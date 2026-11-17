Auf dieser Seite werden Indikatoren für das menschliche Wohlergehen zusammen mit den Klimadaten dargestellt, mit denen sie häufig in Zusammenhang stehen: Nahrungsmittelproduktion, Todesfälle durch Naturkatastrophen, Temperatur, Dürre und Treibhausgase. Alle Diagramme werden automatisch aus den veröffentlichten Daten erstellt und aktualisieren sich selbstständig.
Nahrungsmittelproduktion:
Welt-Getreideernte – Tonnen pro Hektar
Naturkatastrophen:
Todesfälle durch Naturkatastrophen weltweit:
Zusammenhang bzgl. Klima:
Globale Temperatur-Anomalie zu Lande und zu Wasser – NOAA
Kontinentale USA – Dürre-Index nach Palmer:
Mauna Loa – Monatlicher CO₂-Mittelwert
NOAA Jährlicher Treibhausgas-Index
Ich bekenne, dass ich mit dieser Angabe nichts anfangen kann. A. d. Übers.
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Quellenangaben:
Our World in Data:
Crop Yields | Natural Disasters
NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI):
Climate at a Glance
NOAA Global Monitoring Laboratory (GML):
Trends in Atmospheric CO2 | Annual Greenhouse Gas Index
Link: https://wattsupwiththat.com/2026/11/12/climate-and-human-welfare/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
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