Charles Rotter

Auf dieser Seite werden Indikatoren für das menschliche Wohlergehen zusammen mit den Klimadaten dargestellt, mit denen sie häufig in Zusammenhang stehen: Nahrungsmittelproduktion, Todesfälle durch Naturkatastrophen, Temperatur, Dürre und Treibhausgase. Alle Diagramme werden automatisch aus den veröffentlichten Daten erstellt und aktualisieren sich selbstständig.

Nahrungsmittelproduktion:

Welt-Getreideernte – Tonnen pro Hektar

Naturkatastrophen:

Todesfälle durch Naturkatastrophen weltweit:

Zusammenhang bzgl. Klima:

Globale Temperatur-Anomalie zu Lande und zu Wasser – NOAA

Kontinentale USA – Dürre-Index nach Palmer:

Mauna Loa – Monatlicher CO₂-Mittelwert

NOAA Jährlicher Treibhausgas-Index

Ich bekenne, dass ich mit dieser Angabe nichts anfangen kann. A. d. Übers.

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Quellenangaben:

Our World in Data:

Crop Yields | Natural Disasters

NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI):

Climate at a Glance

NOAA Global Monitoring Laboratory (GML):

Trends in Atmospheric CO2 | Annual Greenhouse Gas Index

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/11/12/climate-and-human-welfare/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE