicherweise behaupten, erneuerbare Energien seien kostengünstiger. Die Demokraten haben mit dem Thema Bezahlbarkeit Wahlkampf gemacht. Wenn man aus der Vergangenheit lernen kann, werden die von ihnen geförderten Maßnahmen zur Lösung des Problems dieses in Wirklichkeit nur noch verschlimmern.
Link: https://climaterealism.com/2026/11/wral-news-says-climate-action-should-be-a-priority-voters-are-more-worried-about-affordability/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Umweltschutz ja, Klimaschutz nein.
Klimaschutz zerstört die Natur und Umwelt
Immer mehr Menschen erkennen, daß „Klimaschutz“ ein riesengroßer Schwindel war, um die Verfügungsgewalt über die Energiequellen der Erde zu gewinnen (Kohle, Erdöl- und-gas, Uran). Nach dem Anzetteln des Ukraine-Kriegs inkl. Nord Stream-Sprengung, der Kaperung Venezuelas, dem erneuten Golfkrieg mit der Zerstörung der orientalischen Öl- und Gasförderung … ist das Ziel fast erreicht. „Klimaschutz“ hat ausgedient, das Geschwurbel hat sowieso viel zu lange gedauert. Klimawandelausschuß war gestern (siehe USA).
Und das pikante an der Angelegenheit: Die transatlantischen GRÜNEN*Innen („Klimaschützer“*Innen, Kriegstrommler*Innen) und ihre US-finanzierten Vorfeldorganisationen wie Luises Schulefreihanseln (siehe DAF’s – IRC §§ 170, 501[c][3]) haben maßgeblich den Weg dafür bereitet. Na? Klingelt’s?
Und wer jetzt die kühne Schlußfolgerung zieht, mit EE könne man das Problem irgendwie lösen, hat es immer noch nicht begriffen. Das ist nur ein Nebenkriegsschauplatz, um den Menschen noch mehr Geld zu stehlen. Doppelt genäht hält bekanntlich besser.
Meine Prognose: Die USA versuchen vordergründig das Gesicht zu wahren und suchen hintergründig nach Hiwis, um den Orient und Russland zu zerstören und zur Übernahme zu garnieren. Interesse an Rest-Nord Stream haben sie jedenfalls schon gezeigt. Tja Leute, die Falle ist zugeschnappt. Da geht’s im Guten nicht wieder raus.
Lesen bildet
Klima ist Vergangenheit und kann deshalb nicht geschützt werden‘
https://de.wikipedia.org/wiki/Klima
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimageschichte
https://www.tagesschau.de/wetter/wetterthema/klimamachtgeschichte-100.html
2025_10_24
Als vor etwa 11.000 Jahren die letzte Eiszeit zu Ende ging und sich die Eispanzer nach Norden zurückzogen, begann eine sehr stabile Klimaperiode, die aufstrebende Hochkulturen ideale Entwicklungsbedingungen bot. Aber auch geringere Klimaschwankungen führten in Europa zu historischen Umwälzungen. …
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Puzzle aus dem Eis – Bäume unter Gletscher – DER SPIEGEL 2005_05_22
https://www.spiegel.de/wissenschaft/puzzle-aus-dem-eis-a-37e29ef0-0002- 0001- 0000-000040474089
Weltraumforschung Auch auf dem Mars wird es wärmer
2007_04_09 https://www.welt.de/wissenschaft/article796347/Klimawandel-Auch-auf-dem-Mars-wird-es-waermer.html
Die Durchschnittstemperatur auf dem roten Nachbarplaneten ist zwischen 1970 und 2007 um etwa 0,65 Grad Celsius angestiegen, sagen amerikanische NASA-Astronomen http://www.wissenschaft.de/erde-weltall/raumfahrt/-/journal_content/56/12054/1017880/Klimawandel-auf-dem-Mars/.
Ein Fall globaler Erwärmung
2007_07_08
Globale Erwärmung gibt es aber auch auf einem unbewohnten Planeten: auf dem Mars. Im Laufe der vergangenen 20 Jahre stieg die mittlere Temperatur dort um rund 0,6 Grad Celsius. Es gab also einen größeren Sprung als auf der Erde. https://www.deutschlandfunk.de/ein-fall-globaler-erwaermung-100.html
Kulturgeschichte
Die Kleine Eiszeit in der Kunst https://www.welt.de/kultur/history/gallery11985655/Die-Kleine-Eiszeit-in-der-Kunst.html
Was ist, wenn der Winter immer länger dauert? Die „Kleine Eiszeit“ brachte den Menschen nach dem Mittelalter für Jahrhunderte Not und Elend. Die Schuld gab man den Hexen…
2010_12_15
https://www.welt.de/geschichte/article11639867/ Was-ist-wenn-der-Winter- immer- laenger- dauert.html
Zu Beginn der Neuzeit wurden in Europa „Hexen“ verbrannt, weil man sie für schlechtes Wetter verantwortlich machte. Tatsächliche Ursache war die Kleine Eiszeit: Ein Klimawandel in Europa, aus dem wir viel für heute lernen können.
2022_01_14 https://www.br.de/nachrichten/wissen/klimawandel-schon-zur-kleinen-eiszeit-gab-es-fake-news
Erderwärmung bescherte Römischem Reich fette Jahre
Olivenbäume, Weinreben und anderes, was man eher aus wärmeren Regionen kennt, warf vor 2000 Jahren auf britischem Boden Erträge ab. Tacitus (58-117), der so akkurate römische Historiker, hat es der Nachwelt überliefert.
2015_12_09
https://www.welt.de/geschichte/article149773123/Erderwärmung-bescherte-Roemischem-Reich-fette-Jahre.html
Im Mittelalter wuchsen in Deutschland Zitronenbäume. In England wurden ebenfalls Wein und Olivenbäume angebaut. Es war wärmer als heute, Mittel- und Nordeuropa hatte seine Blütezeit! TERRA-X 2023_08_26
24.50min-25.50min
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/wein-eine-geschichte-durch-diejahrtausende-doku-100.html
„Vielmehr sind steigende Energiekosten auf umweltpolitische Maßnahmen zurückzuführen,…“
Der amerikanisch-israelische Krieg ist, wie Putins Überfall auf die Ukraine, eine „umweltpolitische Maßnahme“?
Umweltkram hat den Rohölpreis in die Höhe schießen lassen und den Dieselpreis bis zum Rekord von 7 $ pro Gallone getrieben?
Ich sag mal, das sind kreative Wahrheiten.
Und ausgerechnet die Russen sind uns jetzt beim Klimaschutz überlegen. Wie das MSM-Portal t-online.de (link) heute kundtut, hat sich der Baikalsee – das größte Süßwasserreservoir der Erde – nach vielen Trockenjahren seit 2017 regeneriert. Das hätten chinesische Forscher jetzt nachgewiesen. Die Niederschlagsmengen sind auf 145% angestiegen, auch der Umgebungsvegetation geht es gut. Die chinesische Begründung ist vage, vermutlich weil seit 2015 die polare Erwärmung nicht mehr deutlich angestiegen ist und die atmosphärische Zirkulation sich (im Sinne des Baikalsees) regeneriert hat. Ob es an den verminderten Treibhausemissionen der Russen oder ihren orthodoxen Gebeten zum Klimaschutz gelegen hat, teilten die Chinesen nicht mit. Die Forscher verwiesen abschließend darauf, grundsätzlich wird die weitere globale Erwärmung der Erde nicht bestritten. Ich vermute einmal, ein solcher Satz muss als Türöffner heute in jeder „ernsthaften“ Klimapublikation stehen, sonst droht einem schnell eine Anklage bzw. Ausschluss wegen Schwurbelei. Darauf sind auch weltweit forschende Chinesen nicht erpicht. Europäische Forscher müssen sich, gottlob, mit dem regionalen Klima in Russland nicht mehr beschäftigen.
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/wissen/id_101535318/russland-ueberraschung-um-den-baikalsee-forscher-sehen-trendwende.html
Was soll das Gejammer?
Beim Strom bewegt sich das doch in Richtung der Erneuerbaren.
Die Erneuerbaren übernehmen im Jahr knapp 2 Prozentpunkte im globalen Strommix.
Der Strommix bewegt sich in die, von den Kartellparteien gewünschte Richtung.
Was hat das mit falsch oder richtig zu tun?
Diese Art der Enteignung hat allerdings keinen Einfluss auf das Wetter, die Witterung
oder letztlich das zukünftige Klima.
Hallo Frau Stein
„Die Erneuerbaren übernehmen im Jahr knapp 2 Prozentpunkte im globalen Strommix.“
Und laut aktueller Mitteilung meines Energieversorgers steigt mein Strompreis pro kWh ab 01.01.2027 um 11 Prozentpunkte. Obwohl er viele Windkraft- und eine Menge PV-Anlagen in seinem Produktionsportfolio aus 100 %-Ökostrom hat. Merken SIE das was?
Diese Preissteigerung gilt natürlich auch für den aus dem Netz bezogenen Reststrom von privaten PV-Anlagenbetreibern und verschlechtert mit jeder weiteren Steigerung deren Return on Investment (ROI). Merken SIE auch da was?
Sie kennen Merit-Order und zuletzt wieder noch weiter gestiegene Gaspreise?
Selbst wenn 99 % des Stroms mit Grenzkosten von 0,00 €/MWh angeboten wird und 1 % von Gaskraftwerken bestimmt das letzte Gaskraftwerk den Börsenpreis.
Nicht die EEs sorgen für Ihre höhere Stromrechnung – Es ist Merit-Order, welches einer dringenden Reform bedarf.
Dem Ganzen steht die Vorrangeinspeisung im Wege.
Dieser Betrug ist natürlich kein Betrug, weil er ganz gezielt von der Politik so
verabschiedet wurde und somit legal ist.
Die verbrecherischen „Erneuerbaren“ haben eine Leistung auf dem Typenschild, die unseren Bedarf um ein Vielfaches übersteigt.
Sie liefern aber nur Zappelstrom, zu viel Strom oder keinen Strom.
Mit so einem Müll die Versorgung unseres Landes garantieren zu wollen, grenzt mit Sicherheit an Idiotie.
Die Menschen lassen sich mit wenig Geld oder kleinen Versprechungen kaufen.
Bei der Energieerzeugung geht es um Milliarden, da geht man sicherlich gerne
über Leichen.
Dem Wetter, der Witterung oder dem zukünftigen Klima sind diese falschen Beschlüsse und Annahmen gänzlich gleichgültig.
Die Welt ist im Umbruch.
Die Digitalisierung schreit nach zuverlässigem Strom.
Ebenso merken die Menschen immer mehr, daß sie betrogen werden.
Trotz Deindustrialisierung, trotz steigender Preise, trotz Klimapanik und DAUERAGITATION erhöht sich der globale CO2 – Ausstoß jedes Jahr.
Während der kleine Mann Verzicht üben soll und löhnen, löhnen, löhnen,………..
👉 fliegen 80 000 Klimaerwärmer per Jet zur Klimakonferenz…😂… spielt Kriegs-generiertes, massenhaft produziertes CO2 plötzlich g a r keine Rolle……😖…upppssss….
Bei solchen Artikeln kann ich nur denken:
Die letzten, verzweifelten Fossil-Rückzugsgefechte laufen längst hohl.
Und mir fällt bei solchen Beiträgen immer wieder auf, das es tatsächlich Zeitgenossen gibt die Ihre Wunschvorstellungen als gelebte Realität betrachten. Die Fossilen feiern derweil fröhliche Urstände und die Produzenten kassieren was die Kasse bunkern kann, während die Kassen der Bürger, Unternehmen und vor allem Staaten leerlaufen. Und wer dann glaubt das ohne wirtschaftliche Basis ein Land auf Dauer prosperieren kann, der glaubt eben auch daran das die Energiewende in der hierzulande praktizierten Variante überleben wird. Leider sieht die Realität anders aus und das werden bald auch die letzten Vernunftbegabten merken die bisher bewusst wegsehen. Deindusdriealisierung war noch immer der Untergang jeder Gesellschaftsform, entweder durch Abwanderung der Indusdrie oder dem schleichenden Verfall ist dabei völlig egal.
Sie denken? Daß ich nicht lache!
Sollnse doch wählen gehen?
AfD = Fossilimport.
Was war es denn dieses Mal?
Weinbrand, Wodka oder Whisky?
Fordert Ihre AfD denn nicht Fossilimport statt deutsche Energie?
Oder eventuell eine kleine Line von diesem weißen Zeugs?
Was für eine Argument befreite Antwort.
„Thema verfehlt“ … 6… setzen! 🤔😉😀
🤭
…heute keinen Tinnitus zu therapieren ? Vielleicht den eigenen ?
Schon Mittagspause ? 😁👍🏼