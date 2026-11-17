Ben Pile , THE DAILY SCEPTIC

In meinem vorherigen Beitrag habe ich mich mit der zentralen Behauptung des „Countdown“-Berichts von The Lancet befasst, wonach „die Zahl der hitzebedingten Todesfälle im Jahr 2023 weltweit einen Rekordwert von schätzungsweise 710.000 erreicht hat, wovon 71,5 % [507.650] auf den Klimawandel zurückzuführen sind“. Diese Behauptung hielt einer Überprüfung anhand der Daten aus einer maßgeblicheren Datenbank für Gesundheitskennzahlen einfach nicht stand, obwohl der „Lancet“-Bericht diese als Datenquelle angab. In diesem Artikel werde ich mich mit einer weiteren Behauptung aus dem Bericht befassen – nämlich, dass der Klimawandel das Risiko einer Ausbreitung von Infektionskrankheiten erhöht.

Liebhaber der Klimakriege werden sich an die Kontroverse um den Zusammenhang zwischen Klima und Malaria in den 2000er Jahren erinnern. Trotz der Behauptung der Alarmisten, der Klimawandel würde die Ausbreitung von Malaria begünstigen, wiesen Skeptiker dieser These auf Belege dafür hin, dass die Krankheit bereits in sehr nördlichen Breitengraden, einschließlich innerhalb des Polarkreises, endemisch war. Die Vorstellung, dass „tropische Krankheiten“ durch die Erderwärmung nach Norden verdrängt würden, beruhte daher auf einem gravierenden Kategorienfehler. Zudem war die Krankheit in niedrigeren, aber dennoch eindeutig gemäßigten – und nicht „tropischen“ – Breitengraden durch Landentwässerung und das Versprühen von Insektiziden ausgerottet worden – beides Maßnahmen, welche die Umweltbewegung ablehnt. Doch für die Alarmisten sollte es noch schlimmere Nachrichten geben. Die Zahl der Malaria-Todesfälle begann im Laufe der 2000er Jahre zu sinken.

Der „Lancet Countdown“ hat versucht, diese Fortschritte zu verschleiern, indem er sich hinter einer neuartigen Kennzahl versteckte. Anstatt die Zahl der Fälle von durch Insekten übertragenen Krankheiten zu betrachten, hat er einen Maßstab namens „Klimatauglichkeit“ entwickelt. Von besonderem Interesse für den Bericht sind das Dengue-Virus, Chikungunya, das Zika-Virus, das West-Nil-Virus und Malaria.

Es ist schwer nachvollziehbar, warum der Bericht das West-Nil-Virus einbezieht, weil darin eingeräumt wird, dass es „nahezu weltweit verbreitet ist“. In Europa und den USA wird das Virus jeweils für etwa 100 Todesfälle verantwortlich gemacht, und obwohl die Verteilung der Fälle in Europa auf die Erwärmung und eine damit verbundene Verlagerung nach Norden zurückgeführt wird, zeigt sich dieses Muster in den USA nicht. Dort scheinen Bezirke in nördlichen Bundesstaaten zwischen Ost und West, wie Montana und North Dakota, höhere Inzidenzraten aufzuweisen als südliche Bundesstaaten im Allgemeinen, wie Florida oder Texas.

Weltweite Sterblichkeitsstatistiken zu Chikungunya und Zika sind schwer zu finden, weil Todesfälle aufgrund dieser Krankheiten selten sind. Die weltweit jährlich erfassten Todesfälle durch Zika liegen oft bei null und haben laut der IHME-GBD-Datenbank nur in einem Jahr die einstellige Zahl überschritten. Die Zahl der Todesfälle durch Chikungunya liegt in der Regel im niedrigen dreistelligen Bereich und betrifft fast ausschließlich gefährdete Personen.

Im Gegensatz dazu waren Dengue-Fieber und Malaria im Jahr 2023 die Ursachen für 53.000 bzw. 670.000 Todesfälle, was ebenfalls 0,65 bzw. 9,57 altersstandardisierten Todesfällen pro 100.000 Einwohner entspricht. Aus der folgenden Grafik geht hervor, dass die Sterblichkeit durch Dengue-Fieber gestiegen ist, während die Sterblichkeit durch Malaria seit der Jahrtausendwende bis zur Covid-Ära drastisch gesunken ist – ein Faktor, der, wie ich im vorherigen Artikel erläutert habe, in allen Gesundheitskennzahlen für Erschütterungen sorgte.

Seit seiner Einführung Mitte der 2010er Jahre verfolgt der „Countdown“-Bericht von Insekten übertragene Krankheiten mithilfe einer eigens entwickelten statistischen Vorgehensweise. Doch Malaria hat sich als bemerkenswert widerstandsfähig gegenüber den Narrativen der Klimaalarmisten erwiesen, weshalb der Bericht den Schwerpunkt auf die „Klimatauglichkeit“ für diese Krankheitsüberträger legt – die Zahl der Malaria-Todesfälle mag zwar zurückgehen, doch die Verbreitungschancen der Mücken, welche die Krankheit übertragen, könnten zunehmen. In der Ausgabe des Berichts von 2020 hieß es: „In den Hochlandgebieten von vier der fünf Malaria-Endemiegebiete hat sich die Eignung der Umweltbedingungen für die Übertragung von Falciparum-Malaria deutlich verbessert, wobei in der afrikanischen Region ein Anstieg um 38,7 % zu verzeichnen war […]“. Diese Behauptung wurde mit der folgenden Grafik veranschaulicht:

Der diesjährige Bericht kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass „Hochlandgebiete (>1.500 Meter über dem Meeresspiegel) von 1981–90 bis 2015–25 einen Anstieg der klimatischen Eignung um 17,68 % für P. falciparum und um 5,41 % für P. vivax aufweisen, wobei in den Hochlandgebieten der afrikanischen WHO-Region ein Anstieg um 12,88 % für P. falciparum zu verzeichnen ist“.

Unter Verwendung der Definition der FAO für afrikanische Länder mit Hochlandgebieten habe ich Daten zur Malaria-Sterblichkeitsrate aus der GBD-Datenbank des IHME herangezogen. Wie ganz offensichtlich ist: Sollte es in diesen Regionen zu einer Zunahme der „Eignung“ für Malariaüberträger gekommen sein, so hat dies nicht zu einem Anstieg der Sterblichkeit geführt. Im Extremfall waren 1990 in Malawi 16 % der Todesfälle auf Malaria zurückzuführen, doch bis 2023 war dieser Anteil auf 2,5 % gesunken. Burundi widersetzt sich diesem Trend und verzeichnet von 2012 bis 2020 einen deutlichen Anstieg der Malaria-Sterblichkeitsrate von 4 % auf fast 7 %. Dies ist jedoch vor dem Hintergrund der Raten von über 14 % im Jahr 1990 zu sehen – in einem extrem armen Land, in dem das Pro-Kopf-BIP kaum mehr als 1.000 US-Dollar beträgt.

Ich kann keine klinischen oder wissenschaftlichen Qualifikationen vorweisen und habe Mathematik nur bis zum Abitur belegt. Aber mir scheint: Wenn die Umwelt (das Klima) als bestimmender Faktor für die menschlichen Kosten einer endemischen Krankheit angenommen wird und die menschlichen Kosten ein gegenteiliges Ergebnis zeigen, dann gibt es ein Problem mit dieser Hypothese. Klima-besessene Gesundheitsstatistiker konnten ihre Behauptung eines Zusammenhangs in den globalen Sterblichkeitsstatistiken nicht aufrechterhalten und änderten daher ihren Maßstab in „Eignung“. Doch eine genaue Prüfung der „Eignung“ offenbart ebenfalls eine wenig überzeugende Evidenzgrundlage. Fast vier Jahrzehnte katastrophaler anthropogener globaler Erwärmung haben in den Sterblichkeitsstatistiken der am stärksten vom Klima betroffenen Regionen der Welt, in denen die ärmsten Menschen der Welt leben, keine Auswirkungen gezeigt. Wie ist das möglich?

In meiner Laufbahn als unverbesserlicher Leugner des Klimawandels habe ich versucht, mich in die Lage meiner moralisch Überlegenen in der Klimabewegung zu versetzen – um ihre unanfechtbare Aufrichtigkeit und ihren Wunsch nachzuvollziehen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Doch trotz meiner Bemühungen bin ich immer wieder in den moralischen Abgrund gestürzt, der wahrscheinlich von den großen Ölkonzernen geschaffen wurde, wo ich zu der Überzeugung gelange, dass der Zusammenhang zwischen Klima und Krankheit nicht so stark ist wie der zwischen Armut (d. h. Reichtum) und Krankheit. Darüber hinaus kann ich aus dieser hasserfüllten, gefühllosen, nihilistischen und wahrscheinlich transphoben, widerwärtigen und amoralischen Perspektive nicht umhin, mich zu fragen, wie es den Menschen helfen soll, mit Problemen wie endemischen Krankheiten umzugehen, wenn Energie für sie knapper und teurer wird.

Doch wie lässt sich der Anstieg der Dengue-Sterblichkeit erklären, wenn die Malaria-Sterblichkeit den Zusammenhang zwischen Klima und Krankheit widerlegt? Ich muss zugeben, dass ich diese Frage aus meiner amoralischen Perspektive heraus für völlig irrelevant halte – möglicherweise sogar für eines der am wenigsten relevanten Themen, mit denen sich die institutionelle Wissenschaft beschäftigt. Ja, Infektionskrankheiten sollten erfasst und Wege zu ihrer Prävention sowie Heilungsmöglichkeiten gesucht werden. Doch der Versuch, solche Krankheiten aus politischen Gründen mit dem Klima in Verbindung zu bringen, macht die Opfer der Krankheit zu Marionetten eines grotesken Moralstücks. Betrachten wir das Ganze einmal aus der richtigen Perspektive.

Die IHME-GBD-Daten wurden vom Projekt „Our World in Data“ der Universität Oxford in eine düstere Rangliste der Todesursachen umgewandelt:

Dengue-Fieber taucht in dieser Grafik nicht einmal auf. Diese 31 anderen Todesursachen sprechen dafür, dass ihnen weitaus mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, zumal es sich bei vielen davon ebenfalls um Armutskrankheiten handelt. Und wie in diesem und meinem vorherigen Artikel dargelegt wurde, werden ihre Zusammenhänge mit dem Klima maßlos übertrieben, wenn nicht gar mithilfe äußerst zweifelhafter statistischer Verfahren aus der Luft gegriffen – indem düstere Statistiken aus Modellen abgeleitet werden, die lediglich die Ideologie der Forscher wiedergeben trotz der zahlreichen gegenteiligen Beweise.

Es ist leicht nachvollziehbar, warum das Team des „Lancet Countdown“-Berichts von Insekten übertragene Tropenkrankheiten hervorgehoben hat, um seine Argumentation zu veranschaulichen. Die diese Krankheiten übertragenden Mücken lösen Ekel aus, und die Vorstellung, dass Krankheiten, die die ärmsten Regionen heimsuchen, durch unseren eigenen verschwenderischen CO₂-Ausstoß aus ihrer vermeintlichen ökologischen Nische entweichen, um Gaias Rache an uns zu üben, ist eine Geschichte unserer Zeit und der Stoff, aus dem B-Movie-Handlungen gemacht sind.

Doch die Zahlen können dies nicht untermauern. Und was dies zeigt ist, dass das der globalen Klimaagenda verliehene institutionelle Prestige dazu geführt hat, dass die Standards in Wissenschaft und Medizin nachgelassen haben, ins Rutschen geraten und schließlich zusammengebrochen sind. Wenn dieser Bericht – zusammen mit unzähligen ähnlichen Unsinnsberichten – weiterhin die Politik beeinflussen darf, um Energie und Wohlstand für Milliarden von Menschen noch weiter außer Reichweite zu bringen, als dies bereits jetzt der Fall ist, dann wird es der Umweltschutz sein, der als Todesursache aufgeführt werden muss.

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/11/11/climate-alarmism-is-toxic/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE