Charles Rotter

Am 4. November veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation zeitgleich zur COP31 eine Pressemitteilung mit der Überschrift „Sechs Maßnahmen im Bereich Klima und Gesundheit könnten jährlich 1,6 Millionen Menschenleben retten und Vorteile in Höhe von Billionen bringen“. Sie beginnt wie folgt:

Sechs bewährte Klima- und Gesundheitsmaßnahmen könnten jährlich 1,6 Millionen Menschenleben retten und gleichzeitig wirtschaftliche und fiskalische Gewinne in Höhe von Billionen Dollar erzielen, so ein heute veröffentlichter neuer Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Eine weltweite Ausweitung dieser Maßnahmen – von Hitzewarnsystemen über klimaresiliente Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung bis hin zu sauberer Energie für Haushalte und einer effizienten Preisgestaltung für fossile Brennstoffe – könnte jährlich wirtschaftliche Wohlfahrtsgewinne in Höhe von 3,9 Billionen US-Dollar generieren und gleichzeitig zur Senkung der CO₂-Emissionen beitragen. Darüber hinaus könnten jährlich weitere 5,4 Billionen US-Dollar an fiskalischen Vorteilen erzielt werden. –

https://www.who.int/news/item/04-11-2026-six-climate-and-health-actions-could-save-1.6-million-lives-and-deliver-trillions-in-benefits-each-year

WHO-Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte: „Die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise, doch ein Großteil der dadurch verursachten Schäden lässt sich mit den uns bereits zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern.“ Einige Absätze später wird in der Pressemitteilung dargelegt, woher der Großteil der geretteten Menschenleben stammt:

Eine effiziente Preispolitik für fossile Brennstoffe, einschließlich der Abschaffung ineffizienter Subventionen und einer angemessenen Besteuerung dieser Brennstoffe, würde die größten Vorteile bringen. Schätzungen zufolge könnten durch diese Maßnahmen jährlich 1,2 Millionen Todesfälle verhindert und ein wirtschaftlicher Wohlfahrtsgewinn von 3 Billionen US-Dollar sowie fiskalische Vorteile in Höhe von 5,4 Billionen US-Dollar erzielt werden. – https://www.who.int/news/item/04-11-2026-six-climate-and-health-actions-could-save-1.6-million-lives-and-deliver-trillions-in-benefits-each-year

Das Frage-und-Antwort-Dokument der WHO schlüsselt die Gesamtzahl von 1,56 Millionen in Tabelle 1 nach Maßnahmen auf. Ich habe diese grafisch dargestellt.

Die beiden braunen Balken stehen für Luftverschmutzung. Der 564-seitige Fachbericht macht deutlich, worum es sich bei den durch fossile Brennstoffe verursachten Todesfällen handelt. Die WHO hat diese Zahlen nicht selbst modelliert, sondern sie aus der Analyse des IWF zu Subventionen für fossile Brennstoffe übernommen und in die Zukunft hochgerechnet:

Zudem wurde damals davon ausgegangen, dass die Maßnahme im Zeitraum von 2034 bis 2043 jährlich ebenso viele Menschenleben retten würde wie im Jahr 2034, wobei die Schätzung des IWF von 1.568.883 erwarteten vermiedenen Todesfällen (d. h. allein durch die vermiedene Luftverschmutzung bedingte Senkung der Sterblichkeit) pro Jahr innerhalb dieses Zeitraums zugrunde gelegt wurde. – https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/1b391daa-7cfe-4c89-a2b5-ff2856e466a3/content

Das betrifft „ausschließlich vermiedene Luftverschmutzung“ – Menschen, die Ruß und Smog durch die Verbrennung von Brennstoffen einatmen, und deren Todesfälle haben nichts mit der Temperatur des Planeten zu tun. Bei den Maßnahmen im Bereich Kochen handelt es sich um das gleiche Phänomen in Innenräumen, berechnet mit dem WHO-Tool „Benefits of Action to Reduce Household Air Pollution“, bei dem Familien von Holz-, Holzkohle- und Kerosinöfen auf Propangas- und Elektroherde umgestellt werden.

Rechnet man beide zusammen, so sind 1,29 Millionen der 1,56 Millionen geretteten „Klima“-Leben – also 83 Prozent – auf Todesfälle durch Luftverschmutzung zurückzuführen.

Die drei Maßnahmen im Bereich Wasser tragen den Begriff „klimaresilient“ im Namen. Der Bericht erklärt, woher der Bezug zum Klima stammt:

Wir sind von der Annahme ausgegangen, die in einer 2019 im Rahmen des ersten globalen Investitionskonzepts der WHO veröffentlichten BCA-Studie der WHO (135) getroffen wurde, wonach weitere 10 % der gesamten Nutzen und Kosten im Zusammenhang mit WASH darauf zurückzuführen sein könnten, dass WASH-Dienste in Zukunft klimaresilient sind. Diese Annahme basiert auf der Einschätzung, dass zusätzliche Güter und Dienstleistungen erforderlich wären, um die Klimaresilienz von WASH-Systemen sicherzustellen (135). – https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/1b391daa-7cfe-4c89-a2b5-ff2856e466a3/content

Die einzige Klimaanpassung der WHO im Bereich Wasser und Sanitärversorgung besteht darin, Nutzen und Kosten um 10 Prozent zu erhöhen – eine Zahl, die sie aus einem Bericht von 2019 übernommen hat. Bei den erfassten Todesfällen handelt es sich um Durchfallerkrankungen aufgrund von unsauberem Wasser und mangelhafter Sanitärversorgung, die der Bericht nun unter dem Begriff „Klimaanpassung“ führt.

Damit verbleiben die Hitzewarnsysteme – die einzige der sechs Maßnahmen, die auf das Wetter abzielt – bei 100.000 Todesfällen pro Jahr oder 6 Prozent. Dies ist der Grund für die 835 Dollar Ertrag pro 1 Dollar in der Pressemitteilung, weil die Warnungen nur 0,23 Milliarden Dollar kosten. Ich konnte im Hitzemodell keinen Schritt finden, der die durch die Erwärmung verursachten, vermiedenen Todesfälle von den übrigen unterscheidet.

Als Nächstes folgen die Dollarbeträge. In Tabelle 2 der Fragen und Antworten wird der Wert der geretteten Menschenleben auf 5.202 Milliarden Dollar beziffert – mehr als die gesamten „wirtschaftlichen Wohlfahrtsgewinne“ in Höhe von 3.920 Milliarden Dollar, weil 2.352 Milliarden Dollar an „Effizienzkosten“ aus der Kraftstoffpreismaßnahme, also der Wert des Kraftstoffs, den die Menschen nicht mehr nutzen können, als negativer Nutzen abgezogen werden. Jeder verhinderte Todesfall wird mit dem Wert eines statistischen Lebens bewertet, der ausgehend von einem US-Wert von 13.429.139 Dollar anhand des Nationaleinkommens skaliert wird, in Anlehnung an eine von der WHO geleitete Studie im eigenen Bulletin der WHO. Die WHO gibt an, woraus sich diese Dollarbeträge zusammensetzen:

Im Gegensatz zu Produktivitätssteigerungen, Steuereinnahmen oder BIP-Zuwächsen handelt es sich bei den auf dem VSL basierenden monetären Schätzungen nicht um reale wirtschaftliche Ströme. Vielmehr sind sie wohlfahrtsorientierte Bilanzierungsgrößen, die dazu dienen, die gesellschaftliche Bewertung von Sterblichkeitsrückgängen in wirtschaftlichen Analysen – wie beispielsweise Kosten-Nutzen-Analysen – zur Entscheidungsfindung bei Klima- und Gesundheitsmaßnahmen darzustellen. – https://cdn.who.int/media/docs/default-source/environment-climate-change-and-health/for-web-faqs-methodology – global-benefits-and-costs-of-prioritized-actions-on-climate-change-and-health.pdf?sfvrsn=4da68c85_5

Die „fiskalischen Vorteile“ in Höhe von 5,4 Billionen US-Dollar sind echtes Geld, das von Autofahrern, Landwirten und Haushalten eingenommen wird. Der Bericht beschreibt dies wie folgt:

Diese Veränderungen umfassen die vermiedenen Staatsausgaben (die den Einsparungen entsprechen, die den Regierungen dadurch entstehen, dass keine Subventionen für fossile Brennstoffe gewährt werden) und die erzielten Staatseinnahmen (aus der Besteuerung fossiler Brennstoffe zum Mehrwertsteuersatz oder zum allgemeinen Dienstleistungssteuersatz). – https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/1b391daa-7cfe-4c89-a2b5-ff2856e466a3/content

Die WHO rechnet die zusätzlichen Ausgaben, welche die Menschen durch höhere Kraftstoffpreise zu tragen hätten, als Vorteil für die Regierungen an und berücksichtigt dabei keine Kosten, da es in dem Bericht heißt: „Diese WHO-Analyse berücksichtigte keine Kosten (als Input) der Maßnahme.“ Das in dem Modell dargestellte Ausbaukonzept sieht vor, dass jedes Land der Welt im Jahr 2024 alle Subventionen für Kraftstoffe abschafft und alle fossilen Brennstoffe besteuert – „alle Subventionen werden abgeschafft und eine Steuer in Höhe des Mehrwertsteuersatzes für alle fossilen Brennstoffe eingeführt“ –, was jedoch nicht geschehen ist.

Der Großteil der CO₂-Einsparungen stammt zudem aus den Kraftstoffsteuern. Von den 16,67 Milliarden Tonnen CO₂, die laut Pressemitteilung durch die sechs Maßnahmen vermieden würden, werden in Tabelle 1 16,35 Milliarden den Kraftstoffsteuern zugeschrieben, während die drei Maßnahmen im Bereich Wasser und die Hitzewarnungen als Maßnahmen aufgeführt sind, die überhaupt keine Einsparungen bewirken.

Wie viele der 1,56 Millionen Menschen wären in einer Welt, die sich überhaupt nicht erwärmt hätte, noch immer gefährdet?

Quellen: Pressemitteilung der WHO vom 4. November 2026, https://www.who.int/news/item/04-11-2026-six-climate-and-health-actions-could-save-1.6-million-lives-and-deliver-trillions-in-benefits-each-year. Zitate aus dem WHO-Bericht „Global benefits and costs of prioritized actions on climate change and health: technical report“, 2026, https://www.who.int/publications/i/item/9789240124813, sowie aus den dazugehörigen Fragen und Antworten (FAQ-PDF). Die Grafik wurde anhand der Zahlen in den Fragen und Antworten (Tabelle 1) erstellt.

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/11/09/whos-1-6-million-climate-lives-saved-are-mostly-air-pollution-and-handwashing/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE