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D. Jestrzemski (Red. PAZ)*

Hinsichtlich des Insektensterbens an Windkraftanlagen an Land und offshore

besteht weiterhin eine Forschungslücke.

Studien und Ergebnisse unerwünscht

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Bezüglich der Abnahme der Fluginsekten ist davon auszugehen, dass je länger, desto mehr der ständige Zuwachs an Windrädern einen überproportionalen Anteil daran hat. Neue Erkenntnisse dazu sind aber offensichtlich nicht im Interesse der Politik, sonst lägen sie längst vor.

Die dazu einzige überregional angelegte Studie hat Dr. Franz Trieb 2019 im Auftrag des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums (DLR) durchgeführt. Während der warmen Frühjahr- und Sommermonate kommt es zu Massenbewegungen großer Schwärme von eier tragenden Insektenweibchen. Mit den Windströmungen lassen sie sich hunderte Meter hoch tragen und dabei kilometerweit verdriften. Damit geraten sie auch in den Bereich des Luftstroms der riesigen neuen Windräder, die auch den stärkeren Höhenwind in weit mehr als 200 Metern Höhe abgreifen. Das Ergebnis der DLR-Studie wurde umgehend in Frage gestellt, unter anderem vom regierungsnahen Bundesamt für Naturschutz und der „taz“. Seitdem ist es merkwürdig still geworden um diese so bedeutsame Thematik.

Die bekannten Fotografien von Rotorblättern mit starkem Belag aus festklebenden Insektenresten wurden in Kalifornien in den Jahren 2000 und 2001 aufgenommen. Sie sollten die aerodynamische Leistungsminderung der Windkraftanlagen durch Krusten von angeprallten Insekten dokumentieren. Die Betreiber stellten fest, dass die an den Vorderkanten der Rotorblätter festgebackenen Insektenkrusten zu einem Strömungsabriss am Windrad und infolgedessen zu erheblichen Ertragseinbußen bei der Stromerzeugung bis zu 25 Prozent führen. Längst schon ist eine Abschätzung des Insektensterbens an Windrädern durch Fotos nicht mehr möglich. Bei den heute etwa 29.200 betriebenen Windkraftanlagen an Land handelt es sich um einen Mix aus älteren, 140 bis 200 Meter hohen Anlagen, und den seit 2022 errichteten neuen, wesentlich größeren Windrädern. Nach dem Größensprung beträgt jetzt die Gesamthöhe der neuen 6- bis 8-MW Onshore-Anlagen 240 bis 260 Meter.

Bei sämtlichen heutigen Anlagen besteht aus Sicht der Betreiber die Notwendigkeit, während der Nutzungszeit die Oberflächen der Rotorblätter entlang der Blattspitzen, wo der Insektenanprall stattfindet, mehrmals mit einem aufwendigen Verfahren zu reparieren und neu zu beschichten, bei den neuen, höheren Anlagen wesentlich öfter als bei den älteren. Die Problematik der allmählichen Leistungsminderung der Anlagen hat sich von einer „Verschmutzungsschicht“ durch Insekten zu einem hohen Materialverschleiß durch die sogenannte Regentropfenerosion verlagert. Im Normalbetrieb erreichen die Giga-Windräder an den Blattenden eine maximale Geschwindigkeit von 80 bis 95 m/s, was etwa 290 bis 340 km/h entspricht. Bei diesen enormen Geschwindigkeiten wirken anprallende Regentropfen wie ein permanenter Beschuss mit winzigen Projektilen, was die lackierte Oberfläche und den Kunststoff der Rotorblätter extrem beansprucht.

Damit werden zugleich auch angelagerte Insektenreste abgesprengt. Die verstärkte Erosion verursacht dementsprechend eine stärkere Verschmutzung des Bodens durch abgeschmirgelte Kunststoffstäube und -bruchstücke. Somit bleibt der Umfang des Insektentods an Windrädern vorläufig eine Leerstelle des Wissens.

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)* Anmerkung der EIKE-Redaktion :

Dieser Aufsatz ist zuerst erschienen in der Preußischen Allgemeinen Zeitung, 06.11.2026, S.4 ; EIKE dankt der PAZ-Redaktion sowie der Autorin Dagmar Jestrzemski für die Gestattung der ungekürzten Übernahme, wie schon bei früheren Artikeln: https://www.preussische-allgemeine.de/ ; Hervorhebungen im Text: EIKE-Redaktion.

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