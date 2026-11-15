Die Schlagzeilen der Woche

Antar ktis: Eiszuwachs

Aus tralien: Frost bricht Rekorde

Tschechei: 17 neue Kälterekorde

Japan: Rekord-Novemberschneefälle

Gr ö nland: Höchste Oberflächen-Massenbilanz seit 40 Jahren

Japan: – 20°C-Marke früher denn je erreicht

Japan: Weitere Ausbreitung von Frost

S üdpol: Zweitkältester Winter seit Beginn regelmäßiger Aufzeichnungen

Meldungen vom 9. November 2026:

Antar ktis: Eiszuwachs

Die Antarktis verzeichnete im Jahr 2025 erneut einen Nettozuwachs an Eismasse, womit sich eine Phase der Akkumulation fortsetzte, in der sich die Eismasse um Hunderte Milliarden Tonnen vergrößert hat.

Zwischen Juli 2021 und April 2023 wuchs die Eismasse der Antarktis um etwa 695 Milliarden Tonnen – laut einer im August 2026 in „Nature“ veröffentlichten Studie der größte Zuwachs innerhalb von 22 Monaten seit Beginn der Satellitenaufzeichnungen.

Eine separate, von der ESA finanzierte Studie ergab zwischen 2020 und 2024 einen positiven Trend bei der Eismasse von 67,5 Milliarden Tonnen pro Jahr, wobei der erhöhte Schneefall den Gletscherabfluss mehr als ausglich.

Die „Nature“-Studie bezeichnete die Erholung als vorübergehend – was natürlich zu erwarten war –, doch die Zuwächse haben sich fortgesetzt. Der Bericht „State of the Climate in 2025“ der American Meteorological Society verzeichnete für das Jahr 2025 einen weiteren Zuwachs von 153 Milliarden Tonnen, womit dieser Zuwachs den vierten Platz unter den positiven jährlichen Veränderungen in der Satellitenaufzeichnung einnimmt.

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Aus tralien: Frost bricht Rekorde

Ein starker Kaltluftvorstoß im Spätfrühling hat im Südosten Australiens die Temperaturrekorde für den November gebrochen.

Am 5. November sank die Temperatur in Eudunda in Südaustralien auf 1,1 °C, was etwa 9,3 °C unter dem Durchschnitt lag und den bisherigen November-Tiefstwert der Messstation von 1,7 °C aus dem Jahr 1968 (21. November) unterbot. Die Temperaturreihe des Bureau of Meteorology reicht hier bis ins Jahr 1965 zurück.

Am 9. November folgten weitere Kälterekorde.

Am Sydney Harbour (Wedding Cake West) sank die Temperatur auf 10,9 °C und brach damit vorläufig den am 28. November 2005 aufgestellten November-Rekord der Messstation von 11 °C. Die Aufzeichnungen der Messstation reichen bis ins Jahr 1997 zurück.

In Lithgow (Cooerwull), New South Wales, wurde es -0,8 °C kalt und erreichte damit den am 1. November 2016 aufgestellten November-Rekordwert.

Ein weiterer Rekord wurde am Flughafen Benalla in Victoria verzeichnet, wo Berichten zufolge eine Tiefsttemperatur von etwa 1 °C gemessen wurde, was deutlich unter dem bisherigen November-Rekord von 2 °C aus dem Jahr 2015 liegt. Eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus.

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Tschech ien : 17 neue Kälterekorde

Die Kältewelle zu Beginn des Winters hat in ganz Tschechien mindestens 17 Tagesrekorde gebrochen, während sich die Kälte über ganz Europa ausbreitet.

Die Kältewelle in Tschechien begann am 5. November Rekorde zu brechen, als die Temperatur in Jihlava–Hruškové Dvory auf -5,8 °C sank und damit den bisherigen Tages-Tiefstwert von -4,5 °C aus dem Jahr 1965 unterbot. In Třebíč wurden -4,5 °C gemessen, womit der Rekord von -1,3 °C aus dem Jahr 2024 gebrochen wurde, während in Libice nad Doubravou mit -3,7 °C der Wert von -1,4 °C aus dem Jahr 2002 übertroffen wurde. Nach Angaben des Tschechischen Hydrometeorologischen Instituts fielen am 6. November weitere sechs Stationsrekorde. Dazu gehörten Žamberk mit -5,8 °C, Čáslav mit -5 °C und Vlašim mit -4,7 °C.

Am 7. November brachen acht seit langem bestehende Messstationen ihre Tages-Tiefstwerte. In Čáslav sank die Temperatur auf -6,4 °C und unterbot damit den Rekord von -5,3 °C aus dem Jahr 1969. In Průhonice bei Prag verdrängten -4,8 °C einen Rekord von -3 °C aus dem Jahr 1943.

Der niedrigste Wert wurde in Jizerka mit -14,2 °C.

Die Kältewelle hat sich weit über Tschechien hinaus ausgebreitet.

Am 7. November wurden in Polen in Ostrołęka -6,8 °C, in Łódź -6,3 °C und in Warschau -3,4 °C gemessen.

In der Slowakei sank die Temperatur in Poprad auf –6 °C, in Sliač auf –5,8 °C und in Lučenec auf –5 °C.

Auch in Deutschland kam es zu weit verbreitetem Frost, wobei in Fulda -3,7 °C gemessen wurden. In Österreich wurden in Aigen im Ennstal -2,6 °C gemessen, während auch am Flughafen Wien die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fielen. Die Kältewelle erstreckte sich bis nach Ungarn, wo in Szolnok -2,7 °C gemessen wurden, sowie nach Kroatien, wo in Slavonski Brod -2,6 °C erreicht wurden.

Weiter westlich fegte starker Schneefall über die Alpen, wobei in Norditalien bis zu 60 cm Schnee fielen.

Während ein Großteil Europas mit der Kälte zu kämpfen hat, zeichnet sich ein weiteres Problem ab: Die Windenergieerzeugung bricht ein, was die Strompreise gerade dann stark in die Höhe treibt, wenn der Heizbedarf im Winter zu steigen beginnt…

Anmerkung zu den oben genannten Temperaturwerten: Es handelt sich dabei um TAGES-Rekorde, was bedeutet, dass es wenige Tage vor bzw. nach diesen Tagen noch kälter gewesen sein kann. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass es sehr kalt ist. A. d. Übers.

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Meldungen vom 10. November 2026:

Japan: Rekord-Novemberschneefälle

Starke Schneefälle zu Beginn der Saison haben im Norden Japans einen neuen November-Schneefallrekord gebrochen, wobei die Schneehöhe in Teilen von Hokkaido das 11-Fache des Normalwerts überstieg.

In Kutchan fielen in einem gleitenden 24-Stunden-Zeitraum, der am frühen 10. November endete, 46 cm Schnee, womit der am 20. November 2017 aufgestellte November-Rekord der Messstation von 45 cm vorläufig gebrochen wurde. Die Schneefallaufzeichnungen der Messstation reichen bis ins Jahr 1999 zurück.

Weitere November-Rekorde wurden in Chippubetsu verzeichnet, wo innerhalb von sechs Stunden 13 cm fielen und damit der bisherige Rekordwert von 12 cm aus dem Jahr 2023 gebrochen wurde. Die 12-Stunden-Gesamtmenge von 18 cm entsprach dem November-Rekord.

Die Schneehöhen in ganz Hokkaido sind weit über den Normalwert gestiegen.

In Shumarinai erreichte die Schneehöhe am 10. November 71 cm gegenüber einem Normalwert von nur 11 cm. Kutchan meldete 56 cm gegenüber einem Normalwert von 5 cm, während Bifuka 45 cm erreichte gegenüber nur 4 cm.

Den Beobachtungen der JMA zufolge weisen die beiden letztgenannten Messstationen mehr als das Elffache der für diesen Zeitpunkt üblichen Schneehöhe auf.

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Gr ö nland: Höchste Oberflächen-Massenbilanz seit 40 Jahren

Die grönländische Eiskappe hat seit dem 1. September 197,4 Milliarden Tonnen Oberflächenmasse zugenommen – einer der höchsten Werte seit Beginn der Aufzeichnungen.

Nach Angaben des DMI erreichte die kumulierte Oberflächen-Massenbilanz (SMB) bis zum 9. November 197,4 Gigatonnen (Gt) und lag damit etwa 50 % über dem Wert zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Im Zeitraum 2025–26 wurden insgesamt 519 Gt Masse akkumuliert, was den sechsthöchsten Jahreswert seit 46 Jahren darstellt. Der Wert für 2026–27 liegt bereits um 65,7 Gt über dem Vorjahreswert zum gleichen Zeitpunkt.

Betrachtet man den historischen die täglichen SMB-Werte ab 1986 umfassenden Datensatz von GEUS/PROMICE, so rangiert der Saisonstart 2026–27 (1. September bis 9. November) auf Platz fünf der 41 Saisons. Nur in den Saisons 2016–17, 2017–18, 2015–16 und 2008–09 wurde bis zum 9. November eine größere Akkumulation verzeichnet.

Diese Saison hat noch einen langen Weg vor sich. Doch der vergleichsweise bescheidene Herbstzuwachs des letzten Jahres ging dem sechsthöchsten jährlichen Zuwachs der Oberflächenmasse seit 46 Jahren voraus. Da die Saison 2026–27 bereits um 50 % im Voraus liegt, hat Grönland einen außergewöhnlich starken Start in ein Jahr hingelegt, das zu einem Jahr mit historisch hohem Zuwachs werden könnte.

Und hier für die Forentrolle wieder der Hinweis: Wenn die OBERFLÄCHEN-Massenbilanz seit Jahren derart hohe positive Abweichungen zeigt, dann dürfte bald vermutlich auch die GESAMT-Massenbilanz ihr bisher noch leicht negatives Vorzeichen ändern. A. d. Übers.

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Eine Meldung vom 11. November 2026:

Japan: – 20°C-Marke früher denn je erreicht

Ein außergewöhnlicher Kälteeinbruch Anfang November hat die Temperatur im Norden Japans auf -20,2 °C sinken lassen – der früheste derartige Wert in den landesweiten AMeDAS-Aufzeichnungen, die bis ins Jahr 1978 zurückreichen.

In Horokanai auf Hokkaido fielen die Temperaturen am 11. November auf -20,2 °C – das sind außergewöhnliche 18,8 °C unter dem durchschnittlichen Tiefstwert für den 11. November von -1,4 °C.

Dieser Wert stellt den frühesten jemals in Japan verzeichneten saisonalen Temperaturrückgang unter -20 °C dar und übertrifft damit den bisherigen Rekord aus dem Jahr 1988.

Die Kälte breitete sich über ganz Hokkaido aus.

In Shibetsu sank die Temperatur auf -19,3 °C, was etwa 18,5 °C unter dem Normalwert liegt. In Wassamu wurden -18,2 °C gemessen, was einer negativen Abweichung von 17,6 °C entspricht, während die Temperatur in Etanbetsu auf -17,9 °C sank, etwa 15,8 °C unter dem Durchschnitt.

In Chippubetsu wurde mit -17,4 °C zum zweiten Mal in Folge der November-Tiefstwert der Messstation gebrochen.

Nach Beobachtungen der JMA verzeichneten 167 der 174 Messstationen in Hokkaido Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, wobei 173 unter dem Normalwert lagen. An 20 Stationen fielen die Temperaturen sogar unter die für den Hochwinter typischen Tiefstwerte.

Die Kältewelle erstreckte sich auch auf das gesamte Land, wobei etwa 60 % der japanischen Messstationen die tiefsten Temperaturen der Saison meldeten. An rund 263 Stationen fielen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt – die höchste Zahl in diesem Herbst bisher.

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Meldungen vom 12. November 2026:

Japan: Weitere Ausbreitung von Frost

Die Kältewelle in Japan hat sich über Honshu ausgebreitet und zu starken Frühfrösten geführt.

Am 12. November sank die Temperatur in Yabukawa in der Präfektur Iwate auf -7,7 °C, was etwa 5,1 °C unter dem durchschnittlichen Tiefstwert liegt.

Im nahegelegenen Kuzakai wurden -7,3 °C gemessen, was einer Abweichung von -5,9 °C entspricht, während die Temperatur in Kuzumaki auf -6,2 °C sank, was etwa 6,3 °C unter dem Normalwert liegt.

In der gesamten Präfektur Iwate verzeichneten 28 Messstationen Wetterbedingungen, wie sie eher für Ende Dezember typisch sind.

Die Kältewelle erstreckte sich bis nach Fukushima, wo 18 der 30 Messstationen der Präfektur saisonale Tiefstwerte verzeichneten.

In Kawauchi sank die Temperatur auf -3,3 °C, was etwa 5,1 °C unter dem Normalwert lag, während in Koriyama -1,9 °C gemessen wurden, was einer Abweichung von -6,3 °C entspricht.

Weiter südlich verzeichneten alle 55 meldenden AMeDAS-Stationen in der Region Kinki am 11. November ihre niedrigsten Temperaturen der Saison.

In Shigaraki (Präfektur Shiga) sank die Temperatur auf -0,3 °C, etwa 4 °C unter dem Normalwert, während in Hari (Präfektur Nara) -0,1 °C gemessen wurden, was einer Abweichung von -4,6 °C entspricht.

Die weit verbreitete Kälte folgt auf einen historischen Kälteeinbruch im Norden Japans.

Am 11. November sank die Temperatur in Horokanai auf Hokkaido auf -20,2 °C, was etwa 18,8 °C unter dem Normalwert liegt und den frühesten Wert von -20 °C in den landesweiten AMeDAS-Aufzeichnungen Japans darstellt, die bis ins Jahr 1978 zurückreichen. Der bisherige Rekord wurde 1988 aufgestellt.

In Asahikawa sank die Temperatur auf -12,5 °C, was 11,9 °C unter dem Normalwert liegt – ein Kältegrad, der eher für Ende Januar typisch ist. Lokale Medienberichte vergleichen diesen Wert mit dem außergewöhnlich frühen Kälteeinbruch vom November 1906.

Ebenfalls am 11. November brach Chippubetsu zum zweiten Mal in Folge seinen November-Tiefstwert mit einer Tiefsttemperatur von -17,4 °C.

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S üdpol: Zweitkältester Winter seit Beginn regelmäßiger Aufzeichnungen

In diesem Jahr verzeichnete der Südpol den zweitkältesten Winter seit Beginn der Beobachtungen vor fast sieben Jahrzehnten, mit Durchschnittstemperaturen von -60,9 °C von April bis September – 2,3 °C unter dem Normalwert.

Die neuesten im November aktualisierten Daten des Südpol-Meteorologischen Amtes bestätigen einen außergewöhnlich kalten September an der Amundsen-Scott-Südpolstation.

Die Durchschnittstemperatur des Monats lag bei nur -63,6 °C und damit um 4,8 °C unter dem Referenzzeitraum 1991–2020, was ihn zum kältesten September seit 1995 macht.

Dieses Ergebnis bildet den Abschluss einer außergewöhnlichen sechsmonatigen Phase.

Von April bis September – dem Hochwinter auf dem antarktischen Plateau – lagen die Temperaturen im Durchschnitt bei -60,9 °C und wurden damit nur vom Rekordwinter 2021 übertroffen, der einen Durchschnitt von -61,1 °C aufwies.

Der Juli war mit einem Durchschnitt von -64,4 °C besonders kalt und lag damit etwa 4,2 °C unter dem Normalwert.

Der August folgte mit -62,8 °C, was 3,2 °C unter dem Durchschnitt lag.

Das antarktische Landesinnere hat einen weiteren außergewöhnlich kalten Winter erlebt – aber in den Medien erscheint natürlich kein Wort davon.

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Wird fortgesetzt mit Kältereport Nr. 47 / 2026

Redaktionsschluss für diesen Report: 13. November 2026

Zusammengestellt und übersetzt von Christian Freuer für das EIKE