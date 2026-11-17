From NOT A LOT OF PEOPLE KNOW THAT , von Paul Homewood

Mit freundlicher Genehmigung von Joe Public/Dave Ward

Kathryn Porter enthüllt die Hintergründe eines panischen Tages bei NESO (National Energy System Operator)

Am Freitag, dem 6. November, verschwendete der britische Netzbetreiber NESO das Geld der Verbraucher wie ein Politiker, der die Steuergelder der arbeitenden Bürger ohne Nachweis ausgeben kann. NESO zahlte Höchstpreise für zusätzliche Stromimporte, wobei bei den Auktionen für Verbindungsleitungen Preise von über 2.500 £/MWh erzielt wurden. Auch im Rahmen des Ausgleichsmechanismus akzeptierte NESO Angebote zu Preisen von fast 1.000 £/MWh.

Warum also kaufte NESO so viel teuren Strom, obwohl offenbar ausreichend inländische Erzeugungskapazität vorhanden war?

Die ganze Geschichte finden Sie hier .

Kurz gesagt, geriet NESO an einem windstillen Tag in Panik und kaufte importierten Strom zu horrenden Preisen, obwohl, laut Kathryn, noch reichlich inländische Reservekapazitäten vorhanden waren.

NESO konnte ihr Vorgehen, das die Rechnungszahler 5 Millionen Pfund gekostet hat, nicht erklären.

Das eigentliche, grundlegende Problem ist jedoch die extreme Unbeständigkeit der Wind- und Solarenergie.

https://watt-logic.com/2026/11/07/was-neso-panic-buying-spare-capacity-on-6-november-2026/

Es ist intermittierend

Es ist unkontrollierbar

Es ist unvorhersehbar

Die Netzbetreiber von NESO räumen ein, dass die Netzstabilität zunehmend schwieriger wird. Ein besonderes Problem besteht darin, dass nahezu der gesamte Solarstrom und ein Großteil des Onshore-Windstroms in die lokalen Verteilnetze eingespeist werden. Für NESO ist dies daher nicht sichtbar; sie nehmen lediglich Nachfragespitzen oder -einbrüche wahr.

Ich habe bereits die sehr realen Probleme erörtert, mit denen wir bald aufgrund eines zeitweisen Überangebots an Wind- und Solarenergie konfrontiert sein werden. NESO wird die dezentrale Erzeugung, die es gar nicht erfassen kann, nicht begrenzen können.

Kathryn verlinkt hier die Webseite von NESO zum Thema Interkonnektionshandel .

Sie können in den Diagrammen, die das MW-Volumen und den gezahlten Preis (volumengewichteter Durchschnitt, VWA) anzeigen, nach oben oder unten navigieren. (In der oberen Zeile: [Published Date Time] danach das Datum anklicken)

Am fraglichen Tag, dem 6. November, kaufte NESO beispielsweise 17.608 MW zu einem Preis von 284,91 £/MWh. Einzelne Transaktionen werden ebenfalls aufgeführt, und es können auch Verkaufsgeschäfte ausgewählt werden.

https://www.neso.energy/data-portal/interconnector-requirement-and-auction-summary-data/interconnector_requirements_and_auction_summary

NESO hat in diesem Jahr bisher 1.093.053 MW gekauft und 772.082 MW verkauft. Der VWA-Preis für Kaufgeschäfte lag jedoch bei 181,53 £/MWh, während der VWA-Verkaufspreis im Durchschnitt 33,28 £/MWh betrug.

Wir stehen wieder vor dem unausweichlichen Problem: Wenn wir zu wenig Windenergie haben, hat Europa ebenfalls zu wenig, und wir müssen entsprechend zahlen. Und wenn wir zu viel Wind- und Solarenergie haben, hat Europa ebenfalls zu viel, und wir müssen sie mit Verlust abgeben.

Bitte beachten Sie, dass diese Interkonnektionsgeschäfte nur einen kleinen Teil der gesamten Interkonnektionsflüsse ausmachen, wie NESO erläutert:

Anforderungen an Verbindungsleitungen und Auktionsübersichtsdaten

… Der nationale Netzbetreiber (NESO) handelt mit Stromverbindungen, um den Stromfluss nach und aus Großbritannien zu steuern. Dies dient der Bewältigung von Systemproblemen wie thermischen, Spannungs- oder Stabilitätsengpässen sowie der Deckung des Energiebedarfs, beispielsweise durch Über- und Unterdeckung. Der Handel kann über die Verbindungsleitungen IFA1, BritNed, NEMO, IFA2, ElecLink und Viking Link erfolgen.

https://www.neso.energy/data-portal/interconnector-requirement-and-auction-summary-data

https://wattsupwiththat.com/2026/11/08/panic-buying-at-neso/