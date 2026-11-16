Jonathan Lesser

Die Benzin- und Dieselpreise stehen im November zur Wahl. Zwar wird der Krieg mit dem Iran weitgehend für den jüngsten Preisanstieg verantwortlich gemacht, doch sind es die unüberlegten, parteiübergreifenden Vorgaben des Landes zur Verwendung riesiger Mengen erneuerbarer Kraftstoffe – vor allem Ethanol auf Maisbasis und Diesel auf Sojabasis –, welche die Kosten schon seit weitaus längerer Zeit in die Höhe treiben.

Vor fast 50 Jahren führte die USA Subventionen für die Mais-Ethanol-Produktion ein, um die Abhängigkeit des Landes von ausländischem Öl zu verringern und damit die Energiesicherheit zu erhöhen. Diese Subventionen bestehen bis heute fort und wurden im Rahmen der Energiegesetze von 2005 und 2007 zu einem weitaus umfassenderen „Renewable Fuels Standard“ (RFS) ausgeweitet, dessen Umfang und Komplexität im Laufe der Zeit zugenommen haben.

Die RFS schreibt vier Arten erneuerbarer Kraftstoffe vor: Zellulose-Biokraftstoffe (z. B. Ethanol aus Rutenhirse und Maisstängeln), Diesel auf Biomassebasis (hauptsächlich aus Mais- und Sojaöl) sowie konventionelle Biokraftstoffe (vorwiegend Ethanol auf Maisbasis).

Das Gesetz von 2007 sah vor, dass die Gesamtmenge an erneuerbaren Kraftstoffen von vier Milliarden Gallonen im Jahr 2006 auf 36 Milliarden Gallonen bis 2022 steigen sollte, wobei die EPA die Mengen danach festlegen sollte. Auch die Ziele des RFS änderten sich, wobei der Schwerpunkt nun verstärkt auf der Verringerung von Umweltverschmutzung und Treibhausgasemissionen lag.

Wirtschaftliche und technologische Gegebenheiten machten einen Strich durch die Rechnung. Die Herstellung derartiger Biokraftstoffe erwies sich als schwieriger und kostspieliger, als sich die Politiker vorgestellt hatten. Infolgedessen senkte die EPA die vorgeschriebenen Mengen. Im nächsten Jahr wird die EPA etwas mehr als 27 Milliarden Gallonen Biokraftstoffe, erneuerbaren Diesel und Ethanol vorschreiben. Politische Erwägungen haben Vorrang vor der Frage, ob diese Jahresziele ratsam, geschweige denn technisch realisierbar sind.

Die RFS schuf ein System handelbarer Kraftstoffgutschriften, die sogenannten „Renewable Identification Numbers“ (RINs). Raffinerien und Kraftstoffimporteure müssen RINs kaufen, die von Herstellern erneuerbarer Kraftstoffe generiert werden. Raffinerien geben die Kosten für RINs in Form höherer Großhandelspreise für Benzin und Diesel weiter, was sich bis hinunter zu…*

*Dieser Satz bricht auch im Original an dieser Stelle ab. Es lässt sich nicht feststellen, was da noch kommen sollte. A. d. Üäbers.

Jüngsten Schätzungen zufolge hat die RFS den USA zwischen 2011 und 2025 über 250 Milliarden US-Dollar gekostet. Und laut der jüngsten Analyse der EPA wird die RFS die US-Wirtschaft in den Jahren 2026 und 2027 mehr als 40 Milliarden US-Dollar kosten, während der geschätzte Wert der Vorteile für die Energiesicherheit nur einen winzigen Bruchteil dieser Kosten ausmachen wird: rund 800 Millionen US-Dollar.

Was die Reduzierung der Treibhausgasemissionen angeht, kam die EPA zu dem Schluss, dass die Vorschrift die jährlichen Emissionen zwar um 31 Millionen Tonnen senken könnte (weniger als ein Prozent der US-Emissionen von etwa 4,8 Milliarden Tonnen im Jahr 2025), aber je nach Herstellungsverfahren der erneuerbaren Kraftstoffe auch zu einem Anstieg der Gesamtemissionen führen könnte. Die EPA stellte zudem fest, dass die RFS die Luftverschmutzung und die Treibhausgasemissionen erhöht und die Wasserqualität beeinträchtigt hat.

Die EPA schätzte zudem die gesamten Kostenauswirkungen auf Benzin und Dieselkraftstoff. Bei Benzin beliefen sich die durchschnittlichen Kostenauswirkungen im Vergleich zu einem Szenario ohne RFS in diesem Jahr auf über fünf Cent pro Gallone. Die Auswirkungen auf Dieselkraftstoff waren weitaus größer: fast 20 Cent pro Gallone im Jahr 2026, mit einem erwarteten Anstieg auf 22 Cent pro Gallone im Jahr 2027. Diese höheren Kosten wirken sich auf die gesamte Wirtschaft aus: Die Lebensmittelpreise steigen, weil Anbauflächen für die Herstellung erneuerbarer Kraftstoffe umgenutzt werden, und auch die Transportkosten steigen.

Die Analyse der EPA zeigt, dass die RFS hohe Kosten verursacht, während sie nur vernachlässigbare Vorteile für die Energiesicherheit und den Klimaschutz bietet. Doch die Vorgaben haben stets parteiübergreifende politische Unterstützung erfahren: von Republikanern in den Bundesstaaten des Mittleren Westens, wo der Großteil der RIN-Subventionen an Agrarkonzerne und Ethanolhersteller statt an Landwirte fließt, sowie von Demokraten, die reflexartig alles befürworten, was das Wort „erneuerbar“ enthält.

Der gesunde Menschenverstand hätte die RFS schon längst abgeschafft. Leider gehen Politik und gesunder Menschenverstand selten Hand in Hand.

[Hervorhebung vom Übersetzer]

This article originally appeared at Real Clear Energy

Link: https://www.cfact.org/2026/11/04/renewable-fuel-follies/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE