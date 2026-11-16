Paul Homewood, NOT A LOT OF PEOPLE KNOW THAT

h/t Ian Magness

Einer neue Studie zufolge sind europaweit schätzungsweise mehr als 50.000 Menschen infolge der „rekordverdächtigen Hitzewellen“ dieses Sommers gestorben, darunter 4.354 in UK – nicht 4.353 oder 4.355, sondern 4.354!

Die Behauptung stützt sich auf Computermodelle, die so programmiert sind, dass sie bei heißem Wetter von höheren Sterberaten ausgehen. Mit anderen Worten: „Garbage in, garbage out“ (Müll rein, Müll raus).

Aber warum überhaupt Modelle verwenden, wenn die tatsächlichen Sterblichkeitsdaten verfügbar sind?

Nun zeigt eine neue Studie, die diese Daten tatsächlich nutzt, dass es, was UK betrifft, in diesem Sommer keinen solchen Anstieg der Todesfälle gab – niemand starb wegen „der Hitze“.

Es überrascht nicht, dass die neue, überaus „woke“ ausgerichtete Zeitung „The Telegraph“ die ursprünglichen Behauptungen groß herausbrachte und berichtete:

Untersuchungen zufolge sind in ganz Europa schätzungsweise mehr als 50.000 Menschen infolge der rekordverdächtigen Hitzewellen dieses Sommers gestorben.

Allein in UK schätzen Forscher, dass es in diesem Sommer 4.354 überzählige Todesfälle gab.

Die Zahl der überzähligen Todesfälle in ganz Europa ist doppelt so hoch wie die im Jahr 2025 verzeichnete Zahl und liegt zudem weit über dem bisherigen Rekord von 29.000 Todesfällen. Dieser wurde im Jahr 2022 verzeichnet, als der Kontinent ebenfalls unter außergewöhnlich hohen Temperaturen litt und das Thermometer in UK erstmals 40 Grad Celsius anzeigte.

Forscher des Imperial College London und der London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) untersuchten 854 städtische Gebiete in 30 Ländern Europas. Anhand von Temperaturaufzeichnungen und Modellen, die auf dem Zusammenhang zwischen Hitze und Sterblichkeit basieren, schätzten sie die Zahl der hitzebedingten Todesfälle, die zwischen Juni und August auftraten.

Da die Studie nur städtische Gebiete berücksichtigte – in denen 40 Prozent der Bevölkerung der untersuchten Länder leben –, gehen die Forscher davon aus, dass die Zahl der Todesfälle wahrscheinlich zu niedrig angesetzt ist. – https://www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/europes-summer-heat-estimated-to-have-killed-50000-people/

Diese Behauptungen sind nicht neu. Im Juli beispielsweise verbreitete die BBC ähnliche Lügen über „2.700 Todesfälle infolge der Hitzewelle im Juni“, die sich wiederum auf zweifelhafte Modellrechnungen stützten. Die Behauptungen wurden umgehend von Carl Heneghan und Tom Jefferson widerlegt, die sich 2020 durch die Entlarvung von Prognosen zu COVID-Todesfällen einen Namen gemacht hatten.

Ganz vereinfacht gesagt: Im Sommer ist die Sterblichkeit am niedrigsten. Wenn Hitze im Sommer Menschen tötet, was tötet dann im Frühjahr eine viel größere Anzahl von ihnen?

Das Amt für nationale Statistik (ONS) führte eine sehr detaillierte Analyse der Sterblichkeitsraten während der berüchtigten Hitzewellen im Jahr 2022 durch, als die Temperaturen deutlich höhere Spitzenwerte erreichten als in diesem Sommer.

Die Schlussfolgerungen des ONS hätten nicht eindeutiger sein können. Zwar stieg die Zahl der Todesfälle während der Hitzeperioden sprunghaft, sank jedoch in den folgenden Tagen rasch unter den Durchschnitt – ein Phänomen, das als kurzfristige Sterblichkeitsverschiebung bezeichnet wurde. Menschen, die bereits kurz vor dem Tod standen, starben einfach einige Tage früher, als es sonst der Fall gewesen wäre.

Nachfolgend sind die Ergebnisse des ONS aufgeführt:

Betrachtet man den Sommer insgesamt, so stellte sich heraus, dass die Zahl der Todesfälle keineswegs übermäßig hoch war.

Eine neue Analyse der Sterblichkeitsdaten dieses Sommers kommt nun zu ähnlichen Ergebnissen. In den Wochen 26 und 27 während der Hitzewelle Ende Juni gab es zwar einen sprunghaften Anstieg der Todesfälle. Doch im Juli und August sowie bis in den September hinein sanken sie schnell wieder unter den Durchschnitt.

Diese Daten basieren übrigens auf dem Sterbedatum und nicht auf dem Datum der Registrierung. Es kann viele Monate dauern, bis alle Todesfälle endgültig registriert und folglich vom ONS erfasst sind. Aus diesem Grund entsprechen die Daten für 2024 und 2025 den vom ONS im November 2024 bzw. 2025 veröffentlichten Zahlen. Auf diese Weise vergleichen wir Gleiches mit Gleichem:

Im Berichtszeitraum lag die Zahl der Todesfälle in diesem Jahr um 1.555 höher als im Vorjahr, jedoch um 1.318 niedriger als im Jahr 2024, als der Sommer kühler gewesen war:

Die Erklärung für die geringere Zahl an Todesfällen im Sommer des vergangenen Jahres liegt wahrscheinlich im vorangegangenen Winter, als es zu einer schweren Grippewelle kam. Infolgedessen lag die Zahl der Todesfälle im Winter 2024/25 um 3.798 höher als im vergangenen Winter:

Wir kommen nun zurück zum Konzept der Sterblichkeitsverschiebung, das vom ONS beschrieben wird:

Unter „Sterblichkeitsverschiebung“ versteht man ein Phänomen, bei dem auf eine Phase hoher Sterblichkeit eine Phase unterdurchschnittlicher Sterblichkeit folgen kann. Eine Sterblichkeitsverschiebung tritt auf, wenn besonders gefährdete Personen, wie ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen, früher als erwartet sterben. Da diese Personen nicht in den folgenden Tagen, Wochen oder Monaten sterben, in denen sie wahrscheinlich gestorben wären, kann dies zu einer Phase unterdurchschnittlicher Sterblichkeit führen.

Die überdurchschnittlich hohe Sterblichkeit im Winter 2024/25 könnte zu einer unterdurchschnittlichen Sterblichkeit in den folgenden Monaten geführt haben. So oder so sind die Unterschiede bei den Todesfällen in den letzten drei Sommern verschwindend gering und statistisch nicht signifikant.

All diese Daten beziehen sich natürlich auf England und Wales, die vom ONS separat ausgewertet werden. Die Daten für Schottland zeigen jedoch keinerlei Spitzenwerte.

Wenn die Behauptung des „Telegraph“ über hitzebedingte Todesfälle in UK nachweislich falsch ist, weckt das kaum Vertrauen darin, dass die europaweiten Behauptungen mehr Stichhaltigkeit besitzen.

Solche Behauptungen dienen natürlich nur einem einzigen Zweck – der Durchsetzung der „Netto-Null“-Agenda. Deshalb verbreitet die regierungseigene britische Gesundheitsschutzbehörde (UKHSA) weiterhin die gleiche Täuschung.

Im vergangenen Monat veröffentlichte sie einen Bericht mit der Behauptung, 2.200 Todesfälle stünden im Zusammenhang mit dem kalten Wetter des vergangenen Winters. Unter Verwendung der bewährten ONS-Methodik war die Zahl der überdurchschnittlichen Wintertodesfälle im Jahr 2025/26 jedoch um ein Vielfaches höher und belief sich tatsächlich auf 24.272.

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/11/10/did-heatwaves-really-kill-4354-people-this-summer/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE