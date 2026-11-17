Charles Rotter

Die Zeitangaben hier beziehen sich auf den Tag der Veröffentlichung dieses Beitrags, also auf den 12. November. A. d. Übers.

Am 4. November 1960 veröffentlichte die Zeitschrift „Science“ einen Artikel von Heinz von Foerster, Patricia M. Mora und Lawrence W. Amiot unter dem Titel „Doomsday: Freitag, 13. November 2026 n. Chr.“ Der Untertitel legte die Prämisse dar, dass sich die Weltbevölkerung an diesem Tag „der Unendlichkeit nähern wird, wenn sie so weiterwächst wie in den letzten zwei Jahrtausenden“.

Dieses Datum ist morgen, und „The Conversation“ – Gott segne sie – hat dies bereits im September bemerkt und angefragt, ob wir uns Sorgen machen sollten.

Von Foerster war Physiker und Pionier der Kybernetik an der University of Illinois, und Mora und Amiot waren seine Studenten. Ihre Methode war einfach: Sie sammelten 24 Schätzungen der Weltbevölkerung vom Zeitalter Christi bis zum Jahr 1958, sortierten diejenigen aus, die sich gegenseitig zu kopieren schienen, und passten eine Kurve nach der Methode der kleinsten Quadrate an. Die Kurve, die am besten passte, war eine Hyperbel, und Hyperbeln haben die unglückliche Angewohnheit, senkrecht zu verlaufen.

Die angepasste Gleichung lautete N = 1,79 × 10¹¹ / (2026,87 − t)↑0,99, wobei N die Anzahl der Menschen und t das Jahr ist. Wenn t den Wert 2026,87 erreicht, geht der Nenner gegen Null und die Bevölkerungszahl gegen unendlich. In der Veröffentlichung wurde die Unsicherheit bezüglich dieses Datums mit plus/minus 5,5 Jahren angegeben – eine reizend präzise Fehlergrenze für das Ende der Welt. Nach den Worten der Autoren ist dies das Datum, an dem „die kluge Bevölkerung sich selbst vernichtet“.

Das Magazin „Time“ berichtete am 14. November 1960 darüber und zitierte die Zeitung:

Unsere Ur-Ur-Enkel werden nicht verhungern. Sie werden zu Tode gequetscht werden.

Um fair zu von Foerster zu sein: Laut dem Bericht des Magazins „Time“ hatte er nicht wörtlich erwartet, dass sich die Menschheit bis 2026 zu einem festen Block vermehren würde. Die Gleichung war ein Blickfang, der zeigen sollte, wohin ein beschleunigtes Wachstum führt. Dann folgte der politische Vorschlag, den „Time“ als „Peoplo-Stat“ umschrieb – ein System, das die Bevölkerungszahl auf einem gewünschten Niveau halten soll und durch „vergleichsweise schmerzlose Methoden“ wie hohe Steuern für Familien mit mehr als zwei Kindern durchgesetzt wird. „Time“ schloss den Artikel mit einer trockenen Bemerkung, welche die Zeit besser überstanden hat als die Gleichung: „Dr. von Foerster ist Vater von drei Kindern.“

Die Hyperbel entsprach jahrzehntelang der Realität. In einem Brief an die Zeitschrift „Science“ aus dem Jahr 1987 wies Stuart Umpleby darauf hin, dass die Welt immer noch dem Zeitplan voraus war: 1980 lebten 4,414 Milliarden Menschen, während die Gleichung 3,969 Milliarden vorausgesagt hatte. Laut „The Conversation“ endete die Glückssträhne „etwa 1993, auf halbem Weg zum vorhergesagten ‚Weltuntergang‘, als die Weltbevölkerung begann, hinter den Prognosen zurückzubleiben“.

Seitdem hat sich diese Lücke von Jahr zu Jahr vergrößert:

Setzt man die Zahlen von Mitte 2024 in die Formel ein, erhält man etwa 76 Milliarden Menschen. Die „World Population Prospects 2024“ der UN gehen von etwa 8,2 Milliarden aus. Bis Freitag verlangt die Kurve einen Wert von etwas über einer Billion, wenige Stunden später dann Unendlichkeit, während die UN erwartet, dass die tatsächliche Zahl langsam weiter auf einen Höchststand von etwa 10,3 Milliarden Mitte der 2080er Jahre steigt und dann wieder zurückgeht.

Das weltweite Bevölkerungswachstum erreichte 1963 mit etwa 2,3 Prozent pro Jahr seinen Höchststand und war bis 2023 auf etwa 0,9 Prozent gesunken – weniger als 40 Prozent seines Höchstwerts –, wobei die UN-Prognose um das Jahr 2084 die Nullgrenze unterschreiten wird. Eine Hyperbel setzt voraus, dass die Wachstumsrate mit steigender Bevölkerungszahl weiter steigt, doch die Wachstumsrate kehrte sich 1963 um – drei Jahre nach Veröffentlichung der Studie.

Die Kurve ging davon aus, dass die Menschen weiterhin so handeln würden, wie sie es seit zweitausend Jahren getan hatten. Stattdessen baute man mehr Nahrungsmittel an, Kinder starben nicht mehr, Eltern bekamen nicht mehr sechs Kinder, und Frauen gingen zur Schule und zur Arbeit und bekamen aus eigener Entscheidung weniger Kinder. Eine an Bevölkerungsschätzungen bis zum Jahr 1958 angepasste Kurve berücksichtigte nichts davon.

Von Foerster zumindest formulierte seine Vorhersage mit einem Sinn für Humor, was man von denjenigen, die seine Methode übernahmen, nicht behaupten kann.

Acht Jahre später begann Paul Ehrlich sein Buch „The Population Bomb“ mit den Worten: „Der Kampf um die Ernährung der gesamten Menschheit ist vorbei“, gefolgt von der Vorhersage, dass in den 1970er Jahren trotz aller Sofortmaßnahmen Hunderte Millionen Menschen verhungern würden. Dies geschah jedoch nicht, aber Ehrlich erhielt trotzdem noch ein halbes Jahrhundert lang Auszeichnungen und Sendezeit, wie die „Zeitleiste der fehlgeschlagenen Vorhersagen“ auf dieser Website neben einer langen Liste anderer verpasster Weltuntergänge dokumentiert.

Dann veröffentlichte der Club of Rome 1972 den Bericht „Die Grenzen des Wachstums“, in dem ein MIT-Team Daten zu Bevölkerung, Nahrungsmitteln, Ressourcen, Industrie und Umweltverschmutzung „in ein globales Computermodell einspeiste“ und beobachtete, wie die Zivilisation ihre Grenzen überschritt und zusammenbrach. Es verfügte über einen Computer und ein größeres Budget als von Foersters Bleistift und Millimeterpapier, und es ging von der gleichen Annahme aus: dass Menschen wie Bakterien in einer Petrischale sind – unfähig, zu erkennen, was sie tun, und dies zu ändern.

Die Klimabranche hat die gleiche Annahme in viel größerem Maßstab verwendet. RCP8.5 wurde als Extrem-Szenario konzipiert – eine Welt mit ungebremster Kohleverbrennung und geringem technologischen Fortschritt –, und irgendwann wurde es in Tausenden von Wirkungsstudien und Pressemitteilungen zum „Business as usual“. Selbst Zeke Hausfather und Glen Peters schrieben 2020 in „Nature“ ganz offen, dass die Bezeichnung „Business as usual“ irreführend sei. Ich habe bereits darüber geschrieben, wie diese „sphärischen Kühe“ entlaufen sind, und sie wandern immer noch durch die Fachliteratur und sorgen für Schlagzeilen über den Weltuntergang im Jahr 2100 – basierend auf einem Emissionspfad, auf dem sich die Welt gar nicht befindet.

RCP8.5 folgt dem gleichen Schema wie die Veröffentlichung aus dem Jahr 1960: Es wird ein Trend extrapoliert, als würde niemand darauf reagieren, und am anderen Ende wird ein beängstigendes Datum gesetzt – mit dem Unterschied, dass von Foerster den Begriff „Weltuntergang“ mit einem Augenzwinkern verwendete, während die modernen Versionen mit politischen Forderungen einhergehen.

Morgen, wenn die Hyperbel ihre Singularität erreicht, werden etwa 8,3 Milliarden Menschen aufstehen, zur Arbeit gehen, über das Wetter streiten und sich einen Platz im Bus suchen. Welche der heutigen selbstbewussten Enddaten wird im Jahr 2092 ebenso kurios wirken wie diese heute?

Stand heute wurde diese fehlgeschlagene Prognose in die „Failed Prediction Timeline“ von WUWT aufgenommen. Oder vielleicht hätten wir bis morgen warten sollen, um ganz sicher zu sein.

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/11/12/per-science-magazine-doomsday-is-tomorrow/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE