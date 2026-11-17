WUWT, Aus THE DAILY SCEPTIC, Von Will Jones

Der Blick nach UK könnte trösten, wenn in Deutschland die Auswirkungen der „Energiewende“ nerven!?

Der britische Netzbetreiber Neso zahlte einem Gaskraftwerk 1,4 Millionen Pfund pro Stunde – das Zehnfache des üblichen Tarifs –, um die Stromversorgung nach einem Einbruch der Windenergie aufrechtzuerhalten. Der Telegraph berichtet darüber .

Das Kraftwerk Langage in der Nähe von Plymouth erhielt am Montagabend laut Markttransparenzdaten umgerechnet 1,4 Millionen Pfund pro Stunde.

Gaskraftwerke im ganzen Land erhielten Millionen Pfund, um mögliche Stromausfälle auszugleichen, nachdem schwache Winde die Produktion erneuerbarer Energien beeinträchtigt hatten.

Der nationale Netzbetreiber Neso zahlte am Montag rund 1.500 Pfund pro Megawattstunde an mindestens drei Kraftwerke, um die abendliche Nachfragespitze abzudecken. Das war etwa das Zehnfache des Durchschnitts.

Die hohen Zahlungen erfolgten zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr. Ähnliche Summen wurden auch an das Kraftwerk Rye House in Hertfordshire und das Kraftwerk Seabank in Bristol ausgezahlt.

Neso schaltete außerdem bereits früher am Tag, von 6 bis 11 Uhr, Generatoren in Bereitschaft, da die Leistung der Windparks den dritten Tag in Folge niedrig blieb.

Der Netzbetreiber teilte den Kraftwerken mit, dass für einen begrenzten Zeitraum ein größerer Sicherheitspuffer bzw. eine größere Reserve zwischen Stromnachfrage und -angebot erforderlich sei. Diese Anweisung wurde schließlich um 10 Uhr zurückgezogen.

Die sogenannten „Electricity Margin Notices“ (EMN) sind in den letzten Monaten häufiger geworden, was auf eine zunehmende Belastung des britischen Stromnetzes hindeutet. Allein in diesem Jahr wurden bereits sieben solcher Mitteilungen verschickt. Für das gesamte Jahr 2025 wurde bisher nur eine einzige veröffentlicht.

Die Energieanalystin Kathryn Porter bezeichnete Nesos Entscheidung, die Mitteilung für Montagmorgen herauszugeben, als „ungewöhnlich“.

Sie sagte: „EMNs decken normalerweise die abendliche Spitzenzeit ab, nicht die morgendliche.“

„Die Frage ist, was passiert, wenn die für morgen Abend prognostizierte moderate Erholung des Windes sich verzögert oder wenn die Nachfrage höher als prognostiziert ausfällt – angesichts des Ausmaßes der Prognosefehler von Neso könnte es bei solch geringen Margen zu Problemen kommen.“

Die jüngste Mitteilung verstärkt die Befürchtungen, dass das Stromnetz der hohen Nachfrage nicht gewachsen sein wird, da die kalten Wintermonate bevorstehen und Perioden mit wenig Wind und Sonnenschein die Zuverlässigkeit(!?) grüner Energiequellen beeinträchtigen .

Ein Sprecher von Neso erklärte, die Anzahl der Benachrichtigungen könne „von Jahr zu Jahr erheblich schwanken, und es habe in der Vergangenheit vergleichbare Zeiträume mit EMN-Nutzung gegeben“. Er fügte hinzu, die Benachrichtigungen seien „ein routinemäßiges operatives Instrument“.

Der Schattenkanzler Andrew Griffiths sagte: „Bei kaum Wind ist es Gas, das Großbritannien mit Strom versorgt. Und dennoch will Labour nun ein Gesetz verabschieden, das die Vergabe neuer Öl- und Gasexplorationslizenzen in der Nordsee verbietet.“

„Wir brauchen Gas, aber Labour will es lieber importieren, anstatt es selbst zu produzieren. Wie viele Beweise braucht diese Regierung noch, bevor sie endlich die Realität erkennt?“

Es lohnt sich , den ganzen Text zu lesen .

https://wattsupwiththat.com/2026/11/11/gas-power-station-paid-1-4-million-an-hour-to-keep-lights-on-as-wind-slumps/