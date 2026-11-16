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China verbrennt mittlerweile mehr Kohle als der Rest der Welt zusammen. Unterdessen ist der Anteil der Windenergie in Großbritannien auf knapp 1 % gesunken, und die Strompreise steigen europaweit rasant.

Aktuelle Daten des Energy Institute zeigen, dass sich der Kohleverbrauch außerhalb Chinas seit Ende der 1980er Jahre kaum verändert hat und bei etwa 20.000 Terawattstunden (TWh) pro Jahr liegt.

China hingegen hat seinen Verbrauch auf 25.000 TWh gesteigert und ist damit für praktisch das gesamte weltweite Wachstum in diesem Zeitraum verantwortlich.

Chinas industrielle Expansion in den letzten vier Jahrzehnten wurde durch Kohle angetrieben.

Europas „Energiewende“ hat unterdessen dazu geführt, dass der Kontinent zunehmend vom Wetter abhängig ist.

Am 8. November erreichte die Windenergieerzeugung in Großbritannien kaum 3 % der Stromversorgung und fiel wiederholt auf 1 % zurück:

Gas sprang ein und deckte rund 60 % des britischen Strombedarfs. Die Großhandelspreise stiegen auf rund 300 £/MWh.

In ganz Europa fiel eine weit verbreitete Windflaute – eine „Dunkelflaute“ – mit stark steigenden Strom-Großhandelspreisen zusammen.

Am Freitag um 15:00 Uhr GMT erreichten die Preise erstaunliche Höhen:

Irland: €566/MWh

€566/MWh Pol en : €479/MWh

€479/MWh Fran kreich : €340/MWh

€340/MWh Deutschland : €331/MWh

€331/MWh UK: £289/MWh

Strom ist nur ein Teil des Gesamtbildes im Energiebereich.

Laut Statistiken der britischen Regierung deckte Erdöl im Jahr 2025 46 % des britischen Endenergieverbrauchs, Erdgas 28 % und Strom lediglich 19 %. Kohlenwasserstoffe bilden zudem die Grundlage für Düngemittel, Kunststoffe, Medikamente und die industrielle Fertigung, wie der Erdölingenieur Richard Lyon betont. Selbst Windkraftanlagen sind während ihrer gesamten Herstellung in hohem Maße von fossilen Brennstoffen abhängig.

Dennoch verfolgt Europa weiterhin den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, während es gleichzeitig von genau jenen Ressourcen abhängig bleibt, die es eigentlich aufgeben will.

Noch frustrierender ist, dass die Nordsee nach wie vor viel zu bieten hat.

Am 29. Oktober gab der norwegische Energieriese Equinor bekannt, dass sich die geschätzten förderbaren Ressourcen bei seinem Afrodite-Fund durch Erkundungsbohrungen auf 77 bis 180 Millionen Barrel Öläquivalent mehr als verdoppelt haben.

Die Nordsee ist noch lange nicht erschöpft. Nach den jüngsten Schätzungen der Aufsichtsbehörde belaufen sich die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven auf 2,5 Milliarden Barrel Öläquivalent, hinzu kommen weitere 6,5 Milliarden an entdeckten Ressourcen, die noch nicht als kommerzielle Reserven eingestuft sind, sowie weitere Milliarden, die in noch nicht erkundeten Prospekten geschätzt werden. Dennoch hat Großbritannien im Jahr 2025 keine einzige Explorationsbohrung durchgeführt. Die Regierung verweigert weiterhin die Erteilung neuer Explorationslizenzen, obwohl sie einräumt, dass das Land noch jahrzehntelang Öl und Gas benötigen wird.

Norwegen liefert etwa 47 % des britischen Erdgases, während nur 29 % aus den britischen Nordseefeldern stammen.

UK schränkt also die Exploration von Offshore-Öl- und Gasvorkommen ein, importiert aber gleichzeitig enorme Mengen der gleichen Brennstoffe von seinen norwegischen Nachbarn – die aus genau dem gleichen Meer gewonnen werden –, und zwar zu höheren Kosten und mit weitaus geringerer Versorgungssicherheit.

Link: https://electroverse.substack.com/p/antarctica-gains-ice-aussie-freeze?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE