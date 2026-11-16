WUWT, Von Vijay Jayaraj

Die Straße aus meiner Heimatstadt im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu führt zwischen Reihen von Windkraftanlagen hindurch. Fast mein ganzes Leben lang betrachtete ich sie als Teil der Landschaft und bewunderte sie als technisches Wunderwerk.

Dänische Ingenieure halfen zwischen 1985 und 1992 bei der Installation der ersten 110 Windkraftanlagen des Bundesstaates, und der Windpark Muppandal im Distrikt Kanyakumari entwickelte sich mit 1,5 Gigawatt zum größten Onshore-Windpark Indiens . Bis 2012 deckte der Wind tagelang bis zu 35 % des Strombedarfs des Bundesstaates – ein Anteil, den laut Branchenbeobachtern bis dahin nur Dänemark erreicht hatte .

2017 erzählte mir ein Freund, der eine Fabrik leitete, wie unregelmäßige Schwankungen der Stromversorgung Schäden und Auftragsverluste verursacht und monatelange Gewinne zunichtegemacht hatten. Er brachte das Problem mit der volatilen Windenergie im Stromnetz in Verbindung. Das war eine Warnung. Neun Jahre später leidet der gesamte Bundesstaat unter denselben Netzausfällen – und das zu weitaus höheren Kosten.

Kein Vorzeigestaat mehr

Nur wenige indische Bundesstaaten erhielten international so viel Lob für ihre erneuerbaren Energien wie Tamil Nadu. 2018 würdigte das Weltwirtschaftsforum den Bundesstaat dafür, dass er mehr Windenergie erzeugt als Schweden oder Dänemark – jene skandinavischen Länder, die Klimaschützer als Vorbilder anführen.

Windenergie machte über 28 % der installierten Erzeugungskapazität Tamil Nadus aus und lag damit deutlich vor Gujarat mit 19 %. Heute sind Gujarat, Tamil Nadu und Karnataka führend in Indien bei Windkraftanlagen , wobei Gujarat und Tamil Nadu allein fast die Hälfte der nationalen Gesamtmenge ausmachen.

Schauen Sie sich nun an, was Ihnen diese Reputation im Oktober 2026 einbringen kann.

Tamil Nadu hat die teuersten Stromabnahmeverträge des Landes abgeschlossen , um die Stromversorgung in den Abendstunden sicherzustellen. Der Bundesstaat bestätigte, dass er vom 15. bis 31. Oktober täglich 1.500 Megawatt für sechs Spitzenstunden beziehen wird , hauptsächlich von Gaskraftwerken, zu einem Preis von rund 527.000 US-Dollar pro Tag. Diese Notstromtarife sind sechs- bis siebenmal höher als ein bestehender Vertrag für thermische Kraftwerke und fast doppelt so hoch wie der Tarif, den ein Nachbarstaat zahlt.

Wohin der Strom ging

Offizielle Stellen führen den erhöhten Strombedarf auf eine Hitzewelle zurück. Die Spitzenlast stieg um fast 30 Prozent , bedingt durch El Niño, der Klimaanlagen und Ventilatoren weit über die übliche Sommerspitze hinaus in Betrieb hielt. Zudem reduzierten zentrale Kraftwerke ihre Produktion aufgrund geplanter Wartungsarbeiten.

Die eigentliche Ursache ist jedoch ein Rückgang der Windstromproduktion auf etwa 14 % der vertraglich vereinbarten Menge. Das sollte niemanden überraschen. Die Windsaison in Tamil Nadu endet jedes Jahr um diese Zeit. Die Solarstromproduktion sinkt nach Sonnenuntergang auf null, was erklärt, warum der Mangel zwischen 18 und 24 Uhr auftritt. Wasserkraft, eine wetterabhängige Energiequelle, die von den Stauseepegeln und den Monsunzuflüssen abhängt, bot keine nennenswerte Abhilfe.

Betrachten wir, wer die Lücke füllte

Alle Bieter der Notausschreibung waren gasbetriebene Generatoren , einige davon im 2250 Kilometer entfernten Assam. Gas gewann, weil es sich auf Knopfdruck starten und stoppen lässt. Der Bundesstaat, der drei Jahrzehnte lang Windkraftanlagen feierte, zahlt nun einen Aufpreis für genau die Eigenschaft, die diese nicht bieten können – die bedarfsgerechte Abrufbarkeit.

Tamil Nadu ist Indiens zweitgrößter Bundesstaat mit einer starken Wirtschaft. Ein Viertel der Wirtschaftsleistung stammt aus dem verarbeitenden Gewerbe, welches eine bezahlbare und kontinuierliche Stromversorgung benötigt.

In Tiruppur, der viertgrößten Stadt Tamil Nadus, meldeten Strickwarenfabriken diesen Monat Produktionsausfälle aufgrund von Ausfällen computergesteuerter Maschinen infolge plötzlicher Stromausfälle und Unterspannung. Sie erlitten dieselben Schäden, die mein Freund vor neun Jahren beschrieben hatte. Spinnereien in der Nähe von Madurai wurden angewiesen, auf Dieselgeneratoren umzuschalten, deren Strom deutlich teurer ist als der aus dem öffentlichen Netz.

Die Planer Tamil Nadus müssen endlich aufhören, die installierte Windkraftkapazität als verlässliche Energiequelle zu betrachten. Ein Generator, der während der Spitzenlast nur 14 % seiner vertraglich vereinbarten Leistung erbringt, kann kein Stromnetz für viele Millionen Menschen speisen. Indiens zweitgrößte Volkswirtschaft benötigt eine Energieversorgung, die auf Kohle, Erdgas und Kernenergie basiert.

Ursprünglich veröffentlicht in der Washington Times am 28. Oktober 2026.

Vijay Jayaraj ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der CO2 Coalition in Fairfax, Virginia. Er besitzt einen Master-Abschluss in Umweltwissenschaften von der University of East Anglia und einen Postgraduierten-Abschluss in Energiemanagement von der Robert Gordon University, beide in Großbritannien, sowie einen Bachelor-Abschluss in Ingenieurwesen von der Anna University in Indien. Zuvor war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Changing Oceans Research Unit der University of British Columbia in Kanada tätig.

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„Beifang:“ Durch obigen Aufmacher bin ich auf den Bericht der indischen Times gekommen.

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