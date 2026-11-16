Cap Allon
China verbrennt mittlerweile mehr Kohle als der Rest der Welt zusammen. Unterdessen ist der Anteil der Windenergie in Großbritannien auf knapp 1 % gesunken, und die Strompreise steigen europaweit rasant.
Aktuelle Daten des Energy Institute zeigen, dass sich der Kohleverbrauch außerhalb Chinas seit Ende der 1980er Jahre kaum verändert hat und bei etwa 20.000 Terawattstunden (TWh) pro Jahr liegt.
China hingegen hat seinen Verbrauch auf 25.000 TWh gesteigert und ist damit für praktisch das gesamte weltweite Wachstum in diesem Zeitraum verantwortlich.
Chinas industrielle Expansion in den letzten vier Jahrzehnten wurde durch Kohle angetrieben.
Europas „Energiewende“ hat unterdessen dazu geführt, dass der Kontinent zunehmend vom Wetter abhängig ist.
Am 8. November erreichte die Windenergieerzeugung in Großbritannien kaum 3 % der Stromversorgung und fiel wiederholt auf 1 % zurück:
Gas sprang ein und deckte rund 60 % des britischen Strombedarfs. Die Großhandelspreise stiegen auf rund 300 £/MWh.
In ganz Europa fiel eine weit verbreitete Windflaute – eine „Dunkelflaute“ – mit stark steigenden Strom-Großhandelspreisen zusammen.
Am Freitag um 15:00 Uhr GMT erreichten die Preise erstaunliche Höhen:
- Irland: €566/MWh
- Polen: €479/MWh
- Frankreich: €340/MWh
- Deutschland: €331/MWh
- UK: £289/MWh
Strom ist nur ein Teil des Gesamtbildes im Energiebereich.
Laut Statistiken der britischen Regierung deckte Erdöl im Jahr 2025 46 % des britischen Endenergieverbrauchs, Erdgas 28 % und Strom lediglich 19 %. Kohlenwasserstoffe bilden zudem die Grundlage für Düngemittel, Kunststoffe, Medikamente und die industrielle Fertigung, wie der Erdölingenieur Richard Lyon betont. Selbst Windkraftanlagen sind während ihrer gesamten Herstellung in hohem Maße von fossilen Brennstoffen abhängig.
Dennoch verfolgt Europa weiterhin den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, während es gleichzeitig von genau jenen Ressourcen abhängig bleibt, die es eigentlich aufgeben will.
Noch frustrierender ist, dass die Nordsee nach wie vor viel zu bieten hat.
Am 29. Oktober gab der norwegische Energieriese Equinor bekannt, dass sich die geschätzten förderbaren Ressourcen bei seinem Afrodite-Fund durch Erkundungsbohrungen auf 77 bis 180 Millionen Barrel Öläquivalent mehr als verdoppelt haben.
Die Nordsee ist noch lange nicht erschöpft. Nach den jüngsten Schätzungen der Aufsichtsbehörde belaufen sich die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven auf 2,5 Milliarden Barrel Öläquivalent, hinzu kommen weitere 6,5 Milliarden an entdeckten Ressourcen, die noch nicht als kommerzielle Reserven eingestuft sind, sowie weitere Milliarden, die in noch nicht erkundeten Prospekten geschätzt werden. Dennoch hat Großbritannien im Jahr 2025 keine einzige Explorationsbohrung durchgeführt. Die Regierung verweigert weiterhin die Erteilung neuer Explorationslizenzen, obwohl sie einräumt, dass das Land noch jahrzehntelang Öl und Gas benötigen wird.
Norwegen liefert etwa 47 % des britischen Erdgases, während nur 29 % aus den britischen Nordseefeldern stammen.
UK schränkt also die Exploration von Offshore-Öl- und Gasvorkommen ein, importiert aber gleichzeitig enorme Mengen der gleichen Brennstoffe von seinen norwegischen Nachbarn – die aus genau dem gleichen Meer gewonnen werden –, und zwar zu höheren Kosten und mit weitaus geringerer Versorgungssicherheit.
Link: https://electroverse.substack.com/p/antarctica-gains-ice-aussie-freeze?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Climate and the Carboniferous Period
Plants and Fossils of Werst Virgina
CO2 kritisch niedrig
2009_03_21
https://www.geocraft.com/WVFossils/Carboniferous_climate.html
https://uncutnews.ch/die-falschen-temperaturbehauptungen-die-die-alarmistische-cop30- agenda-untermauern/
Interessant, wie hier mit einzelnen Zahlen versucht wird, die Energiewende grundsätzlich als gescheitert darzustellen.
Ja, China verbraucht erschreckend viel Kohle. Das ist unbestritten. Verschwiegen wird allerdings, dass China gleichzeitig massiv in Wind- und Solarenergie investiert und 2025 seine Kohleverstromung trotz steigenden Strombedarfs sogar reduzieren konnte.
Eine Windflaute an einem einzelnen Tag als Beweis gegen erneuerbare Energien anzuführen, ist ebenfalls ziemlich unseriös. Natürlich braucht ein funktionierendes Energiesystem Speicher, Netze, flexible Kraftwerke und verschiedene Energiequellen. Genau darum geht es bei der Energiewende.
Auch die Nordsee-Argumentation ist ziemlich verkürzt. Dass noch Öl und Gas im Boden liegen, bedeutet weder, dass alles wirtschaftlich förderbar ist, noch dass es klimapolitisch sinnvoll wäre, diese Vorkommen vollständig auszubeuten.
Und dass Windräder bei ihrer Herstellung Energie benötigen, ist kein Gegenargument. Entscheidend ist die Klimabilanz über ihre gesamte Lebensdauer.
Was mich an solchen Artikeln besonders stört: Es werden einzelne Probleme der Energiewende herausgegriffen, während die Risiken und Kosten der fossilen Abhängigkeit konsequent ausgeblendet werden.
Eine Energiewende muss nicht perfekt sein, um notwendig zu sein. Und die Probleme eines Umbaus sind noch lange kein Beweis dafür, dass das alte, klimaschädliche System die bessere Zukunft wäre.
Das Gesamtprojekt „Energiewende“ scheitert an der Physik und an der Ökonomie. Ich weiß dass Leute wie Sie das nicht einsehen wollen und auch nie einsehen werden. Es gibt keine physikalisch plausible Begründung für eine Klimaerwärmung durch ir-anregbare Spurengase. Genau so wenig gibt es irgendein valides Argument gegen die intensive Nutzung von Kohlenwasserstoffen bzw. Kernbrennstoffen. Die Nutzung von Wind und Sonne hingegen ist ein technischer Atavismus und nur ideologisch zu rechtfertigen. Deutschland wird von grünen MINT-Versagern wirtschaftlich ruiniert!
Ich bin so frei einen Beitrag nochmals zu posten, da einige anscheinend das vorherige Posting überlesen haben
Warum Wind und Sonne als energetische Basis eine Todgeburt sind
Dann versuche ich es letztmalig und schrittweise zum Mitdenken nochmals mit einer Erklärung, worum es eigentlich geht, bzw. zukünftig dieser Technologie ziemlich sicher den Garaus machen wird als primäre Versorgungsoption für eine Indusdrienation.
Aus finanzmathematischer Sicht betreffen die größten strukturellen Probleme der Energiewende im Marktumfeld zwei wesentliche Aspekte die sich auch mit noch so hochgestylten Broschüren nicht wegdiskutieren lassen und sowohl professionelle Investoren abschrecken wie auch die genannten/behaupteten „Ertragszahlen“ für obsolet erklären.
Das eine Problem ist die extrem asymmetrische Effizienz von 100 % fixer Kapitalbindung gegenüber einer volatilen und prozentual geringen Ertragszeit.
Wenn ein Investor (ob über Eigenkapital oder Kreditlinien) ein Windkraftprojekt finanziert, muss die gesamte Summe für Errichtung, Technik und Netzanbindung sofort bereitgestellt werden. Dem gegenüber steht die physikalische Realität.
Onshore (Land) erreicht im deutschen Durchschnitt tatsächlich oft nur ein Plateau von ca. 1.500 bis 2.200 Volllaststunden pro Jahr. Das entspricht einer Auslastung von gerade einmal 17 % bis 25 % des Jahres.
Offshore (See) liegt zwar höher (ca. 30 % bis 40 % Auslastung), erfordert dafür aber ein astronomisch höheres Anfangskapital und extrem komplexe Kreditvereinbarungen, Versicherungen und vor allem sekundärfinanzierungen für Netzanbindung in erheblichen Umfang sowie administrativen Aufwand.
Aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht bedeutet das, eine Maschine, die zu 100 % bezahlt (gesichert und verzinst) werden muss, generiert über drei Viertel des Jahres keinen produktiven Ertrag, verursacht im Gegenteil im Hintergrund (durch Wartung, Pacht und Kreditkosten) aber kontinuierlich laufende Fixkosten.
Hinzu kommt das noch weitaus größere Problem, der Kannibalisierungseffekt.
Denn es kommt ein weiterer Faktor hinzu, der diese 22–23 % Ertragszeit für Investoren finanziell vollends entwertet, die Anlagen Kannibalisieren sich, weil Nachfrage und vor allem das Angebot vollends aus dem Ruder laufen.
Für einen Investor bedeutet Grenzkosten nahe Null eigentlich, wenn das Windrad erst einmal gebaut ist und der Wind weht, kostet es den Betreiber so gut wie gar kein Geld mehr, die nächste Kilowattstunde (kWh) Strom zu produzieren. Also verdient er jetzt endlich Geld mit seinem Investment. So der verbreitete Trugschluss in der gängigen Erzählung. Aber nun beginnt sein eigentliches Problem, denn wenn der Wind weht, produzieren alle Windkraftanlagen gleichzeitig Strom und das teils weit über den Bedarf hinaus.
An der Strombörse bestimmt das sogenannte Merit-Order-Prinzip den Preis. Das Gesetz besagt, dass die Kraftwerke mit den niedrigsten Grenzkosten zuerst einspeisen dürfen. Wind- und Solaranlagen stehen deshalb immer ganz vorne.
Das führt zu folgendem Dilemma, denn wenn sehr viel Wind weht, drängen riesige Mengen an Windstrom mit Grenzkosten von fast Null auf den Markt. Da der Preis an der Börse(Day-Ahead-Markt) durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird, stürzt der Strompreis in diesen Stunden gegen Null oder wird sogar negativ.
Das Resultat ist, die wertvollen Stunden, in denen die Anlage unter Volllast läuft und die Kapitalbindung rechtfertigen müsste, sind paradoxerweise genau die Stunden, in denen der erzeugte Strom am Markt am wenigsten wert ist.
Für Investoren, die außerhalb von staatlich garantierten Tarifen (EEG) über PPAs (Direktstromlieferverträge) agieren, bricht die Renditekalkulation an dieser Stelle damit komplett zusammen.
Und genau deshalb finden sich keine Investoren in diesem Segment der Energieerzeugung, denn diese vergleichen die „Ineffizienz“ der Kapitalbindung mit Alternativen. Ein modernes Rechenzentrum für KI oder eine automatisierte Industrieanlage hat oft eine Auslastung von über 90 % und liefert kontinuierlich Cashflow. Die Gewissheit, dass ein Windrad die meiste Zeit des Jahres stillsteht oder bei Volllast zu Schleuderpreisen einspeist, macht das Risiko-Rendite-Profil im Vergleich zu den gebundenen Milliarden schlicht absolut unattraktiv. Und diese Bewertung nehmen auch Banken vor, wenn sie die Kreditlinien für solche Projekte Risiko bewerten müssen.
Und es soll doch niemand glauben das der Goldesel Steuersäckel(EEG etc.) diese Geldvernichtung noch lange durchhalten kann, um den Marktmechanismen ein Schnippchen zu schlagen.
Man kann es natürlich auch kürzer formulieren, wenn keine Investoren in diesem Segment auftauchen, dann ist es kein Ertragsfähiger Markt und dann sollte man tunlichst die Finger davon lassen. Und über kurz oder etwas länger wird der Markt auch dort wieder die politische Einflussnahme ablösen, ablösen müssen weil Geld nun einmal endlich ist.
Das war jetzt viel Empörung für erstaunlich wenig Argumente. 😂
Ich hatte konkrete Zahlen und Sachargumente genannt. Sie antworten mit „MINT-Versagern“, „Ideologie“ und dem wirtschaftlichen Untergang Deutschlands.
Nur eine Frage: Ist das Ihre wissenschaftliche Widerlegung oder bereits die Zusammenfassung Ihrer Argumente?
Übrigens: Dass CO₂ Wärmestrahlung absorbiert, ist keine Glaubensfrage, sondern messbare Physik. Man kann natürlich die Physik ablehnen – nur sollte man das nicht mit einer Widerlegung verwechseln.
Vielleicht versuchen wir es beim nächsten Mal mit Argumenten statt mit empörten Schlagworten. 😊
Danke, so spricht jemand mit Vernunft. Ausgewogen und argumentativ zudem.
ABER: Anscheinend sind Sie neu hier und wissen es noch gar nicht: Der menschengemachre Klimawandel wurde längst abgesagt, CO2 ist Dünger (viel hilft viel) und wärmer ist allemal besser.
Zudem sind diese Konsensklimasekten-„Wissenschaftler“ ALLE gekauft (und die Klimakirchler im Forum erhalten Zeilengeld), die Windbarone rauben uns aus und Erdölunternehmen arbeiten ehrenamtlich (weshalb man sie nicht weiter erwähnen muss). Nebenbei liegt die Stromzukunft in SMRs, die es zwar nicht gibt, aber sicherlich innerhalb der nächsten paar Jahrzehnte. Weiterhin ist zu beachten, dass Erdöl und – Gas unerschöpflich sind, da beides so schnell wie kontinuierlich nachwächst. Beides ist demnach nicht fossil und nicht biogen (s. hierzu die Buchempfehlung zu einem gewissen Herrn Gold: Sie können es direkt von dieser Seite aus bestellen.).
Aber kommen Sie bloß nicht mit sog. Studien: Die sind ALLE aus Voodoo-Kreisen beauftragt und bezahlt. (Alle, die dem Eike-Mainstream widersprechen.)
Die Windstromproduktion kennt drei verschiedene Szenarien, keines der Drei ist zum Vorteil der Volkswirtschaft!
Fazit: Deutschland macht die dümmste Energiepolitik der Welt und ist in weiten Teilen auch noch stolz darauf! „Dummheit und Stolz wachsen auf demselben Holz“
Was mich dann immer aufregt, ist, dass diejenigen, die irgendwelchen angeblich grünen Strom zu Hause haben, damit angeben, wie toll das wäre. WIR bezahlen diese Angeber.
Der Irrsinn geht weiter….
In Salzgitter steht der „Stahlgipfel 2026“ an, eine weitere Showveranstaltung in deren Verlauf der weitere Ausbau des „grünen Stahl“ beschworen wird. Die Industrie bettelt um Subventionen (Strompreis subventionieren auf max. 5 ct/kWh) während sich außerhalb der EU niemand für diesen Irrsinn interessiert…
Und wäre das nicht schon genug grüner Wahnsinn verteuert die Politik die Strompreise weiter durch völlig absurde Massnahmen. Windräder ohne Wind, weil politisch gewollt, nennt sich „Südausschreibungsvorbehalt“ und bedient nur die politischen Ambitionen einer völlig durchgeknallten Deutschen Energiepolitik.
Fazit: Deutschland fährt weiter mit Tempo gegen die Wand, grüner Stahl, grüner Strom und die Wirtschaft geht daran pleite bzw. wandert ab. Deutschland zerstört sich selbst…
Was ist los, wo sind die „Spezialisten“. Noch in der Befehlsausgabe? Wo bleiben die fachlichen Beiträge mit den großen Bildern, daß dem doch gar nicht so wäre. Nein die Energieerzeugung durch Kohle und dem ganzen anderen Igitt-Zeug nimmt weltweit ständig ab und die Drecks-Grüne-Energie ist auf dem sozialistischen Vormarsch so daß der nächste 5-Jahres-Plan mit Sicherheit erfüllt werden wird.
Na, da sind wir ja veraltet unterwegs (8. November).
Gestern (und die gesamte letzte Woche) wurde viel Windstrom erzeugt, gestern abend lag Windkraft bei 60 % der Erzeugung in D, es wurden 6 bis 7 GWh pro Stunde exportiert, die Exportpreise lagen zwischen 100 und 150 €/MWh.
Eike berichtet nicht aktuell, dafür komplett einseitig.
Eckstein, noch ein MINT-Versager der nicht zwischen regelbarer und stochastischer Einspeisung unterscheiden kann. Deutschland wird von grünen Idioten (*) zu Grunde gerichtet…
(*) Idiot: Mensch ohne Sachverstand.
Immer wieder hübsch, wie Sie keifen. Spornt mich an.
Grasdaggl*
*) eine Bezeichung für Menschen, denen man wenig Verstand, Geschick oder Aufmerksamkeit zutraut.
Der Ochse läuft halt schneller wenn man ihn in den Hintern tritt…. 😉
Und was nützt uns das? Wichtig ist nur, dass wir die Energie zu jeder Tages- und Nachtzeit so haben müssen, dass sie sekundengenau bei uns ankommt, wenn sie gerade gebraucht wird. Ich frage mich langsam, ob, die Wind- und Sonnennerds das mal endlich begreifen. Wahrscheinlich wollen sie es nicht, weil es nicht in ihre Nerdleben passt. Mit Statistiken kann man wunderbar lügen, habe es selbst damals in meinem Berufsleben gemacht. Punktgenau liefern, das kann eben Wind und Sonne nicht. Darauf kommt es an. Und was nützt es uns, wenn mal gerade viel Energie durch Wind und Sonne erbracht wird? Dann muss man fragen, zu welcher Tageszeit. Außerdem ist das Regeln der Stromnetze, damit kein Brownout oder gar Blackout herbeigeführt wird, sehr kompliziert. Was heißt kompliziert? Es entstehen zusätzliche Kosten, um das Netz auszubalancieren. Entschuldigen Sie bitte, dass ich keine Fachbegriffe dafür verwende. Bei Ihrer statistischen Zahl muss man auch fragen: Wann ist der Überschuss entstanden, den man mal mit Gewinn verkaufen konnte. Die Staaten rings um uns herum regen sich doch schon maximal auf, dass wir das europäische Verbundnetz über Gebühr verunsichern. Alle anderen Staaten müssen unseren Energieirrsinn oft in ihren eigenen Netzen beginnend regeln, weil wir wieder mal, zu einer bestimmten Zeit, viel Strom auf den Markt geworfen haben. Die haben es schlicht und einfach satt, unseren Flatterstrom ausgleichen zu müssen. Unser Image wird dadurch immer weiter verschlechtert. Staaten mit schlechten Image, nehmen immer Schaden, weil man sie nicht mehr ernst nimmt oder einfach bei wichtigen Sachen umgeht.
Nichts, Petra, nichts, aber teuer.
Wer hat Ihnen gesagt, was jemand satt hat, wer ist „über Gebühr verunsichert“?
Was macht Frankreich, wenn mal wieder 12 GW Atomstrom zuviel produziert werden, der an die Nachbarländer verschenkt werden muss? Wie wird dadurch das Netz derer belastet?
Wann zuletzt verursachte „Flatterstrom“ Black- oder Brownouts?
Das Stromnetz muss ausbalanciert werden, ja. Hat in D noch immer geklappt, in Spanien zuletzt einmal nicht.
Haben Sie etwas gegen Batteriespeicher und Pumpkraftwerke? Die auch das Netz „beruhigen“?
Ach Eckstein, keine Ahnung von Physik…. Ein KKW ist regelbar, Windstrom systemimmanent stochastisch. Ich weiss, das überfordert grüne Horizonte…. Nie und niemals produziert ein Land „12 GW Atomstrom zu viel“. Solche Sprüche zeigen nur den Grad der grünen Dummheit….
Ok, gestern um 11:45 waren es nicht 12, sondern 13,5 GW und „verschenkt“ triffts auch nicht, denn Frankreich erhielt noch 0,6 ct/kWh (s. 2. Kommentar).
6,03 € pro MWh. 13,5 GW zu diesem Preis exportiert.
Regelbare AKWs: Allemalache!
In China lag die Strommenge (TWh) die aus den Kohlekraftwerken 2025 gekommen ist, erstmals um -76 TWh niedriger als im Vorjahr.
In der EU wird die Windkraft kontinuierlich ausgebaut.
Innerhalb von ca. 10 Jahre hat sich die installierte Leistung knapp verdoppelt.
https://x.com/peterpilz3/status/2122232379041357849?a=9eo9d-K_BgXyneKZ4_E&s=48
China hat in nur vier Jahren mehr Kohle verbraucht als die gesamte Welt im kohlelastigen 19. Jahrhundert. Ja, Sie haben das richtig gelesen.
Kann mir jemand bitte erklären, warum Länder wie das Vereinigte Königreich oder Deutschland ihre Volkswirtschaften für Net Zero geopfert haben? Es hilft dem Klima nicht. Hohe Energiepreise haben die Produktion nach kohlegetriebten Asien verlagert, wo dieselben Produkte mehr Emissionen verursachen. Ein Auto, das in China gebaut und nach Europa verschifft wird, verursacht etwa 70 % mehr Emissionen als eines, das in Deutschland gebaut wird, Zement doppelt so viel.
Was ist der Sinn, Hunderte Milliarden für den „grünen“ Energiewandel auszugeben, die eigene Industrie und gut bezahlte Jobs zu vernichten, nur um weltweit mehr, nicht weniger, Emissionen zu verursachen? Macht das für Sie Sinn?
Wie sieht es mit dem Kohlestrom im Stromsektor in China in den vergangenen ca. 20 Jahren aus?
Kohlestrom verliert immer mehr an Bedeutung im Strommix in China.
Kernenergie gestiegen und wird weiter steigen.
Kernenergie ist in China gestiegen von 1,9 % (2007) auf 4,8 % im Jahr 2022 und 2025 sind es nur noch 4,6 % Atomstrom in China.
Das ist ein lächerlicher Anstieg von 2,7 Prozentpunkten im Strommix in China in 18 Jahren beim Atomstrom.
Wird das nennenswert noch weiter steigen in China? Eigentlich nicht.
Windstrom 2007: 0,2 % und 2025 bereits 10,7 % in China.
Solarstrom 2007: 0 % und 2025 bereits 11,1 % in China.
Bitte in Relation setzen!
In den USA ist der Absatz an opiathaltigen Schmerzmitteln in den letzten Jahrzehnten auch kontinuierlich gestiegen. Fragen sie doch mal die Toten, Angehörigen, Abhängigen ob die das gut finden. Verstehen sie was ich meine?
(2. Versuch) :
Zu den 70 % plus haben Sie, werter Herr Admin, sicherlich eine Quelle, die sich nicht auf diesen einen Twitterer stützt?
Zweitens, lesen Sie mal auch die erste Antwort auf Twitter, von Lucas Elvermann:
„… Solange du, Teutone, nicht 16 Mal so viel leistest, wie ein Chinese ….Aber jenseits dessen: die Produktion von Strom durch Kohle ist teuer. Auch in China. Jedenfalls im Verhältnis zu EE. Willst du also unbedingt, dass wir denselben Anteil Kohlestrom im Netz haben, wie die Chinesen. Eine solche Politik ist Sabotage am Standort Deutschland. Deshalb bauen die Chinesen ihre EE aus. Die sind nicht so bekloppt“
https://x.com/LElvermann21/status/2122250498564612120?a=rt9tsBdpwl-oZculTxI&s=09
Wären Sie des Lesens mächtig, hätten Sie auf dem Schaubild DAS gesehen „IEA Data.“ und müssten nicht fragen.
„Installierte Leistung“ ist bei diesr Betrachtung völlig nebensächlich da nichtssagend.
Ohne Wind kein Windstrom, egal wie viele Windräder herum stehen. Grüne sind so unsäglich dumm….
Windstrom in der EU:
Zwischen 2014 und 2024 wuchs die erzeugte Strommenge um rund 120 Prozent. [1]
Ein Grasdaggl versteht sowas nich.
Ach Eckstein, schon wieder nichtssagende Zahlen. Schau dir die Dauerlinie von WKA an die zeigt was für ein Irrsinn da aufgebaut wurde. Wetten, du weist gar nicht was das ist eine Jahresdauerlinie einer Stromerzeugung. Dumm, dümmer, grün….
Nehmen wir die TWh an Windstrom die in das Stromnetz geliefert und verwendet wurden in der EU.
2015 nur 248 TWh Windstrom in der EU
2025 bereits 455 TWh Windstrom in der EU
Ach Ute, die Dauerlinie ist maßgebend, nicht die kumulierte stochastische Energieerzeugung. Du bist aber zu 🥳 das zu verstehen. Dumm, dümmer, grün…
Die grundsätzliche Überlegung ist: Die Ideologen wollen bei uns ein funktionierendes System durch ein anderes ersetzen. Wo soll der Mehrwert sein der in einem funktionierenden Wirtschaftssystem doch Vorausetzung für ein Investment sein sollte. Im Gegenteil werden HORRENDE Summen ausgegeben die sich, unter o.g. Annahme, niemals amortisieren können. Auch das Klima, das angeblich diesen Umbau erforderlich macht, wird sich ungerührt weiter ändern. Ich frage mich warum ein regelrechter Tanz um Zahlen sein muss wenn die Grundannahmen schon auf ein nicht umgehbares wirtschaftliches Desaster hindeuten.
Durch Öl, Gas und Kohle ist die Produktion in China günstiger.
Die Welt wird nur noch Autos und alle anderen Waren aus China vorziehen, weil sie einfacher billiger sind.
Alles was wir kaufen, ist dann auch schädlich für das Klima.
Also hat diese Politik der Energiewende absolut nichts gebracht.
Der Ausbau der Erneuerbaren bringt dann auch nichts, wenn China Weltmacht wird und wir die absolute Abhängigkeit haben.
Selbst bei Windrädern und Photovoltaik-Anlagen sind wir auf China angewiesen.
Die ganze Verschwendung der Steuergelder umsonst.
Nur gut, dass in China massiv die Erneuerbaren ausgebaut werden und die Kohlekraftwerke immer weniger laufen, da sie oft nur als Backup für Wind und PV eingeplant sind.
(Klimaneutralität strebt China leider erst für 2060 an – aus Erfahrung wissen wir alle, dass in China derartige Ziele regelmäß schon viel früher erreicht werden.)
„(Klimaneutralität strebt China leider erst für 2060 an – aus Erfahrung wissen wir alle, dass in China derartige Ziele regelmäß schon viel früher erreicht werden.)“
Leider, leider. China ist ja auch ein Entwicklungsland.
Was für Erfahrungen haben sie denn überhaupt mit *derartigen Zielen* in Bezug auf China?
Ich weiß, was Sie meinen, aber nichts ist für das Klima schädlich, weil es für das Klima völlig uninteressant ist. Ich denke, dass man nicht die Worte derer nutzen sollte, die einer irrsinnigen Ideologie den Mund reden.
Im Gesamtenergiemix hat China nur 16% Wind und Solar, die mittlere Leistung chinesischer Windmühlen beträgt im Idealfall 25% der installierten Leistung, bei uns sind es nur 20%.
https://youtu.be/UVsA-6EqY60?si=6QnWn6OV9HALoDmz&t=1029
Gesamtenergiemix vs. Strommix.
Beim Strommix machen Wind und Solar 22% aus, wobei Strom einen Anteil von 28% am Gesamtenergiebedarf ausmacht, China hat aus topographischen Gründen 13% Wasserkraft, 55% sind Kohle, bis 2030 soll der Kernkraftanteil auf 10% verdoppelt werden.
Danke für die Aufschlüsselung.
Aber Sie merken schon, dass die Werte Ihrer beiden Kommentare nicht zusammenpassen?
Was interessiert es? Wichtiger ist, Frau Fröhlich, dass man Kohlekraftwerke nutzt. Kohlekraftwerke sind grundlastfähig und stellen Energie zu jeder Tag- und Nachtzeit punktgenau, wenn sie gebraucht wird, zur Verfügung. China baut übrigens auch neue Kohlekraftwerke. Ich frage mich eines. Warum benehmen sich erwachsene Menschen so als grüner Nerd. Man kann doch froh sein, wenn es mehr CO2 in der Luft gibt. CO2 ist Lebensgas. Ohne dem gibt es kein Leben auf der Erde. Etwas mehr CO2 lässt schon heute viele Teile der Kontinente grüner werden. Das ist Fortschritt! Das erlaubt Menschen in anderen Teilen der Welt, ihre Ernährung auf neue Grundlagen aufzustellen. Sie können mehr ernten. Ist Ihnen Frau Fröhlich das irgendwann mal bewusst geworden??? Mit ihrem CO2-Irrsinn sagen Sie, dass Ihnen der Rest der Menschheit am Ende der Weisheit vorübergeht. Die können hungern, ist egal Hauptsache meine Ideologie wird weiter verfolgt. Darauf MUSS man es herunterbrechen, weil genau diese Intension dahinter steht. Ich gestehe Ihnen zu, dass sie soweit nicht denken können. Nerds sehen eben nicht nach rechts oder links. Wenn Sie Allgemeinbildung hätten, wüssten Sie, dass zu anderen Zeiten auf der Erde der CO2-Gehalt höher war und die Temperaturen niedriger. Das konnte man vor Jahren auch noch in Dokus im ÖR sehen. Heute ist das ja nicht mehr möglich Fakten in Dokus zu sehen und hören. Übrigens, mit diesem CO2-Irrsinn werden wir immer weiter verarmen. Meine Miete ist heute bei kalt und warm so sehr gestiegen, dass ich sie allein nicht mehr bezahlen könnte. Dabei wohnen wir zu zweit in einer relativ kleinen Wohnung, wo Wessis Platzangst bekommen würden. DAS ist es, was erreicht werden soll. Der dumme Deutsche, der Nerd, muss für alles zahlen und die Preise steigen immer mehr, bis gar nichts mehr geht. Schauen Sie sich die Endzeitfilme an. DAS wird unsere Zukunft, wenn nicht irgendwann mal jemand mit Verstand in die Regierung kommt und sich der Profitgeier für „erneuerbare“ Energie entledigt und die nützlichen Idioten rausschmeißt.